Andras Tessenyi nimitetty Siili Solutions Oyj:n johtoryhmään

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 17.2.2023 kello 9.05

Siili Solutions Oyj:n tytäryhtiön Superchargen toimitusjohtaja Andras Tessenyi (LuK) on nimitetty Siili-konsernin johtoryhmään 1.3.2023 alkaen.

Siili hakee kasvua palvelemalla asiakkaitaan laaja-alaisesti vaativien digitaalisten palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja ylläpidossa sekä Suomessa, että kansainvälisesti. Nimityksen tavoitteena on vauhdittaa Siilin kansainvälisen liiketoiminnan ja toimituskyvykkyyden kasvua sekä hakea synergioita konsernin yhtiöiden välillä.

Supercharge on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista uusien digitaalisten ratkaisujen innovaatio- ja kehityskumppaneista, jolla on toimistot Budapestissä, Lontoossa, Amsterdamissa, Wienissä sekä New Yorkissa.

”Toivotan Andraksen lämpimästi tervetulleeksi Siili-konsernin johtoryhmään. Kansainvälisen liikevaihtomme osuus nousi jo yli 25 %:iin koko konsernin liikevaihdosta ja nimityksen tavoitteena on vauhdittaa kasvua entisestään. Supercharge on menestynyt loistavasti ja laajentanut toimintansa moneen uuteen maahan viimeisten vuosien aikana", sanoo Siilin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki.

”Supercharge on ollut vahvalla kasvu-uralla ja laajentunut nopeasti kansainvälisesti. Odotan innolla, että pääsen tuomaan tämän kokemuksen Siilin johtoryhmään. Tulen keskittymään kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen ja yhteistyön tiivistämiseen konsernin sisällä, jotta voimme yhdessä tehdä Siilistä vielä upeamman menestystarinan”, Tessenyi kommentoi.

Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Charlotta Harald, puhelin: 0505704725, sähköposti: charlotta.harald(a)siili.com

