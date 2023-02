Diner's Club lance la première banque numérique dans le cloud en Équateur avec Temenos

French German Spanish

GENÈVE, 16 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TEMENOS (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui que Diner's Club Ecuador avait mis en service Temenos Core Banking, Payments and Analytics sur le cloud via Amazon Web Services (AWS). La réalisation du projet marque le lancement de Diner's Club Ecuador en tant que première banque numérique du pays.



Premier émetteur de cartes de crédit en Équateur, Diner’s Club Ecuador est devenu le principal fournisseur puisqu'il traite 75 % des transactions par carte de crédit et débit du pays. L'entreprise est une franchise de Diner's Club International, un réseau présent dans plus de 200 pays du monde.

Pour lancer sa banque numérique, Diner's Club Ecuador a choisi la plateforme bancaire moderne, évolutive et cloud-native de Temenos. Temenos est la seule plateforme bancaire facilement disponible sur l'ensemble des principaux fournisseurs de clouds publics que les banques peuvent exploiter elles-mêmes ou en tant que solution SaaS via Temenos Banking Cloud. Diner's Club Ecuador a choisi d'héberger la plateforme bancaire Temenos sur AWS, bénéficiant ainsi d'une disponibilité de 99,99 %, d'une flexibilité lui laissant la possibilité de proposer des produits innovants et d'une évolutivité lui permettant d'appuyer la croissance en parallèle du lancement de nouvelles lignes d'activité. Au départ, Diner's Club Ecuador a mis en place des comptes de dépôt, avec ensuite le projet de lancer des comptes de dépôt portant intérêt, des services de facturation anticipée pour les entreprises et des prêts hypothécaires. La banque a déjà accordé 14 millions de dollars US de prêts à ce jour.

Temenos Analytics élargira également l'utilisation par Diner's Club Ecuador des modèles prédictifs et de l'IA au-delà de l'établissement de scores de crédit et de la gestion des risques, dans le but de comprendre plus en profondeur les comportements des clients et de fournir des services hyper-personnalisés. En analysant les comportements de ses membres, Diner's Club Ecuador sera en mesure de proposer des produits à partir des préférences d'achat et de créer des produits uniques et pertinents, comme les « prêts en un clic » que la banque a lancés pour ses clients professionnels actuels.

Mónica Carrión, vice-présidente de Services Center Club Ecuador, a déclaré : « Notre mission est d'être un partenaire de long cours pour nos clients en les aidant à chaque étape de leur vie. Nous souhaitions adopter un modèle d'abord numérique en offrant à nos clients la possibilité d'accéder à nos services en ligne d'un simple clic, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En lançant la première banque exclusivement numérique en Équateur avec Temenos et AWS, nous posons les jalons de l'innovation bancaire en Équateur ainsi qu'à l'échelle mondiale, au sein du réseau de franchises Diners Club International. »

Rodrigo Silva, vice-président sénior des ventes pour l'Amérique latine et les Caraïbes chez Temenos, a ajouté : « Les barrières entre les marques d'e-commerce, les entreprises technologiques et les établissements financiers s'abaissent, ouvrant un nouveau monde de la banque. Temenos permet à tous les participants de l'écosystème bancaire d'opérer efficacement, de répondre aux demandes du marché avec agilité et d'offrir des expériences convaincantes. Nous offrons à nos clients plus de choix en leur permettant d'adopter le cloud par le biais de Temenos Banking Cloud en tant qu'offre SaaS ou en exécutant eux-mêmes la plateforme sur n'importe quel cloud public. En combinant les solutions modernes de Temenos sur AWS, Diner's Club Ecuador offrira à ses clients des services bancaires transparents et hyper-personnalisés qui sont révolutionnaires pour notre secteur. »

