KBC Groep: KBC bevestigt dat ČSOB (Tsjechië) een uitspraak in arbitrage heeft gekregen in de arbitrageprocedure tegen ICEC- Holding.

English Dutch French

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* - Bekendmaking van Voorwetenschap

Brussel, 17 februari 2023 – 17u40 CET

KBC bevestigt dat ČSOB (Tsjechië) een uitspraak in arbitrage heeft gekregen in de arbitrageprocedure tegen ICEC- Holding

KBC Groep bevestigt dat ČSOB vandaag een uitspraak in arbitrage heeft ontvangen in de arbitrageprocedure tegen het bedrijf ICEC-HOLDING, a.s.

ČSOB werd in de arbitrageprocedure vervolgd als rechtsopvolger van Investiční a poštovní banka (IPB), waarvan de bedrijfsactiviteiten in 2000 door ČSOB waren overgenomen. De procedure werd in 2007 ingeleid door ICEC-Holding.

De eiser, het bedrijf ICEC-Holding a.s., stelde dat IPB in 1999 haar contractuele verplichtingen had geschonden en dat ICEC-Holding recht had op schadevergoeding en een contractuele boete. De vordering zelf hield op geen enkele wijze verband met de bedrijfsactiviteiten van ČSOB en moet worden beschouwd als onderdeel van de IPB-historiek.

In zijn arbitrage-uitspraak heeft het arbitragehof aan ČSOB de betaling opgelegd aan ICEC-Holding van een bedrag van CZK 3,7 miljard, tezamen met de kosten van de procedure ten bedrage van CZK 5,0 miljoen, en dat binnen de vijftien dagen volgend op de aflevering van de uitspraak.

De eiser faalde in de rest van zijn vordering en het arbitragehof veroordeelde hem tot betaling aan ČSOB van de proceskosten ten bedrage van CZK 17,4 miljoen.

ČSOB zal mogelijke verdere juridische stappen tot herziening van de uitspraak onderzoeken.

De betaling van schadevergoeding en contractuele boetes zal een negatieve financiële impact hebben op ČSOB en KBC Groep. In overeenstemming met IFRS is ČSOB verplicht om het volledige bedrag van CZK 3,7 miljard te provisioneren in haar verlies- en winstrekening van 4Q2022, wat de verlies- en winstrekening van KBC Groep in 4Q20221 beïnvloedt met -149 miljoen euro vóór belastingen / -121 miljoen euro na belastingen. De CET-1 ratio (fully loaded, Danish Compromise) eind 2022 daalt daarmee van 15,4% naar 15,3%.

ČSOB verzekert haar klanten, zakenpartners en andere belanghebbenden dat de betaling van het bovengenoemde bedrag in de arbitrage geen gevolgen zal hebben voor de stabiliteit en de werking van de ČSOB-groep.

ČSOB behoudt een sterke kapitaal- en liquiditeitspositie. Op 9 februari 2023 kondigde ČSOB voor het jaar 2022 een nettowinst na belastingen van 17,5 miljard CZK aan. Op 31 december 2022 bedroeg het eigen vermogen van de ČSOB-groep 103,9 miljard CZK en de Common Tier 1-kapitaalratio (CET1) 19,9%. Rekening houdend met bovengenoemd bedrag, zou het eigen vermogen van de groep dalen tot CZK 101,0 miljard en de Common Tier 1-kapitaalratio (CET1) tot 19,8%.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations KBC-groep

Tel + 32 2 429 35 73 - IR4U@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel + 32 2 429 85 45 - pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.



KBC Groep NV



Havenlaan 2 – 1080 Brussel



Viviane Huybrecht



Directeur Corporate communicatie/



Woordvoerster



Tel. 02 429 85 45







Persdienst



Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens



Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer



Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé



Tel. 02 429 85 44 Sofie Spiessens



pressofficekbc@kbc.be







KBC-persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com



Volg ons op www.twitter.com/kbc_group



Blijf op de hoogte van alle innovatieve oplossingen





1 Het jaarverslag 2022 (publicatie 3 april 2023) zal overeenkomstig worden aangepast.



Bijlage