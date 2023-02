Finnish Swedish English

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

20.2.2023





Aktia asettaa selkeämpiä vastuullisuustavoitteita





"Aktia tekee kunnianhimoista työtä vastuullisuuden saralla ja on tehnyt niin monta vuotta", sanoo Aktian yritysvastuupäällikkö Annina Kaukonen.





Vastuullisuus on Aktian toiminnan keskiössä ja se ohjaa Aktiaa kohti tavoitetta olla johtava varainhoitopankki. Tavoitteen edistämiseksi Aktia on päivittänyt yritysvastuuohjelmansa entistä paremmin strategiaa tukevaksi. Uusi ohjelma ohjaa Aktian vastuullisuustyötä vuoteen 2025 saakka.





"Meille kyse on siitä, että teemme lakisääteisten, pankkialaa koskevien velvoitteiden lisäksi vapaaehtoisia toimenpiteitä, jotka edistävät parempaa yhteiskuntaa ja puhtaampaa ympäristöä", Kaukonen sanoo. Muutama konkreettinen tavoite on, että Aktialla on hyvinvoivia ja tyytyväisiä työntekijöitä ja että Aktia noudattaa ilmastostrategiaa päästäkseen kohti nettonollatavoitteita, nk. Net Zero -tavoitteita.





Vastuullinen työnantaja





Aktian vastuullisuusohjelma kattaa neljä teemaa: Vaurastuminen, Aktialaiset, Hallintotapa ja Ympäristö.





”Olemme määrittäneet kullekin teemalle painopisteet ja asettaneet niille tavoitteet. Raportoimme edistymisestä joka vuosi vastuullisuusraportissamme", Kaukonen sanoo.





Vaurastumisen osalta uudessa vastuullisuusohjelmassa keskitytään muun muassa asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen ja asiakastyytyväisyyteen.





"Asiakkaat toivottavasti huomaavat myös, että Aktia on hyvä työnantaja, joka panostaa työntekijöiden hyvinvointia tukevaan yrityskulttuuriin. Vastuullisuutemme työnantajana on osa vastuullisuusohjelmaamme”, Kaukonen selittää.





Aktia vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä





Pankeilla on tärkeä rooli siirtymässä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta. Aktia on ollut vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä ja oli esimerkiksi yksi ensimmäisistä suomalaisista pankeista, joka allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI).





Tämä tarkoittaa, että Aktia sitoutuu ottamaan varainhoidossaan huomioon ympäristön ja yhteiskunnan sekä noudattamaan hyvää hallintotapaa. Varainhoitopankkina Aktian tavoitteena on tarjota asiakkailleen parhaat ja kattavimmat sijoitus-, rahoitus- ja henkilövakuutuksen ratkaisut yhteiskunnan kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi.





”Tavoitteemme on mahdollistaa kestävä vaurastuminen. Haluamme olla luotettava kumppani ja kehittää systemaattisesti toimialamme ja oman toimintamme vastuullisuutta. Ajattelemme pidemmälle kestävän tulevaisuuden puolesta ja työskentelemme kohti hiilineutraaliutta", Kaukonen tiivistää.





Linkki Aktian vastuullisuusohjelmaan: https://www.aktia.com/fi/vastuullisuus/yritysvastuuohjelma









Lisätietoja:





Annina Kaukonen, yritysvastuupäällikkö, annina.kaukonen(a)aktia.fi, p. 0400 509 126





Mia Smeds, viestintäpäällikkö, mia.smeds(a)aktia.fi, p. 044 546 0379





Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.9.2022 olivat 13,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,9 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.