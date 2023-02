GTT : Résultats annuels 2022 - Résultats 2022 solides ; performance commerciale exceptionnelle offrant une visibilité sans précédent ; chiffre d’affaires et EBITDA 2023 attendus en forte progression

English French

Résultats 2022 solides ; performance commerciale exceptionnelle offrant une visibilité sans précédent ;

chiffre d’affaires et EBITDA 2023 attendus en forte progression

Chiffres-clés de l’exercice 2022

Chiffre d’affaires consolidé : 307,3 millions d’euros

EBITDA consolidé : 161,1 millions d’euros

Dividende proposé : 3,10 euros par action1





Faits marquants 2022

Carnet de commandes 2 à un niveau record avec 274 unités pour l’activité principale et 70 unités pour l’activité GNL carburant

à un niveau record avec 274 unités pour l’activité principale et 70 unités pour l’activité GNL carburant Nombreuses approbations de principe, notamment dans le domaine du transport d’hydrogène liquide et pour le concept innovant d’un méthanier à trois cuves, soulignant le dynamisme de la R&D du Groupe

Obtention d’une subvention de 86 millions d’euros pour Elogen, qui poursuit son développement avec la signature de deux nouveaux contrats phare





Perspectives

Forte visibilité sur le chiffre d’affaires de l’activité principale avec 1 594 M€ cumulé sur une période de 4 à 5 ans

Objectifs 2023 : Chiffre d’affaires consolidé 2023 compris dans une fourchette de 385 à 430 M€, EBITDA consolidé 2023 compris dans une fourchette de 190 à 235 M€ Objectif de distribution, au titre de l’exercice 2023, d’un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé







Paris – Le 16 février 2023. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice 2022.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Avec 162 commandes de méthaniers, deux commandes d’éthaniers de grande capacité et une commande d’unité flottante de stockage et de regazéification, GTT réalise, en 2022, une performance commerciale exceptionnelle. La poursuite d’une forte demande de GNL, notamment en Europe, génère en effet des besoins supplémentaires de méthaniers. Par ailleurs, le marché du remplacement devrait prendre de l’ampleur au cours des prochaines années, notamment avec l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations environnementales.

S’agissant du GNL carburant, GTT a enregistré 42 commandes sur l’exercice 2022, ce qui constitue un nouveau record pour cette activité. Si le prix élevé du GNL en Europe a freiné la dynamique commerciale au 4ème trimestre 2022, GTT reste convaincu de la pertinence de ses solutions, qui permettent notamment aux navires de respecter les nouvelles normes environnementales, et donc du potentiel de cette activité à moyen et long terme.

Dans le domaine de l’innovation, GTT continue de déployer sa feuille de route R&D avec pour ambition d’être un acteur technologique majeur de la décarbonation du transport maritime, en accompagnant notamment ses clients dans le cadre de leur transition énergétique. Nous avons obtenu, en 2022, de nombreuses approbations de principe de la part de sociétés de classification pour développer de nouvelles technologies dans des domaines très variés, notamment pour la conception d’un « hydrogénier » et pour un design innovant de méthanier à trois cuves.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 est conforme à nos attentes avec une baisse limitée de 2,4% par rapport à l’exercice 2021, en raison d’un effet de base défavorable, qui disparait progressivement grâce à la dynamique de commandes. La forte croissance du chiffre d’affaires de 14,1 % au quatrième trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021 l’illustre pleinement. L’EBITDA s’élève à 161 millions d’euros en 2022, une performance légèrement supérieure aux attentes en raison d’une bonne maîtrise des coûts.

A moyen terme, GTT bénéficie d’une très forte visibilité sur son activité principale au cours des quatre à cinq prochaines années, avec un chiffre d’affaires cumulé s’élevant à 1 594 M€. Concernant nos perspectives pour l’année en cours, compte tenu de l’étalement du carnet de commandes, nous estimons que le chiffre d’affaires consolidé 2023 devrait se situer dans une fourchette de 385 à 430 millions d’euros, l’EBITDA consolidé dans une fourchette de 190 à 235 millions d’euros, et nous maintenons notre engagement à distribuer, pour l’exercice 2023, un minimum de 80 % de notre résultat net3. »

Evolution des activités du Groupe au cours de l’exercice 2022

- Poursuite de la dynamique des commandes de méthaniers

Au cours de l’exercice 2022, GTT a enregistré une année record avec 162 commandes de méthaniers. Leur livraison est prévue entre le troisième trimestre 2024 et le quatrième trimestre 2028. A noter, parmi ces commandes, celles de six méthaniers de grande capacité (200 000 m3).

GTT a également reçu une commande pour une unité flottante de stockage et de regazéification, dont la livraison interviendra au deuxième trimestre 2026, ainsi que deux commandes d’éthaniers de grande capacité prévus pour une livraison au cours du quatrième trimestre 2025.

- GNL carburant : bonne résistance de l’activité commerciale

GTT a reçu des commandes pour l’équipement de 42 navires propulsés au GNL carburant au cours de l’exercice 2022. Le prix élevé du GNL en Europe ralentit à court terme la dynamique commerciale comme le confirme l’absence de commande au quatrième trimestre 2022. Toutefois, GTT reste convaincu de la pertinence de ses solutions qui permettent notamment aux navires de respecter les nouvelles normes environnementales et donc du potentiel de cette activité à moyen et long terme.

- Nouveaux accords de licence avec des chantiers navals chinois

En 2022, GTT a conclu deux nouveaux accords de licence et d’assistance technique (TALA), avec les chantiers Yangzijiang Shipbuilding et China Merchants Heavy Industries pour la construction de systèmes de confinement à membranes GTT. Cela porte à cinq le nombre de chantiers désormais actifs en Chine et contribue à l’augmentation de la capacité de construction de méthaniers.

- Digital : nouveaux services et signature de contrats-clés

Au cours de l’exercice 2022, GTT a poursuivi sa stratégie de développement de nouvelles solutions digitales à destination des armateurs, et signé des contrats-clés soulignant les besoins croissants des armateurs dans ce domaine.

A noter, parmi les contrats signés par Marorka en 2022, l’un avec un acteur majeur du transport de gaz liquéfié pour équiper plus de 30 navires, et l’autre avec l’armateur Antarctica21, le premier opérateur mondial d'expéditions aériennes et maritimes en Antarctique, pour équiper son navire d'expédition moderne Magellan Explorer.

En décembre 2022, Ascenz a été sélectionné par un grand armateur européen de ferries pour équiper deux navires avec sa solution de Smart Bunkering (avitaillement intelligent). Cette solution permet le suivi rigoureux du processus de soutage, afin d'éviter toute erreur dans la quantité de carburant avitaillée.

Enfin, le 16 janvier 2023, Ascenz a été sélectionné par un important armateur mexicain pour équiper un pétrolier avec son système de surveillance électronique du carburant (Electronic Fuel Monitoring System ou EFMS).

- Poursuite du développement d’Elogen avec le franchissement de nouvelles étapes en 2022

En septembre 2022, Elogen s’est vu attribuer un montant maximal de 86 millions d’euros de subventions par l’Etat français pour son projet de « gigafactory » et de renforcement de sa R&D dans le cadre du PIIEC4 Hydrogène. Pour mémoire, la « gigafactory » d’Elogen, située à Vendôme (région Centre-Val de Loire), dont le démarrage de la production est prévu en 2025, sera dotée d’une capacité de production de plus de 1 GW.

Par ailleurs, les prises de commandes d’Elogen sur l’année 2022 ont progressé de près de 150% par rapport à 2021 pour s’établir à 15,4 M€.

Rappelons que Elogen a conclu, au premier semestre 2022, plusieurs partenariats internationaux pour la fourniture et la commercialisation d’électrolyseurs en vue de la production d’hydrogène vert :

avec HiFraser Group en Australie et en Nouvelle Zélande ;

avec Valmax Technology Corporation en Corée du Sud ;

avec Charbone Hydrogène en Amérique du Nord.





Enfin, Elogen a signé deux contrats phare, respectivement en décembre 2022 et février 2023, avec :

Enertrag, le spécialiste européen des solutions d'énergies renouvelables, pour la conception et la fabrication d’un électrolyseur de 10 MW 5 ;

; Crosswind, une joint-venture entre Shell et Eneco, dans le cadre d’un projet éolien en mer pour la conception et la fabrication d’un électrolyseur d'une puissance de 2,5 MW6.

Par ailleurs, Elogen poursuit ses travaux de R&D avec pour objectifs l’amélioration de la compétitivité et de l’efficacité énergétique de ses solutions.

Innovation : développement de nouvelles technologies dans des domaines variés

En 2022, GTT a obtenu de nombreuses approbations de principe de la part des sociétés de classification dans des domaines très variés. Parmi les principales avancées technologiques, on notera :

Lloyd’s Register, pour le futur système de confinement NEXT1 de GTT ;

Bureau Veritas, pour Shear-Water, un concept de soute sans eau de ballast destiné aux navires de soutage et de ravitaillement en GNL.

DNV, pour le système de confinement permettant le transport de l’hydrogène liquide, ainsi que sur le concept d’un navire « hydrogénier ». Ces deux approbations de principe s’inscrivent dans le cadre de l’accord de coopération avec Shell annoncé en février 2022 et témoignent de l’avancée de ce projet ;

Bureau Veritas, pour un concept de grand pétrolier propulsé au GNL et « NH3 ready » ;

Bureau Veritas et DNV, pour un concept innovant de méthanier à trois cuves.





Rappelons qu’en 2022, GTT s’est classé pour la troisième fois consécutive au premier rang des ETI en nombre de brevets déposés, dans le classement INPI. Ce classement confirme que l’innovation s’inscrit au cœur de la stratégie de développement de GTT.

Par ailleurs, le 19 janvier 2023, GTT a annoncé avoir obtenu une approbation de principe de la part de Lloyd’s Register pour une solution d’optimisation de la maintenance des réservoirs à membranes GNL. Cette solution vise à prolonger de deux ans la période entre les inspections des réservoirs tout en respectant des normes de sécurité strictes. Cela se traduira par une flexibilité opérationnelle accrue et des économies substantielles pour les armateurs et les affréteurs.

Enfin, début février 2023, le Groupe a obtenu une subvention de 4,66 millions d’euros de la part de Bpifrance pour la conception d’un système de capture de CO 2 à bord des navires et pour le développement de solutions intelligentes de performance opérationnelle par OSE Engineering (groupe GTT) dans le cadre du projet MerVent7.

En février également, OSE Engineering, a annoncé participer au consortium HyMot, aux côtés d’Alpine Racing, Bosch France, l’Ecole Centrale de Nantes, Forvia, IFP Énergies nouvelles, Renault et TotalEnergies. Le projet HyMot, soutenu par l’ADEME dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), a pour objectif d’intensifier la recherche portant sur le développement d’un moteur à hydrogène destiné aux véhicules utilitaires légers. Au sein du consortium, OSE Engineering apportera son expertise en matière d’intelligence artificielle et de machine learning.

Démarche RSE

La démarche RSE du groupe GTT s’articule autour de trois piliers fondamentaux :

La responsabilité sociale commence au sein même du Groupe, avec une priorité donnée à la sécurité, à la promotion de l’égalité femmes-hommes, à la fidélisation des talents, et à la poursuite de la lutte anti-corruption. Les enjeux environnementaux sont un moteur d'innovation : la R&D du Groupe s’oriente de façon croissante vers les solutions dites « zéro carbone », en lien avec la stratégie de décarbonation. GTT est une entreprise responsable, engagée à réduire de manière significative ses émissions. La demande d’approbation auprès de SBTi est en cours (Scope 1, 2 et 3 complet).





En 2022, GTT a renforcé sa démarche RSE, en particulier dans les domaines suivants :

Mise en place d’une supervision par le comité stratégique de la politique RSE de GTT et de ses objectifs ;

Lutte anti-corruption : renouvellement de la certification ISO 37001 ;

Reconnaissance par les agences de notation RSE des efforts de GTT, notamment en matière de décarbonation (Note B de CDP) ;

Toutes les émissions indirectes de GTT (scope 3) ont été répertoriées, et serviront de base pour définir les leviers et les objectifs de décarbonation, en vue notamment de la demande d’approbation auprès de SBTi.

En 2023, le Groupe poursuivra ses efforts et finalisera le travail de formalisation de sa démarche autour d’une feuille de route RSE détaillée.

GTT Strategic Ventures

Le conseil d’administration de GTT a décidé la création d’une structure dédiée à des investissements minoritaires dans de jeunes pousses technologiques, dont les innovations ont le potentiel de contribuer à la feuille de route stratégique du Groupe. Baptisée GTT Strategic Ventures, cette structure est dotée d’une enveloppe de 25 millions d’euros.

L’investissement minoritaire de GTT dans Tunable, spécialiste norvégien des analyseurs multi-gaz & émissions, annoncé en septembre 2022, s’inscrit dans cette démarche. GTT a par ailleurs réalisé, fin décembre 2022, une prise de participation minoritaire dans Sarus, société technologique française de la transition énergétique ayant conçu un système de récupération de chaleur.

Carnet de commandes au 31 décembre 2022

Au 1er janvier 2022, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 161 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis cette date :

Livraisons réalisées : 28 méthaniers, 4 éthaniers, 1 FLNG 8 et 1 réservoir terrestre ;

et 1 réservoir terrestre ; Commandes obtenues : 162 méthaniers, 1 FSRU 9 et 2 éthaniers ;

et 2 éthaniers ; Commandes sorties du carnet de commandes au titre des projets russes10 : 15 méthaniers brise-glace et 3 GBS11.





Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 274 unités, dont :

256 méthaniers ;

4 éthaniers ;

1 FSRU ;

2 FSU 12 ;

; 11 réservoirs terrestres.





En ce qui concerne le GNL carburant, avec les livraisons de 4 navires et les commandes de 42 cuves de porte-conteneurs, le nombre de navires en commande au 31 décembre 2022 s’élève à 70 unités.

Evolution du chiffre d’affaires consolidé

(en milliers d'euros) 2021 2022 Var. Chiffre d'affaires 314 726 307 294 -2,4 % Dont nouvelles constructions 292 407 279 526 -4,4 % dont méthaniers / éthaniers 254 920 242 294 -5,0 % dont FSU 13 307 16 195 +21,7 % dont FSRU 8 698 - ns dont FLNG 2 944 1 218 -58,6 % dont réservoirs terrestres 2 475 6 189 +150,0 % dont GBS 3 273 6 825 +108,6,0 % dont navires propulsés au GNL 6 790 6 805 +0,2 % Dont électrolyseurs 4 950 4 653 -6,2 % Dont services 17 369 23 116 +33,1 %

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 307,3 M€ en 2022, en baisse de 2,4 % par rapport à l’exercice 2021.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 279,5 M€, en diminution de 4,4 % par rapport à l’exercice 2021, avec un 4 ème trimestre qui commence à bénéficier de l’importante activité commerciale du 2 nd semestre 2021. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 242,3 M€, celles des FSU à 16,2 M€, celles des FLNG à 1,2 M€, celles des réservoirs terrestres à 6,2 M€ et celles des GBS à 6,8 M€. Les redevances générées par l’activité GNL carburant (6,8 M€) ne bénéficient pas encore des nombreuses commandes enregistrées en 2021 et 2022.





trimestre qui commence à bénéficier de l’importante activité commerciale du 2 semestre 2021. Le chiffre d’affaires de l’activité électrolyseurs d’Elogen s’établit à 4,7 M€ pour l’exercice 2022, auquel s’ajoutent 0,6 M€ de subventions d’exploitation, dans un contexte de dynamique commerciale soutenue.





Le chiffre d’affaires lié aux services a fortement progressé (+33,1 %) à 23,1 M€ au cours de l’exercice, grâce à la croissance des solutions digitales et des études d’ingénierie (notamment des études relatives à la conversion de méthaniers en FSRU).

Analyse du compte de résultat consolidé 2022

(en milliers d'euros ; résultat par action en euros) 2021 2022 Var. Chiffre d'affaires 314 735 307 294 -2,4 % Résultat opérationnel avant amortissement sur immobilisations (EBITDA13) 172 177 161 124 -6,4 % Marge d’EBITDA (sur chiffre d’affaires, %) 54,7% 52,4% Résultat opérationnel (EBIT) 164 619 152 218 -7,5 % Marge d’EBIT (sur chiffre d’affaires, %) 52,3% 49,5% Résultat net 134 101 128 291 -4,3 % Marge nette (sur chiffre d’affaires, %) 42,6% 41,7% Résultat net par action14 (en euros) 3,63 3,48

En 2022, le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) a atteint 161,1 M€, en baisse de 6,4% par rapport à 2021. Ceci s’explique principalement par la baisse du chiffre d’affaires de l’activité principale de GTT et l’impact d’Elogen. La marge d’EBITDA sur chiffre d’affaires s’établit à 52,4 % en 2022, en légère diminution par rapport à l’exercice 2021 (54,7 %).

Les charges externes sont en légère augmentation (+1,4 %) par rapport à l’exercice précédent, en raison notamment de la reprise des dépenses relatives aux voyages (+46,8 %). Les charges de personnel affichent également une légère augmentation (+1,5 %), liée à l’impact du cours sur les charges du plan d’actions de performance tandis que les salaires et charges sociales restent stables.

Le résultat opérationnel s’est établi à 152,2 M€ sur l’exercice 2022, soit un taux de marge sur chiffre d’affaires de 49,5 %.

Le résultat net atteint 128,3 M€ sur l’exercice 2022, en baisse de 4,3% par rapport à l’année précédente.

Autres données financières consolidées 2022

(en milliers d'euros) 2021 2022 Var. Dépenses d’investissements

(y compris acquisitions) (16 028) (22 852) +42,6 % Dividendes payés (115 744) (121 783) +5,2 % Situation de trésorerie 203 804 212 803 +4,4 %

Les dépenses d’investissements ont progressé de 42,6 % sur la période en raison d’investissements liés aux activités de R&D et aux prises de participation minoritaires dans Tunable et Sarus.

La variation du besoin en fonds de roulement a été impactée par l’augmentation des créances des chantiers navals, pour la plupart payées dès janvier 2023, majoritairement compensées par les produits constatés d’avance liés aux nouvelles commandes.

Au 31 décembre 2022, GTT disposait d’une situation de trésorerie nette positive de 212,8 millions d’euros, en hausse de 4,4% par rapport au 31 décembre 2021.

Dividende au titre de l’exercice 2022

Le Conseil d’Administration du 16 février 2023, après avoir arrêté les comptes, a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 3,10 euros par action au titre de l’exercice 2022, identique à celui de 2021. Payable en numéraire, ce dividende sera soumis l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 7 juin 2023. Un acompte sur dividende d’un montant de 1,55 euro par action ayant déjà été versé le 15 décembre 2022 (selon la décision du Conseil d’Administration du 28 juillet 2022), le paiement en numéraire du solde du dividende, d’un montant de 1,55 euro par action, interviendra le 12 juin 2023 (détachement du solde du dividende le 10 juin 2023). Ce dividende proposé correspond à un taux de distribution de 89 % du résultat net consolidé.

Par ailleurs, un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2023 devrait être versé en décembre 2023.

Point sur l’exposition à la Russie

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 2 janvier 2023, le Groupe a arrêté ses activités en Russie. Ainsi, depuis le 8 janvier 2023, le contrat avec Zvezda est suspendu. S’agissant des projets de GBS, les modalités de départ de GTT sont toujours en cours de finalisation.

Ainsi, le Groupe a retiré de son carnet de commandes les 15 méthaniers brise-glace et les trois GBS correspondant à ces projets, pour un montant total de 81 millions d’euros, dont 35 millions d’euros au titre de l’exercice 2023.

Pour mémoire, d’autres commandes en cours dans des chantiers navals asiatiques, portant sur six méthaniers brise-glace et deux FSU15, sont destinées spécifiquement aux projets arctiques russes. A date, ces projets se poursuivent normalement. Au 31 décembre 2022, ces commandes représentent pour GTT un chiffre d’affaires total s’élevant à 24 M€, à reconnaître d’ici 2024, dont 20 M€ sur l’exercice 2023.

Enfin, huit méthaniers conventionnels commandés par des armateurs internationaux, en construction dans des chantiers navals asiatiques, sont destinés au projet Arctic LNG2, mais peuvent opérer dans tous types de conditions.

Perspectives

A fin décembre 2022, le Groupe dispose d’une visibilité sur son chiffre d’affaires au-delà de 2026 grâce au carnet de commandes de son activité principale. Celui-ci correspond à un chiffre d’affaires futur record qui s’établit à 1 594 M€ sur la période 2023-2026 (335 M€ en 2023, 504 M€ en 2024, 475 M€ en 2025 et 280 M€ en 2026 et au-delà). En l’absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT annonce ses objectifs pour l’exercice 2023, soit :

un chiffre d’affaires consolidé 2023 compris dans une fourchette de 385 à 430 M€,

un EBITDA consolidé 2023 compris dans une fourchette de 190 à 235 M€,

un objectif de distribution, au titre de l’exercice 2023, d’un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé16.

Présentation des résultats de l’exercice 2022

Philippe Berterottière, Président-Directeur général, et Virginie Aubagnac, Directeur administratif et financier, commenteront les résultats annuels de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l’occasion d’un webcast en anglais qui se tiendra vendredi 17 février 2023, à 8h30, heure de Paris.

Cette conférence sera retransmise en direct sur le site Internet de GTT (www.gtt.fr/finance).

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 1 70 91 87 04

Royaume-Uni : +44 1 212 818 004

Etats-Unis : +1 718 705 87 96





Code de confirmation : 140215

Le document de présentation sera disponible sur le site internet le 17 février 2023 à 8h30.

Agenda financier

Activité du premier trimestre 2023 : le 20 avril 2022 (après clôture de bourse)

Assemblée Générale des actionnaires : 7 juin 2023

Paiement du solde du dividende (1,55 euro par action) au titre de l’exercice 2022 : le 12 juin 2023

Publication des résultats semestriels 2023 : le 27 juillet 2023 (après clôture de bourse)

Activité du troisième trimestre 2023 : le 23 octobre 2023 (après clôture de bourse)





A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu’une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Contact Relations Investisseurs

information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87

Contact Presse :

press@gtt.fr / +33 1 30 23 48 45

Pour plus d’information, consulter le site www.gtt.fr

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel de GTT déposé auprès de l’AMF le 25 avril 2022, et du rapport financier semestriel mis à disposition le 28 juillet 2022. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.

Annexes (états financiers consolidés IFRS)

Annexe 1 : Bilan consolidé

En milliers d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2022 Immobilisations incorporelles 10 404 18 493 Goodwill 15 365 15 365 Immobilisations corporelles 30 830 34 051 Actifs financiers non courants 4 912 6 935 Impôts différés actifs 3 799 5 377 Actifs non courants 65 310 80 221 Stocks 9 602 13 603 Clients 70 763 117 936 Créance d'impôts exigibles 44 543 40 110 Autres actifs courants 18 821 19 729 Actifs financiers courants 41 44 Trésorerie et équivalents 203 804 212 803 Actifs courants 347 574 404 224 TOTAL DE L'ACTIF 412 884 484 445





En milliers d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2022 Capital 371 371 Primes liées au capital 2 932 2 932 Actions autodétenues (13 559) (10 818) Réserves 124 412 139 049 Résultat net 134 074 128 260 Capitaux propres - part du Groupe 248 230 259 794 Capitaux propres - part revenant aux intérêts non contrôlés 8 41 Capitaux propres d'ensemble 248 238 259 835 Provisions - part non courante 14 903 13 499 Passifs financiers - part non courante 3 954 3 586 Impôts différés passifs 106 52 Passifs non courants 18 963 17 137 Provisions - part courante 7 364 8 151 Fournisseurs 21 554 23 765 Subvention d’investissement - 13 833 Dettes d'impôts exigibles 2 173 6 465 Passifs financiers courants 588 460 Autres passifs courants 114 004 154 799 Passifs courants 145 683 207 473 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 412 884 484 445

Annexe 2 : Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros 31 Décembre 2021 31 Décembre 2022 Produits des activités ordinaires 314 735 307 294 Autres produits d'exploitation 1 117 959 Total Produits d'exploitation 315 851 308 254 Achats consommés (12 719) (13 525) Charges externes (59 675) (60 521) Charges de personnel (66 633) (67 623) Impôts et taxes (3 889) (3 597) Dotations nettes aux amortissements et provisions (12 177) (16 140) Autres produits et charges opérationnels 3 861 5 370 Résultat opérationnel 164 619 152 218 Résultat financier 178 641 Quote-part dans le résultat des entités associées - (139) Résultat avant impôt 164 797 152 719 Impôts sur les résultats (30 696) (24 428) Résultat net 134 101 128 291 Résultat net part du Groupe 134 074 128 260 Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 26 32 Résultat net de base par action (en euros) 3,63 3,48 Résultat net dilué par action (en euros) 3,62 3,46 Nombre moyen d'actions en circulation 36 927 632 36 890 466 Nombre d'actions dilué 37 076 399 37 037 612

Annexe 3 : Flux de trésorerie consolidés

En milliers d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2022 Résultat de la société 134 101 128 291 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie : Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence - 139 Dotations (Reprises) amortissements, provisions, dépréciations 11 227 10 201 Valeur nette comptables des immobilisations corporelles et incorporelles cédées 1 275 30 Charges (Produits) financiers (178) (641) Charge (Produit) d'impôt de l'exercice 30 696 24 428 Paiements par remise d'actions 2 117 3 418 Marge brute d'autofinancement 179 239 165 867 Impôt de l'exercice décaissé (34 853) (17 524) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : - Stocks et en cours 1 051 (4 001) - Créances clients et comptes rattachés 33 010 (46 848) - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 832 2 425 - Autres actifs et passifs opérationnels 31 221 39 514 Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total I) 212 500 139 432 Opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations (16 028) (20 514) Subvention d’investissement - 13 833 Cession d'immobilisations (30) - Prise de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie acquis 0 (2 338) Perte de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie cédés (56) - Investissements financiers (113) (41) Cessions d'actifs financiers 104 - Actions auto détenues (17 237) 14 Variation des autres immobilisations financières 89 40 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (Total II) (33 272) (9 006) Opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires (115 744) (121 783) Augmentation de capital 0 3 Remboursement de dettes financières (2 399) (776) Augmentation de dettes financières 786 286 Intérêts décaissés (74) (6) Intérêts reçus 48 312 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (Total III) (117 383) (121 965) Incidence des variations de cours des devises (IV) 215 537 Variation de trésorerie (I+II+III+IV) 62 060 8 999 Trésorerie d'ouverture 141 744 203 804 Trésorerie de clôture 203 804 212 803 Variation de trésorerie 62 060 8 999

Annexe 4 : Estimation de commandes à 10 ans

En unités Estimations commandes (1) Méthaniers 400-450 Ethaniers 25-40 FSRU <10 FLNG 5 Réservoirs terrestres et sous-marins (GBS) 25-30

(1) Période 2023-2032. La Société rappelle que le nombre de nouvelles commandes peut faire l’objet de fortes variations d’un trimestre à l’autre, voire d’une année sur l’autre, sans pour autant que soient remis en cause les fondamentaux sur lesquels repose son modèle économique.

1 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale du 7 juin 2023.

2 Carnet de commandes au 31/12/2022 hors activités suspendues en Russie (15 méthaniers brise-glace et les cuves de trois GBS).

3 Résultat net consolidé, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du montant de réserves distribuables dans les comptes sociaux de GTT SA.

4 Projet Important d’Intérêt Européen Commun.

5 Voir le communiqué Elogen diffusé le 04/01/2023.

6 Voir le communiqué Elogen diffusé le 07/02/2023.

7 Plus d’informations sur MerVent2025 : https://zephyretboree.com/projets/mervent/

8 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité de liquéfaction de GNL.

9 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL.

10 Voir page 7, paragraphe consacré à l’exposition à la Russie.

11 Gravity Based Structures : réservoirs sous-marins.

12 Floating Storage Unit : unité flottante de stockage de GNL.

13 L’EBITDA correspond à l’EBIT auquel s’ajoutent les dotations aux amortissements sur immobilisations et les dépréciations d’actifs de tests de valeur liées aux dites immobilisations, en normes IFRS.

14 Le résultat net par action a été calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit 36 927 632 actions au 31 décembre 2021 et 36 890 466 actions au 31 décembre 2022.

15 Floating Storage Unit – Unité flottante de stockage de GNL.

16 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.

