STMicroelectronics reconnu parmi les « Top 100 Global Innovators 2023 »

Genève (Suisse), le 16 février 2023 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a été classé dans le Top 100 Global Innovators ™ 2023 . Publié chaque année par Clarivate ™ , ce palmarès identifie les organisations qui se situent au sommet du paysage mondial de l’innovation en mesurant l’excellence centrée sur un niveau et une continuité exceptionnels en termes de capacité à innover.

« L’innovation est au cœur de la création de valeur et un avantage compétitif pour notre entreprise. Elle nous permet, en collaboration avec nos clients et nos partenaires, de développer des technologies et des produits uniques qui fournissent des solutions pour un avenir plus durable », a déclaré Alessandro Cremonesi, Vice-Président Exécutif et Chief Innovation Officer de STMicroelectronics. « Figurer pour la cinquième fois parmi les lauréats du trophée Top 100 Global Innovator témoigne de la qualité de notre R&D, ainsi que de l’excellence de nos équipes et de leur créativité. »

En 2022, ST a investi 12 % de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement, emploie plus de 9 000 personnes dans la R&D, et participe à des programmes de collaboration étendus avec des laboratoires de recherche de haut niveau et des entreprises partenaires du monde entier. Le Bureau de l’innovation de ST a pour mission de connecter les tendances émergentes du marché et l’expertise technologique dont la Société dispose en interne afin d’identifier les opportunités, de conserver une longueur d’avance sur la concurrence, et de s’affirmer comme un leader dans des domaines technologiques nouveaux ou existants.

Gordon Samson, Chief Product Officer de Clarivate, a déclaré : « Chez Clarivate, nous voulons apporter de la clarté à ce qui est complexe. Notre objectif est d’étudier attentivement ce que l’humanité connaît aujourd’hui et de proposer une vision qui explore tous les champs possibles, qui permet la transition et la transformation. Nous mettons à l’honneur les cent entreprises et organisations du palmarès Top 100 Global Innovators 2023 qui savent que les idées et les solutions innovantes aux défis actuels sont non seulement rentables pour leurs activités mais qu’elles contribuent également à de véritables améliorations pour la société au sens large. »

Dans l’édition publiée cette année, le rapport rassemble les informations de Clarivate dans le domaine de l’activité inventive et la découverte scientifique afin de mieux suivre le flux de l’innovation moderne et d’identifier les 50 organismes de recherche les plus souvent cités par le Top 100 Global Innovators 2023. L’intelligence de ces institutions mondiales est le fondement de la conception de solutions technologiques.

Méthodologie

Le classement Top 100 Global Innovators utilise une analyse comparative complète des données d’inventions mondiales pour évaluer la force de chaque idée brevetée en utilisant des mesures directement liées à leur pouvoir d’innovation. Pour passer de la force d’une idée individuelle à l’identification des entreprises qui les créent de manière à la fois plus cohérente et plus fréquente, Clarivate a défini deux critères de seuil que les candidats potentiels doivent respecter, puis ajoute une mesure de leurs innovations brevetées enregistrées au cours des cinq années écoulées. Pour de plus amples informations sur la méthodologie utilisée par Clarivate pour identifier la liste 2023, cliquez ici .

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

