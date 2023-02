EDF : RÉSULTATS ANNUELS 2022 : RECUL SIGNIFICATIF DES RÉSULTATS DANS UN CONTEXTE DE DÉFICIT DE PRODUCTION EN FRANCE ET DE PRIX DE MARCHÉ ÉLEVÉS

English French

RÉSULTATS ANNUELS 2022

RECUL SIGNIFICATIF DES RÉSULTATS

DANS UN CONTEXTE DE DÉFICIT DE PRODUCTION EN FRANCE

ET DE PRIX DE MARCHÉ ÉLEVÉS

Résultats financiers 2022 :

Chiffre d’affaires 143,5 Mds€

EBITDA -5,0 Mds€

Résultat net courant (1) -12,7 Mds€

Résultat net part du Groupe -17,9 Mds€

Endettement financier net 64,5 Mds€

Faits marquants



Nomination de Luc Rémont en qualité de Président-Directeur Général d’EDF le 23 novembre 2022







Offre publique d’achat simplifiée



Clôture le 3 février 2023 de l’offre d’achat par l’État ( 2 ) : 95,82 % des actions et 96,53 % des droits de vote, et 99,96 % des OCEANE détenus par l’Etat

: 95,82 % des actions et 96,53 % des droits de vote, et 99,96 % des OCEANE détenus par l’Etat Décision de la Cour d’appel attendue au 1er semestre 2023 sur le recours en annulation de la décision de conformité de l’AMF sur l’offre déposé le 2 décembre 2022 par des représentants d’actionnaires minoritaires



Nucléaire



43 réacteurs opérationnels à date sur 56 (versus 30 réacteurs au 1 er novembre 2022)

novembre 2022) Corrosion sous contrainte : identification des 16 réacteurs les plus sensibles (4 réacteurs 1 450 MW du palier N4 et 12 réacteurs 1 300 MW du palier P’4), parmi lesquels 10 réacteurs ont été traités ou sont en cours de traitement. Remplacement systématique et préventif d’ici fin 2023 des tuyauteries des 6 réacteurs 1 300 MW du palier P’4 non encore traitées et de Cattenom 1

Flamanville 3 : ajustement du calendrier avec un nouvel objectif de chargement du combustible nucléaire au 1 er trimestre 2024 et du coût à terminaison estimé à 13,2 Mds€ ( 3 )

trimestre 2024 et du coût à terminaison estimé à 13,2 Mds€ Sizewell C : décision du gouvernement britannique de monter à 50% du capital aux côtés d’EDF d’ici la FID ( 4 ) via un investissement de près de 700 M£. Projet éligible au modèle de financement de Base d’Actifs Régulés (BAR) ( 5 )

via un investissement de près de 700 M£. Projet éligible au modèle de financement de Base d’Actifs Régulés (BAR) Annonce par le Président de la République ( 6 ) du lancement d’un programme de construction de 6 EPR2 et études pour

8 EPR2 additionnels, de la poursuite de l’exploitation de tous les réacteurs sauf motif de sûreté et du développement des SMR

du lancement d’un programme de construction de 6 EPR2 et études pour 8 EPR2 additionnels, de la poursuite de l’exploitation de tous les réacteurs sauf motif de sûreté et du développement des SMR Plan excell : pérennisation des actions engagées pour atteindre les meilleurs standards industriels

Inclusion du nucléaire dans la taxonomie européenne

Décision du Conseil d’Etat de rejeter le recours d’EDF relatif à l’annulation de l’attribution de 20 TWh d’électricité supplémentaires pour 2022 au titre de l’ARENH (7)



Renouvelables



Croissance de 12 % du portefeuille de projets éoliens et solaires à 85 GW bruts, dont l’appel d’offres éolien offshore dans la baie de New York développé en partenariat (1,5 GW)

Niveau élevé de capacités en construction à 7,1 GW bruts

+16 % de capacités mises en service, soit 3,6 GW bruts dont le parc éolien offshore de Saint-Nazaire (480 MW) et premiers MWh produits par la plus grande centrale solaire au monde, Al Dhafrah aux Émirats Arabes Unis (2 GW).

+10 % de capacités nettes installées à 13,2 GW

Signature des accords de partenariat pour le développement et la construction de la centrale hydraulique de Mpatamanga au Malawi (350 MW)



Clients



Croissance de 3 % du portefeuille clients ( 8 )

Hausse de 67 % des clients électricité résidentiels en offres de marché en France, à 2,4 millions

52,7 % de part de marché d’affaires et 70,8 % de part de marché résidentiel en France ( 9 )

Mobilité électrique en forte progression avec +45 % de points de charge installés et gérés, soit plus de 280 000 à fin 2022

+15 % du tarif réglementé de vente d’électricité en 2023. Manque à gagner reconnu comme charge de service public et compensé par le mécanisme de la CSPE



ENEDIS



+18 % d’installations renouvelables raccordées en 2022, correspondant à 3,8 GW additionnels



Passage de l’hiver et plan de sobriété



Actions menées par Enedis, et les équipes de production de l’hydraulique et du nucléaire pour maximiser la puissance disponible

Actions de sensibilisation à la sobriété auprès des clients (effacement, offres Tempo, outils de suivi de consommation), ayant contribué à la baisse de 10 % de la consommation d’électricité en novembre et décembre 2022 en France

> 10 % de baisse de consommation d’énergie dans les sites tertiaires du Groupe au Q4 2022 (10)



Engagements environnementaux, sociétaux et de gouvernance



Émissions évitées aval : nouvel objectif à 30 Mt de CO 2 en 2030 ( 11 ) . 11,4 Mt de CO 2 à fin 2022

en 2030 . 11,4 Mt de CO à fin 2022 Résolution climat du plan de transition climatique adoptée en Assemblée générale à 99,87 % en mai 2022

30,8 % de femmes dans les comités de direction des entités du Groupe, en ligne avec l’objectif de 33% en 2026 et 36 à 40 % en 2030 ( 12 )

Emission d’un green bond de 1,25 Md€ dont les fonds sont affectés au financement des investissements dans la distribution d’électricité pour atteindre environ 10 Mds€ de green bonds émis



Le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 16 février 2023 sous la présidence de Luc Rémont, a arrêté les comptes consolidés clos le 31 décembre 2022.

Luc Rémont, Président-Directeur Général d’EDF a déclaré :

« Les résultats 2022 ont été fortement pénalisés par la baisse de notre production d’électricité, ainsi que par les mesures régulatoires exceptionnelles mises en place en France dans des conditions de marché difficiles. Malgré ces nombreux défis, EDF s'est mobilisée pour accompagner l'ensemble de ses clients particuliers et professionnels, et a mis tout en œuvre pour assurer la meilleure disponibilité de ses moyens de production pour la période hivernale. Je tiens à saluer l'engagement de tous les salariés du Groupe qui ont fait preuve d'une grande résilience dans un contexte difficile. 2022 marque également la confirmation de la relance du nucléaire en France et de l’accélération du développement des énergies renouvelables. Le Président de la République, lors de son discours de Belfort a fixé un cap énergétique clair et cohérent dans lequel s’inscrit la stratégie du groupe EDF. Aujourd’hui, notre priorité est le redressement d'EDF. Je suis convaincu que toutes les actions menées commenceront à porter leurs fruits en 2023. »







Objectifs 2023 (13)



Endettement financier net / EBITDA : ≤ 3x

Dette économique ajustée / EBITDA ajusté (14) : ≤ 4,5x













Évolution de l’EBITDA du groupe EDF

(en millions d’euros) 2021 2022 Variation organique France – Activités de production et commercialisation 7 394 -23 144 n.a France – Activités régulées 5 992 6 723 12,2 % EDF Renouvelables 815 909 5,8 % Dalkia 378 333 -14,3 % Framatome 310 328 0,3 % Royaume-Uni -21 1 325 n.a Italie 1 046 1 115 4,3 % Autre international 267 336 14,6 % Autres métiers 1 824 7 089 n.a Total Groupe 18 005 -4 986 n.a

Malgré une forte hausse du chiffre d’affaires soutenue par les prix de l’électricité et du gaz, l’EBITDA est en net recul en 2022. Cette baisse s’explique, en France, essentiellement par le recul de la production nucléaire en lien avec le phénomène de corrosion sous contrainte, par l’impact des mesures régulatoires exceptionnelles en vue de limiter la hausse des prix pour les consommateurs en 2022 et, dans une moindre mesure, par la baisse de la production hydraulique. Ces événements ont conduit le Groupe à acheter de l’électricité dans un contexte de prix de marché très élevés. L’EBITDA bénéficie en revanche de la performance exceptionnelle d’EDF Trading dans un contexte de forte volatilité des marchés, et de la meilleure production nucléaire au Royaume-Uni.



Performance opérationnelle

La production nucléaire en France s’établit à 279 TWh, soit 81,7 TWh de moins qu'en 2021. Cette baisse s’explique par une moindre disponibilité du parc nucléaire en raison principalement des contrôles et réparations réalisés sur les circuits des réacteurs après la découverte d’indications de corrosion sous contrainte, malgré de moindres fortuits, une optimisation du planning de production et une très forte mobilisation des équipes pour effectuer les contrôles et les réparations des réacteurs impactés par la corrosion sous contrainte.

La production hydraulique en France s’élève à 32,4 TWh (1). La baisse de 9,4 TWh par rapport à 2021 s’explique par une hydraulicité historiquement faible.

Au Royaume-Uni, la production nucléaire s’établit à 43,6 TWh, en hausse de 1,9 TWh par rapport à 2021, malgré les fermetures de Hunterston B en janvier et de Hinkley Point B en août, du fait d’une bonne disponibilité du parc et d’un programme de maintenance moins chargé qu’en 2021.

La production renouvelable du Groupe (hors hydraulique) s’élève à 24,6 TWh, soit une hausse de 3,7 TWh par rapport à 2021. Cette évolution s’explique par la mise en service de nouvelles capacités en 2022 pour 3,6 GW bruts. Ainsi, à fin 2022, le Groupe dispose de 13,2 GW nets de capacités renouvelables installées, de 7,1 GW bruts de capacités en construction et d’un portefeuille de projets de 85 GW bruts.

En Italie, la capacité nette éolienne et solaire installée progresse pour atteindre 601 MW (2) à fin 2022.

En Belgique, le développement éolien se poursuit avec une capacité nette installée de 620 MW (3) à fin 2022.

L’intensité carbone s’élève à 50 gCO 2 /kWh. La hausse est limitée à 2 gCO 2 /kWh par rapport à fin 2021, malgré la baisse de la production nucléaire et hydraulique.

Résultat Net

Le résultat financier représente une charge de 3,6 milliards d’euros, en baisse de 3,9 milliards d’euros par rapport à 2021. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :

la dégradation des autres produits et charges financières de 6,5 milliards d’euros majoritairement du fait d’une baisse de la performance du portefeuille des actifs dédiés traduisant l’évolution des marchés financiers en 2022 et 2021 ;

la diminution de la charge de désactualisation de 2,8 milliards d’euros, principalement liée à la hausse du taux réel de 50 bps des provisions nucléaires en France en 2022, après une baisse de 10 bps en 2021 ;

la hausse du coût de l’endettement financier brut de 0,3 milliard d’euros dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation du volume de dette financière.





Le résultat financier courant s’établit à -0,2 milliard d’euros, en hausse de 2,2 milliards d’euros. Il est retraité des éléments non récurrents, dont en particulier la variation de juste valeur du portefeuille d’actifs dédiés.

Le résultat net courant s’élève à -12,7 milliards d’euros, en baisse de 17,4 milliards d’euros. Cette évolution reflète principalement la baisse de l’EBITDA, en partie limitée par le résultat financier courant et un produit d’impôt sur les résultats.

Le résultat net part du Groupe s’élève à -17,9 milliards d’euros, en baisse de 23 milliards d’euros. Outre la baisse importante du résultat net courant, la variation intègre en particulier les éléments après impôt suivants :

la variation de juste valeur des instruments financiers pour -4,4 milliards d’euros ;

des pertes de valeur pour -0,7 milliard d’euros.

Cash-flow et endettement financier net

Le cash-flow du Groupe s’établit à -24,6 milliards d’euros en 2022, en fort recul par rapport à 2021 où il s’élevait à

-1,5 milliard d’euros. Il s’explique essentiellement par un EBITDA cash de -12,8 milliards d’euros, principalement marqué par la baisse de la production nucléaire en France. Le besoin en fonds de roulement s’améliore de 8,3 milliards d’euros en 2022. La variation favorable du BFR provient principalement de l’activité optimisation/trading et du mécanisme de la CSPE. Par ailleurs, les investissements nets s’établissent à 16,4 milliards d’euros.

Le cash-flow généré par les opérations (4) s’établit à -21,5 milliards d’euros, en baisse de 21,3 milliards d’euros par rapport à 2021.

L’endettement financier net (5) atteint 64,5 milliards d’euros. L’augmentation de 21,5 milliards d’euros s’explique principalement par le cash-flow généré par les opérations, l’émission et le remboursement d’hybrides pour un impact total de -1 milliard d’euros et l’augmentation de capital de 3,15 milliards d’euros.



Principaux résultats du Groupe par segment

France – Activités de production et commercialisation





(en millions d'euros) 2021 2022 Variation organique Chiffre d’affaires (6) 33 182 48 686 46,7 % EBITDA 7 394 -23 144 n.a

La forte hausse du chiffre d’affaires s’explique essentiellement par la hausse des prix qui se traduit par l’augmentation du tarif réglementé de vente au 1er février 2022 aux clients finals, la hausse des prix de vente aux professionnels, la progression de la valeur de revente des obligations d’achat et la progression des ventes des agrégateurs et des ventes de gaz. De plus, il progresse en raison de la fourniture des volumes additionnels d’ARENH, à 46,2 €/MWh, définie par le décret du 11 mars 2022 détaillant les mesures régulatoires pour limiter la hausse des prix en 2022.

En revanche, le recul de la production nucléaire, essentiellement lié aux contrôles et réparations de la corrosion sous contrainte, a un impact estimé à -29,1 milliards d’euros en EBITDA (7), compte tenu des achats rendus nécessaires dans un contexte de prix de marché très élevés.

De plus, les mesures régulatoires exceptionnelles adoptées en France par le gouvernement, afin de limiter la hausse des prix de vente aux consommateurs en 2022, ont pénalisé l’EBITDA pour un montant estimé à

-8,2 milliards d’euros (8). Avant ces mesures régulatoires, l’EBITDA bénéficie de la hausse des prix de marché se répercutant sur les prix aux clients pour un montant estimé à 8,7 milliards d’euros (9).

La production hydraulique diminue du fait de la très faible hydraulicité, générant une baisse de l’EBITDA pour environ 2,5 milliards d’euros.

Enfin, le retour de clients chez EDF au tarif réglementé a un impact négatif en EBITDA compte-tenu de l’achat des volumes correspondants sur le marché à prix très élevés.

France – Activités régulées (10)





(en millions d’euros) 2021 2022 Variation organique Chiffre d’affaires (1) 17 564 18 082 2,9 % EBITDA 5 992 6 723 12,2 %

La hausse de l’EBITDA s’explique principalement par la rétrocession accordée par RTE au titre des recettes d’interconnexions pour un montant estimé à 1,7 milliard d’euros (11). De plus, l’évolution du TURPE a un effet favorable estimé à 0,5 milliard d’euros (12).

Cette progression est cependant limitée par un effet prix défavorable sur les achats de pertes pour un montant estimé à 1 milliard d’euros et une baisse des volumes distribués de 19,1 TWh pour un montant estimé à 0,4 milliard d’euros.

Énergies Renouvelables

EDF Renouvelables

(en millions d'euros) 2021 2022 Variation organique Chiffre d'affaires (13) 1 767 2 158 17,5 % EBITDA 815 909 5,8 % dont EBITDA production 877 1 246 36,7 %

La progression de l’EBITDA est principalement due à la hausse de 21 % de la production. En 2021, la vague de froid extrême au Texas a eu un impact estimé à -95 millions d’euros en EBITDA sans équivalent en 2022.

L’EBITDA est pénalisé par la hausse des frais de développement en lien avec le développement du portefeuille de projets, dans un contexte d’inflation.

Renouvelables Groupe hors activité hydraulique France

(en millions d'euros) 2021 2022 Variation organique Chiffre d'affaires (1) 2 848 3 647 24,4 % EBITDA 1 279 1 191 -12 % Investissements nets -1 351 -1 894 40,2 %

La meilleure production éolienne et solaire dans tous les pays dans un contexte de prix élevé a permis de limiter la baisse de l’EBITDA pénalisé par une production hydraulique en recul en Italie, compte-tenu de la faible hydraulicité.

Les investissements nets sont en forte hausse et reflètent l’accélération du développement des énergies renouvelables dans les principaux marchés du Groupe. Cette hausse est principalement portée par l’acquisition d’une concession maritime aux Etats-Unis (dans la baie de New York), ainsi que le développement de l’activité au Brésil et l’augmentation des coûts de construction du projet NnG au Royaume-Uni. De plus, le niveau des cessions est en baisse, contribuant à la croissance des capacités détenues par le Groupe.



Services Énergétiques

Dalkia

(en millions d'euros) 2021 2022 Variation organique Chiffre d'affaires (14) 5 196 6 663 28,2 % EBITDA 378 333 -14,3 %

La baisse de l’EBITDA s’explique principalement par le plafonnement des prix du gaz des cogénérations sous obligation d’achat et leur arrêt anticipé du fait du décalage de l’hiver tarifaire.

Services Énergétiques Groupe ( 15 )

(en millions d'euros) 2021 2022 Variation organique Chiffre d'affaires (1) 6 796 8 578 28,0 % EBITDA 441 440 -16,3 % Investissements nets -447 -572 28,0 %

La baisse de l’EBITDA reflète le recul des activités de cogénération de Dalkia malgré une croissance des ventes de services en France, en Belgique et en Italie.

La croissance des investissements est portée par Edison et Dalkia qui a notamment acquis la société Spie UK en fin d’année.



Framatome

(en millions d'euros) 2021 2022 Variation organique Chiffre d'affaires (16) 3 362 4 122 16,8 % EBITDA (17) 584 589 -1,9 % EBITDA contributif groupe EDF 310 328 0,3 %

Le niveau d’activité de la Base Installée en Amérique du Nord est soutenu. Néanmoins, les ventes de combustibles aux Etats-Unis sont en baisse.

Les prises de commandes s’établissent à environ 3,7 milliards d’euros fin 2022, en légère amélioration par rapport à fin 2021 notamment grâce aux activités Combustible et Base Installée en Amérique du Nord.

Royaume-Uni

(en millions d'euros) 2021 2022 Variation organique Chiffre d'affaires (1) 10 114 16 098 61,3 % EBITDA -21 1 325 n.a

L’EBITDA progresse grâce à la hausse de la production nucléaire, permettant la vente de volumes supplémentaires dans un contexte de prix élevés, alors que le niveau de production 2021 avait conduit à des achats à des prix élevés.

L’activité de commercialisation est impactée par la répercussion partielle de hausse des prix aux clients particuliers, malgré des augmentations importantes du tarif plafonné. Le segment des clients professionnels et industriels bénéficie essentiellement d’une croissance du portefeuille.

Les charges opérationnelles sont en baisse notamment compte-tenu de l’évolution du régime de retraite des salariés, décidée en 2021.

Italie

(en millions d'euros) 2021 2022 Variation organique Chiffre d'affaires (1) 11 212 29 302 160,1 % EBITDA 1 046 1 115 4,3 %

Dans les activités de production d’électricité, l’EBITDA progresse grâce à une bonne disponibilité des cycles combinés gaz dans un contexte de prix de marché élevés, et à la mise en place du marché de capacité. En revanche, la production renouvelable est en baisse, essentiellement du fait d’une faible hydraulicité.

Les activités gaz bénéficient de la hausse des volumes vendus notamment sur les marchés de gros. Une plus-value de cession d’Infrastrutture Distribuzione Gas avait été enregistrée en 2021, sans équivalent en 2022.

La commercialisation subit les effets de l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz qui n’a pas été totalement répercutée aux clients particuliers.

Autre international

(en millions d'euros) 2021 2022 Variation organique Chiffre d'affaires (18) 3 353 5 659 57,7 % EBITDA 267 336 14,6 % Dont Belgique 125 118 -7,2 % Dont Brésil 143 225 39,9 %

En Belgique (19), l’EBITDA diminue essentiellement en raison de la baisse de la production nucléaire, d’achats à prix très élevés et de la révision triennale des provisions nucléaires.

Les activités de services sont en croissance et les activités commerciales se maintiennent.

Au Brésil, l’EBITDA progresse grâce à l’augmentation de 16% en novembre 2021 et de 5 % en novembre 2022 du prix du Power Purchase Agreement (PPA) attaché à la centrale d’EDF Norte Fluminense, ainsi qu’à un effet change EUR-BRL favorable.

Autres métiers

(en millions d'euros) 2021 2022 Variation organique Chiffre d'affaires (20) 3 905 19 724 n.a EBITDA 1 824 7 089 n.a Dont activités gazières 426 606 42,3 % Dont EDF Trading 1 200 6 407 n.a

L’EBITDA des activités gazières bénéficie de la revalorisation des contrats long terme (sans effet cash) liée à l’augmentation des spreads États-Unis - Europe à moyen et long terme. Par ailleurs, les volumes vendus sont en forte hausse, grâce à une utilisation accrue du terminal méthanier de Dunkerque, dans un contexte de prix de marché de gros très élevés.

L’EBITDA d’EDF Trading bénéficie de la forte performance des activités, dans un contexte de très forte volatilité de l’ensemble des marchés de commodités.



Principaux faits marquants (21)

postérieurs à la communication du troisième trimestre 2022

Gouvernance

Nomination au sein du Conseil d’administration d’EDF d’Anne-Marie Descôtes (Cf. CP du 28 novembre 2022)

Nomination de Luc Rémont en qualité de Président-Directeur Général d’EDF (Cf. CP du 23 novembre 2022)

Nomination au sein du Conseil d’administration et proposition concernant la nomination du Président-Directeur Général d’EDF (Cf. CP du 18 novembre 2022)





Offre Publique d’Achat Simplifiée

Résultat de l’offre publique d’achat simplifiée visant les titres de capital d’EDF (Cf. CP du 8 février 2023)

Point sur le calendrier de l’offre publique d’achat simplifiée visant les titres de capital d’EDF (Cf. CP du 25 janvier 2023)

Décision du Tribunal de commerce de Paris (Cf. CP du 19 décembre 2022)

Ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée visant les titres de capital d’EDF (Cf. CP du 23 novembre 2022)

Décision du Tribunal de commerce de Paris (Cf. CP du 10 novembre 2022)





Renouvelables

Mise en service complète du premier parc éolien en mer de France (Cf. CP du 23 novembre 2022)





Nucléaire

Décision du Conseil d’État sur le recours relatif à l’annulation de l’attribution de 20 TWh d’électricité supplémentaires pour 2022 au titre de l’ARENH (Cf. CP du 5 février 2023)

Point d’actualité sur l’EPR de Flamanville (Cf. CP du 16 décembre 2022)

EDF et Fortum signent un accord de coopération pour le développement de nouveaux projets nucléaires en Finlande et en Suède (Cf. CP du 8 décembre 2022)

EDF soumet à l’exploitant tchèque ČEZ et sa filiale Elektrárna Dukovany II son offre initiale pour un réacteur EPR1200 à construire sur le site de Dukovany en République Tchèque (Cf. CP du 1 er décembre 2022)

décembre 2022) EDF se félicite de la décision du gouvernement britannique de co-financer le développement du projet Sizewell C (Cf. CP du 29 novembre 2022)

Le plan excell présente ses résultats annuels et ses perspectives pour la pérennisation de ses standards (Cf. CP du 15 novembre 2022)

EDF et GE signent un accord définitif relatif à l’acquisition par EDF de l’activité nucléaire de GE Steam Power (Cf. CP du 4 novembre 2022)

EDF ajuste son estimation de production nucléaire en France pour 2022 (Cf. CP du 3 novembre 2022)

Financements

EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 2 milliards d’euros et de 950 millions de livres sterling (Cf. CP du 19 janvier 2023)

Exercice de l’option de remboursement de souches d’obligations hybrides USD en circulation (Cf. CP du 21 décembre 2022)

EDF annonce le succès de son émission obligataire hybride pour un montant nominal de 1 milliard d'euros et ainsi son intention d'exercer son option de remboursement des obligations hybrides USD en circulation (Cf. CP du 30 novembre 2022)

EDF conclut des financements bancaires supplémentaires pour 2,2 milliards d'euros (Cf. CP du 29 novembre 2022)

EDF et Crédit Agricole CIB signent un financement dédié à la maintenance du parc nucléaire français (Cf. CP du 18 novembre 2022)







ANNEXES

Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) 2022 2021 Chiffre d’affaires 143 476 84 461 Achats de combustible et d’énergie (121 010) (44 299) Autres consommations externes (1) (9 420) (8 595) Charges de personnel (15 236) (14 494) Impôts et taxes (3 163) (3 330) Autres produits et charges opérationnels 367 4 262 Excédent brut d’exploitation (EBITDA) (4 986) 18 005 Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières hors activités de trading (849) (215) Dotations aux amortissements (11 079) (10 789) (Pertes de valeur) /reprises (1 762) (653) Autres produits et charges d’exploitation (687) (1 123) Résultat d’exploitation (19 363) 5 225 Coût de l’endettement financier brut (1 730) (1 459) Effet de l’actualisation 174 (2 670) Autres produits et charges financiers (1 997) 4 489 Résultat financier (3 553) 360 Résultat avant impôts des sociétés intégrées (22 916) 5 585 Impôts sur les résultats 3 926 (1 400) Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises 759 644 Résultat net des activités en cours de cession 6 (1) RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ (18 225) 4 828 Dont résultat net part du Groupe (17 940) 5 113 Résultat net des activités poursuivies – part du Groupe (17 946) 5 114 Résultat net des activités en cours de cession – part du Groupe 6 (1) Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (285) (285) Activités poursuivies (285) (285) Activités en cours de cession - - Résultat net part du Groupe par action en euros : Résultat par action (5,03) 1,46 Résultat dilué par action (5,03) 1,36 Résultat par action des activités poursuivies (5,03) 1,46 Résultat dilué par action des activités poursuivies (5,03) 1,36

(1) Les autres consommations externes sont nettes de production stockée et immobilisée.







Bilan consolidé

ACTIF

(en millions d’euros) 31/12/2022 31/12/2021 Goodwill 9 513 10 945 Autres actifs incorporels 10 619 10 221 Immobilisations de production, autres immobilisations corporelles et actifs au titre du droit d’utilisation 101 126 98 237 Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France 63 966 62 132 Immobilisations en concessions des autres activités 6 816 6 881 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 9 421 8 084 Actifs financiers non courants 48 512 55 609 Autres débiteurs non courants 2 165 2 092 Impôts différés actifs 8 696 1 667 Actif non courant 260 834 255 868 Stocks 17 661 16 197 Clients et comptes rattachés 24 844 22 235 Actifs financiers courants 58 033 39 937 Actifs d’impôts courants 497 544 Autres débiteurs courants 15 165 16 197 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 948 9 919 Actif courant 127 148 105 029 Actifs détenus en vue de leur vente 150 69 TOTAL DE L’ACTIF 388 132 360 966



















CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

(en millions d’euros) 31/12/2022 31/12/2021 Capital 1 944 1 619 Réserves et résultats consolidés 32 396 48 592 Capitaux propres - part du Groupe 34 340 50 211 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 12 272 11 778 Total des capitaux propres 46 612 61 989 Provisions liées à la production nucléaire - Aval du cycle, déconstruction des centrales et derniers cœurs 56 021 62 067 Provisions pour avantages du personnel 16 231 21 716 Autres provisions 4 671 5 442 Provisions non courantes 76 923 89 225 Passifs spécifiques des concessions de distribution publique d’électricité en France 49 459 48 853 Passifs financiers non courants 71 058 56 543 Autres créditeurs non courants 4 968 4 816 Impôts différés passifs 1 533 2 401 Passif non courant 203 941 201 838 Provisions courantes 7 943 6 836 Fournisseurs et comptes rattachés 23 284 19 565 Passifs financiers courants 71 844 45 014 Dettes d’impôts courants 967 446 Autres créditeurs courants 33 504 25 248 Passif courant 137 542 97 109 Passifs détenus en vue de leur vente 37 30 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 388 132 360 966



Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d'euros) 2022 2021 Opérations d'exploitation : Résultat net consolidé (18 225) 4 828 Résultat net des activités en cours de cession 6 (1) Résultat net des activités poursuivies (18 231) 4 829 Pertes de valeur / (reprises) 1 762 653 Amortissements, provisions et variations de juste valeur 6 820 10 488 Produits et charges financiers 446 (89) Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 590 467 Plus ou moins-values de cession (143) (67) Impôt sur les résultats (3 926) 1 401 Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises (759) (644) Variation du besoin en fonds de roulement 8 301 (1 526) Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation (5 140) 15 512 Frais financiers nets décaissés (1 003) (588) Impôts sur le résultat payés (1 282) (2 276) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation poursuivies (7 425) 12 648 Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation (7 425) 12 648 Opérations d'investissement : Investissements en titres de participation déduction faite de la trésorerie acquise (198) (165) Cessions de titres de participation déduction faite de la trésorerie cédée 694 1 154 Investissements incorporels et corporels (18 324) (17 606) Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 87 264 Variations d'actifs financiers (7 344) 1 776 Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement poursuivies (25 085) (14 577) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement (25 085) (14 577) Opérations de financement : Augmentation de capital EDF 3 252 - Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle (1) 1 795 2 076 Dividendes versés par EDF (72) (84) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (407) (163) Achats/ventes d’actions propres 4 (3) Flux de trésorerie avec les actionnaires 4 572 1 826 Émissions d'emprunts 34 165 6 943 Remboursements d'emprunts (5 876) (5 161) Emissions de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) 994 1 235 Rémunérations versées aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée (606) (547) Participations reçues sur le financement d’immobilisations en concession et subventions d'investissements reçues 694 677 Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement 29 371 3 147 Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement poursuivies 33 943 4 973 Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement 33 943 4 973 Flux de trésorerie des activités poursuivies 1 433 3 044 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 433 3 044 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 9 919 6 270 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 433 3 044 Variations de change (397) 180 Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 100 38 Autres variations non monétaires (107) 387 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLOTURE 10 948 9 919

(1) Augmentation/réduction de capital et acquisition/cession d’intérêts minoritaires dans des sociétés contrôlées. Comprend notamment en 2022, un montant de 1 351 millions d'euros relatif à la part versée par CGN au titre des augmentations de capital de NNB Holding Company (HPC) Ltd. (pour le projet Hinkley Point C) ; un montant de 176 millions d'euros d’apport des partenaires relatif au projet de CCGT de Seraing en Belgique ; ainsi que 54 millions d'euros de complément de prix reçu suite à la cession de 49% des actifs renouvelables italiens sans perte de contrôle en 2021. Comprend en 2021, un montant de 1 304 millions d’euros relatif à la part versée par CGN au titre des augmentations de capital de NNB Holding Company (HPC) Ltd. (pour le projet Hinkley Point C) et NNB Holding Company (SZC) Ltd. (pour le projet Sizewell C), un montant de 865 millions d’euros relative à la cession de 49% d'Edison Renewables et un montant de (276) millions d’euros relatif à l’acquisition de 70% d’E2i Energie Speciali.

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO 2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 39,8 millions de clients (1), dont 30,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 143,5 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.

Cette présentation est uniquement destinée à des fins d'information et ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres, d'une partie de l'entreprise ou des actifs décrits ici, ou de tout autre intérêt, aux États-Unis ou dans tout autre pays.

La présente communication contient des déclarations ou informations prospectives. Bien qu’EDF estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables au moment où elles sont faites, ces hypothèses sont intrinsèquement incertaines et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont hors du contrôle d’EDF. Par conséquent, EDF ne peut donner aucune garantie que ces hypothèses se réaliseront. Les événements futurs et les résultats réels, financiers ou autres, peuvent différer sensiblement des hypothèses évoquées dans les déclarations prospectives en raison des risques et des incertitudes, y compris, et sans limitation, les changements possibles dans le calendrier et la réalisation des transactions qui y sont décrites.

Les risques et incertitudes (liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire, et climatique) peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale, de la réglementation, ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par EDF auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section 2.2 « Risques auxquels le Groupe est exposé » du document d’enregistrement universel (URD) d’EDF (sous le numéro D.22-0110) enregistré auprès de l’AMF le 17 mars 2022, consultable en ligne sur le site internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org ou celui d’EDF à l’adresse www.edf.fr, ainsi que le rapport d’activité au 31 décembre 2022, consultable sur le site internet d’EDF.

EDF ni aucun de ses affiliés ne s’engage ni n'a l'obligation de mettre à jour les informations de nature prospective contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation.

Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com

(1) Production hydraulique hors activité insulaire avant déduction de la consommation du pompage. La production hydraulique totale cumulée nette de la consommation du pompage représente 25,0 TWh en 2022 (35,9 TWh en 2021).

(2) Aux bornes d’Edison.

(3) Aux bornes de Luminus.

(4) Le cash-flow généré par les opérations ne constitue pas un agrégat défini par les normes IFRS comme élément de mesure de la performance financière et ne peut pas être comparable aux indicateurs ainsi dénommés par d’autres entreprises. Cet indicateur, appelé également Funds From Opérations (FFO), comprend les flux de trésorerie nets générés par l’exploitation, la variation du besoin en fonds de roulement corrigés, le cas échéant, d’effets non récurrents, les investissements nets (hors cessions 2021-2022), ainsi que d’autres éléments dont les dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises.

(5) L’endettement financier net n’est pas défini par les normes comptables et n’apparaît pas en lecture directe dans le bilan consolidé du Groupe. Il correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou de titres de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles en trésorerie, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité.

(6) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.

(7) Versus -32 Mds€ publiés dans le CP du 27 octobre 2022 sur la base des prix à terme au 7 octobre 2022 qui ont fortement baissé depuis.

(8) Versus -10 Mds€ publiés dans le CP du 27 juillet 2022, la différence venant notamment de la comptabilisation en 2022 de la compensation du bouclier tarifaire en CSPE.

(9) Versus 8 Mds€ publiés dans le CP du 27 juillet 2022, la différence venant d’un effet climat et d’un effet prix sur les positions ouvertes.

(10) Activités régulées comprenant Enedis, ÉS et les activités insulaires.

(11) Selon la délibération 2022-296 du 17 novembre 2022 publiée par la Commission de Régulation de l’Energie : La forte hausse des prix de gros ayant entraîné une hausse des recettes d’interconnexion pour RTE, la CRE a décidé que cet excédent devait être restitué de manière anticipée aux utilisateurs du réseau de transport d’électricité.

(12) Indexation du TURPE 6 distribution de +0,91 % au 1er août 2021 et de +2,26 % au 1er août 2022.

(13) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.

(14) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.

(15) Les Services Énergétiques Groupe comprennent Dalkia, Citelum, IZI Confort, IZI Solution, Sowee, Izivia et les activités de services d’EDF Energy, Edison, Luminus et EDF SA. Il s’agit notamment d’activités d’éclairage urbain, de réseaux de chaleur, de production décentralisée bas carbone à partir des ressources locales, de pilotage des consommations et de mobilité électrique.

(16) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.

(17) Ventilation de l’EBITDA aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.

(18) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.

(19) Luminus et EDF Belgium.

(20) Ventilation du chiffre d’affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments.

(21) La liste exhaustive des communiqués de presse est disponible sur le site internet : www.edf.fr

(1) Le résultat net courant n’est pas défini par les normes IFRS et n’apparaît pas en lecture directe dans le compte de résultat consolidé du Groupe. Il correspond au résultat net hors éléments non récurrents, hors variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières hors activités de trading et hors variations nettes de juste valeur de titres de dettes et de capitaux propres nets d’impôts.

(2) Le 4 octobre 2022, l’État français a déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les actions EDF à 12 € et les obligations convertibles à 15,52 € qu’il ne détenait pas. Elle a été clôturée le 3 février 2023, sous réserve de sa réouverture conformément aux engagements de l’Etat décrits dans le communiqué de presse du 25 janvier 2023, dont l’engagement de ne pas mettre en œuvre le retrait obligatoire avant l’arrêt de la Cour d’appel.

(3) Coût et calendrier précédents : 12,7 Mds € 2015 et 2ème trimestre 2023. Coût en euros 2015 et hors intérêts intercalaires.

(4) La décision finale d’investissement (Final Investment Decision) d’EDF est soumise à certaines conditions, en particulier la capacité à réunir le financement nécessaire et à déconsolider le projet avec une participation inférieure à 20 %.

(5) Loi NEFA 2022 (Nuclear Energy Financing Act 2022), entrée en vigueur fin mai 2022.

(6) Lors du discours de Belfort le 10 février 2022

(7) Cf. communiqué de presse du 5 février 2023.

(8) Millions de clients décomptés par point de livraison. Un client peut avoir deux points de livraison. Pour la France (DCO, ÉS et SEI). Avec un impact négatif en EBITDA en 2022 compte-tenu d’achat de volumes sur le marché à prix très élevés, pour couvrir les besoins d’un nombre plus important de nouveaux clients au TRV.

(9) Sur les volumes vendus à livrer en 2023.

(10) Pourcentage corrigé des effets climatiques et vs Q4 2021.

(11) Calcul des émissions évitées annuellement grâce à la vente de nouveaux produits et services innovants pour le périmètre du G4. L’objectif initial à 15 Mt de CO 2 était au périmètre EDF SA et Dalkia.

(12) Ces objectifs pour le Groupe aux horizons 2026 et 2030 s’appliquent également aux salariées et cadres

(13) Sur la base du périmètre et des taux de change au 01/01/2023, à environnement régulatoire et fiscal constant et compte tenu du financement du bouclier tarifaire à 15% par la CSPE, d’une hypothèse de production nucléaire en France de 300 à 330 TWh et du calendrier de production.

(14) À méthodologie S&P constante.

