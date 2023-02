Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022 (tilintarkastettu)

ERITTÄIN HYVÄ VUOSI SIILILTÄ – LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS ENNÄTYSLUKEMIIN

Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2023 kello 8.45

TAMMI–JOULUKUU 2022



Liikevaihto 118 334 (99 282) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu 19 051 tuhatta euroa eli 19,2 %

Liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 073 tuhatta euroa eli 15,2 %

Käyttökate (EBITDA) 14 928 (12 018) tuhatta euroa, +24,2 %

Käyttökate-% (EBITDA) 12,6 % (12,1 %) liikevaihdosta

Oikaistu liikevoitto (EBITA) 11 629 (9 279) tuhatta euroa, +25,3 %

Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) 9,8 % (9,3 %) liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 10 149 (7 565) tuhatta euroa, +34,2 %

Tilikauden tulos 3 748 (5 136) tuhatta euroa, -27,0 %

Osakekohtainen tulos 0,49 (0,73) euroa, -32,8 %

Liiketoiminnan rahavirta 14 481 (8 406) tuhatta euroa, +72,3 %

Taseen loppusumma 106 063 (81 480) tuhatta euroa

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 25,2 % (19,5 %) liikevaihdosta

Hallituksen esitys osingoksi on yhteensä 0,20 (0,18) euroa osakkeelta

HEINÄ–JOULUKUU 2022



Liikevaihto 59 459 (50 542) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu 8 916 tuhatta euroa eli 17,6 %

Liikevaihdon orgaaninen kasvu 7 456 tuhatta euroa eli 14,8 %

Käyttökate (EBITDA) 6 894 (6 461) tuhatta euroa, +6,7 %

Käyttökate-% (EBITDA) 11,6 % (12,8 %) liikevaihdosta

Oikaistu liikevoitto (EBITA) 5 181 (5 012) tuhatta euroa, +3,4 %

Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) 8,7 % (9,9 %) liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 4 445 (4 210) tuhatta euroa, +5,6 %

Katsauskauden tulos 633 (3 135) tuhatta euroa

Osakekohtainen tulos 0,08 (0,44) euroa, -82,5 %

Liiketoiminnan rahavirta 7 755 (6 479) tuhatta euroa, +19,7 %

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 26,5 % (23,3 %) liikevaihdosta

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT



Tunnusluvut 7-12/20221 7-12/20212 1–12/20221 1–12/20212 Liikevaihto, 1 000 EUR 59 459 50 542 118 334 99 282 Liikevaihdon kasvu, % 17,6 % 28,7 % 19,2 % 19,2 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % 14,8 % 10,9 % 15,2 % 5,7 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 26,5 % 23,3 % 25,2 % 19,5 % Käyttökate (EBITDA), 1 000 EUR 6 894 6 461 14 928 12 018 EBITDA, % liikevaihdosta 11,6 % 12,8 % 12,6 % 12,1 % Oikaistu liikevoitto (EBITA), 1 000 EUR 5 181 5 012 11 629 9 279 Oikaistu liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 8,7 % 9,9 % 9,8 % 9,3 % Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR 4 445 4 210 10 149 7 565 EBIT, % liikevaihdosta 7,5 % 8,3 % 8,6 % 7,6 % Tilikauden tulos, 1 000 EUR 633 3 135 3 748 5 136 Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 1,1 % 6,2 % 3,2 % 5,2 % Omavaraisuusaste, % 38,7 % 31,1 % 38,7 % 31,1 % Nettovelkaantumisaste3 4,5 % 50,2 % 4,5 % 50,2 % Osakekohtainen tulos (EPS), EUR4 0,08 0,44 0,49 0,73 Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, EUR4 0,08 0,44 0,49 0,73 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella5 994 856 965 781 Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 1 045 885 1 045 885

1 Haallas Finland Oy:n luvut on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.10.2022 alkaen.

2 Supercharge-konsernin luvut on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.3.2021 alkaen.

3 Nettovelan laskentakaavaa on täsmennetty ja vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti.

4 Osakekohtainen tulos vertailukausilla on muutettu taannehtivasti vastaamaan osakemäärän muutosta.

5 Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa.

Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa oikaistu liikevoitto (EBITA) -tunnusluvulla. Oikaistu liikevoitto (EBITA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon oikaisuista kirjatut poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset. Liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoa oikaistuna yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla. Nettovelka lasketaan vähentämällä korollisista veloista ml. ehdolliset lisäkauppahinnat sekä vuokrasopimusvelat, konsernin likvidit varat. Konsernitase sisälsi 31.12.2022 ehdollista vastiketta 22 011 (14 385) tuhatta euroa. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernin tilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2023 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026



Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan 125–145 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 12–15,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on julkistanut 11.5.2022 taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026 seuraavasti:

20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Vuodesta 2023 alkaen liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertailukelpoisesta liikevaihdosta, jossa yritysrakenteen muutokset on otettu huomioon. Aiempi kasvutavoite oli 10 prosentin orgaaninen kasvu.



EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja. Aiempi kannattavuustavoite oli EBITA 10 prosenttia.



Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään edelleen pitämään alle kahdessa.



Osinkopolitiikka säilyy ennallaan: Osinkoa pyritään maksamaan 30–70 prosenttia tilikauden tuloksesta.

TOIMITUSJOHTAJA TOMI PIENIMÄKI:



Vuonna 2022 Siili jatkoi vahvaa kannattavaa kasvua. Maailmantalouden epävarmuustekijät tekivät toiminnasta vaikeasti ennustettavaa, mutta niin kasvun kuin kannattavuuden saralla pärjäsimme erittäin hyvin ja teimme Siilin historian parhaan tuloksen.



Liikevaihtomme oli 118,3 miljoonaa euroa, ja se kasvoi edellisvuodesta reilut 19 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli noin 15 %. Myös kannattavuutemme parani merkittävästi: käyttökate nousi liki 15 miljoonaan euroon, missä on kasvua edellisvuodesta noin 24 %. Oikaistu liikevoitto päätyi 11,6 miljoonaan euroon ja kasvoi edellisestä tilikaudesta 25 %. Erinomainen suoritus siileiltä!



Liikevaihdon kasvu syntyi sekä kansainvälisistä toiminnoista että kotimaasta. Kansainvälisen liikevaihtomme osuus nousi jo yli 25 %:iin koko konsernin liikevaihdosta. Kansainväliset keihäänkärkemme Siili Auto sekä Supercharge ovat hyvässä vauhdissa!



Kotimaassa liikevaihdon kasvu oli niin ikään hyvällä tasolla ja kasvua edellisvuodesta kertyi reilut 10 %. Kannattavuudessa saavutettiin kokonaisuudessaan hyvä parannus edellisvuodesta. Ainoastaan vuoden lopun kehitys oli hieman odotuksia heikompaa, lähinnä ennakoitua matalammasta käyttöasteesta johtuen. Käyttöasteen jatkuva parantaminen erityisesti kotimaan toiminnoissamme on keskeinen tavoitteemme myös jatkossa.



Siilin osaaminen vahvan kasvun perustana

Vahva kasvumme perustuu kovaan osaamiseemme ja sitä kautta saavutettuun asiakkaiden luottamukseen. Uusia asiakkuuksia avattiin niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. 2022 oli erinomainen vuosi kansainvälisesti. Rakensimme muun muassa globaaliin digitaalisen valokuvapalvelun Kodakille sekä sijoituimme yhdessä asiakkaamme Xperin kanssa Las Vegasin CES-tapahtumassa autoteollisuuden innovaatiokilpailussa viiden parhaan joukkoon. Loimme maailman suurimmalle koulutusyhtiölle Pearsonille globaalin oppimisalustan ammattikoulutusta varten sekä brittiläiselle uudistuvan energian edelläkävijäyritykselle Zenobēlle akkujen ja latausasemien pilvipohjaisen valvonta- ja ohjausjärjestelmän. Suomessa Siili on keskeinen kumppani esimerkiksi Varman eläkemaksujärjestelmän toimitusprojektissa, ja lisäksi voitimme useita KELAn kilpailutuksia liittyen sähköisten asiointipalveluiden kehittämishankkeisiin ja ylläpitotehtäviin, mikä kartuttaa entisestään Siilin vahvaa julkisen sektorin kokemusta.



Henkilöstön työtyytyväisyyteen ja kehittämiseen panostaminen on meille erittäin tärkeää, koska näemme ne keskeisinä menestystekijöinä ohjelmistoalan osaajakilpailussa. Viime vuonna onnistuimme tässä hyvin: henkilöstön työtyytyväisyys oli erittäin hyvällä tasolla ja vaihtuvuus aleni merkittävästi edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärämme ylitti tuhannen siilin rajapyykin lokakuussa.

Strategisia painopisteitä ja tavoitteita päivitettiin



Keväällä 2022 nostimme rimaa niin kasvu- kuin kannattavuustavoitteissa, koska kasvustrategiamme on osoittautunut toimivaksi. Vuosien 2023–2026 päivitetyt taloudelliset tavoitteemme ovat 20 %:n vuosittainen liikevaihdon kasvu ja 12 %:n kannattavuus oikaistun liikevoiton osalta. Asiantuntevan henkilöstömme sekä digitalisaation eturintamassa kulkevien asiakkaidemme ansiosta olen luottavainen, että nämäkin kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan.



Päivitimme strategiamme painopistealueita ja keskitymme jatkossa kasvun hakemiseen palvelemalla asiakkaitamme laaja-alaisesti vaativien digitaalisten palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja ylläpidossa. Tavoittelemme kasvua edelleen myös yritysostoin sekä kotimaassa että kansainvälisesti, niin osaamisalueidemme kehittämiseksi kuin valittujen toimialojen liiketoiminnan laajentamiseksi. Päivitetyn strategian mukaisesti julkinen sektori on yksi painopistealueistamme. Vahvistimme asemaamme ostamalla julkisen sektorin digitalisaatiossa vahvan Haallas Finland Oy:n osakekannan.



Organisoimme Suomen liiketoimintomme uudelleen vuoden 2023 alusta liiketoimintayksikköihin asiakkaiden toimialojen – finanssisektori, julkinen sektori, teollisuus ja palvelut – mukaan. Muutoksella tavoittelemme entistä vahvempaa asiakasfokusta sekä johtamisen tehostamista.

Kansainvälistymisstrategiamme pohjautuu kahteen tukijalkaan, kansainvälisten keihäänkärkiliiketoimintojemme kasvattamiseen sekä kansainvälisen toimituskyvyn vahvistamiseen erityisesti Puolassa ja Unkarissa, joissa Siilillä on jo nyt yli 300 osaajaa. Jatkoimme panostuksia kansainvälistymiseen ja avasimme Pohjois-Amerikkaan aiemman Detroitin toimiston lisäksi toisen toimiston New Yorkiin.



Suuntaamme vuoteen 2023 optimistisina

Toimintaympäristö jatkui haastavana: vuosia jatkunut tiukka kisa rekrytointimarkkinalla ei laantunut, jatkoimme elämää pandemian keskellä, ja inflaatio sekä maailmantalouden vaikea tilanne lisäsivät yleistä epävarmuutta.

Suuntaamme vuoteen 2023 optimistisina, vaikka rekrytointimarkkinat ovat edelleen erittäin kilpaillut ja maailman taloustilanteen epävarmuus voi tuoda haasteita. Inflaatiopaineista huolimatta näemme edelleen mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiselle ja uskomme digitaalisten palveluiden kysynnän jatkuvan suhteellisen suotuisana.

Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme, erityisesti Siilejä ja asiakkaitamme vuodesta 2022. Vuosi oli meille kaikkien aikojen paras monessa mielessä. Ensimmäinen vuoteni Siilillä on takana, ja olen vaikuttunut siilien osaamisesta ja Make It Real -asenteesta. Ja hauskaakin on ollut! Yhdessä teemme vuodesta 2023 vieläkin onnistuneemman.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Siili on altis erilaisille riskitekijöille, jotka liittyvät yhtiön operatiiviseen toimintaan ja liiketoimintaympäristöön. Riskien toteutumisella voi olla epäedullinen vaikutus Siilin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai yhtiön arvoon. Alla on kuvattuna Siilin toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit, joiden ohella on olemassa myös muita tunnettuja riskejä, jotka voivat tulevaisuudessa muuttua merkittäviksi. Lisäksi on olemassa riskejä, joista Siili ei välttämättä ole tietoinen, ja jotka voivat muodostua merkittäviksi.

Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen, asiakkaiden taloudelliset ongelmat tai asiakkaan strategian muutos IT-palveluiden hankinnan suhteen Siilille epäedullisella tavalla.

Epäonnistuminen rekrytointitavoitteiden saavuttamisessa niin laadun kuin määrän osalta sekä epäonnistuminen tarjonnan sovittamisessa oikea-aikaisesti asiakkaiden kysyntään.

Epäonnistuminen asiakasprojektien hinnoittelussa, suunnittelussa, toteutuksessa ja kustannustehokkuuden parantamisessa.

Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen tai työnantajamaineen heikentyminen.

Tietoturvariskien toteutuminen esimerkiksi työntekijän inhimillisen virheen seurauksena.

Yleinen negatiivinen tai heikentynyt talouskehitys ja sen tuoma epävarmuus asiakkaiden toimintaympäristössä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta.

Vuonna 2022 käynnistyneellä Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ei ole ollut eikä sillä nähdä olevan suoraa vaikutusta Siilin liiketoimintaan. Lisääntynyt yleinen taloudellinen epävarmuus ja inflaatio voivat kuitenkin jatkossa vaikuttaa liiketoimintaamme ja asiakkaisiimme. Näihin vaikeasti ennakoitaviin vaikutuksiin varaudumme huolehtimalla asiakastyytyväisyydestä ja kustannustehokkuudesta.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole olennaisia tapahtumia tilikauden jälkeen.

OSINKOEHDOTUS

Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Siili pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.

Siili Solutions Oyj:n emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 34 463 639,71 euroa, josta tilikauden voittoa 3 126 442,09 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, että vuodelta 2022 maksettaisiin osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinkoina maksettaisiin esityksen mukaan yhteensä 1 626 289,20 euroa. Ehdotettu osingonjako vastaa noin 43 % konsernin tilikauden tuloksesta.

Tilikauden päättymisen jälkeen Siilin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2023

Siili järjestää 17.2.2023 julkaistun tiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 17.2.2023 kello 13.00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä.

Vuoden 2022 vuosikertomus julkaistaan sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla 3.3.2023.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2023.

Yhtiö julkaisee 16.8.2023 puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.−30.6.2023. Lisäksi yhtiö julkaisee liiketoimintakatsauksen 1.1.−31.3.2023 (Q1) 25.4.2023, ja liiketoimintakatsauksen 1.1.−30.9.2023 (Q3) 24.10.2023.









Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2023

Siili Solutions Oyj hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

puhelin: 040 834 1399

Talousjohtaja Aleksi Kankainen

puhelin: 040 5342 709

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. siili.com/fi



Liite