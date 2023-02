English Danish

Date 20.02.2023

Share buy-back programme - week 7

The share buy-back programme runs from and including 2 February 2023 up to and including 27 July 2023 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 1 March 2023, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 1 February 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 29,100 1,015.21 29,542,591 13 February 2023 3,800 1,045.63 3,973,394 14 February 2023 3,500 1,049.03 3,671,605 15 February 2023 3,500 1,054.21 3,689,735 16 February 2023 3,500 1,072.14 3,752,490 16 February 2023 3,500 1,075.19 3,763,165 Total under the share buy-back programme 46,900 1,031.83 48,392,980

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

935,227 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 3.3 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 32 1040 XCSE 20230213 9:01:56.510000 32 1040 XCSE 20230213 9:01:56.510000 31 1038 XCSE 20230213 9:02:40.441000 30 1038 XCSE 20230213 9:09:50.652000 31 1038 XCSE 20230213 9:09:50.652000 5 1040 XCSE 20230213 9:24:18.236000 203 1040 XCSE 20230213 9:24:18.236000 29 1040 XCSE 20230213 9:28:10.213000 25 1042 XCSE 20230213 9:41:06.573000 100 1044 XCSE 20230213 9:41:44.147000 8 1044 XCSE 20230213 9:41:44.147000 29 1044 XCSE 20230213 9:45:12.874000 31 1044 XCSE 20230213 9:48:36.120000 29 1044 XCSE 20230213 9:52:18.613000 11 1044 XCSE 20230213 10:11:26.011000 150 1044 XCSE 20230213 10:11:26.011000 29 1044 XCSE 20230213 10:16:06.683000 100 1044 XCSE 20230213 10:18:55.714000 55 1044 XCSE 20230213 10:18:55.714000 32 1042 XCSE 20230213 10:29:32.178000 31 1042 XCSE 20230213 10:29:32.178000 30 1044 XCSE 20230213 10:32:15.071000 30 1042 XCSE 20230213 10:37:08.657000 93 1046 XCSE 20230213 10:48:52.119000 30 1046 XCSE 20230213 10:49:04.218000 10 1048 XCSE 20230213 11:17:27.449000 122 1050 XCSE 20230213 11:18:36.787000 32 1050 XCSE 20230213 11:18:36.797000 32 1050 XCSE 20230213 11:18:36.798000 32 1046 XCSE 20230213 11:31:46.012000 3 1046 XCSE 20230213 11:31:46.012000 2 1046 XCSE 20230213 11:31:46.023000 28 1046 XCSE 20230213 11:31:46.023000 48 1044 XCSE 20230213 11:53:46.115000 166 1046 XCSE 20230213 11:58:56.660000 9 1046 XCSE 20230213 11:58:56.660000 31 1046 XCSE 20230213 12:00:12.734000 15 1046 XCSE 20230213 12:26:02.390000 30 1046 XCSE 20230213 12:30:53.039000 47 1048 XCSE 20230213 12:36:59.880000 31 1048 XCSE 20230213 12:43:31.708000 31 1048 XCSE 20230213 12:53:04.474000 30 1048 XCSE 20230213 13:02:51.947000 75 1046 XCSE 20230213 13:04:18.305000 10 1046 XCSE 20230213 13:04:18.305000 25 1046 XCSE 20230213 13:04:18.305000 42 1046 XCSE 20230213 13:04:18.305000 4 1046 XCSE 20230213 13:04:23.232000 15 1046 XCSE 20230213 13:04:23.232000 25 1046 XCSE 20230213 13:14:20.451000 30 1046 XCSE 20230213 13:14:20.451000 4 1046 XCSE 20230213 13:30:26.438000 31 1046 XCSE 20230213 13:30:26.438000 30 1046 XCSE 20230213 13:30:26.438000 26 1046 XCSE 20230213 13:30:26.444000 5 1046 XCSE 20230213 13:30:26.444000 8 1048 XCSE 20230213 14:00:52.148000 23 1046 XCSE 20230213 14:01:02.997000 96 1048 XCSE 20230213 14:19:30.232000 118 1048 XCSE 20230213 14:21:14.523000 31 1048 XCSE 20230213 14:21:14.523000 31 1046 XCSE 20230213 14:48:22.666000 31 1046 XCSE 20230213 14:48:22.666000 30 1046 XCSE 20230213 14:48:22.666000 31 1046 XCSE 20230213 14:48:22.673000 26 1046 XCSE 20230213 15:03:50.546000 4 1046 XCSE 20230213 15:03:50.546000 18 1046 XCSE 20230213 15:08:01.295000 12 1046 XCSE 20230213 15:08:01.295000 16 1046 XCSE 20230213 15:12:14.313000 1 1046 XCSE 20230213 15:12:14.313000 12 1046 XCSE 20230213 15:12:14.313000 26 1046 XCSE 20230213 15:16:13.024000 3 1046 XCSE 20230213 15:16:13.024000 15 1046 XCSE 20230213 15:20:05.970000 14 1046 XCSE 20230213 15:20:05.970000 25 1044 XCSE 20230213 15:38:36.209000 91 1046 XCSE 20230213 15:38:36.238000 77 1046 XCSE 20230213 15:38:36.238000 32 1046 XCSE 20230213 15:38:36.238000 6 1044 XCSE 20230213 15:39:25.524000 19 1044 XCSE 20230213 15:39:25.524000 42 1046 XCSE 20230213 15:50:37.173000 20 1046 XCSE 20230213 15:50:37.173000 6 1046 XCSE 20230213 15:50:37.194000 4 1048 XCSE 20230213 15:56:42.345000 182 1048 XCSE 20230213 15:56:42.345000 30 1048 XCSE 20230213 16:06:39.532000 30 1048 XCSE 20230213 16:12:15.350000 30 1048 XCSE 20230213 16:15:03.770000 31 1048 XCSE 20230213 16:21:21.573000 30 1048 XCSE 20230213 16:25:28.794000 31 1048 XCSE 20230213 16:27:23.330000 29 1048 XCSE 20230213 16:29:21.729000 31 1048 XCSE 20230213 16:31:12.067000 29 1048 XCSE 20230213 16:33:05.748000 19 1048 XCSE 20230213 16:34:44.673000 12 1048 XCSE 20230213 16:34:44.673000 30 1048 XCSE 20230213 16:36:31.021000 30 1048 XCSE 20230213 16:37:26.862000 31 1048 XCSE 20230213 16:37:54.085000 29 1048 XCSE 20230213 16:38:54.477000 30 1048 XCSE 20230213 16:40:40.374000 30 1048 XCSE 20230213 16:42:33.770000 10 1048 XCSE 20230213 16:44:27.287000 10 1048 XCSE 20230213 16:44:50.479000 21 1048 XCSE 20230213 16:44:50.479000 30 1050 XCSE 20230214 9:05:26.139000 40 1050 XCSE 20230214 9:05:26.140000 30 1048 XCSE 20230214 9:05:26.554000 68 1050 XCSE 20230214 9:11:16.529000 30 1050 XCSE 20230214 9:13:32.827000 31 1048 XCSE 20230214 9:16:01.809000 20 1048 XCSE 20230214 9:18:32.441000 11 1048 XCSE 20230214 9:18:32.441000 30 1048 XCSE 20230214 9:21:11.014000 43 1050 XCSE 20230214 9:25:14.720000 31 1050 XCSE 20230214 9:27:33.976000 6 1048 XCSE 20230214 9:27:59.908000 22 1048 XCSE 20230214 9:27:59.908000 60 1048 XCSE 20230214 9:27:59.908000 6 1048 XCSE 20230214 9:27:59.908000 11 1048 XCSE 20230214 9:31:16.112000 32 1052 XCSE 20230214 9:32:52.708000 17 1054 XCSE 20230214 9:37:01.386000 46 1054 XCSE 20230214 9:37:01.386000 31 1052 XCSE 20230214 9:39:29.573000 27 1054 XCSE 20230214 9:56:47.825000 23 1054 XCSE 20230214 10:00:49.244000 8 1054 XCSE 20230214 10:00:49.244000 109 1054 XCSE 20230214 10:05:02.695000 10 1054 XCSE 20230214 10:05:02.695000 30 1054 XCSE 20230214 10:05:02.695000 32 1052 XCSE 20230214 10:08:28.700000 32 1052 XCSE 20230214 10:15:07.323000 24 1050 XCSE 20230214 10:15:17.405000 30 1050 XCSE 20230214 10:17:47.712000 5 1050 XCSE 20230214 10:22:49.990000 5 1050 XCSE 20230214 10:23:18.007000 5 1050 XCSE 20230214 10:28:29.611000 22 1050 XCSE 20230214 10:28:29.611000 31 1050 XCSE 20230214 10:28:29.611000 5 1050 XCSE 20230214 10:28:29.611000 15 1050 XCSE 20230214 10:47:12.512000 6 1052 XCSE 20230214 10:51:47.966000 24 1052 XCSE 20230214 10:51:47.966000 31 1052 XCSE 20230214 10:57:24.972000 64 1050 XCSE 20230214 11:02:02.735000 32 1050 XCSE 20230214 11:02:02.735000 2 1048 XCSE 20230214 11:09:41.146000 31 1048 XCSE 20230214 11:09:41.160000 61 1048 XCSE 20230214 11:09:41.160000 14 1046 XCSE 20230214 11:18:29.161000 21 1046 XCSE 20230214 11:25:38.257000 29 1046 XCSE 20230214 11:25:38.257000 16 1046 XCSE 20230214 11:25:38.257000 27 1048 XCSE 20230214 11:42:41.043000 11 1048 XCSE 20230214 11:47:54.031000 18 1048 XCSE 20230214 11:47:54.031000 14 1046 XCSE 20230214 11:52:02.774000 37 1046 XCSE 20230214 11:52:02.774000 9 1046 XCSE 20230214 11:52:02.774000 12 1046 XCSE 20230214 11:52:02.774000 16 1046 XCSE 20230214 11:52:02.774000 29 1046 XCSE 20230214 11:52:02.774000 31 1046 XCSE 20230214 11:53:01.476000 32 1046 XCSE 20230214 11:53:01.476000 31 1046 XCSE 20230214 11:53:01.476000 1 1046 XCSE 20230214 11:55:12.704000 28 1046 XCSE 20230214 11:57:02.783000 28 1048 XCSE 20230214 12:06:02.706000 3 1048 XCSE 20230214 12:06:02.706000 10 1046 XCSE 20230214 12:14:10.774000 22 1048 XCSE 20230214 12:35:05.716000 22 1048 XCSE 20230214 12:50:02.990000 8 1048 XCSE 20230214 12:50:02.990000 95 1048 XCSE 20230214 12:52:02.726000 30 1048 XCSE 20230214 12:52:02.726000 60 1048 XCSE 20230214 13:29:02.854000 23 1048 XCSE 20230214 13:29:02.854000 42 1048 XCSE 20230214 13:29:02.854000 17 1048 XCSE 20230214 13:53:04.643000 5 1048 XCSE 20230214 13:57:25.879000 25 1048 XCSE 20230214 13:57:25.879000 31 1048 XCSE 20230214 14:02:02.859000 14 1048 XCSE 20230214 14:05:18.760000 16 1048 XCSE 20230214 14:05:18.760000 1 1048 XCSE 20230214 14:05:18.760000 2 1048 XCSE 20230214 14:10:06.983000 151 1048 XCSE 20230214 14:11:02.803000 6 1048 XCSE 20230214 14:11:02.803000 32 1048 XCSE 20230214 14:15:40.133000 25 1052 XCSE 20230214 14:26:02.803000 30 1050 XCSE 20230214 14:30:01.073000 30 1052 XCSE 20230214 14:39:03.471000 31 1050 XCSE 20230214 14:45:02.104000 29 1048 XCSE 20230214 14:52:39.647000 29 1048 XCSE 20230214 14:52:39.647000 30 1048 XCSE 20230214 14:52:39.647000 2 1048 XCSE 20230214 14:59:27.722000 2 1048 XCSE 20230214 15:05:03.383000 29 1048 XCSE 20230214 15:05:03.383000 50 1048 XCSE 20230214 15:13:47.342000 21 1048 XCSE 20230214 15:13:47.342000 30 1048 XCSE 20230214 15:15:15.826000 31 1048 XCSE 20230214 15:17:08.116000 16 1046 XCSE 20230214 15:21:43.316000 13 1048 XCSE 20230214 15:37:18.969000 50 1048 XCSE 20230214 15:37:18.969000 7 1048 XCSE 20230214 15:37:18.986000 50 1048 XCSE 20230214 15:37:18.988000 31 1050 XCSE 20230214 15:38:12.833000 72 1050 XCSE 20230214 15:38:12.833000 27 1052 XCSE 20230214 15:52:30.218000 19 1052 XCSE 20230214 15:52:30.218000 60 1050 XCSE 20230214 15:58:35.077000 30 1050 XCSE 20230214 16:01:04.223000 30 1048 XCSE 20230214 16:05:08.250000 29 1048 XCSE 20230214 16:05:08.252000 1 1048 XCSE 20230214 16:05:08.252000 30 1048 XCSE 20230214 16:10:19.857000 30 1048 XCSE 20230214 16:10:19.857000 30 1048 XCSE 20230214 16:10:19.857000 1 1048 XCSE 20230214 16:18:07.719000 1 1048 XCSE 20230214 16:18:07.719000 50 1048 XCSE 20230214 16:18:07.719000 34 1048 XCSE 20230214 16:18:07.719000 32 1048 XCSE 20230214 16:19:00.787000 32 1048 XCSE 20230214 16:19:33.009000 33 1050 XCSE 20230214 16:22:05.051000 30 1050 XCSE 20230214 16:22:05.352000 31 1048 XCSE 20230214 16:29:32.444000 30 1048 XCSE 20230214 16:34:27.822000 23 1048 XCSE 20230214 16:37:42.907000 31 1046 XCSE 20230214 16:42:23.689000 22 1042 XCSE 20230215 9:02:50.527000 30 1042 XCSE 20230215 9:04:22.815000 16 1042 XCSE 20230215 9:06:03.524000 14 1042 XCSE 20230215 9:06:03.524000 1 1042 XCSE 20230215 9:06:03.524000 24 1042 XCSE 20230215 9:10:40.774000 1 1042 XCSE 20230215 9:11:39.072000 31 1040 XCSE 20230215 9:13:49.026000 59 1040 XCSE 20230215 9:21:33.731000 6 1040 XCSE 20230215 9:21:33.864000 40 1046 XCSE 20230215 9:40:08.098000 50 1046 XCSE 20230215 9:40:08.098000 36 1046 XCSE 20230215 9:40:08.098000 40 1046 XCSE 20230215 9:40:08.098000 25 1046 XCSE 20230215 9:40:08.098000 56 1046 XCSE 20230215 9:40:08.098000 50 1046 XCSE 20230215 9:40:08.098000 5 1044 XCSE 20230215 9:40:39.913000 24 1050 XCSE 20230215 9:48:19.070000 37 1050 XCSE 20230215 9:48:19.070000 88 1048 XCSE 20230215 9:48:19.097000 7 1048 XCSE 20230215 9:48:41.630000 23 1048 XCSE 20230215 9:48:41.630000 31 1048 XCSE 20230215 10:00:19.714000 31 1048 XCSE 20230215 10:00:19.714000 32 1048 XCSE 20230215 10:02:29.544000 27 1054 XCSE 20230215 10:19:56.049000 75 1054 XCSE 20230215 10:21:03.686000 42 1054 XCSE 20230215 10:21:03.686000 31 1052 XCSE 20230215 10:21:04.949000 32 1052 XCSE 20230215 10:35:38.825000 32 1052 XCSE 20230215 10:35:38.825000 32 1052 XCSE 20230215 10:35:38.845000 3 1050 XCSE 20230215 10:41:09.079000 34 1050 XCSE 20230215 11:00:19.530000 29 1050 XCSE 20230215 11:00:19.530000 32 1050 XCSE 20230215 11:00:19.530000 31 1050 XCSE 20230215 11:00:19.530000 31 1048 XCSE 20230215 11:04:42.133000 31 1048 XCSE 20230215 11:04:42.133000 49 1052 XCSE 20230215 11:42:54.317000 79 1052 XCSE 20230215 11:42:54.317000 150 1052 XCSE 20230215 11:43:18.591000 27 1050 XCSE 20230215 12:00:52.127000 16 1050 XCSE 20230215 12:09:23.623000 73 1050 XCSE 20230215 12:09:23.624000 30 1050 XCSE 20230215 12:16:24.913000 47 1052 XCSE 20230215 12:25:11.897000 15 1052 XCSE 20230215 12:25:11.897000 31 1052 XCSE 20230215 12:35:36.222000 149 1052 XCSE 20230215 12:44:03.011000 30 1050 XCSE 20230215 12:44:05.168000 10 1050 XCSE 20230215 13:07:43.001000 20 1050 XCSE 20230215 13:24:04.767000 31 1052 XCSE 20230215 13:34:26.703000 5 1050 XCSE 20230215 13:37:32.941000 24 1050 XCSE 20230215 13:48:02.347000 30 1050 XCSE 20230215 13:48:02.347000 11 1052 XCSE 20230215 13:55:52.304000 19 1052 XCSE 20230215 13:55:52.304000 15 1052 XCSE 20230215 14:01:16.873000 14 1052 XCSE 20230215 14:01:16.873000 18 1052 XCSE 20230215 14:12:33.378000 13 1052 XCSE 20230215 14:12:33.378000 121 1052 XCSE 20230215 14:13:41.155000 30 1060 XCSE 20230215 14:34:45.308000 30 1060 XCSE 20230215 14:34:45.310000 5 1060 XCSE 20230215 14:39:03.261000 25 1060 XCSE 20230215 14:39:03.261000 30 1060 XCSE 20230215 14:48:08.070000 30 1060 XCSE 20230215 14:54:00.796000 32 1058 XCSE 20230215 14:58:16.126000 31 1058 XCSE 20230215 14:58:16.126000 30 1058 XCSE 20230215 14:58:16.162000 16 1056 XCSE 20230215 15:01:14.750000 8 1058 XCSE 20230215 15:17:40.841000 86 1058 XCSE 20230215 15:20:09.427000 24 1058 XCSE 20230215 15:20:09.432000 35 1058 XCSE 20230215 15:20:09.432000 61 1058 XCSE 20230215 15:21:22.826000 32 1062 XCSE 20230215 15:35:39.249000 18 1062 XCSE 20230215 15:36:02.820000 72 1062 XCSE 20230215 15:36:02.820000 32 1060 XCSE 20230215 15:36:08.303000 49 1062 XCSE 20230215 15:49:08.800000 14 1062 XCSE 20230215 15:49:08.800000 16 1062 XCSE 20230215 15:49:08.800000 63 1062 XCSE 20230215 15:59:11.891000 31 1062 XCSE 20230215 15:59:11.891000 30 1064 XCSE 20230215 16:15:20.032000 29 1066 XCSE 20230215 16:21:27.409000 30 1066 XCSE 20230215 16:21:41.100000 30 1066 XCSE 20230215 16:21:41.119000 5 1068 XCSE 20230215 16:29:37.221000 24 1068 XCSE 20230215 16:29:37.221000 29 1070 XCSE 20230215 16:31:33.900000 30 1070 XCSE 20230215 16:31:48.509000 2 1070 XCSE 20230215 16:31:48.509000 31 1070 XCSE 20230215 16:31:48.517000 30 1070 XCSE 20230215 16:37:17.032000 30 1070 XCSE 20230215 16:37:45.280000 30 1070 XCSE 20230215 16:37:45.304000 30 1070 XCSE 20230215 16:41:59.455000 1 1070 XCSE 20230215 16:42:13.226000 30 1070 XCSE 20230215 16:42:13.226000 11 1070 XCSE 20230215 16:42:34.847000 30 1070 XCSE 20230215 16:44:50.833000 30 1072 XCSE 20230216 9:02:08.503000 30 1076 XCSE 20230216 9:04:31.209000 29 1076 XCSE 20230216 9:06:05.825000 114 1076 XCSE 20230216 9:12:28.773000 21 1072 XCSE 20230216 9:16:19.605000 42 1072 XCSE 20230216 9:16:35.914000 31 1072 XCSE 20230216 9:16:35.914000 31 1072 XCSE 20230216 9:16:35.914000 32 1072 XCSE 20230216 9:18:15.570000 31 1070 XCSE 20230216 9:21:20.432000 31 1070 XCSE 20230216 9:24:43.532000 23 1070 XCSE 20230216 9:25:12.823000 31 1070 XCSE 20230216 9:34:01.508000 31 1070 XCSE 20230216 9:34:01.508000 30 1070 XCSE 20230216 9:34:01.508000 22 1070 XCSE 20230216 9:34:03.227000 9 1070 XCSE 20230216 9:34:03.227000 14 1068 XCSE 20230216 9:39:03.939000 16 1068 XCSE 20230216 9:42:11.780000 14 1068 XCSE 20230216 9:42:11.780000 94 1068 XCSE 20230216 9:49:39.185000 7 1068 XCSE 20230216 9:49:39.190000 23 1068 XCSE 20230216 9:49:39.190000 30 1068 XCSE 20230216 9:58:59.263000 30 1068 XCSE 20230216 9:58:59.263000 29 1068 XCSE 20230216 9:58:59.263000 15 1068 XCSE 20230216 9:58:59.284000 15 1068 XCSE 20230216 9:58:59.284000 30 1068 XCSE 20230216 10:20:14.313000 30 1068 XCSE 20230216 10:20:14.313000 30 1068 XCSE 20230216 10:20:14.313000 30 1068 XCSE 20230216 10:20:14.313000 30 1068 XCSE 20230216 10:20:14.313000 30 1068 XCSE 20230216 10:24:29.358000 20 1070 XCSE 20230216 10:41:34.022000 6 1070 XCSE 20230216 10:41:34.022000 29 1070 XCSE 20230216 10:46:38.570000 28 1068 XCSE 20230216 10:46:43.658000 31 1068 XCSE 20230216 10:46:43.658000 2 1068 XCSE 20230216 10:46:43.658000 26 1068 XCSE 20230216 10:46:43.658000 30 1068 XCSE 20230216 10:46:43.658000 31 1068 XCSE 20230216 10:46:43.660000 31 1068 XCSE 20230216 10:50:39.565000 31 1068 XCSE 20230216 10:50:39.617000 31 1064 XCSE 20230216 10:51:25.402000 39 1068 XCSE 20230216 11:33:15.846000 15 1068 XCSE 20230216 11:33:15.846000 8 1068 XCSE 20230216 11:33:15.846000 21 1068 XCSE 20230216 11:33:15.846000 15 1068 XCSE 20230216 11:33:15.846000 36 1068 XCSE 20230216 11:33:15.846000 158 1068 XCSE 20230216 11:56:03.338000 29 1068 XCSE 20230216 11:56:03.338000 2 1068 XCSE 20230216 11:56:03.338000 31 1068 XCSE 20230216 11:56:03.338000 32 1068 XCSE 20230216 11:56:03.338000 30 1066 XCSE 20230216 12:03:03.073000 30 1064 XCSE 20230216 12:10:35.408000 31 1064 XCSE 20230216 12:13:48.678000 3 1068 XCSE 20230216 12:45:06.670000 60 1070 XCSE 20230216 12:48:06.967000 32 1068 XCSE 20230216 12:58:03.920000 31 1070 XCSE 20230216 13:08:40.223000 29 1070 XCSE 20230216 13:21:06.725000 6 1068 XCSE 20230216 13:29:20.056000 66 1068 XCSE 20230216 13:29:20.056000 6 1068 XCSE 20230216 13:29:20.056000 47 1068 XCSE 20230216 13:29:20.056000 31 1068 XCSE 20230216 13:29:20.056000 30 1068 XCSE 20230216 13:45:34.892000 95 1076 XCSE 20230216 14:23:39.473000 31 1076 XCSE 20230216 14:23:39.550000 31 1074 XCSE 20230216 14:30:02.577000 31 1074 XCSE 20230216 14:30:02.577000 30 1074 XCSE 20230216 14:30:02.577000 53 1074 XCSE 20230216 14:31:15.116000 62 1076 XCSE 20230216 14:36:28.187000 29 1074 XCSE 20230216 14:37:20.868000 1 1074 XCSE 20230216 14:37:20.868000 64 1074 XCSE 20230216 14:49:33.327000 53 1074 XCSE 20230216 15:18:14.256000 17 1074 XCSE 20230216 15:23:52.442000 43 1074 XCSE 20230216 15:23:52.454000 34 1074 XCSE 20230216 15:25:02.625000 17 1074 XCSE 20230216 15:25:02.625000 10 1074 XCSE 20230216 15:28:57.294000 8 1078 XCSE 20230216 15:49:54.364000 15 1078 XCSE 20230216 15:49:54.364000 50 1078 XCSE 20230216 15:49:54.364000 30 1078 XCSE 20230216 15:49:54.364000 61 1078 XCSE 20230216 15:49:57.056000 32 1080 XCSE 20230216 15:57:39.635000 14 1080 XCSE 20230216 15:57:39.635000 14 1080 XCSE 20230216 15:59:37.440000 16 1080 XCSE 20230216 15:59:37.440000 37 1078 XCSE 20230216 16:01:39.004000 24 1078 XCSE 20230216 16:01:39.004000 11 1078 XCSE 20230216 16:06:36.728000 29 1078 XCSE 20230216 16:06:36.728000 30 1078 XCSE 20230216 16:06:36.728000 50 1080 XCSE 20230216 16:14:47.182000 50 1080 XCSE 20230216 16:14:47.202000 31 1080 XCSE 20230216 16:16:30.427000 18 1080 XCSE 20230216 16:18:29.437000 12 1080 XCSE 20230216 16:18:29.437000 15 1078 XCSE 20230216 16:18:56.565000 31 1080 XCSE 20230216 16:21:18.391000 13 1078 XCSE 20230216 16:21:26.807000 3 1078 XCSE 20230216 16:21:26.807000 156 1078 XCSE 20230216 16:31:40.647722 31 1068 XCSE 20230217 9:00:23.359000 31 1066 XCSE 20230217 9:09:56.478000 30 1066 XCSE 20230217 9:09:56.478000 34 1072 XCSE 20230217 9:21:44.733000 39 1072 XCSE 20230217 9:21:44.733000 162 1072 XCSE 20230217 9:21:44.733000 23 1074 XCSE 20230217 9:25:13.226000 94 1072 XCSE 20230217 9:25:47.917000 32 1070 XCSE 20230217 9:29:00.719000 32 1070 XCSE 20230217 9:29:00.739000 31 1066 XCSE 20230217 9:38:21.343000 32 1066 XCSE 20230217 9:38:21.343000 31 1066 XCSE 20230217 9:38:21.343000 30 1066 XCSE 20230217 9:40:18.933000 31 1072 XCSE 20230217 9:55:00.382000 61 1070 XCSE 20230217 9:56:13.735000 31 1072 XCSE 20230217 10:06:55.314000 30 1072 XCSE 20230217 10:14:44.346000 90 1072 XCSE 20230217 10:14:44.346000 31 1070 XCSE 20230217 10:16:40.487000 30 1070 XCSE 20230217 10:16:40.487000 24 1070 XCSE 20230217 10:17:19.368000 26 1074 XCSE 20230217 10:43:34.987000 40 1072 XCSE 20230217 10:48:12.116000 34 1072 XCSE 20230217 10:49:50.407000 22 1072 XCSE 20230217 10:49:50.407000 23 1072 XCSE 20230217 10:49:50.407000 17 1072 XCSE 20230217 10:49:50.407000 15 1072 XCSE 20230217 10:54:26.562000 1 1072 XCSE 20230217 10:59:41.623000 16 1072 XCSE 20230217 10:59:41.623000 15 1072 XCSE 20230217 10:59:41.623000 3 1072 XCSE 20230217 11:04:32.483000 26 1072 XCSE 20230217 11:04:32.483000 31 1072 XCSE 20230217 11:04:32.483000 2 1072 XCSE 20230217 11:04:32.483000 9 1074 XCSE 20230217 11:33:41.074000 69 1072 XCSE 20230217 11:34:26.201000 23 1076 XCSE 20230217 11:53:41.027000 29 1076 XCSE 20230217 11:58:05.281000 29 1076 XCSE 20230217 12:03:43.267000 117 1074 XCSE 20230217 12:08:06.010000 3 1074 XCSE 20230217 12:08:06.010000 30 1074 XCSE 20230217 12:08:06.032000 30 1076 XCSE 20230217 12:14:22.457000 31 1076 XCSE 20230217 12:37:02.776000 30 1076 XCSE 20230217 12:37:02.776000 32 1076 XCSE 20230217 12:37:02.794000 32 1076 XCSE 20230217 12:47:35.546000 31 1076 XCSE 20230217 12:51:43.032000 30 1076 XCSE 20230217 12:55:00.066000 30 1076 XCSE 20230217 13:22:22.599000 31 1076 XCSE 20230217 13:43:21.651000 62 1076 XCSE 20230217 13:43:21.651000 27 1078 XCSE 20230217 14:00:26.032000 146 1078 XCSE 20230217 14:06:44.185000 30 1076 XCSE 20230217 14:08:22.550000 31 1076 XCSE 20230217 14:09:53.040000 28 1076 XCSE 20230217 14:26:16.561000 30 1076 XCSE 20230217 14:30:00.253000 29 1076 XCSE 20230217 14:33:08.713000 12 1076 XCSE 20230217 14:33:52.841000 19 1076 XCSE 20230217 14:33:52.841000 95 1076 XCSE 20230217 14:40:39.511000 13 1076 XCSE 20230217 14:42:26.964000 17 1076 XCSE 20230217 14:42:26.964000 31 1078 XCSE 20230217 14:45:08.534000 96 1076 XCSE 20230217 14:50:09.993000 32 1076 XCSE 20230217 14:50:10.002000 31 1078 XCSE 20230217 15:09:45.842000 4 1078 XCSE 20230217 15:09:45.842000 52 1078 XCSE 20230217 15:09:45.842000 31 1078 XCSE 20230217 15:20:51.825000 126 1078 XCSE 20230217 15:39:42.621000 4 1078 XCSE 20230217 15:39:42.621000 4 1078 XCSE 20230217 15:50:56.899000 11 1078 XCSE 20230217 15:50:56.899000 27 1078 XCSE 20230217 15:50:56.899000 20 1078 XCSE 20230217 15:51:06.920000 18 1078 XCSE 20230217 15:51:06.920000 8 1080 XCSE 20230217 15:53:11.195000 49 1080 XCSE 20230217 15:53:11.195000 1 1080 XCSE 20230217 15:55:27.066000 28 1080 XCSE 20230217 15:55:27.066000 29 1080 XCSE 20230217 15:57:29.213000 29 1080 XCSE 20230217 15:59:28.946000 1 1078 XCSE 20230217 16:01:03.026000 31 1078 XCSE 20230217 16:01:03.026000 15 1078 XCSE 20230217 16:01:03.026000 13 1078 XCSE 20230217 16:01:03.026000 70 1080 XCSE 20230217 16:07:44.614000 47 1080 XCSE 20230217 16:07:44.614000 10 1082 XCSE 20230217 16:12:48.110000 20 1082 XCSE 20230217 16:12:48.110000 29 1082 XCSE 20230217 16:14:49.024000 1 1082 XCSE 20230217 16:16:38.366000 28 1082 XCSE 20230217 16:16:38.366000 30 1082 XCSE 20230217 16:18:29.217000 60 1082 XCSE 20230217 16:20:22.053000 20 1082 XCSE 20230217 16:23:53.454000 9 1082 XCSE 20230217 16:23:53.454000 30 1082 XCSE 20230217 16:25:33.532000 30 1082 XCSE 20230217 16:27:13.880000 20 1082 XCSE 20230217 16:28:38.234000 11 1082 XCSE 20230217 16:28:38.234000 8 1082 XCSE 20230217 16:29:44.435000 24 1082 XCSE 20230217 16:29:50.319000 2 1082 XCSE 20230217 16:29:50.319000 2 1082 XCSE 20230217 16:29:50.319000 2 1082 XCSE 20230217 16:29:50.319000

Attachment