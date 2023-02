Technologies du développement durable Canada (TDDC) investit 6,5 millions de dollars dans BrainBox AI, augmentant ainsi la portée et l’évolutivité mondiale de sa technologie d’intelligence artificielle

English French

MONTRÉAL, 17 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, un chef de file de la technologie des bâtiments autonomes, a annoncé aujourd’hui un investissement de 6,5 millions $ CA de Technologies du développement durable du Canada (TDDC) dans sa plateforme technologique primée afin d’accélérer l’automatisation des solutions et de renforcer son infrastructure infonuagique mondiale.



« Nous sommes ravis de recevoir cet important investissement de TDDC qui nous permettra d’accélérer le déploiement de nos solutions dans le monde entier en nous aidant à lutter contre les émissions de GES dans le secteur de l’immobilier commercial, qui représente 38 % du total des émissions mondiales », a partagé Nicolas Bossé, chef de la transition énergétique chez BrainBox AI.

Le soutien accordé aujourd’hui par TDDC servira à accroître l’automatisation de la technologie d’apprentissage profond de BrainBox AI ainsi qu’à renforcer son infrastructure infonuagique. Ces renforcements technologiques augmenteront la portée et l’évolutivité mondiale de la technologie de BrainBox AI, ce qui permettra à l’environnement bâti de contribuer davantage à la réduction de sa grande consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre associées. De plus, ils permettront à l’entreprise d’approfondir la recherche collaborative qu’elle mène avec ses partenaires spécialisés.

« BrainBox AI est l’une des rares entreprises d’IA au Canada qui a le potentiel de faire une réelle différence dans notre lutte contre le changement climatique. Leurs solutions changent la donne de façon révolutionnaire et auront une portée considérable pour leurs clients et le monde », ajoute Valerie Pisano, présidente-directrice générale de Mila.



BrainBox AI et le gouvernement du Canada sont tous deux engagés dans la réduction des émissions, reconnaissant que la collaboration et l’innovation sont nécessaires pour fournir des solutions efficaces pour atteindre cet objectif. Son approche pangouvernementale invite ses membres à participer activement à la recherche et au soutien de solutions axées sur le changement climatique.

Fièrement basée à Montréal, l’entreprise BrainBox AI a pour mission d’être un leader international dans le développement et la commercialisation d’une technologie de décarbonisation disruptive. BrainBox AI vise essentiellement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer les répercussions environnementales des bâtiments commerciaux à grande échelle. Sa technologie révolutionnaire tire parti de l’IA pour rendre les bâtiments plus intelligents et plus écologiques, permettant aux propriétaires de bâtiments d’économiser jusqu’à 25 % de leurs coûts énergétiques et de réduire jusqu’à 40 % l’empreinte carbone des bâtiments, tout en améliorant le confort des occupants.

Dans le cadre de la mission de BrainBox AI, qui consiste à sauver la planète grâce à l’IA, une nouvelle offre de produits a été dévoilée, répondant directement aux besoins des détaillants pour atteindre et dépasser leurs objectifs de développement durable. Avec cette extension de ses capacités, BrainBox AI permet aux détaillants traditionnels de montrer la voie à leurs pairs du secteur immobilier multisite pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions.



Les défis posés par la transition énergétique et l’électrification de l’économie exigent des contributions significatives et percutantes de tous les secteurs de l’économie. L’engagement pris aujourd’hui par TDDC de propulser la contribution de l’environnement bâti à la réalisation de notre objectif collectif d’atteindre une économie carboneutre est un signal fort que les nouvelles technologies ont un rôle significatif à jouer dans nos efforts collectifs pour une transition énergétique juste et équitable.

À propos de BrainBox AI

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre au dilemme auquel est actuellement confronté l’environnement bâti, sa consommation d’énergie et son importante contribution au changement climatique. En tant qu’innovateurs de la transition énergétique mondiale, la technologie CVC de BrainBox AI, qui change la donne, tire parti de l’IA pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. En collaboration avec nos partenaires mondiaux de confiance, BrainBox AI soutient les clients du secteur immobilier dans divers secteurs, notamment les immeubles de bureaux, les hôtels, les commerces de détail, les épiceries, les aéroports, etc.



Notre siège social se trouve à Montréal, au Canada, une plaque tournante mondiale de l’intelligence artificielle. Nos plus de 150 employés apportent avec eux des talents de tous les secteurs, avec pour désir commun de guérir notre planète. BrainBox AI collabore avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l’Énergie, l’Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d’enseignement, dont l’Institut de recherche en intelligence artificielle de Montréal (MILA) et l’Université McGill. Pour plus de renseignements, visitez : www.brainboxai.com .