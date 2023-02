Innofactor Oyj:n hallitus päätti konsernin henkilöstölle suunnatusta osakepohjaisesta sitouttamisjärjestelmästä

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 17.2.2023 klo 8.30

Innofactor Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella konsernin koko henkilöstölle suunnatusta osakepohjaisesta sitouttamisjärjestelmästä henkilöstön sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin (”Henkilöstöanti”).

Henkilöstöannissa annetaan yhteensä enintään 400 000 yhtiön osaketta (”Henkilöstöosakkeet”) merkittäviksi osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Innofactor-konsernin henkilöstölle. Innofactor Oyj:llä on päätöshetkellä osakkeita 37 388 225 kpl. Henkilöstöanti toteutetaan yhtiön hallussa olevilla osakkeilla. Henkilöstöannin tarkoitus on kannustaa ja sitouttaa yhtiön henkilöstöä, joten annin toteuttamiseen osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen on osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Henkilöstöosakkeiden merkintähinta on 1,01 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun edellisen kuukauden keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja siitä laskettavaan kymmenen (10) prosentin alennukseen.

Innofactor myöntää henkilöstölle Henkilöstöosakkeiden merkintää varten täysimääräisen lainan, jonka pituus on viisi vuotta. Laina myönnetään jakokelpoisten varojen puitteissa. Suomessa ja Ruotsissa lainan korko määräytyy 12 kuukauden Euribor-koron mukaan ja päivitetään vuosittain. Tanskassa korkokantana käytetään virallista viitekorkoa ja Norjassa veroviranomaisen määrittämää korkokantaa. Lainan korko ei kuitenkaan voi olla negatiivinen. Lainan lyhennykset ja korot vähennetään työntekijälle kuukausittain maksettavasta nettopalkasta.

Henkilöstöosakkeiden merkintä tapahtuu aikavälillä 20.2.–8.3.2023.

Henkilöstöosakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus 31.3.2024 asti.

Yhtiö julkistaa Henkilöstöannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 20.3.2023.

Espoossa 17.2.2023

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi



Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles