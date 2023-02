NFL : bilan semestriel du contrat de liquidité 2ème semestre 2022

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ 2ème SEMESTRE 2022

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société NFL Biosciences SA (FR0014003XT0 - ALNFL) confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2022 :

72 350 titres NFL BIOSCIENCES

18 691,58 euros en espèce

Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 123 047 titres 215 230,86 € 872 transactions VENTE 125 266 titres 221 362,45 € 831 transactions

Il est rappelé qu’en date du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

74 569 titres NFL BIOSCIENCES

12 560,02 euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

0 titre

200 000 euros en espèce

À propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier dont le candidat médicament botanique le plus avancé est une aide au sevrage tabagique. Baptisé NFL-101, ce produit naturel, extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, est protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, efficace à long terme, d’administration courte et personnalisée. Au-delà de NFL-101, NFL Biosciences a des projets de développement de médicaments botaniques pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis et de l’alcoolisme.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67

Agence Calyptus – nflbiosciences@calyptus.net - 01 53 65 68 68

Annexe :

Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2ème semestre 2022

Achats Ventes Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 01/07/22 1 1.03 0.00 01/07/22 0.00 1 1.03 04/07/22 501 503.51 0.00 04/07/22 0.00 6 6.36 05/07/22 1,001 945.95 0.00 05/07/22 0.00 1 0.99 06/07/22 639 555.93 0.00 06/07/22 0.00 501 448.40 07/07/22 751 630.84 0.00 07/07/22 0.00 501 433.37 08/07/22 4,251 3,277.52 0.00 08/07/22 0.00 1,751 1,348.27 11/07/22 1,141 1,121.60 0.00 11/07/22 0.00 9,226 9,327.49 12/07/22 1,611 1,559.45 0.00 12/07/22 0.00 1,013 1,058.59 13/07/22 251 210.84 0.00 13/07/22 0.00 1 0.84 14/07/22 750 667.50 0.00 14/07/22 0.00 750 722.25 15/07/22 1 0.89 0.00 15/07/22 0.00 501 463.43 18/07/22 252 301.90 0.00 18/07/22 0.00 5,740 6,899.48 19/07/22 1,501 1,778.69 0.00 19/07/22 0.00 751 1,108.48 20/07/22 251 321.53 0.00 20/07/22 0.00 1 1.48 21/07/22 601 748.85 0.00 21/07/22 0.00 506 655.78 22/07/22 3,281 3,881.42 0.00 22/07/22 0.00 1 1.25 25/07/22 1,751 2,020.65 0.00 25/07/22 0.00 1 1.20 26/07/22 1 1.18 0.00 26/07/22 0.00 1 1.18 27/07/22 1 1.12 0.00 27/07/22 0.00 251 301.20 28/07/22 1 1.28 0.00 28/07/22 0.00 251 320.03 29/07/22 1 1.29 0.00 29/07/22 0.00 1,746 2,580.59 01/08/22 241 350.90 0.00 01/08/22 0.00 26 41.39 02/08/22 481 670.03 0.00 02/08/22 0.00 1 1.55 03/08/22 722 945.10 0.00 03/08/22 0.00 1,751 2,411.13 04/08/22 1,081 1,520.97 0.00 04/08/22 0.00 251 373.99 05/08/22 1,200 1,560.00 0.00 05/08/22 0.00 501 658.82 08/08/22 601 769.28 0.00 08/08/22 0.00 521 684.59 09/08/22 481 654.64 0.00 09/08/22 0.00 2,231 3,105.55 10/08/22 361 568.58 0.00 10/08/22 0.00 3,226 4,932.55 11/08/22 961 1,486.67 0.00 11/08/22 0.00 1,251 2,089.17 12/08/22 961 1,447.27 0.00 12/08/22 0.00 1,501 2,374.58 15/08/22 241 418.62 0.00 15/08/22 0.00 3,251 6,004.60 16/08/22 1,561 3,079.85 0.00 16/08/22 0.00 1,751 3,664.84 17/08/22 1,681 3,198.94 0.00 17/08/22 0.00 501 946.89 18/08/22 601 1,081.80 0.00 18/08/22 0.00 1,001 1,866.87 19/08/22 1,288 2,452.35 0.00 19/08/22 0.00 1,251 2,469.47 22/08/22 394 724.96 0.00 22/08/22 0.00 501 959.42 23/08/22 771 1,370.84 0.00 23/08/22 0.00 1 1.83 24/08/22 71 120.70 0.00 24/08/22 0.00 1,501 2,832.39 25/08/22 361 658.83 0.00 25/08/22 0.00 1 1.87 26/08/22 601 1,081.80 0.00 26/08/22 0.00 501 909.32 29/08/22 1,801 3,023.88 0.00 29/08/22 0.00 2,251 3,876.22 30/08/22 1,201 2,146.19 0.00 30/08/22 0.00 1,751 3,358.42 31/08/22 241 455.01 0.00 31/08/22 0.00 751 1,479.47 01/09/22 481 994.71 0.00 01/09/22 0.00 3,001 6,287.10 02/09/22 1,201 2,740.68 0.00 02/09/22 0.00 1,251 3,002.40 05/09/22 961 2,117.08 0.00 05/09/22 0.00 751 1,644.69 06/09/22 1,321 2,685.59 0.00 06/09/22 0.00 251 512.04 07/09/22 241 461.03 0.00 07/09/22 0.00 501 986.97 08/09/22 601 1,126.88 0.00 08/09/22 0.00 251 481.92 09/09/22 779 1,450.50 0.00 09/09/22 0.00 1,001 1,941.94 12/09/22 360 693.00 0.00 12/09/22 0.00 1,001 2,067.07 13/09/22 481 969.70 0.00 13/09/22 0.00 502 1,061.73 14/09/22 841 1,637.43 0.00 14/09/22 0.00 750 1,494.75 15/09/22 1 2.06 0.00 15/09/22 0.00 1,251 2,632.10 16/09/22 721 1,485.26 0.00 16/09/22 0.00 1,001 2,117.12 19/09/22 601 1,171.95 0.00 19/09/22 0.00 251 512.04 20/09/22 594 1,114.34 0.00 20/09/22 0.00 251 499.49 21/09/22 311 565.71 0.00 21/09/22 0.00 651 1,225.18 22/09/22 341 625.39 0.00 22/09/22 0.00 101 190.89 23/09/22 2,621 4,568.40 0.00 23/09/22 0.00 1 1.87 26/09/22 1,541 2,521.08 0.00 26/09/22 0.00 1 1.68 27/09/22 687 1,037.37 0.00 27/09/22 0.00 1 1.57 28/09/22 965 1,302.75 0.00 28/09/22 0.00 456 699.05 29/09/22 201 285.62 0.00 29/09/22 0.00 476 727.80 30/09/22 811 1,173.52 0.00 30/09/22 0.00 181 276.93 03/10/22 3,151 4,099.45 0.00 03/10/22 0.00 376 530.16 04/10/22 1 1.41 0.00 04/10/22 0.00 303 438.44 05/10/22 301 425.92 0.00 05/10/22 0.00 501 723.95 06/10/22 601 1,048.14 0.00 06/10/22 0.00 9,701 17,956.55 07/10/22 501 840.18 0.00 07/10/22 0.00 501 844.19 10/10/22 602 952.36 0.00 10/10/22 0.00 251 400.35 11/10/22 413 602.98 0.00 11/10/22 0.00 1,521 2,269.33 12/10/22 401 607.52 0.00 12/10/22 0.00 4,281 7,440.38 13/10/22 1,201 2,182.22 0.00 13/10/22 0.00 1,342 2,489.41 14/10/22 801 1,472.24 0.00 14/10/22 0.00 501 931.86 17/10/22 701 1,222.54 0.00 17/10/22 0.00 2,710 5,013.50 18/10/22 201 375.87 0.00 18/10/22 0.00 451 893.43 19/10/22 1,000 1,850.00 0.00 19/10/22 0.00 75 144.75 20/10/22 201 367.83 0.00 20/10/22 0.00 251 464.35 21/10/22 601 1,128.08 0.00 21/10/22 0.00 2,176 4,245.38 24/10/22 201 395.97 0.00 24/10/22 0.00 2,251 4,774.37 25/10/22 1,001 2,008.01 0.00 25/10/22 0.00 1,501 3,072.55 26/10/22 1,001 1,991.99 0.00 26/10/22 0.00 1 2.05 27/10/22 1,001 2,006.00 0.00 27/10/22 0.00 1,251 2,614.59 28/10/22 201 402.00 0.00 28/10/22 0.00 251 514.55 31/10/22 801 1,560.35 0.00 31/10/22 0.00 1 2.03 01/11/22 801 1,569.96 0.00 01/11/22 0.00 1,251 2,494.49 02/11/22 5,001 11,647.33 0.00 02/11/22 0.00 6,751 15,871.60 03/11/22 1,601 3,426.14 0.00 03/11/22 0.00 1,251 2,787.23 04/11/22 2,401 4,946.06 0.00 04/11/22 0.00 660 1,403.82 07/11/22 1,201 2,426.02 0.00 07/11/22 0.00 1,001 2,077.08 08/11/22 401 793.98 0.00 08/11/22 0.00 1 2.01 09/11/22 1,801 3,944.19 0.00 09/11/22 0.00 2,842 6,331.98 10/11/22 2,197 4,451.12 0.00 10/11/22 0.00 1 2.09 11/11/22 6,001 12,482.08 0.00 11/11/22 0.00 256 542.72 14/11/22 301 614.04 0.00 14/11/22 0.00 65 137.74 15/11/22 805 1,614.83 0.00 15/11/22 0.00 1,432 2,978.56 16/11/22 801 1,650.06 0.00 16/11/22 0.00 6 12.72 17/11/22 401 818.04 0.00 17/11/22 0.00 251 517.06 18/11/22 401 810.02 0.00 18/11/22 0.00 501 1,039.58 21/11/22 1,706 3,420.53 0.00 21/11/22 0.00 1 2.09 22/11/22 347 687.75 0.00 22/11/22 0.00 501 1,012.02 23/11/22 4,600 8,910.20 0.00 23/11/22 0.00 1,501 2,877.42 24/11/22 1,401 2,619.87 0.00 24/11/22 0.00 471 895.37 25/11/22 601 1,099.83 0.00 25/11/22 0.00 1 1.85 28/11/22 201 363.81 0.00 28/11/22 0.00 741 1,378.26 29/11/22 1 1.80 0.00 29/11/22 0.00 41 77.41 30/11/22 401 753.88 0.00 30/11/22 0.00 272 520.06 01/12/22 1 1.88 0.00 01/12/22 0.00 480 923.52 02/12/22 401 761.90 0.00 02/12/22 0.00 751 1,479.47 05/12/22 1 1.93 0.00 05/12/22 0.00 751 1,462.20 06/12/22 801 1,610.01 0.00 06/12/22 0.00 1,746 3,584.54 07/12/22 1 2.02 0.00 07/12/22 0.00 251 509.53 08/12/22 620 1,243.72 0.00 08/12/22 0.00 251 517.06 09/12/22 182 358.54 0.00 09/12/22 0.00 251 502.00 12/12/22 601 1,194.19 0.00 12/12/22 0.00 251 509.53 13/12/22 3,001 5,851.95 0.00 13/12/22 0.00 751 1,477.22 14/12/22 601 1,179.76 0.00 14/12/22 0.00 751 1,509.51 15/12/22 2,001 3,927.96 0.00 15/12/22 0.00 296 575.72 16/12/22 2,170 4,183.76 0.00 16/12/22 0.00 406 801.85 19/12/22 832 1,604.93 0.00 19/12/22 0.00 1 1.98 20/12/22 2,801 5,268.68 0.00 20/12/22 0.00 5 9.55 21/12/22 601 1,123.87 0.00 21/12/22 0.00 6 11.46 22/12/22 1 1.84 0.00 22/12/22 0.00 501 934.37 23/12/22 4,368 7,901.71 0.00 23/12/22 0.00 502 921.17 27/12/22 501 1,003.00 0.00 27/12/22 0.00 3,161 6,796.15 28/12/22 501 973.94 0.00 28/12/22 0.00 1 1.92 29/12/22 1,101 2,196.50 0.00 29/12/22 0.00 251 502.00 30/12/22 601 1,195.99 0.00 30/12/22 0.00 251 509.53 Total 123,047 215,230.856 125,266 221,362.449

