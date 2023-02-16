全國出庭法律顧問 ROSEN 鼓勵 DLocal Limited 投資者瞭解集體訴訟調查狀況 - DLO

紐約, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 DLocal Limited (NASDAQ: DLO) 股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 DLocal 可能向投資大衆發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。



影響：如果您購買了 DLocal 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。The Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步：如欲加入集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11762 或是撥打免費電話 866-767-3653 或發送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

所關何事：2022 年 11 月 16 日，Muddy Waters Research（「Muddy Waters」）發表了一份題為 「DLO: 『歷史不會重演，但會押韻』」的報告，該報告得出「DLO 很可能是一個騙局」的結論，並表示公司「重複披露了其 TPV 和應收賬款，但這些資訊完全相互衝突。兩家主要子公司的應付帳款和應收賬款之間也存在衝突差異。相反，這些看似無傷大雅的誤述往往是篡改帳簿的跡象，因為一旦開始操縱數字，就很難保持其準確性。」此外，報告指出，「在 DLO 上市的前五個月內，管理層和董事們拋售了驚人的價值約 10 億美元的股票。最近一系列高層離職事件讓人想起了『老鼠逃離沉船』的成語。」

受此消息影響，2022 年 11 月 16 日 DLocal 的股價每股下跌 10.76 美元，跌幅為 50%，收盤價為每股 10.46 美元。

然後，2022 年 12 月 1 日，Muddy Waters 發表了第二份報告，稱 Dlocal 與幾家銀行客戶舉行了通話，強調該公司已將客戶資金與自己的資金分開。報告還稱，DLocal 與客戶的通話只是 「泛泛之談」 和 「甜言蜜語」，「[公司] 解決這個問題需要做的就是提供關於現金流如何對賬的解釋。」

受此消息影響，2022 年 12 月 1 日 DLocal 的股價每股下跌 2.21 美元，跌幅為 15%，收盤價為每股 12.39 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並不具備可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

透過以下方式獲知我們的最新動態， LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm 、Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/ 。

律師廣告。過往結果不保證能獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡人資訊：