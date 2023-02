English Finnish

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2022: LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE KASVOIVAT

Tekstissä katsauskaudella tai vuoden viimeisellä neljänneksellä viitataan ajalle 1.10.–31.12.2022 (Q4) ja tammi-joulukuulla viitataan ajanjaksoon 1.1.–31.12.2022. Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2021 on esitetty sulkeissa. Kaikki esitetyt luvut ovat euroissa. Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.10.–31.12.2022 lyhyesti

Liikevaihto 26,2 miljoonaa euroa (26,3), muutos -0,3 prosenttia. Ilman Venäjää muutos oli +3,2 %.

EBITDA 0,4 miljoonaa euroa (1,7)

EBITA -0,8 miljoonaa euroa (0,5)

Liiketulosprosentti (EBIT %) -4,0 prosenttia liikevaihdosta (1,2)

Katsauskauden tulos -2,2 miljoonaa euroa (-0,2)

Liiketoiminnan nettorahavirta 1,6 miljoonaa euroa (-0,4)

1.1.–31.12.2022 lyhyesti

Liikevaihto 112,0 miljoonaa euroa (100,8), muutos +11,1 %. Ilman Venäjää muutos oli +9,9 %.

EBITDA 8,9 miljoonaa euroa (7,6)

EBITA 4,0 miljoonaa euroa (2,9)

Liiketulosprosentti (EBIT %) 2,7 prosenttia liikevaihdosta (2,1)

Katsauskauden tulos 0,9 miljoonaa euroa (0,9)

Liiketoiminnan nettorahavirta 5,6 miljoonaa euroa (-4,2)

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 46,5 prosenttia (42,2)

Keskeiset tunnusluvut Q4 2022 Q4 2021 Muutos% 2022 2021 Muutos% Liikevaihto, 1 000 euroa 26 210 26 285 -0,3 % 111 962 100 755 11,1 % EBITDA*, 1 000 euroa 379 1 650 -77,0 % 8 851 7 595 16,5 % EBITDA, osuus liikevaihdosta % 1,4 % 6,3 % 7,9 % 7,5 % EBITA, 1 000 euroa -822 543 -251,6 % 3 959 2 940 34,7 % EBITA, osuus liikevaihdosta % -3,1 % 2,1 % 3,5 % 2,9 % EBIT, 1 000 euroa -1 039 327 -418,1 % 3 071 2 080 47,6 % EBIT, osuus liikevaihdosta % -4,0 % 1,2 % 2,7 % 2,1 % Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -2 166 -152 -1 326,0 % 885 886 -0,1 % Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -8,3 % -0,6 % 0,8 % 0,9 % Osakekohtainen tulos (EPS) -0,09 0,00 -7 845,7 % 0,04 0,04 -2,9 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,6 % 1,8 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 3,5 % 2,5 %

*Ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1-Q4/2022 tai Q1-Q4/2021





TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneen tilikauden emoyhtiön tilikauden voitto, 1 478 741,96 euroa, siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

VAROJEN JAKAMINEN OSAKKEENOMISTAJILLE

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,02 euroa sakkeelta.

ROBITIN NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Robit arvioi globaalin kaivosteollisuuden kysynnän pysyvän nykyisellä tasolla tunnistetut riskitekijät huomioiden. Yhtiö on tunnistanut globaalit tekijät kuten Ukrainan sodan, kustannusinflaation sekä potentiaalisen globaalin suhdannekehityksen heikkenemisen.

Robit näkee rakennusteollisuuden kysynnän pysyvän hyvänä yhtiölle tärkeällä Pohjois-Amerikan markkinalla, mutta heikkenevän Euroopassa. Kysyntää tukevat päätetyt merkittävät rahoitukset rakennusteollisuudelle. Yleinen talousnäkymien heikkeneminen ja korkea kustannusinflaatio saattavat aiheuttaa rakennusprojektien lykkäyksiä.

OHJEISTUS VUODELLE 2023

Robit arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman vuoteen 2022 verrattuna olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2022 lopun tasosta.

TOIMITUSJOHTAJA ARTO HALONEN

Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Ilman Venäjää liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia. EBITDA oli vuosineljänneksellä 1,4 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta rasittivat Venäjän yhtiön alasajosta aiheutuneet kulut, valuuttakurssitappiot sekä nousseet kustannukset. Saadut tilaukset olivat 23,0 miljoonaa euroa ja laskivat 23,4 prosenttia vahvasta vertailukaudesta. Ilman Venäjää tilausten lasku oli 14,6 prosenttia. Saatujen tilausten matala taso vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä heijastuu myös alkuvuoden 2023 liikevaihdon kehitykseen.

Robitin kasvu ja kannattavuus jatkoivat positiivista kehitystään vuonna 2022, ja saavutimme ennätykset sekä liikevaihdossa että EBITDA:ssa. Vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 11,1 prosenttia ollen 112,0 miljoonaa euroa. EBITDA parani 7,9 prosenttiin liikevaihdosta. Saadut tilaukset olivat 105,2 miljoonaa euroa ja laskivat 0,5 prosenttia vahvasta vertailukaudesta. Ilman Venäjää tilaukset kasvoivat 2,9 prosenttia.

Toimintaympäristössä merkittävin tapahtuma oli Venäjän aloittaman hyökkäyssodan laaja-alaiset vaikutukset. Tämän seurauksena ajoimme Robitin Venäjän yhtiön operatiivisen toiminnan alas vuoden aikana. Sodan kiihdyttämä kustannusinflaatio vaikutti myös merkittävästi liiketoimintaympäristöön vuoden aikana. Näistä haasteista huolimatta onnistuimme toimenpiteissämme ja jatkoimme yhtiön positiivista kehittämistä sekä kasvun että kannattavuuden osalta.



Onnistuimme tärkeimpien tavoitteiden edistämisessä

Määritimme tärkeimmiksi tavoitteiksi vuodelle 2022 kannattavuuden parantamisen, kannattavan kasvun ja kassavirran vahvistamisen. Onnistuimme kaikilla kolmella osa-alueella. Ukrainan sodan aiheuttaman raaka-aineiden kustannusnousun vaikutus alkoi realisoitua vuoden aikana, mutta vaikutus saatiin kompensoitua hinnoittelutoimenpiteiden avulla. Yhtiön toteuttaman merirahtikilpailutuksen, yleisen merirahtihintojen laskun sekä logistiikan optimointitoimenpiteiden vaikutukset näkyivät rahtikulujen pienenemisenä. Myös hankinnan säästöhankkeet etenivät suunnitellusti.

Kasvoimme useimmilla markkina-alueilla. Kasvu oli vahvinta Americas-alueella. Kasvua oli myös Asia-, EMEA- ja East-alueella. Vuoden aikana kasvu jatkui vahvana Top Hammer -liiketoimintayksikössä ja saimme valmiiksi vuosien 2021–2022 investointiohjelman Top Hammer -kapasiteetin kasvattamiseksi. Down the Hole -liiketoimintayksikössä emme saavuttaneet kasvutavoitettamme. Uudistimme liiketoimintayksikön organisaatiota vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä vauhdittaaksemme sen kasvua. Yhtiön toimituskyky ja kapasiteetti mahdollistavat kasvun jatkumisen sekä Top Hammer- että Down the Hole -liiketoimintayksiköissä.

Yhtiön liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta vahvistui selkeästi vuoden aikana ja parani noin 10 miljoonaa euroa. Rahavirran positiivista kehitystä tukivat kannattavuuden vahvistuminen sekä käyttöpääoman hallinta.

Edistyimme vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa

Robitin vastuullisuustyö keskittyy neljään pääteemaan: vastuulliset kumppanuudet, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen arvoketjussa, tyytyväinen ja hyvinvoiva työyhteisö sekä tehokkuus läpi tuotteen elinkaaren. Systemaattinen työ tavoitteidemme saavuttamiseksi eteni suunnitellusti. Henkilöstömme tyytyväisyys vahvistui ja onnistuimme muun muassa laskemaan CO2-päästöintensiteettiä merkittävästi.

Lanseerasimme vuoden aikana markkinoille uusia tuotteita, jotka mahdollistavat tehokkuuden läpi tuotteen elinkaaren. Robit Rbit -porakruunusarjan peränporaukseen ja tunnelinajoon toimme markkinoille vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Rbit-sarjan avulla keskitymme auttamaan asiakkaitamme vähentämään porauksen kokonaiskustannuksia suuremman tunkeutumisnopeuden ja matalamman porametrihinnan avulla.

Tavoitteena asema maailman johtavana porakalustotoimittajana

Vuoden lopussa terävöitimme strategiaamme ja asetimme tavoitteeksemme olla maailman johtava porakalustoon fokusoitunut toimittaja. Tavoitteen saavuttamista ohjaavat pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteemme, 13 prosentin EBITDA sekä 15 prosentin vuotuinen kasvu, sekä vastuullisuustavoitteemme.

Vuodelle 2023 olemme nostaneet neljä avainkehityshanketta strategian toteuttamiseksi:

kasvun vauhdittamisen jakelijaverkoston kautta

asiantuntijuuden vahvistamisen porakalustoliiketoiminnassa

Robitin aseman vahvistamisen markkinoiden johtavana porakruunutoimijana tutkimus- ja tuotekehityshankkeilla

saatavuuden ja käyttöpääoman hallinan tehostamisen Fit for Service-ohjelman avulla.

VASTUULLISUUS

Tapaturmien taajuus kehittyi katsauskaudella negatiivisesti ja toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi on entisestään lisätty. Tehtaillamme tehdään jatkuvaa työtä turvallisuustietoisuuden lisäämiseksi ja turvallisuushavaintojen raportointiin on otettu käyttöön uusi helppokäyttöinen työkalu. Päästöintensiteetin osalta on saavutettu selkeää parannusta ja vastuullisen toimitusketjun osalta pääsimme tavoitteeseemme.

Päästöintensiteetti Jäte Konsultoivat myyntitunnit vuodessa Tapaturmataajuus Vastuulliset toimittajat Vastuulliset jakelijat 12/2022 -26,0 % 90 % 714 h 6,4 92 % 82 % 12/2021 -0,5 % 87 % 921 h 2,1 79 % 38 % Tavoite -50,0 % >90 % >1000 h 0,0 >90 % >90 %

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin

Tuhatta euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos% 2022 2021 Muutos% Top Hammer 16 748 15 910 5,3 % 66 834 56 287 18,7 % Down the Hole 9 462 10 375 -8,8 % 45 128 44 468 1,5 % Yhteensä 26 210 26 285 -0,3 % 111 962 100 755 11,1 %

Konsernin liikevaihto vuoden neljännellä vuosineljänneksellä oli 26,2 miljoonaa euroa (26,3). Laskua vertailukauteen oli -0,3 prosenttia (11,0) ja ilman Venäjää kasvua oli 3,2 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli -4,2 prosenttia (9,0). Top Hammer -liiketoiminta jatkoi kasvua vuoden neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvaessa 5,3 prosenttia. Down the Hole -liiketoiminta laski vuoden neljännellä vuosineljänneksellä -8,8 prosenttia.

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 112,0 miljoonaa euroa (100,8). Nousua vertailukauteen oli 11,1 prosenttia (10,0). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 6,2 prosenttia (10,7). Tammi-joulukuussa Top Hammer -liikevaihto kasvoi vahvasti 18,7 prosenttia liikevaihdon päätyessä 66,8 miljoonaan euroon (56,3). Liikevaihdon kasvua on tukenut erityisesti hyvä toimituskyky sekä Suomen että Etelä-Korean tehtailta. Down the Hole - liiketoiminnan liikevaihto tammi-joulukuussa kasvoi 1,5 prosenttia liikevaihdon ollessa 45,1 miljoonaa euroa (44,5). Liikevaihdon vahva kasvu alkuvuodesta hiipui loppuvuotta kohden, kun East-alueen myynti laski merkittävästi toimitusten loputtua Venäjälle.

Liikevaihto markkina-alueittain

Tuhatta euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos% 2022 2021 Muutos% EMEA 12 546 11 276 11,3 % 48 651 45 298 7,4 % Americas 6 156 5 738 7,3 % 26 349 19 960 32,0 % Asia 2 767 3 128 -11,5 % 11 686 10 771 8,5 % Australasia 3 227 3 649 -11,6 % 13 892 14 001 -0,8 % East 1 514 2 495 -39,3 % 11 384 10 725 6,2 % Yhteensä 26 210 26 285 -0,3 % 111 962 100 755 11,1 %

Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana vuoden neljännellä vuosineljänneksellä EMEA-alueella, jossa liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia. Liikevaihto kasvoi sekä Etelä- että Pohjois-Amerikassa. Asia-, Australasia- ja East-alueilla liikevaihto laski.

Tammi-joulukuussa liikevaihdon kasvu tuli erityisesti Americas-, Asia- ja EMEA-alueiden vetämänä. East-alueella liikevaihto kasvoi vahvan tilauskannan myötä ja toimitukset Venäjälle loppuivat ennen viimeistä vuosineljännestä. Australasia-alueella liikevaihto oli viime vuoden tasolla.

KANNATTAVUUS

Tunnusluvut

Tuhatta euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos% 2022 2021 Muutos% EBITDA, 1 000 euroa 379 1 650 -77,0 % 8 851 7 595 16,5 % EBITDA, osuus liikevaihdosta % 1,4 % 6,3 % 7,9 % 7,5 % EBIT, 1 000 euroa -1 039 327 -418,1 % 3 071 2 080 47,6 % EBIT, osuus liikevaihdosta % -4,0 % 1,2 % 2,7 % 2,1 % Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -2 166 -152 -1 326,0 % 885 886 -0,1 % Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -8,3 % -0,6 % 0,8 % 0,9 %

Vuoden neljännen vuosineljänneksen EBITDA oli 0,4 miljoonaa euroa (1,7). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 1,4 prosenttia (6,3). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli -1,0 miljoonaa euroa (0,3). Liiketulos oli -4,0 prosenttia (1,2) katsauskauden liikevaihdosta. Tulosta heikensivät Venäjän toimintojen alasajo ja konsernin organisaatiomuutoksista aiheutuneet operatiiviset kulut.

Tammi-joulukuussa EBITDA oli 8,9 miljoonaa euroa (7,6). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 7,9 prosenttia (7,5). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 3,1 miljoonaa euroa (2,1). Liiketulos oli 2,7 prosenttia (2,1) liikevaihdosta.

Tilikauden parantunutta liikevoittoa tukivat kasvanut liikevaihto, hinnoittelussa ja hinnoittelun hallinnassa tehdyt toimenpiteet sekä hankinnan säästöjen asteittainen realisoituminen. Globaalisti nousseet raaka-ainekustannukset loivat kustannuspainetta läpi tilikauden. Yhtiö teki tilikauden lopulla organisaatiomuutoksia, joista aiheutui operatiivisia kuluja normaalia enemmän. Yleisesti kiinteät kustannukset saatiin kuitenkin pidettyä hallinnassa. Kannattavuutta painoivat myös varaston myyminen tyhjäksi Venäjällä huomattavasti normaalia alemmilla myyntihinnoilla.

Vuoden neljännen vuosineljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,5 miljoonaa euroa (-0,3), josta korkokulujen osuus oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,4) ja valuuttakurssimuutosten -0,1 miljoonaa euroa (0,1). Katsauskauden tulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,2).

Tammi-joulukuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,7 miljoonaa euroa (-1,3), josta korkokulujen osuus oli -1,3 miljoonaa euroa (-1,2) ja valuuttakurssimuutosten -0,2 miljoonaa euroa (0,1). Tilikauden tulos heikkeni hieman ollen 0,9 miljoonaa euroa (0,9).

RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 Liiketoiminnan nettorahavirrat Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 1 109 1 707 10 014 7 826 Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 2 009 -237 7 277 -2 785 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 1 575 -449 5 556 -4 174 Investointien nettorahavirta -75 -1 454 -1 057 -3 885 Rahoituksen nettorahavirta -611 2 391 -6 421 3 091 Rahavarojen nettolisäys (+) / -vähennys (-) 888 487 -1 921 -4 968 Rahavarat tilikauden alussa 7 016 8 926 9 525 14 339 Valuuttakurssierot rahavaroista -216 113 84 154 Rahavarat tilikauden lopussa 7 688 9 525 7 688 9 525

Vuoden neljännen vuosineljänneksen konsernin rahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia oli 1,1 miljoonaa euroa (1,7). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,6 miljoonaa euroa (-0,4). Käyttöpääoman muutosten vaikutus oli 0,9 miljoonaa euroa (-1,9). Myynti- ja muiden saamisten kasvu vaikutti kassavirtaan -0,5 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuden pieneneminen 0,7 miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden pieneneminen tuli pääosin Top Hammer -liiketoiminnan varastojen laskusta. Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäyksellä oli 0,6 miljoonan euron vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan. Tilikauden liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli 5,6 miljoonaa euroa (-4,2).

Vuoden neljännen vuosineljänneksen investointien nettorahavirta oli -0,1 miljoonaa euroa (-1,5). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (1,5). Investointien osuus liikevaihdosta oli 0,9 prosenttia (6,0). Tilikauden investointien nettorahavirta oli -1,1 miljoonaa euroa (-3,9).

Vuoden neljännen vuosineljänneksen rahoituksen nettorahavirta oli -0,6 miljoonaa euroa (2,4). Lainojen nettomuutokset olivat -1,8 miljoonaa euroa (-0,4). Luotollisten tilien muutos oli 1,6 miljoonaa euroa (3,3). Rahoituksen nettorahavirtaan IFRS 16 mukaisesti raportoituja vuokravelkojen lyhennyksiä oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,5). Tilikauden rahoituksen nettorahavirta oli -6,4 miljoonaa euroa (3,1).

Vuoden neljännen vuosineljänneksen poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat -1,4 miljoonaa euroa (-1,3). Poistoista -0,2 miljoonaa euroa liittyi ostettujen yritysten asiakkuus- ja brändiarvojen poistoihin. Tilikauden poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat -5,8 miljoonaa euroa (-5,5).

TALOUDELLINEN ASEMA

31.12.2022 31.12.2021 Rahavarat, tuhatta euroa 7 688 9 525 Korolliset velat, tuhatta euroa 36 345 41 522 joista lyhytaikaisia korollisia rahoitusvelkoja 8 922 10 500 Korolliset nettovelat, tuhatta euroa 28 657 31 996 Käyttämätön luottolimiitti, tuhatta euroa 4 218 2 738 Velkaantumisaste, % 56,4 % 65,1 % Omavaraisuusaste, % 46,5 % 42,2 %

Konsernilla oli korollisia velkoja 36,3 miljoonaa euroa (41,5), josta 7,0 miljoonaa euroa (7,7) IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Likvidejä varoja yhtiöllä oli 7,7 miljoonaa euroa (9,5). Korolliset nettovelat olivat 28,7 miljoonaa euroa (32,0) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta olivat 21,7 miljoonaa euroa (24,3).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 50,8 miljoonaa euroa (49,1). Konsernin omavaraisuusaste oli 46,5 prosenttia (42,2) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 56,4 prosenttia (65,1).

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä väheni vertailukauden loppuun verrattuna 14 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 259 (273). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 70 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Arto Halonen (toimitusjohtaja), Jaana Rinne (henkilöstöjohtaja), Ville Peltonen (talousjohtaja), George Apostolopoulos (VP Global Sales), Perttu Aho (VP Down the Hole), Jorge Leal (VP Top Hammer) ja Ville Pohja (VP Geotechnical).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Robitin pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 prosenttia vuodessa sekä 13 prosentin vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

Pitkän aikavälin tavoite 2020 2021 2022 Liikevaihdon kasvu, p.a. 15 % 6,0 % 10,0 % 11,1 % Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 13 % 5,6 % 7,5 % 7,9 %

OSAKEPOHJAISET PALKITSEMISOHJELMAT

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2020–2023

Robitin hallitus päätti 25.2.2020 uudesta konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakeohjelmassa on kolme osaa: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön (base share plan), yhtiön lisäosakekannustin (matching share plan) sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan). Osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu 17 henkilöä. Yhtiön lisäosakekannustin osakkeet (matching shares) sekä suoriteperusteiset lisäosakkeet (performance matching shares) maksetaan huhtikuussa 2023. Maksun jälkeen osakkeilla on yhden vuoden mittainen luovutusrajoitus. Mikäli kaikki ohjelman kolme osatekijää täyttyvät täysimääräisesti ohjelmassa määritetyllä tavalla ja yhtiön hallituksen määrittelemän tavoiteasetannan mukaisesti, osakeohjelman perusteella lasketaan liikkeelle enintään 441.760 osaketta, mikä vastaa 2,1 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2021–2024

Robit Oyj:n hallitus päätti 15.6.2021 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta yhtiön avainhenkilöille.

Osakeohjelma sisältää yhden sekä kahden vuoden ansaintajaksot. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso käsittää vuoden 2021 ja toinen ansaintajakso puolestaan vuodet 2022–2023. Osakeohjelman mahdollinen palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta 2021 perustuu yhtiön ennalta määrittämään EBITDA-tavoitteeseen vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kahden vuoden ansaintajaksolta 2022–2023 perustuu yhtiön ennalta määrittämään osakekohtaisen tuloksen keskiarvoon vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2024.

Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu 21 henkilöä. Ansaintajaksojen 2021 ja 2022–2023 perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään 155 000 Robit Oyj:n osaketta, joka vastaa 0,7 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2022–2024

Robit Oyj:n hallitus päätti 15.2.2022 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta yhtiön avainhenkilöille. Robit Oyj:n hallitus päätti 24.3.2022 kasvattaa osakepalkkio-ohjelman maksimikokoa toimitusjohtajavaihdoksesta johtuen.

Osakeohjelma sisältää yhden sekä kahden vuoden ansaintajaksot. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso käsittää vuoden 2022 ja toinen ansaintajakso puolestaan vuodet 2023–2024. Osakeohjelman mahdollinen palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta 2021 perustuu yhtiön ennalta määrittämään liiketoiminnan nettorahavirtatavoitteeseen vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kahden vuoden ansaintajaksolta 2023–2024 perustuu yhtiön ennalta määrittämään osakekohtaisen tuloksen keskiarvoon vuosien 2023 ja 2024 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2025.

Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Ansaintajaksojen 2022 ja 2023–2024 perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään 240 000 Robit Oyj:n osaketta, joka vastaa 1,1 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2022 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.1.–31.12.2021 ja päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kim Gran, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä ja Harri Sjöholm. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Eeva-Liisa Virkkunen ja Markku Teräsvasara.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen puheenjohtaja on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Työ-, henkilöstö- ja tarkastusvaliokuntien jäsenille maksetaan rahallinen korvaus 500 euroa per kokous, johon jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2022. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 117 990 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 117 990 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.12.2022 oli 21 179 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 4 985. Osakevaihto oli tammi-joulukuussa 8 082 989 osaketta (5 866 628).

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 52 308 (0,2 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2022 oli 55,7 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 2,63 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 4,55 euroa ja alin kurssi 2,11 euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Geopoliittisen tilanteen kiristyminen aiheuttaa riskin yhtiön liiketoiminnalle. Ukrainan sota ja Venäjää kohtaan asetetut pakotteet vaikuttavat liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymiseen erityisesti Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa, jotka vastasivat alle 9 prosenttia yhtiön myynnistä tilikaudella 2022. Kriisi aiheutti ja voi edelleen aiheuttaa raaka-aineiden hinnoissa merkittävää nousua. Venäjän osalta Robit noudattaa kaikkia asetettuja pakotteita ja seuraa tilannetta jatkuvasti.

Robit seuraa tarkkaan koronaviruksen vaikutusta alan kysyntään. Yleisesti ottaen asiakkaiden toiminta on palannut normaalille tasolle. Vaikutukset Robitin toimintaan ovat enää rajalliset ja kohdistuvat yksittäisiin maihin tai alueisiin. Robit jatkaa toimenpiteitä turvatakseen henkilöstön terveyden sekä varmistaakseen yhtiön toiminnan jatkumisen. Raportointihetkellä yhtiön kaikki tehtaat toimivat suunnitellulla kapasiteetilla. Toimitusketjussa ei ole havaittu sellaisia häiriöitä, joita ei pystytä hallitsemaan esimerkiksi nykyisten varastotasojen ja toimittajayhteistyön avulla.

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, tietojärjestelmien toimivuus, yritysostojen integrointi, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Raaka-ainekustannusten nousun siirtäminen täysimääräisesti asiakashintoihin saattaa aiheuttaa taloudellisen riskin. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti konsernin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen sekä lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Konsernin tytäryhtiö Robit Rocktools Ab purettiin 13.12.2022. Yhtiöllä ei ole ollut liiketoimintaa.

MUUT TAPAHTUMAT LOKA-JOULUKUUSSA 2022

Yhtiö tiedotti 4.10.2022 vastaanottaneensa 3.10.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä. Yhtiön saamien tietojen mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä oli laskenut alle viiden (5) prosentin 30.9.2022.

Yhtiö julkaisi 26.10.2022 osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2022.

Yhtiö julkaisi 26.10.2022 yhtiön taloudellisen tiedottamisen ja yhtiökokouksen 2023 aikataulun.

Yhtiö tiedotti 17.11.2022, että Perttu Aho (s. 1968), B.B.A., on nimitetty Robit Oyj:n Down the Hole -liiketoimintayksikön vetäjäksi (VP Down the Hole) ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Yhtiö ilmoitti samalla, että yhtiön nykyinen VP Down the Hole, Adam Baker jättää tehtävänsä DTH-liiketoimintayksikön vetäjänä ja johtoryhmän jäsenenä 31.12.2022.

Yhtiö tiedotti 17.11.2022, että Ville Peltonen (KTM) on nimitetty Robit Oyj:n talousjohtajaksi ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi 17.11.2022 lukien. Peltonen oli toiminut yhtiön väliaikaisena talousjohtajana 16.3.2022 lähtien yhtiön silloisen talousjohtajan, Arto Halosen siirtyessä yhtiön toimitusjohtajaksi.

Robit Oyj:n hallitus päätti 12.12.2022 luovuttaa yhteensä 31 873 yhtiön osaketta hallituspalkkioina hallituskauden 2022 perusteella hallituksen jäsenille. Luovutus perustui yhtiökokouksen 22.3.2022 antamaan valtuutukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo oli 9.12.2022 päätöskurssilla 80 000 euroa. Toimitusjohtaja Arto Haloselle päätettiin luovuttaa yhteensä 4 283 osaketta osana kiinteää vuosipalkkaa. Luovutus perustui toimitusjohtajasopimukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo oli 9.12.2022 päätöskurssilla 10 750 euroa. Luovutettavien osakkeiden kokonaismäärä oli näin ollen yhteensä 36 155 kappaletta ja kokonaisarvo oli 9.12.2022 päätöskurssilla 90 750 euroa. Osakepalkkiot maksettiin Robit Oyj:n hallussa olevilla yhtiön omilla osakkeilla, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muuttunut. Robit Oyj:n hallussa oli omia osakkeita 88 765 kappaletta ennen luovutusta vastaten 0,4 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 52 610 kappaletta suoritettavien luovutusten jälkeen vastaten 0,2 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakepalkkiot maksettiin 14.12.2022 mennessä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 11.1.2023, että Robit Oyj:n globaali myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen George Apostolopoulos jättää tehtävänsä ja siirtyy uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle. Apostolopoulos jatkaa tehtävässään kesään 2023 saakka. Apostolopouloksen seuraajan rekrytointi on aloitettu. Globaalien myyntialueiden myynti on ollut myös toimitusjohtaja Arto Halosen vastuulla, ja hän jatkaa tehtäväänsä vastaten edelleen puolesta alueen myynnistä.

Yhtiö julkaisi 18.1.2023 Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023:

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Harri Sjöholm, Markku Teräsvasara, Eeva-Liisa Virkkunen. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan Lasse Ahoa. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Gran on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia, joka on riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajatahosta. Harri Sjöholm on enemmistöosakkeenomistaja Five Alliance Oy:ssä, joka omistaa 27,06 % prosenttia yhtiön osakkeista.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 55 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Mikäli kokous järjestetään etäyhteyksin, ja sen kesto on maksimissaan 1 tuntia, maksetaan kokouskohtaisena kokouspalkkiona 250 euroa. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2023. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola sekä Aktia Pankki Oyj:n vastuullisuusjohtaja Markus Lindqvist.

Lempäälässä 20.2.2023

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

Ville Peltonen, talousjohtaja

+358 40 759 9142

ville.peltonen@robitgroup.com

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA EUR tuhatta 10–12/2022 10–12/2021 2022 2021 Liikevaihto 26 210 26 285 111 962 100 755 Liiketoiminnan muut tuotot 300 276 4 117 1 690 Materiaalit ja palvelut* -17 609 -17 611 -73 729 -65 699 Henkilöstökulut -4 536 -4 194 -17 075 -16 280 Poistot ja arvonalentumiset -1 418 -1 323 -5 779 -5 514 Liiketoiminnan muut kulut* -3 986 -3 109 -16 425 -12 871 EBIT (Liikevoitto/-tappio) -1 039 327 3 071 2 080 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 5 257 2 277 924 Korko- ja rahoituskulut -533 -571 -4 010 -2 253 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -528 -314 -1 733 -1 329 Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja -1 568 13 1 338 751 Verot Tulovero -375 -260 -533 -333 Laskennallisten verojen muutos -223 95 80 468 Tuloverot -598 -165 -453 135 Katsauskauden tulos -2 166 -152 885 886 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -1 968 -25 819 843 Määräysvallattomille omistajille** -198 -127 66 44 -2 166 -152 885 886 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Rahavirran suojaukset 46 58 633 45 Muuntoerot*** -766 1 062 41 1 003 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -720 1 121 674 1 048 Tilikauden laaja tulos yhteensä -2 886 969 1 560 1 934 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -3 084 1 096 1 501 1 892 Määräysvallattomille omistajille** 198 -127 58 42 Konsernin laaja tulos -2 886 969 1 560 1 934 Osakekohtainen tulos Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos -0,09 0,00 0,04 0,04

*Tuloslaskelmalyhennelmässä varastojen muutokset on esitetty materiaalit ja palvelut erässä ja valmistus omaan käyttöön liiketoiminnan muissa kuluissa.



**Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

*** Konsernissa on sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ”Valuuttakurssien muutosten vaikutukset” -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksiköihin.

KONSERNITASE EUR tuhatta 31.12.2022 31.12.2021 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 5 203 5 487 Muut aineettomat hyödykkeet 1 498 2 695 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 24 929 27 396 Lainasaamiset 248 287 Muut saamiset 6 0 Johdannaiset 848 56 Laskennalliset verosaamiset 1 859 1 926 Pitkäaikaiset varat yhteensä 34 590 37 847 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 44 311 43 538 Myyntisaamiset ja muut saamiset 22 342 25 337 Lainasaamiset 80 100 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 108 57 Rahavarat 7 688 9 525 Lyhytaikaiset varat yhteensä 74 529 78 557 Varat yhteensä 109 119 116 403 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 705 705 Ylikurssirahasto 202 202 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 570 82 570 Muuntoerot -1 744 -1 793 Arvonmuutosrahasto 678 45 Kertyneet voittovarat -32 748 -33 738 Tilikauden voitto/tappio 819 843 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 50 482 48 833 Määräysvallattomien omistajien osuus 339 281 Oma pääoma yhteensä 50 822 49 114 Velat Pitkäaikaiset velat Lainat 22 085 25 209 Vuokrasopimusvelat 5 338 5 813 Laskennalliset verovelat 690 694 Henkilöstövelvoitteet 732 725 Pitkäaikaiset velat yhteensä 28 846 32 441 Lyhytaikaiset velat Lainat 7 278 8 619 Vuokrasopimusvelat 1 644 1 881 Ennakkosaamiset 145 771 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 321 259 Ostovelat ja muut velat 19 916 23 278 Muut varaukset 147 40 Lyhytaikaiset velat yhteensä 29 451 34 848 Velat yhteensä 58 297 67 289 Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 109 119 116 403

* Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Tuhatta euroa Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 Liiketoiminnan rahavirrat Voitto ennen veroja -1 568 13 1 338 751 Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset 1 418 1 323 5 779 5 514 Rahoitustuotot ja -kulut 528 314 1 733 1 329 Osakeperusteiset maksut henkilöstölle 22 -37 115 -178 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) -50 24 -74 -144 Muut ei rahavirtavaikutteiset erät 759 70 1 122 553 Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 1 109 1 707 10 014 7 826 Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) -479 -410 2 975 -6 452 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 740 -1 454 -606 -8 187 Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) 639 -80 -5 107 4 028 Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 2 009 -237 7 277 -2 785 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -529 -152 -1 250 -1 046 Saadut korot ja muut rahoituskulut 16 6 20 22 Maksetut verot 78 -69 -490 -365 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 1 575 -449 5 556 -4 174 Investointien rahavirrat Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -185 -1 541 -1 194 -4 169 Aineettomien hyödykkeiden hankinta -52 -32 -131 -124 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 69 55 150 279 Lainasaamisten takaisinmaksut 93 65 119 129 Investointien nettorahavirta -75 -1 454 -1 057 -3 885 Rahoituksen rahavirrat Osingonjako* -30 -9 -30 -9 Pitkäaikaisten lainojen muutokset -1 771 -346 -3 187 5 385 Luotollisten tilien muutos 1 588 3 262 -1 480 -478 Leasingvelkojen maksut -398 -515 -1 723 -1 807 Rahoituksen nettorahavirta -611 2 391 -6 421 3 091 Rahavarojen nettolisäys (+) /-vähennys (-) 888 487 -1 921 -4 968 Rahavarat tilikauden alussa 7 016 8 926 9 525 14 339 Valuuttakurssierot rahavaroista -216 113 84 154 Rahavarat tilikauden lopussa 7 688 9 525 7 688 9 525

*Robit SA vähemmistöomistajana olevalle säätiölle sopimuksen mukaisesti maksettu osinko

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA A= Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Sijoitetun vapaan pääoman rahasto D = Kertynyt muuntoero E = Arvonmuutosrahasto F = Kertyneet voittovarat G = Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma H = Määräysvallattomien omistajien osuus I = Oma pääoma yhteensä EUR Tuhatta A B C D E F G H I Oma pääoma 1.1.2021 705 202 82 570 -2 798 0 -33 690 46 989 0 46 989 Katsastuskauden tulos 843 843 44 886 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset 45 45 45 Muuntoerot 1 005 1 005 -2 1 003 Laaja tulos 1 005 45 843 1 892 42 1 934 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille -142 -142 -142 Omien osakkeiden käyttö hallituksen palkkioissa 94 94 94 Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa 240 240 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa -48 -48 240 191 Oma pääoma 31.12.2021 705 202 82 570 -1 793 45 -32 896 48 833 281 49 114 EUR Tuhatta A B C D E F G H I Oma pääoma 1.1.2022 705 202 82 570 -1 793 45 -32 896 48 883 281 49 114 Katsastuskauden tulos 820 820 66 886 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset 633 633 633 Muuntoerot 49 49 -8 41 Laaja tulos 49 633 820 1 502 58 1 559 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 46 46 46 Omien osakkeiden käyttö hallituksen palkkioissa 80 80 80 Osingonjako -30 -30 -30 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 97 97 97 Oma pääoma 31.12.2022 705 202 82 570 -1 744 678 -31 928 50 483 339 50 822

LIITETIEDOT

Sisältö

Laatimisperiaatteet Tunnusluvut ja laskentakaavat Liikevaihdon jaottelu Rahoitusjärjestelyt Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä Annetut takaukset Arvonalentumistestaukset Yrityshankinnat Johdannaiset

1. LAATIMISPERIAATTEET

Tämä tilinpäätöskatsaus on laadittu IAS 34 ’Osavuosikatsaukset’ -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset ovat tilintarkastamattomia. Yhtiön tilinpäätös 2021 on tilintarkastettu.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

Tunnuslukutaulukko Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 Liikevaihto, 1000 euroa 26 210 26 285 111 962 100 755 EBIT, 1000 euroa -1 039 327 3 071 2 080 EBIT, osuus liikevaihdosta % -4,0 % 1,2 % 2,7 % 2,1 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,09 0,00 0,04 0,04 Oman pääoman tuotto (ROE) % 1,6 % 1,8 % Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % 3,5 % 2,5 % Omavaraisuusaste % 46,5 % 42,2 % Nettovelkaantumisaste % 56,4 % 65,1 % Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 237 1 573 1 326 4 293 Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 0,9 % 6,0 % 1,2 % 4,3 % Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet) 21 127 592 21 091 436 Omat osakkeet (konsernin hallussa) 52 308 88 464 Osuus äänistä / osakkeista % 0,24 % 0,42 %

2.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoisiin eriin vaikuttavat seuraavat tapahtumat: listautumiseen, yritysjärjestelyihin ja uudelleenorganisointiin liittyvät kulut.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA



EUR tuhatta Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 EBIT (Liikevoitto) -1 039 327 3 071 2 080 Poistot ja arvonalentumiset 1 418 1 323 5 779 5 514 EBITDA (Käyttökate) 379 1 650 8 851 7 595 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0 0 0 0 Vertailukelpoinen EBITDA (Käyttökate) 379 1 650 8 851 7 595 EBIT (Liikevoitto) -1 039 327 3 071 2 080 Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 217 216 888 859 EBITA -822 543 3 959 2 940 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0 0 0 0 Vertailukelpoinen EBITA -822 543 3 959 2 940

2.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA EBIT + poistot ja arvonalentumiset EBITA EBIT + yritysjärjestelyihin liittyvät poistot Nettokäyttöpääoma varasto + myyntisaamiset ja muut saatavat – ostovelat ja muut velat Osakekohtainen tulos (EPS), euroa tilikauden voitto (tappio) osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana) Oman pääoman tuotto (ROE), % tilikauden voitto (tappio) x 100 oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100 oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana) Korolliset nettovelat lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste, % oma pääoma x 100 taseen loppusumma – saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % korolliset nettovelat x 100 oma pääoma

3. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin Tuhatta euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos % 2022 2021 Muutos % Top Hammer 16 748 15 910 5,3 % 66 834 56 287 18,7 % Down the Hole 9 462 10 375 -8,8 % 45 128 44 468 1,5 % Yhteensä 26 210 26 285 -0,3 % 111 962 100 755 11,1 % Liikevaihto markkina-alueittain Tuhatta euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos % 2022 2021 Muutos % EMEA 12 546 11 276 11,3 % 48 651 45 298 7,4 % Americas 6 156 5 738 7,3 % 26 349 19 960 32,0 % Asia 2 767 3 128 -11,5 % 11 686 10 771 8,5 % Australasia 3 227 3 649 -11,6 % 13 892 14 001 -0,8 % East 1 514 2 495 -39,3 % 11 384 10 725 6,2 % Yhteensä 26 210 26 285 -0,3 % 111 962 100 755 11,1 %

4. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Yhtiön rahavarat olivat 7,7 miljoonaa euroa 31.12.2022. Lisäksi yhtiöllä on 8.6.2021 solmitusta 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen nostamatta 3,5 miljoonaa euroa. Yhtiön riittävä likvideetti on turvattu rahavarojen ja nostamatta oleman lainan kautta.

Emoyhtiön lainojen kovenantit perustuvat yhtiön nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen. Kovenantit testataan kvartaaleittain.

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta 22 073 25 182 Muut lainat 11 12 Vuokravelat 5 338 5 828 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 27 423 31 022 Lyhytaikaiset lainat Lainat rahoituslainoksilta 5 462 5 187 Muut lainat 10 0 Luotolliset tilit 1 782 3 262 Vuokravelat 1 669 2 051 Lyhytaikaiset lainat yhteensä 8 922 10 500 Lainat yhteensä 36 345 41 522





5. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ



Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Hankintameno kauden alussa 53 794 47 323 Lisäykset 2 251 6 644 Vähennykset -195 -282 Erien väliset siirrot 0 -533 Valuuttakurssierot -288 644 Hankintameno kauden lopussa 55 562 53 794 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -26 398 -22 682 Poistot -4 477 -3 902 Vähennykset 131 227 Erien väliset siirrot 0 289 Valuuttakurssierot 110 -330 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -30 634 -26 398 Kirjanpitoarvo kauden alussa 27 396 24 642 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 24 928 27 396





6. ANNETUT TAKAUKSET



Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 48 425 48 205 Muut takausvastuut 49 80 Yhteensä 48 474 45 285

7. ARVONALENTUMISTESTAUKSET

Liikearvon määrä tarkastellaan IFRS-säännösten mukaisesti vähintäänkin vuosittain. Liikearvon testauksen muuttujien arvoja tarkistetaan myös, mikäli liiketoiminnassa, kilpailutilanteessa, markkinoissa tai muissa liikearvotestauksen oletuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia.

Tilanteessa 31.12.2022 yhtiö on suorittanut vuosittaisen liikearvotestauksen Down the Hole ja Top Hammer -rahavirtaa tuottavien yksiköiden osalta. Testauksen yhteydessä yhtiö on arvioinut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuteen ja rahavirtoihin. Arvonalentumistestauksen perusteella ei ole tarvetta liikearvon alaskirjauksille.

Top Hammer -rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvioidaan ylittävän testattujen nettovarojen kirjanpitoarvon 9 137 tuhannella eurolla, mikä vastaa 18 % testattujen varojen kirjanpitoarvosta.

Down the Hole rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvioidaan ylittävän testattujen nettovarojen kirjanpitoarvon 11 094 tuhannella eurolla, mikä vastaa 40 % testattujen varojen kirjanpitoarvosta.

8. YRITYSHANKKINAT

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

9. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät nettovaluuttapositiot, jotka voidaan ennustaa ajan, volyymin ja korkoriskin osalta.

Katsauskauden lopussa ei ollut avoimia valuuttajohdannaisia.

Yhtiö on 8.6.2021 solminut 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen ja tähän liittyen solminut 10,0 miljoonan euron koronvaihtosopimuksen korkokatolla suojatakseen osan altistumisestaan ​​vaihteleville koroille. Yhtiö soveltaa koronvaihtosopimukseen suojauslaskentaa IFRS 9: n mukaisesti. Tämä johtaa tehokkaasti siihen, että suojatun vaihtuvakorkoisen lainan korkokulut kirjautuvat tuloslaskelmaan kiinteällä korolla.

Yhtiön pääasiallinen korkoriski syntyy pitkäaikaisista lainoista, joiden korot vaihtelevat ja jotka altistavat konsernin rahavirran korkoriskille. Konsernin politiikkana on käyttää tarvittaessa koronvaihtosopimusta vaihtuvasta kiinteään.

Korkojohdannaiset Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Koronvaihtosopimukset Nimellisarvo 10 000 10 000 Käypä arvo 848 56

Liite