三叶草生物就四价季节性流感疫苗达成在中国的独家商业化协议

-- 三叶草生物将利用其已建立的且持续增强的商业化能力独家销售国光生物科技股份有限公司(国光生技)的AdimFlu-S(QIS),这是中国内地唯一获批的进口四价流感疫苗 --

-- 与国光生技的合作为三叶草生物的呼吸道病毒疫苗组合增加了第二个商业化阶段的产品,预计流感在中国内地将会是一个持续增长且稳定的市场 --

-- 随着2023年下半年商业化上市,预计2023年内该交易将对三叶草生物的财务状况带来增量,并在2024年及以后创造具有意义的增长 --

中国上海, Feb. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力以创新型疫苗拯救生命和改善全球健康水平的处于商业化阶段的全球生物制药公司—— 三叶草生物制 药 有限公司 (以下简称“三叶草生物”;香港联交所股票代码:02197)今天宣布与国光生物科技股份有限公司(以下简称“国光生技”)达成AdimFlu-S(QIS)在中国分销的独家协议,此款疫苗是国内目前唯一获批用于三岁及以上人群的进口四价季节性流感疫苗。该协议还授权三叶草生物获得注册部门批准后,在孟加拉国、巴西和菲律宾商业化AdimFlu-S(QIS),并有望与国光生技合作开发其他候选疫苗,包括下一代流感疫苗。

“我们很高兴与国光生技建立战略合作伙伴关系,对亚洲人群,国光生技在生产和供应重要疫苗方面拥有出色业绩,特别是流感疫苗市场,其中四价疫苗市场有望在中国内地实现显著增长”,三叶草生物首席执行官兼执行董事梁果说,“这项合作关系也使三叶草生物离建立领先的呼吸道疫苗组合目标更近一步,并与正在进行的新冠疫苗商业化达成协同。”

根据协议条款,三叶草生物将获得AdimFlu-S(QIS)在中国内地、孟加拉国、巴西和菲律宾的商业化授权。近期,随着该疫苗在2023年下半年商业化的开始,三叶草生物可利用在中国现有的商业化能力和持续扩大的销售团队,对已获批的AdimFlu-S(QIS)在中国内地进行分销。获得注册部门的批准后,三叶草生物将在孟加拉国、巴西和菲律宾开展AdimFlu-S(QIS)商业化。国光生技将在自有的生产基地生产AdimFlu-S(QIS),该基地已获得欧洲药品管理局、美国食品药品监督管理局等机构授予的GMP认证。

“我们非常高兴与三叶草生物合作,三叶草生物在中国内地的商业影响力不断增长,且拥有令人印象深刻的成功跨境合作经验,”国光生技主席兼首席执行官詹啟贤博士表示,“我们还共同致力于通过我们优质的四价疫苗提高季节性流感疫苗接种覆盖率,特别是对高风险的老年人群。”

与国光生技的合作代表了三叶草生物致力建立领先的呼吸道产品组合的一个重要里程碑。此前,三叶草生物的新冠疫苗(一种重组新冠病毒蛋白亚单位疫苗)已于中国内地上市。在中国内地不断增长且稳定的流感疫苗市场中,这笔交易预计将在2023年对三叶草生物的财务状况带来增量,并在2024年及以后创造具有意义的增长。

AdimFlu-S(QIS)是一种四价裂解灭活疫苗,用于预防流感。作为一种四价疫苗,它含有源于四种流感病毒株(两种甲型和两种乙型)的血凝素,与三价疫苗相比增加了其实现高效力的可能性,无论哪种乙型流感毒株成为当季流行的毒株。1,2 AdimFlu-S (QIS)于 2022 年 1 月获得中国国家药品监督管理局批准,适用于 3 岁及以上人群。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于商业化阶段的全球生物制药公司,致力以创新型疫苗拯救生命和改善全球健康水平。凭借综合研发实力、生产和商业化能力,以及与分布全球的相关机构强大的合作伙伴关系,我们已经开发出多样化的候选疫苗管线,以期我们的疫苗可使更多疾病得到预防,助力减轻公共卫生的负担。

了解更多信息,请访问公司官网 https://www.cloverbiopharma.com/cn 和关注公司领英 LinkedIn 和 Twitter 。

三叶草生物前瞻性声明

本新闻稿包含了与我们和我们的子公司有关的若干前瞻性陈述和信息,乃基于我们管理层的信念,所作假设以及基于目前其可获得的信息而做出。当使用“旨在”、“预计”、“相信”、“可能会”、“估计”、“预期”、“展望未来”、“拟”、“可能”、“也许”、“应当”、“计划”、“潜在”、“预估”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将”、“会”等词语以及这些词语的否定形式和其他类似表达,若涉及我们或我们的管理层,旨在识别前瞻性陈述。

前瞻性声明是基于我们目前对我们业务、经济和其他未来状况的预期和假设。我们概不保证该等预期和假设将被证实。由于前瞻性陈述涉及未来情形,其受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变更。我们的业绩可能与前瞻性陈述所设想的结果有重大不同。它们既不是对过往事实的陈述,也不是对未来表现的担保或保证。因此,我们提醒您不要过度依赖任何该等前瞻性陈述。我们在本文中所作的任何前瞻性陈述仅为截至其提出之日的意见。可能导致我们实际业绩有所出入的因素或事件可能不时出现,而我们不可能预测所有这些因素或事件。根据适用法律、规则和法规的要求,我们不承担任何由于新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。本警示声明适用于本文件所载的所有前瞻性陈述。

