AF-KLM Résultats annuels 2022

17 février 2023



RESULTATS ANNUELS 2022





RETOUR A UN RESULTAT NET POSITIF APRES UNE ANNEE RÉUSSIE DANS UN CONTEXTE DIFFICILE







RÉSULTAT D'EXPLOITATION POSITIF POUR AIR FRANCE ET KLM GRÂCE À UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

ET AUX EFFORTS DE TRANSFORMATION



Forte augmentation de la capacité du Groupe à 85% du niveau de 2019 et coefficient d’occupation à 84%

Chiffre d'affaires total du Groupe à 26,4mds €. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre est le plus élevé de l’histoire du Groupe

Résultat d'exploitation à 1,2md€, avec une marge opérationnelle à 4,5 %, supérieure à celle de 2019 (4,2 %) en dépit d’une forte hausse du prix du carburant





Résultat net positif à 0,7md€, soutenant la restauration des fonds propres du Groupe





Cash flow d’exploitation libre ajusté à 1,9md€ et solide niveau de liquidités à 10,6mds€

Dette nette réduite de 1,9md€ par rapport à la fin de l’année 2021





Le Directeur général du Groupe, M. Benjamin Smith a déclaré :



«Tout au long de l’année 2022, Air France-KLM a démontré une fois encore sa résilience et son agilité dans un contexte de crises sans précédent. Malgré les effets du variant Omicron, de la guerre en Ukraine, la situation inflationniste et les difficultés opérationnelles dans les principaux aéroports l’été dernier, le Groupe et ses compagnies ont réussi à tirer parti de la forte demande de voyage.

Sur le plan financier, nous avons mené à bien des opérations d’envergure, visant à la fois à restaurer nos fonds propres et à renforcer notre bilan tout en poursuivant le remboursement des aides d’Etat. Nous avons également conclu des accords majeurs, dont un partenariat commercial stratégique avec le Groupe CMA CGM, qui est devenu notre principal actionnaire privé.

Nous avons poursuivi nos efforts de transformation à tous les niveaux du Groupe. Nous voulons sortir de cette crise plus forts, plus efficaces, et en leader de l’aviation durable. Les investissements engagés dans le renouvellement de notre flotte et dans le domaine des Carburants d’Aviation Durables (SAF) illustrent notre détermination à jouer un rôle central dans la décarbonation non seulement de nos propres opérations mais du secteur tout entier.

Nous clôturons l’année avec un résultat net positif, signe que nous avons tourné la page du Covid, et regardons l’avenir avec une confiance dans notre capacité à relever les défis à venir.

Je remercie l’ensemble des clients qui ont choisi de voyager avec nous en 2022, ainsi que nos salariés, qui ont fait de cette année un succès par leur travail et leur engagement sans faille au service de l’excellence.»

Chiffre d’affaires du T4 le plus élevé de l’histoire du Groupe et marge opérationnelle à 4,5% sur l’ensemble de l’année

Quatrième trimestre Annuel Groupe Air France-KLM 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Chiffre d’affaires total (m€) 7 128 +47,3% +42,8% 26 393 +84.4% +79,7% EBITDA (m€) 786 - 42 -40 3 615 +2 870 2 891 Résultat d’exploitation (m€) 134 - 45 -42 1 193 +2 819 2 839 Marge d’exploitation (%) 1,9% -1,8 pt -1,6 pt 4,5% +15,9 pt +15,7 pt Résultat net, part du Groupe (m€) 496 + 622 728 +4 020 Cash-flow1 libre d’exploitation ajusté (m€) -551 -776 1 903 +2 534 Dette nette en fin de la période (millions d'euros)2 6 337 -1 879

Au quatrième trimestre 2022, le chiffre d’affaires a augmenté de 47,3% par rapport à celui du premier trimestre 2021, un niveau record dans l’histoire du Groupe malgré un contexte difficile. Le chiffre d’affaires 2022 est en hausse de 84,4% par rapport à l’année précédente. Cette amélioration est portée par une une augmentation de la capacité, du coefficient d’occupation et du yield de l’activité Passage. Le Groupe Air France KLM a enregistré un résultat d’exploitation positif à 1 193 millions d’euros, en hausse de 2 839 millions d’euros, à taux de change constant par rapport à l’année précédente. Sur l’ensemble de l’année la marge opérationnelle a progressé de 0,3 points par rapport à 2019 (4,2%)

Le résultat net s'est élevé à 728 millions d'euros en 2022, soit une augmentation de 4 020 millions d'euros par rapport à 2021.

Quatrième trimestre Annuel Groupe Air France-KLM 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Passagers (milliers) 20 995 +32,2% 83 323 +86,5% 20 995 Capacité (SKO m) 72 698 +21,3% 282 826 +44,2% Trafic (PKT m) 62 422 +4,.7% 237 567 +104,6% Coefficient d’occupation Passage 85,9% 14,4pt 84,0% 24,8pt Recette unitaire Passage au SKO (cts €) 7,87 +36,5% +32,3% 7,45 +55,9% +51,6% Recette unitaire Groupe au SKO (cts €) 8,88 +22,3% +18,5% 8,52 +33,4% +29,5% Coût unitaire Groupe au SKO à carburant constant (cts €) 8,69 +24,9% +5,1% 8,10 +12,2% -4,5%

En 2022, le Groupe Air France-KLM a accueilli 83,3 millions de passagers, soit 86,5% de plus qu'au cours de l'année précédente. La capacité ayant augmenté de 44,2% et le trafic de 104,6%, le coefficient d’occupation a progressé de 24,8 points par rapport à l’année précédente.

La recette unitaire Passage par Siège Kilomètre Offert (SKO) du Groupe a augmenté de 51,6%, à taux de change constant par rapport à 2021. Cette hausse est portée, à la fois, par l’augmentation du coefficient d’occupation et à celle du yield.

A taux de change et prix du carburant constants, le coût unitaire du Groupe par SKO est en baisse de 4,5% par rapport à l'année précédente, grâce à une hausse de la capacité et aux efforts de transformation du Groupe en cours.

Par rapport à 2019 et à prix du carburant et taux de change constants (USD et monnaies associées seulement), le coût unitaire est en hausse de 1,9%, avec des capacités en baisse de 15%. Les programmes de transformation en cours permettent à Air France-KLM de limiter l'impact de la hausse de coûts tels que les redevances aéroportuaires et celles de contrôle aérien (ATC) ainsi que celle des coûts de personnel chez KLM.

Comparé à décembre 2019, le nombre d'Equivalents Temps Plein (ETP) a diminué de 16% au sein d'Air France (hors Transavia France) et de 9% au sein de KLM.

En 2022, les coûts du personnel ont diminué de 10% par rapport au même trimestre de 2019, principalement grâce à la réduction des ETP, et à l’aide gouvernementale sur les salaires reçue essentiellement au premier trimestre.

En 2021 et 2022 Air France-KLM a continué de rembourser le soutien en liquidités, tout en gardant une solide position de cash

En décembre 2021, Air France-KLM a remboursé 500 millions d'euros sur un encours de 4 milliards d’euros du Prêt Garanti par l'État français (le "PGE").





En juin 2022, Air France KLM a réalisé avec succès une augmentation de capital de 2 256 milliards d’euros, dont 1,6 milliards d’euros ont été affectés au remboursement partiel anticipé d’obligations perpétuelles hybrides détenues par l’État Français.





Fin juin 2022, KLM a totalement remboursé sa ligne de credit renouvelable (“RCF”) et le prêt direct de l'Etat néerlandais, pour un montant total de 0,9 milliard d'euros.





En juillet 2022, Air France-KLM et Apollo ont conclu une transaction d’un montant de 500 millions d’euros au terme de laquelle Apollo a souscrit à des obligations perpétuelles émises par une filiale ad hoc d'Air France possédant un pool de moteurs de rechange dédiée aux activités Ingénierie et Maintenance de la compagnie. Le produit de l’investissement a été utilisé pour poursuivre le remboursement des obligations perpétuelles hybrides de l’État Français.





En novembre 2022, Air France-KLM a placé avec succès des obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes pour un montant nominal d’environ 300 millions d’euros. Le produit net de cette offre a été intégralement affecté au remboursement partiel des obligations perpétuelles hybrides de l’État Français.





En novembre 2022, Air France-KLM a poursuivi son désendettement et le reprofilage de sa dette non garantie en concluant un accord avec l’État Français et le syndicat de 9 banques ayant consenti au PGE pour le remboursement anticipé de 1,0 milliard d’euros supplémentaires, portant l’encours à 2,5 milliards d’euros à fin 2022.





Au total, à fin décembre 2022, Air France-KLM a remboursé 4,9 milliards d'euros de soutien en liquidités, rééquilibrant ainsi le profil de la dette du Groupe.

En 2023 Air France-KLM poursuivra le renforcement de son bilan…

En mars 2023 le Groupe remboursera intégralement le « PGE » (2,5 milliards d’euros restants) en utilisant le produit de 1,0 milliard d’euros provenant des obligations liées au développement durable émises en janvier 2023 et en utilisant 1,5 milliards d’euros de liquidités.

En avril 2023 Air France & Air France-KLM conjointement d’une part et KLM d’autre part ont l’intention de mettre en place deux nouveaux RCF liés au développement durable.

Outre la génération de bénéfices nets, Air France-KLM a l’intention de restaurer son bilan au moyen d’initiatives non dilutives telles que des projets de financement en quasi-fonds propres3 (à l’instar de celui utilisé par Air France sur un pool de moteurs de rechange en juillet 2022), soutenus par le programme de fidélisation et/ou les actifs MRO ainsi que possiblement des obligations hybrides simples.





…et sera entièrement sortie du régime d’aides d’États actuelles

Le reliquat de l'aide de recapitalisation de l'État français, soit 1,2 md€, accordées en vertu du cadre temporaire des aides d'État de l'UE, se compose actuellement des éléments suivants :

600m€ d'obligations hybrides perpétuelles de l'État français

600m€ d'actions acquises par l'État français dans le cadre de l'augmentation de capital de mai 2021.

A compter du 19 avril 20234, Air France-KLM a l'intention de sortir intégralement de l'aide à la recapitalisation de 1,2 milliard d'euros accordée par l'Etat français et des contraintes associées. Faisant suite à l'approbation par la Commission européenne, le 16 février 2023, d'une aide de compensation de l'État français sans aucune contrainte, le Groupe réalisera cette sortie de l’aide de recapitalisation de l’État français selon les étapes suivantes :

Mars 2023: Air France-KLM remboursera et refinancera 300m€ d'obligations perpétuelles de l'État français en instruments hybrides perpétuels de l'État français non grévés de contraintes, ce qui permettra de dépasser le seuil de remboursement de 75 % de l'aide initiale de l'État français.

A compter du 19 avril 2023: Le reliquat des 300m€ environ d'instruments hybrides perpétuels de l'État français et la rémunération associée à l’aide d’État seront remboursés et refinancés de la même manière. Le Groupe s'acquittera de toutes les obligations finales liées à la sortie de l'aide à la recapitalisation restante sans qu’une modification de la structure du capital ne soit requise.

En avril 2023 KLM a l'intention de sortir du cadre actuel de l'État néerlandais qui sera remplacé par un RCF lié au développement durable.

Perspectives :

Capacité

Air France-KLM est confiant sur la poursuite de ce contexte de reprise. Ainsi, le Groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres offerts pour l'activité passage du réseau Air France-KLM à un indice de l’ordre de :

90%-95% pour le premier trimestre de 2023

90%-95% pour le deuxième trimestre de 2023

Supérieur à 95% pour le second semestre de 2023

95%-100% pour l’ensemble de l’année 2023

Transavia contribuera à cette croissance et prévoit une capacité de l’ordre d’environ 135% pour l’ensemble de l’année 2023.

Ces indices sont à comparer aux mêmes périodes de 2019.

Autre

Coût unitaire : le Groupe anticipe pour l’ensemble de l’année 2023 un coût unitaire stable à prix de carburant et taux de change constants et hors mesure de soutien à l’emploi par rapport à 2022.

Investissements nets : dépenses d’investissements estimées à 3,0 milliards d’euros.

Perspectives moyen-terme 5 :

Le Groupe poursuit ses initiatives de transformation rapide et confirme son ambition financière à moyen terme avec pour objectif à long terme une compétitivité accrue. Pour ce faire, le Groupe reste agile dans l'optimisation de la flotte, de la main-d'œuvre, du réseau, des coûts et poursuit ses efforts en matière de développement durable. Le Groupe prévoit que la capacité en sièges-kilomètres disponibles reviendra aux niveaux de 2019 dès 2024.

Les efforts de transformation du Groupe, notamment la réduction des ETP, le renouvellement de la flotte et l'optimisation des dépenses, permettront de compenser la pression inflationniste sur les coûts. Par conséquent, le Groupe prévoit de diminuer son coût unitaire de -1% à -4% par rapport à 2022, à prix du carburant constant, à change constant et hors coûts relatifs aux systèmes d'échange de quotas d'émission (ETS).

Le cash-flow libre d'exploitation ajusté, hors éléments exceptionnels, devrait rester positif. Les éléments exceptionnels comprennent le paiement du litige sur le fret aérien et les reports de charges sociales et de taxes sur les salaires accumulés pendant la période du Covid-19.

Le ratio dette nette/EBITDA cible devrait rester entre 1,5x et 2,0x.

L'ambition financière du Groupe à moyen terme est d'atteindre une Marge Opérationnelle de 7 à 8%.

Revue d’activités

Réseaux: amélioration significative du chiffre d’affaires et du résultat d'exploitation

Réseaux



Quatrième trimestre Annuel 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Chiffre d’affaires total (m€) 6 204 +46,3% +41,9% 22 758 +85,7% +80,5% Chiffre d’affaires Réseaux régulier (m€) 5 941 +47,6% +42,7% 21 844 +89,6% +83,6% Résultat d’exploitation (m€) 237 +91 +97 1 131 +2 713 +2 732

Par rapport à 2021, le chiffre d’affaires total en 2022 a progressé de 80,5% à taux de change constant pour atteindre 22 758 millions d’euros. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 1 131 millions d'euros, soit une augmentation de 2 732 millions d'euros à taux de change constant par rapport à l'année dernière.

Des yields élevés sur l'ensemble de notre réseau diversifié

Quatrième trimestre Annuel Réseaux passage 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Passagers (en milliers) 16 490 +28,4% 64 968 +81,2% Capacité (millions de SKO) 63 282 +18,3% 245 457 +39,4% Trafic (millions de PKT) 54 439 +44,4% 205 733 +103,5% Coefficient occupation 86,0% +15,5 pt 83,8% +26,4 pt Chiffre d’affaires total (m€) 5 359 +66,3% +61,7% 19 254 +122,2% +116,7% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 5 210 +66,4% +60,9% 18 794 +125,0% +118,1% Recette unitaire au SKO (cts €) 8,23 +40,6% +36,0% 7,66 +61,3% +56,4%

En 2022, la capacité en sièges-kilomètres offerts (SKO) a été supérieure de 39,4 % à celle de l'année dernière pour atteindre 85 % du niveau du quatrième trimestre 2019, en ligne avec les prévisions du Groupe fournies lors de la présentation des résultats du troisième trimestre 2022.

En réponse à la hausse des prix du carburant et à l’augmentation d'autres coûts externes, le Groupe a procédé, sur l'ensemble de ses vols, à plusieurs augmentations tarifaires au cours de l’année 2022. Le montant de la hausse varie selon la destination et la classe de voyage et a été appliquée aux vols opérés par Air France et par KLM. En outre, la forte demande estivale, la performance des cabines Premium et la reprise du trafic d’affaires ont conduit à un yield supérieur à celui de 2019 pour l’ensemble de l’année.

Au quatrième trimestre, nous avons observé les tendances suivantes sur l’ensemble du réseau :

Atlantique Nord : le T4 est légèrement en baisse après la performance estivale mais reste très dynamique avec une capacité légèrement supérieure à celle de 2019. Les performances se sont poursuivies grâce aux points d'origine en Amérique du Nord et en Inde, avec un impact positif sur le yield. Bonne performance de la cabine business pour Air France et de la premium economy pour KLM.

Amérique latine : la capacité a continué à croître graduellement depuis l’été dans un contexte de performance toujours favorable.

Asie & Moyen-Orient: capacité supplémentaire due à la réouverture du Japon et aux fréquences supplémentaires sur Dubaï. L'Inde a continué à afficher de bonnes performances en termes de volumes et de yields. La performance de la cabine business est restée forte avec une bonne dynamique.

Caraïbes et Océan Indien : poursuite des bons résultats du troisième trimestre, notamment grâce aux Antilles et à la demande de dernière minute.

Afrique : une forte reprise du trafic affaires a été observée dans toutes les régions. Pour KLM, la performance a été soutenue par l'Afrique de l'Est et du Sud grâce à une forte augmentation du yield, liée à la combinaison d’un mix cabine favorable et d’une évolution positive du yield en classe économique. Pour Air France, la performance a été soutenue par les pays d'Afrique de l'Ouest et d’Afrique Centrale et une bonne stratégie de pilotage.

Court et moyen-courriers : forte demande du côté d'Air France se traduisant par des coefficients d'occupation légèrement supérieurs à ceux de 2019. Les volumes de KLM ont été affectés par les réductions de capacité dans le contexte d'un marché du travail tendu ainsi que par les limites imposées aux passagers au dépârt de Schiphol, bien que l'évolution des yields ait été favorable.

Au cours de l'année 2022, le groupe a poursuivi la mise en service d’avions de nouvelle génération et le retrait d’avions d'ancienne génération, ce qui a entraîné une réduction de la flotte de 15 appareils. La flotte long-courrier a été augmentée de 1 appareil, tandis que la flotte moyen-courrier a été réduite de 7 appareils. La flotte régionale a diminué de 9 appareils.

En 2023 et au-delà, le Groupe continuera à investir dans des avions de nouvelle génération afin d'améliorer ses performances économiques et environnementales. Le premier Airbus A320neo/A321neo sera livré en 2023.

Cargo : chiffre d’affaires globalement stable en 2022 après une baisse du trafic compensée par un fort yield

Quatrième trimestre Annuel Cargo 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Tonnage (en milliers) 236 -10,8% 931 -11,6% Capacité (millions de TKO) 3 403 +9,6% 13 256 +15,6% Trafic (millions de TKT) 1 756 -12,3% 6 888 -14,5% Coefficient d’occupation 51,6% -12,9 pt 52,0% -18,3 pt Chiffre d’affaires total (m€) 844 -17,2% -20,2% 3 502 -2,4% -5,9% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 732 -18,2% -20,9% 3 049 -3,7% -7,0% Recette unitaire par TKO (cts €) 21,51 -25,3% -27,8% 23,00 -16,7% -19,5%

2022 a été une année dynamique, un premier semestre très fort a été suivi par une seconde partie plus mitigée. En raison de la reprise des voyages de passagers, la capacité en soute s'est améliorée et a entraîné une augmentation des tonnes-kilomètres disponibles de 15,6 % par rapport à l'année 2021. Le ralentissement de la croissance du commerce mondial et le rebond partiel du fret maritime ont entraîné une baisse de la demande de fret aérien à partir du deuxième trimestre. Le trafic a diminué de 14,5 % et la recette unitaire par TKT a diminué de 16,7 % en raison également d'une baisse du yield, bien que ce dernier reste supérieur au yield de 2021. Le chiffre d'affaires total du fret a été inférieur de 2,4 % à celui de l'année 2021.

Par rapport à l'année d’avant-crise 2019, la capacité de fret était inférieure de 9% en 2022. Cependant, grâce à la forte performance des yields, le chiffre d’affaires total du fret sur l’année est supérieur de 63 % à celui de l’année 2019.

En 2022, Air France-KLM a posé des fondations solides pour les années à venir afin de rester un acteur crédible et de premier plan du fret aérien avec la signature d'un accord de coopération de dix ans avec le Groupe CMA-CGM. En outre, dans le cadre du programme d'Air France-KLM visant à remplacer ses avions-cargo vieillissants et à renforcer les finances et le développement durable du Cargo, le groupe a passé une commande ferme pour quatre avions-cargo Airbus A350F destinés à Air France en mars 2022 (suite à une lettre d'intention annoncée en décembre 2021). Début 2023, une commande supplémentaire pour quatre avions-cargo A350F (pour remplacer la flotte actuelle) a été annoncée. Ils seront exploités par Martinair pour le compte de KLM Cargo.

Poursuite des investissements pour la croissance de la capacité de Transavia

Quatrième trimestre Annuel Transavia 2022 Variation 2022 Variation Passagers (en milliers) 4 505 +48,1% 18 355 +108,3% Capacité (millions de SKO) 9 416 +45,9% 37 369 +85,9% Trafic (millions de PKT) 7 983 +55,6% 31 834 +112,1% Coefficient d’occupation 84,8% +5,3 pt 85,2% +10,5 pt Chiffre d’affaires total (m€) 513 +57,3% 2 218 +119,3% Recette unitaire au SKO (cts €) 5,44 +7,6% 6,06 +19,9% Coût unitaire au SKO (cts €) 6,64 +17,7% 6,32 +9,1% Résultat d’exploitation (m€) -113 -76 -100 +50

En 2022, la reprise de la demande pour le trafic Loisirs en Europe et en Afrique du Nord s'est poursuivie. Comparé à l'année précédente, la capacité a augmenté de 85,9%, le trafic de 112,1% et le nombre de passagers de 108,3% se traduisant par un coefficient de remplissage supérieur de 10,5 points par rapport à 2021.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à -100 millions d'euros, en amélioration de 50 millions d'euros par rapport à 2021.

Par rapport à 2019, 2022 a montré des niveaux d'activité à l'indice 114 et un coefficient d'occupation inférieur aux niveaux de 2019. La recette unitaire moyenne au SKO a augmenté de 14% par rapport à 2019, principalement en raison d'une forte augmentation du yield de 23%. Le coût unitaire moyen au SKO a augmenté de 28% par rapport à 2019, principalement en raison du prix élevé du carburant et de la hausse des coûts de perturbation.

La flotte de Transavia a atteint 99 appareils en fin d’année.

Maintenance : une solide performance en 2022

Quatrième trimestre Annuel Maintenance 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Total des revenus (millions d'euros) 1 018 +27,9% 3 586 +28,0% Revenus des tiers (millions d'euros) 405 +54,0% +41,4% 1 389 +35,8% +33,7% Résultat d'exploitation (millions d'euros) 16 - 53 - 55 163 + 75 + 81 Marge opérationnelle (%) 1,5% -7,1 pt -7,0 pt 4,5% +1,4 pt +1,7 pt

Sur l’ensemble de l’année et grâce à une activité plus importante et à une amélioration opérationnelle, le résultat d'exploitation s'est élevé à 163 millions d'euros, soit une augmentation de 81 millions d'euros à taux de change constant par rapport à 2021.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 28% en 2022 tandis que le chiffre d'affaires réalisé auprès des tiers a augmenté de 33,7%, démontrant une forte reprise.

La marge d’exploitation s'est établie à 4,5 %, soit 1,4 point de plus que le résultat d’exploitation de 2021. La marge demeure néanmoins inférieure d’un point par rapport à 2019.

Cash-flow d’exploitation libre ajusté positif entrainant le ratio dette nette/EBITDA à 1,8x

Quatrième trimestre Annuel En millions € 2022 Variation 2022 Variation Cash-flow avant variation du BFR et plans de départs volontaires, activités poursuivies 683 -28 3 121 +2 901 Paiements liés aux plans de départs volontaires -58 +20 -233 +63 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) -280 -529 1 968 +358 Cash-flow net provenant de l’exploitation 345 -537 4 856 3 322 Investissements nets * -688 -239 -2 092 -789 Cash-flow libre d’exploitation -343 -776 2 764 2 533 Remboursement des dettes de loyer -208 +0 -861 +1 Cash-flow libre d’exploitation ajusté ** -551 -776 1 903 +2 534

* Somme des « Investissements corporels et incorporels » et «Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles » tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Le « Cash-flow libre d’exploitation ajusté » est le cash-flow libre d’exploitation après déduction du remboursement des dettes de location.

En 2022 le Groupe a généré un cash-flow d’exploitation libre ajusté de 1,9 milliards d'euros, soit 2,5 milliards d’euros de plus que l'année précédente.

En millions d'euros 31 déc 2022 31 déc 2021 Dette nette 6 337 8 216 EBITDA sur les 12 derniers mois 3 615 745 Dette nette/EBITDA 1,8 x 11,0 x

Augmentation significative des revenus sur l’année, se traduisant par un résultat d'exploitation positif et en progrès pour les deux compagnies aériennes

Quatrième trimestre Annuel 2022 Variation 2022 Variation Résultat d’exploitation Groupe Air France (En millions d’euros) 144 +92 483 +1 886 Marge d’exploitation (%) 3,2% +1,4 pt 3,0% +19,0 pt Résultat d’exploitation Groupe KLM (En millions d’euros) -2 -129 706 +933 Marge d’exploitation (%) -0,1% -6,3 pt 6,6% +10,3 pt

Les procédures d’audit ont été effectuées. Le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.

******

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 17 février 2023 à partir de 7h00 (heure de Paris).

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 17 février 2022 à 08h15 (heure de Paris).



Compte de résultat

Quatrième trimestre Annuel En millions d’euros 2022 2021* Variation 2022 2021* Variation Produit des activités ordinaires 7 127 4 838 47% 26 393 14 315 84% Carburant avions -2 057 - 937 120% -7 241 -2 748 164% Affrètements aéronautiques - 101 - 93 9% - 387 - 325 19% Redevances aéronautiques - 439 - 350 25% -1 710 -1 185 44% Commissariat - 195 - 132 48% - 720 - 382 88% Achats d’assistance en escale - 418 - 317 32% -1 608 -1 027 57% Achats et consommations d’entretien aéronautiques - 613 - 444 38% -2 256 -1 625 39% Frais commerciaux et de distribution - 246 - 130 89% - 887 - 385 130% Autres frais - 412 - 312 32% -1 488 -1 152 29% Frais de personnel -2 049 -1 526 34% -7 289 -5 340 36% Impôts et taxes - 38 - 16 138% - 156 - 116 34% Autres produits et charges 226 247 -9% 964 715 35% EBITDA 786 828 -5% 3 615 745 385% Amortissements, dépréciations et provisions - 652 - 649 0% -2 422 -2 371 2% Résultat d’exploitation courant 134 179 -25% 1 193 -1 626 nm Cessions de matériels aéronautiques 21 1 2000% 66 - 19 nm Autres produits et charges non courants -21 20 nm - 65 -887 -93% Résultat des activités opérationnelles 134 199 -33% 1 194 -2 532 nm Coût de l'endettement financier brut - 153 - 247 -38% - 569 - 730 -22% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 33 0 nm 41 2 1950% Coût de l'endettement financier net - 120 - 247 -51% - 528 - 728 -27% Autres produits et charges financiers 295 - 91 nm - 324 - 289 12% Résultat avant impôt des entreprises intégrées 309 - 139 nm 342 -3 549 nm Impôts 183 26 604% 390 282 38% Résultat net des entreprises intégrées 492 - 113 nm 732 -3 267 nm Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 12 - 13 nm 12 - 27 nm Résultat net des activités poursuivies 504 - 126 nm 744 -3 294 nm Intérêts minoritaires 0 0 nm 16 -2 nm Résultat net 496 - 126 nm 728 -3 292 nm

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19).

Bilan consolidé

Actif 31 déc 2022



31 déc 2021



En millions d’euros Goodwill 225 222 Immobilisations incorporelles 1 337 1 235 Immobilisations aéronautiques 10 614 10 466 Autres immobilisations corporelles 1 375 1 402 Droit d'utilisation 5 428 5 148 Titres mis en équivalence 120 109 Actifs de retraite 39 - Autres actifs financiers non courants 1 184 951 Actifs financiers dérivés non courants 262 143 Impôts différés 714 278 Actif non courant 21 298 19 954 Actifs détenus en vue de la vente 620 484 Autres actifs financiers courants 327 469 Actifs financiers dérivés courants 723 567 Stocks et en-cours 1 785 1 511 Créances clients 847 966 Autres actifs courants 6 626 6 658 Trésorerie et équivalents de trésorerie 79 74 Actif courant 11 007 10 729 Total actif 32 305 30 683





Passif et capitaux propres 31 déc 2022



31 déc 2021



En millions euros Capital 2 571 643 Primes d’émission et de fusion 5 217 4 949 Actions d’autocontrôle -25 -25 Titres subordonnés à durée indéterminée 933 3 151 Réserves et résultat -11 700 -12 542 Capitaux propres (Part attribuable aux propriétaires de la société mère) -3 004 -3 824 Participations ne donnant pas le contrôle 524 8 Capitaux propres -2 480 -3 816 Provisions retraite 1 634 1 939 Passifs de restitution et autres provisions non courants 4 149 4 055 Passifs financiers non courants 9 657 11 274 Dettes de loyers non courantes 3 318 2 924 Passifs financiers dérivés non courants 21 25 Impôts différés 1 1 Autres passifs non courants 2 343 2 555 Passif non courant 21 123 22 773 Passifs de restitution et autres provisions courants 740 885 Passifs financiers courants 896 1 215 Dettes de loyers courantes 834 825 Passifs financiers dérivés courants 83 46 Dettes fournisseurs 2 424 1 850 Titres de transport émis et non utilisés 3 725 2 644 Programme de fidélisation 900 888 Autres passifs courants 4 057 3 369 Concours bancaires 3 4 Passif courant 13 662 11 726 Total capitaux propres et passifs 32 305 30 683

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 31 décembre 2022

En millions euros 31 déc 2022 31 déc 2021* Résultat net 744 -3 294 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 2 422 2 371 Dotations nettes aux provisions financières 145 115 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels -92 18 Résultat sur cession de filiales et participations 1 -26 Résultats non monétaires sur instruments financiers -4 -39 Ecart de change non réalisé 151 257 Résultats des sociétés mises en équivalence -12 27 Impôts différés -436 -284 Pertes de valeur 32 40 Autres éléments non monétaires -63 739 Capacité d'autofinancement 2 888 -76 (Augmentation) / diminution des stocks -155 -41 (Augmentation) / diminution des créances clients -146 -239 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs 570 395 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés 1 092 227 Variation des autres débiteurs et créditeurs 607 1 268 Variation du besoin en fonds de roulement 1 968 1 610 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 4 856 1 534 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées -3 -4 Investissements corporels et incorporels -2 972 -2 202 Produit lié à la perte de contrôle de filiales ou à la cession de titres de sociétés non contrôlées -1 75 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 880 899 Dividendes reçus 2 2 Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois -59 -9 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -2 153 -1 239 Augmentation de capital 1 551 1 024 Augmentation de capital souscrite par les participations ne donnant pas le contrôle 3 - Titres subordonnés -969 - Coupons sur titres subordonnés -252 - Émission de nouveaux emprunts 1 110 1 724 Remboursement d’emprunts -3 078 -1 993 Paiement de dettes de loyers -861 -862 Nouveaux prêts -305 -188 Remboursement des prêts 45 219 Dividendes payés - -1 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement -2 756 -77 Effets des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et

les concours bancaires courants (nets de la trésorerie acquise ou cédée) 22 14 Variation de la trésorerie nette -31 232 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 6 654 6 422 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 6 623 6 654

* Les chiffres retraités incluent le chanagement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19)

Retour sur capitaux employés (ROCE)

En millions d’euros 31

Dec 2022 30

Sep 2022 30

Jun 2022 31 Mar 2022 31 Dec 2021 30* Sep 2021 30* Jun 2021 31* Mar 2021 Ecart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 562 1 425 1,437 1,473 1 457 1 456 1 464 1 479 Immobilisations aéronautiques 10 614 10 298 10,521 10,537 10 466 10 478 10 645 10 800 Autres immobilisations corporelles 1 375 1 349 1,358 1,378 1 402 1 418 1 453 1 476 Droits d’utilisations 5 428 5 536 5,439 5,205 5 148 5 061 5 033 4 795 Titres mis en équivalence 120 111 108 107 109 172 166 223 Autres actifs financiers hors valeurs mobilières de placement et dépôts liés aux dettes financières 169 164 162 158 157 147 147 146 Provisions hors retraites litige cargo et restructuration -4 347 -4 792 -4,473 -4,240 -4 180 -4 180 -4 033 -4 083 BFR, hors valeur de marché des instruments dérivés -10 092 -10 434 -11 156 -9 589 -8 262 -7 995 -7 745 -6 410 Capitaux employés 4 829 3 657 3,396 5,029 6 297 6 557 7 130 8 426 Capitaux employés moyens (A) 4 228 7 103 Résultat d’exploitation 1 193 -1 626 Dividendes perçus -1 0 - Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 12 -27 - Impôt normatif -311 462 Résultat ajusté après impôt (B) 893 -1 191 ROCE 12 mois glissants (B/A) 21,1% -16,8%

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19)

Dette nette

Bilan au En millions euros 31 déc 2022 31 déc 2021 Passifs financiers courants et non courants 10 553 12 489 Dettes de loyers courantes et non courantes 4 152 3 749 Intérêts courus non échus -127 -128 Dépôts relatifs aux passifs financiers -101 -99 Dépôts relatifs aux dettes de loyers -99 -85 Impact des dérivés devise / dettes -35 -14 Passifs financiers (A) 14 343 15 912 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 626 6 658 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 572 513 Obligations 811 529 Concours bancaires courant -3 -4 Liquidités nettes (B) 8 006 7 696 Dette nette (A) – (B) 6 337 8 216

Cash-flow libre d'exploitation ajusté

Quatrième trimestre Annuels En millions euros 2022 2021 2022 2021 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 345 882 4 856 1 534 Investissements corporels et incorporels -890 -659 -2 972 -2 202 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 202 210 880 899 Cash-flow libre d’exploitation -343 433 2 764 231 Remboursement des dettes de loyers -208 -208 -861 -862 Cash-flow libre d'exploitation ajusté -551 225 1 903 -631

EBITDA - Capacité d’autofinancement









Quatrième trimestre Annuels 2022 2021* 2022 2021* EBITDA 786 828 3 615 745 Provisions CO2 et autres 75 10 90 -6 Rectifications d'inventaires -5 1 -1 5 Dotations provisions retraites 28 38 125 206 Reprises de provisions retraites (cash-out) -50 -40 -100 -140 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (hors aéronautique) 5 -1 32 30 Résultat d'exploitation - part monétaire 839 836 3 761 840 Charges de restructuration -58 -78 -233 -296 Autres produits et charges non courants 0 -8 -7 -74 Coût monétaire de l'endettement financier -153 -137 -582 -577 Produits monétaires de la trésorerie 28 -3 25 -14 Change réalisé -11 14 -22 63 Résiliation des couvertures - en espèces 0 0 0 -8 Débouclages d'instruments de trading - cash 0 0 0 -3 Impôt courant -20 5 -46 -1 Autres charges et dépenses financières - en espèces 0 0 -11 -8 Autres éléments 0 4 3 2 Capacité d'autofinancement 625 633 2 888 -76

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19).

Coût unitaire à l’SKO

Quatrième trimestre Annuels 2022 2021* 2022 2021* Chiffre d’affaires (en m€) 7 128 4 838 26 393 14 315 Résultat d’exploitation courant (en m€) -/- -134 -179 -1 193 1 626 Coût d’exploitation total (en m€) 6 994 4,659 25 200 15 941 Activité réseaux passage – autres recettes (en m€) -150 -92 -461 -313 Activité cargo – autres recettes fret (en m€) -113 -125 -453 -421 Chiffre d’affaires externe de la maintenance (en m€) -405 -263 -1,389 -1,023 Transavia - autres recettes (en m€) -1 0 45 3 Chiffre d’affaires externe des autres activités (en m€) -5 -7 -26 -27 Coût net (en m€) 6 319 4 173 22 914 14 161 Capacités produites exprimées en SKO1 72 698 59 937 282 826 196 116 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 8,69 6,96 8,10 7,22 change brute 24,9% 12,2% Effet change sur les coûts nets (en m€) -141 -397 Variation à change constant 20,8% 9,1% Effet prix du carburant (en m€) 639 2 078 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 8,69 8,26 8,10 8,48 Variation à change et prix du carburant constants +5,2% -4,5%

* Les chiffres retraités incluent le changement des principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19).

(1) La capacité produite par les activités de transport est calculée en additionnant les capacités du réseaux passage (en SKO) de Transavia (en SKO)

Résultats du Groupe

Groupe Air France

Quatrième trimestre Annuels 2022 Variation 2022 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 4 541 +53,9% 16 285 +86,2% EBITDA (en m€) 532 +69 1 961 +1 915 Résultat d’exploitation (en m€) 144 +92 483 +1 886 Marge d’exploitation (%) 3,2% +1,4 pt 3,0% +19,0 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 457 +65 1 601 +1 919 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 10,1% -3,2 pt 9,8% +13,5 pt

Groupe KLM

Quatrième trimestre Annuels 2022 Variation 2022 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 2 758 +35,3% 10 679 +76,1% EBITDA (en m€) 261 -104 1 678 +984 Résultat d’exploitation (en m€) -2 -129 706 +933 Marge d’exploitation (%) -0,1% -6,3 pt 6,6% +10,3 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 213 -115 1 535 +1 010 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 7,7% -8,4 pt 14,4% +5,7 pt

NB: Le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison des écritures intra-Groupe

Flotte du Groupe au 30 septembre 2022





Type d'appareil AF

(dont HOP) KLM

(dont KLC & MP) Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart 31/12/21 B777-300 43 16 18 17 24 59 59 B777-200 18 15 26 1 6 33 33 -3 B787-9 10 13 4 7 12 23 23 B787-10 7 2 5 7 7 2 A380-800 4 2 1 1 4 A350-900 20 3 7 10 20 20 8 A330-300 5 5 5 5 1 A330-200 15 6 11 10 21 21 Total Long-Haul 110 62 0 66 38 68 172 168 8 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 95 34 8 84 126 125 9 B737-700 9 4 7 6 13 10 -4 A321 18 10 8 18 18 -1 A320 39 3 4 32 39 39 -3 A319 19 11 8 19 17 -11 A318 9 5 4 9 9 -3 A220-300 16 12 4 16 15 9 Total Medium-Haul 101 45 99 87 12 146 245 238 -4 Canadair Jet 1000 6 6 6 -11 Canadair Jet 700 Embraer 195 E2 14 14 14 14 7 Embraer 190 19 30 17 4 28 49 49 2 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 13 10 3 13 13 -2 Embraer 145 Total Regional 38 61 0 36 18 45 99 93 -4 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 251 172 99 193 68 261 522 505 0

TRAFIC DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

Activité réseaux passage *

T4 cumul Total activité réseaux passage* 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 16 490 12 840 28,4% 64 968 35 855 81,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 54 438 37 710 44,4% 205 732 101 091 103,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 63 281 53 485 18,3% 245 457 176 019 39,4% Coefficient d’occupation (%) 86,0% 70,5% 15,5 83,8% 57,4% 26,4 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 6 123 4 147 47,6% 22 908 11 038 107,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 45 488 30 066 51,3% 168 207 78 353 114,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 52 143 42 893 21,6% 198 824 143 359 38,7% Coefficient d’occupation (%) 87,2% 70,1% 17,1 84,6% 54,7% 29,9 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 2 067 1 248 65,7% 8 303 3 100 167,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 14 799 8 971 65,0% 59 383 22 405 165,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 17 101 13 461 27,0% 70 608 42 631 65,6% Coefficient d’occupation (%) 86,5% 66,6% 19,9 84,1% 52,6% 31,5 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 859 562 53,0% 3 102 1 293 139,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 175 5 420 50,8% 29 502 12 454 136,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 031 6 590 37,0% 33 097 23 211 42,6% Coefficient d’occupation (%) 90,5% 82,2% 8,3 89,1% 53,7% 35,5 Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 1 150 606 89,8% 3 623 1 706 112,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 561 4 090 109,3% 26 121 11 440 128,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 10 062 7 905 27,3% 32 915 29 731 10,7% Coefficient d’occupation (%) 85,1% 51,7% 33,3 79,4% 38,5% 40,9 Afrique Passagers transportés (milliers) 1 040 845 23,1% 3 870 2 578 50,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 357 4 846 31,2% 23 170 14 398 60,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 449 6 657 11,9% 27 974 23 003 21,6% Coefficient d’occupation (%) 85,3% 72,8% 12,5 82,8% 62,6% 20,2 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 1 007 887 13,5% 4 012 2 362 69,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 595 6 738 12,7% 30 032 17 656 70,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 501 8 280 2,7% 34 230 24 782 38,1% Coefficient d’occupation (%) 89,3% 81,4% 8,0 87,7% 71,2% 16,5 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 10 366 8 693 19,3% 42 057 24 817 69,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 951 7 644 17,1% 37 525 22 739 65,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 11 138 10 592 5,2% 46 634 32 660 42,8% Coefficient d’occupation (%) 80,4% 72,2% 8,2 80,5% 69,6% 10,8

* Air France et KLM

Activité de Transavia

T4 cumul Transavia 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 4 505 3 042 48,1% 18 355 8 814 108,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 983 5 131 55,6% 31 834 15 012 112,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 416 6 452 45,9% 37 369 20 097 85,9% Coefficient d’occupation (%) 84,8% 79,5% 5,3 85,2% 74,7% 10,5

Activité totale Groupe passage**

T4 cumul Total Groupe** 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 20 995 15 881 32,2% 83 323 44 669 86,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 62 422 42 841 45,7% 237 567 116 103 104,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 72 698 59 937 21,3% 282 826 196 116 44,2% Coefficient d’occupation (%) 85,9% 71,5% 14,4 84,0% 59,2% 24,8

** Air France KLM et Transavia

Activité cargo

T4 cumul Total Groupe 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 756 2 001 (12,2%) 6 888 8 057 (14,5%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 403 3 106 9,6% 13 256 11 469 15,6% Coefficient d’occupation (%) 51,6% 64,4% (12,9) 52,0% 70,2% (18,3)

Activité d'Air France

T4 cumul Total activité réseaux passage 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 10 153 7 644 32,8% 39 130 21 816 79,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 33 203 22 153 49,9% 123 444 60 180 105,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 38 313 30 327 26,3% 146 796 93 568 56,9% Coefficient d’occupation (%) 86,7% 73,0% 13,6 84,1% 64,3% 19,8





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 3 829 2 586 48,0% 14 282 6 988 104,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 27 696 17 862 55,1% 101 269 47 127 114,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 31 588 24 429 29,3% 119 437 75 071 59,1% Coefficient d’occupation (%) 87,7% 73,1% 14,6 84,8% 62,8% 22,0





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 6 323 5 058 25,0% 24 844 14 828 67,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 508 4 291 28,4% 22 175 13 054 69,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 725 5 898 14,0% 27 360 18 497 47,9% Coefficient d’occupation (%) 81,9% 72,8% 9,1 81,1% 70,6% 10,5





T4 cumul Activité cargo 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 929 955 (2,7%) 3 559 3 603 (1,2%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 950 1 677 16,3% 7 494 5 871 27,7% Coefficient d’occupation (%) 47,6% 56,9% (9,3) 47,5% 61,4% (13,9)

Activité de KLM

T4 cumul Total activité réseaux passage 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 6 337 5 196 22,0% 25 838 14 039 84,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 21 236 15 558 36,5% 82 289 40 912 101,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 24 968 23 158 7,8% 98 660 82 452 19,7% Coefficient d’occupation (%) 85,1% 67,2% 17,9 83,4% 49,6% 33,8





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 294 1 561 47,0% 8 626 4 050 113,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 17 793 12 204 45,8% 66 939 31 227 114,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 20 555 18 463 11,3% 79 386 68 288 16,3% Coefficient d’occupation (%) 86,6% 66,1% 20,5 84,3% 45,7% 38,6





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 043 3 635 11,2% 17 212 9 989 72,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 443 3 353 2,7% 15 350 9 685 58,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 413 4 694 (6,0%) 19 274 14 163 36,1% Coefficient d’occupation (%) 78,0% 71,4% 6,6 79,6% 68,4% 11,3





T4 cumul Activité cargo 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 828 1 047 (20,9%) 3 330 4 454 (25,2%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 453 1 430 1,7% 5 762 5 598 2,9% Coefficient d’occupation (%) 57,0% 73,2% (16,3) 57,8% 79,6% (21,8)





1Flux de trésorerie

2 Variation par rapport au 31 décembre 2021

3 Sous réserve, le cas échéant, de conformité avec le cadre temporaire des aides d'État de l'UE

4 2e anniversaire de l’octroi de l’aide de recapitalisation de l’État français

5 Se réfère à la période 2024-2026

