Siili Solutions Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 17.2.2023 kello 11.45

Siili Solutions Oyj:n (“Siili” tai “yhtiö”) hallitus on päättänyt käyttää 31.3.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Omia osakkeita hankitaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 30 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,37 % yhtiön kokonaisosakemäärästä, joka on 8 131 446 osaketta. Tämän tiedotteen päiväystä edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssilla laskettuna tämä vastaa enintään noin 519 000 euroa. Yhtiön hallussa ei ole tällä hetkellä omia osakkeita. Osakkeiden hankintaan käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 20.2.2023 ja päätetään viimeistään 24.3.2023. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Painava taloudellinen syy omien osakkeiden suunnatulle hankkimiselle on hankittujen osakkeiden käyttäminen Siilin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisiin maksuihin.

Hallitus on valtuutettu päättämään enintään 480 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi