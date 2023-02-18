全球知名投資法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 RYVYL Inc.（原名 Greenbox POS.）投資者在本所提出證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 - RVYL、GBOX

紐約, Feb. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒 (i) 根據和/或可追溯至與公司 2021 年 1 月 29 日首次公開招股（以下稱為「招股」）有關的註冊聲明及招股說明書；(ii) 在 2021 年 1 月 29 日至 2023 年 1 月 20 日（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）期間購買了 RYVYL Inc.（原名 Greenbox POS.） (NASDAQ：RVYL、GBOX) 證券的人士，首席原告的重要截止日期為 2023 年 4 月 3 日。

影響：若您在集體訴訟期內曾投資於 Ryvyl 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Ryvyl 集體訴訟，請前往https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11425或撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵至pkim@rosenlegal.com或cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告代表，請務必於 2023 年 4 月 3 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不會提起證券集體訴訟，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：本訴訟認為，註冊聲明存在虛假和/或誤導性陳述，以及/或者未揭露如下事項：(1) 該公司將重申某些財務狀況；(2) 公司內部控制不足；(3) 公司淡化、混淆內部控制問題；(4) 因此，該註冊聲明在所有相關時間均存在重大虛假及/或誤導性。控方稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Ryvyl 集體訴訟，請前往https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11425或撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵至pkim@rosenlegal.com或cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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