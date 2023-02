Investornyhed nr. 01/2023

cBrain har indgået aftale i Ukraine med henblik på at understøtte genopbygning af den kommunale infrastruktur i Makariv





København, 17. februar 2023





cBrain har indgået en samarbejdsaftale i Ukraine. Aftalen er indgået med the Ukrainian Fund for Energy Efficiency and Energy Savings (UFEES), som er en statslig myndighed i Ukraine, samt Makariv Settlement Council, som ligger i Kyiv regionen.

Som første trin i aftalen har cBrain initieret et pilot-projekt, som skal hjælpe med at digitalisere administrationen i Makariv kommune. Her er det målet, baseret på F2 og danske forvaltningsmæssige best practices, at understøtte styring, administration og en sikker sagsbehandling i forbindelse med rekonstruktionen af kommunens infrastruktur, som er blevet ødelagt i forbindelse med besættelsen af regionen.

Parallelt med underskrivelse af aftalen er cBrain blevet inviteret med som deltager i “the Rebuild Ukraine Conference” i Warszawa i Polen sammen med det danske Udenrigsministerium. Konferencen har deltagelse af mere end 300 europæiske firmaer, finansielle institutioner og offentlige myndigheder, herunder et antal ministerier og kommuner fra Ukraine bl.a. Makariv Settlement Council.

Den ukrainske stat har længe satset på offentlig digitalisering, og cBrain har gennem flere år haft dialog med de ukrainske myndigheder, herunder bl.a. været vært for besøg med deltagelse af højtstående embedsfolk og politikere fra den ukrainske centraladministration hos cBrain i København.

cBrain glæder sig derfor over nu i første omgang at både kunne bidrage til genopbygningen i Ukraine og forhåbentlig på sigt spille en rolle i forbindelse med digitaliseringen af den offentlige sektor i Ukraine.

I forbindelse med aftalen udtaler Yehor Stefanovych, som er bestyrelsesformand for UFEES:

"Digitalization of Ukraine is also digitalization of communities and distribution of modern and convenient IT solutions in public agencies at all levels. UFEES is the operator of this pilot project and contributes to the technical implementation. We are grateful to cBrain for their quick response and willingness to contribute to the digital renewal of Ukraine”.

I forbindelse med aftalen udtaler Anatoliy Karbovskyi, som er Deputy Chairman of the Makariv Settlement Council:

“The council had for a long time wished for a modern IT solution that would make communication and interaction with the public fast, of high quality and bring it to a fundamentally new level. We are very grateful for the offer to participate in this pilot project and the opportunity to bring all operational processes up to a modern level. Denmark is the country with the most developed digital solutions. It is particularly valuable for us to gain knowledge and understanding of cBrain's technology as they play an important role in the Danish digital transformation".





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO





















