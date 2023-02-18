全球領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Southwest Airlines 投資者在本所提起證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – LUV

紐約, Feb. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2020 年 6 月 13 日至 2022 年 12 月 31 日（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）期間購買了Southwest Airlines (NYSE：LUV) 證券的人士注意，首席原告人的重要截止日期為 2023 年 3 月 13 日。

影響：如果您在集體訴訟期期間購買了 Southwest Airlines 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Southwest Airlines 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10716，撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵到 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，了解集體訴訟案的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告人，請務必於 2023 年 3 月 13 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不會提起證券集體訴訟，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出了虛假和/或誤導性陳述及/或未披露如下事項：(1) Southwest Airlines 公司不斷淡化或忽視其用於安排航班和機組人員的技術的嚴重問題，以及在惡劣天氣下如何比其他航空公司受到更嚴重的影響；(2) 西南航空公司沒有討論其獨特的點對點服務和激進的航班時程表如何使其在惡劣天氣下容易出現；(3) 因此，被告關於其業務、營運和前景的陳述在所有相關時間均存在重大虛假和誤導性和/或缺乏合理依據。控方稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Southwest Airlines 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10716，撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵到 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，了解集體訴訟案的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的律師在諸多獨立的、受人尊敬的資料來源中榜上有名且備受認可。Rosen Law Firm 已為投資者追回數億美元的資金。

律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

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