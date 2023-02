La auditoría Proof of Reserves de OKX de febrero muestra 8,6 miles de millones, con más de cuarto millón de usuarios visualizando reservas y obligaciones

Más de 175.000 usuarios únicos han comprobado la página de auditoría Proof of Reserves de OKX, y más de 90.000 usuarios únicos han visualizado la auditoría Proof of Liabilities

VICTORIA, Seychelles, Feb. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKX , el segundo mayor exchange cripto por volumen de trading y una de las compañías líderes en tecnología Web3, publicó hoy su cuarto Proof of Reserves (PoR) mensual, mostrando $8,6 miles de millones mantenidos por el exchange en BTC, ETH y USDT.

Los usuarios muestran un significativo interés en ver las reservas, así como en usar las herramientas abiertas para comprobar sus obligaciones, con más de 175.000 usuarios únicos visitando la página de PoR y más de 90.000 usuarios únicos verificando que sus obligaciones están contabilizadas en la PoR. Datos de terceros muestran, de nuevo, que OKX mantiene las reservas más grandes de activos 100% limpios entre los principales exchanges.

Los ratios de reserva de OKX actuales son los siguientes:

BTC: 104%

ETH: 104%

USDT: 102%



Como en todos los informes PoR de OKX, los usuarios pueden consultar el PoR de febrero en la página web de OKX, incluyendo los ratios de reserva para datos nuevos e históricos. Las reservas y las obligaciones pueden ser auto-verificadas con herramientas de confianza en la web de OKX.

Lennix Lai, Director Ejecutivo de Mercados Financieros de OKX, ha declarado lo siguiente:«Estamos orgullosos de continuar con las publicaciones mensuales de nuestro Proof of Reserves, en sintonía con nuestro compromiso incondicional con la transpariencia y la confianza en OKX. Nuestros datos muestran que cientos de miles de nuestros usuarios han mostrando un interés muy activo en ver nuestras reservas históricas y en usar las herramientas abiertas para verificar que sus obligaciones están incluidas. El tema de Proof of Reserves no es un tema de nicho, sino un tema de vital importancia para construir la confianza de usuario y nosotros estamos dedicados a asegurar que OKX muestra un liderazgo duradero en este area.»

OKX ha publicado más de 23.000 direcciones para su programa de PoR en árbol Merkle, y continuará usando esas direcciones para permitir la visualización pública del flujo de activos. El protocolo PoR de OKX es de código abierto y está disponible públicamente en Github . Además, los fondos de OKX pueden comprobarse en el panel de Nansen sobre OKX .

Como parte de este compromiso con la transpariencia, OKX continuará publicando mensualmente su PoR.

¿Qué es Proof-of-Reserves?

Proof of Reserves es un informe de activos cripto que asegura que el agente custodio (OKX) posee los fondos que declara tener en nombre de sus usuarios. OKX usa el árbol Merkle para probar su declaración de dos formas. En primer lugar, los usuarios pueden encontrar su balance en el árbol y comprobar que sus fondos son mantenidos dentro del balance total de OKX. En segundo lugar, el balance total de OKX es comparado con el balance de la billetera on-chain publicitada por OKX para determinar el Proof-of-Reserves.

¿Qué son las reservas «limpias»?

Los activos se consideran «limpios» en PoR cuando el análisis de un tercero determina que no incluyen el token de la plataforma de exchange y que están compuestos únicamente por activos criptos de capitalización de mercado «tradicional» tales como BTC, ETH y USDT. La compañía de analísis de blockchain CryptoQuant monitoriza PoR en toda la industria, y ha concluido que los activos de OKX son «100% limpios» .

Descargo de responsabilidad

Este anuncio tiene lugar únicamente con fines informativos. No pretende constituir ningún tipo de consejo legal, fiscal, ni de inversión, ni debe ser considerada una oferta para comprar, vender o mantener activos digitales. Los fondos de activos digitales, incluyendo stablecoins, conllevan un gran nivel de riesgo, pueden presentar grandes fluctuaciones, e incluso pueden llegar a perder su valor. Deberías considerar con atención si el operar o mantener activos digitales es conveniente para ti en función de tu condición financiera. Por favor, acude a asesoramiento profesional de inversión, fiscal o legal sobre cualesquiera cuestiones relativas a tus circunstancias específicas.