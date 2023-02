HIGHCO : Transactions sur actions propres du 13/02/2023 au 17/02/2023

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 13 au 17 février 2023

Paris, le 20 février 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 13/02/2023 FR 0000054231 2 000 5,13 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 14/02/2023 FR 0000054231 6 118 5,31 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 15/02/2023 FR 0000054231 16 128 5,23 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 16/02/2023 FR 0000054231 21 967 5,40 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 17/02/2023 FR 0000054231 2 000 5,41 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-13

08:34:30 FR 0000054231 5,12 EUR 1 000 XPAR jAj6Ajlabs001O10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-13

14:32:46 FR 0000054231 5,10 EUR 48 XPAR jAj6AjlgCb004B10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-13

15:25:26 FR 0000054231 5,10 EUR 1 XPAR jAj6Ajlh1Y004YI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-13

15:50:49 FR 0000054231 5,14 EUR 296 XPAR jAj6AjlhQ9005Ce0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-13

15:50:49 FR 0000054231 5,14 EUR 400 XPAR jAj6AjlhQ9005Co0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-13

15:50:49 FR 0000054231 5,14 EUR 13 XPAR jAj6AjlhQ9005Cy0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-13

15:50:49 FR 0000054231 5,14 EUR 242 XPAR jAj6AjlhQ9005D80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-14

09:27:12 FR 0000054231 5,28 EUR 1 000 XPAR jAj6AjlxuS003AX0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-14

09:57:31 FR 0000054231 5,30 EUR 4 118 XPAR jAj6AjlyNl003P80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-14

10:21:43 FR 0000054231 5,40 EUR 84 XPAR jAj6AjlylD003Z30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-14

10:21:43 FR 0000054231 5,40 EUR 300 XPAR jAj6AjlylD003ZD0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-14

10:21:43 FR 0000054231 5,40 EUR 200 XPAR jAj6AjlylD003ZN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-14

10:29:26 FR 0000054231 5,40 EUR 113 XPAR jAj6Ajlysf003cn0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-14

10:43:30 FR 0000054231 5,38 EUR 18 XPAR jAj6Ajlz6H003fF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-14

10:53:23 FR 0000054231 5,38 EUR 285 XPAR jAj6AjlzFo003gP0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-15

08:03:32 FR 0000054231 5,28 EUR 1 000 XPAR jAj6AjmJ52000oc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-15

08:28:21 FR 0000054231 5,22 EUR 14 128 XPAR jAj6AjmJT1001Mg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-15

14:30:25 FR 0000054231 5,32 EUR 760 XPAR jAj6AjmP7R005YK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-15

14:45:38 FR 0000054231 5,32 EUR 50 XPAR jAj6AjmPM7005i70 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-15

14:46:13 FR 0000054231 5,32 EUR 50 XPAR jAj6AjmPMi005iV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-15

15:27:53 FR 0000054231 5,34 EUR 140 XPAR jAj6AjmQ13006PI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-16

08:46:21 FR 0000054231 5,38 EUR 145 XPAR jAj6AjmgE1002RS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-16

09:01:10 FR 0000054231 5,38 EUR 7 XPAR jAj6AjmgSM002ks0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-16

09:05:02 FR 0000054231 5,40 EUR 200 XPAR jAj6AjmgW60033y0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-16

09:05:02 FR 0000054231 5,40 EUR 29 XPAR jAj6AjmgW6003480 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-16

09:05:02 FR 0000054231 5,40 EUR 434 XPAR jAj6AjmgW60034I0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-16

09:05:02 FR 0000054231 5,40 EUR 10 XPAR jAj6AjmgW60034S0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-16

09:05:02 FR 0000054231 5,40 EUR 175 XPAR jAj6AjmgW60034c0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-16

09:05:23 FR 0000054231 5,34 EUR 1 000 XPAR jAj6AjmgWR0035J0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-16

09:44:02 FR 0000054231 5,40 EUR 19 967 XPAR jAj6Ajmh7o003xf0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-17

08:15:35 FR 0000054231 5,44 EUR 21 XPAR jAj6Ajn2Dn000yM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-17

08:19:59 FR 0000054231 5,44 EUR 785 XPAR jAj6Ajn2I20012I0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-17

08:29:58 FR 0000054231 5,44 EUR 104 XPAR jAj6Ajn2Rg0015N0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-17

08:40:55 FR 0000054231 5,44 EUR 20 XPAR jAj6Ajn2cI001KQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-17

08:41:14 FR 0000054231 5,44 EUR 20 XPAR jAj6Ajn2cb001Ka0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-17

09:03:43 FR 0000054231 5,44 EUR 50 XPAR jAj6Ajn2yN001al0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-17

11:05:44 FR 0000054231 5,38 EUR 417 XPAR jAj6Ajn4sQ002X30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-02-17

11:18:30 FR 0000054231 5,38 EUR 583 XPAR jAj6Ajn54m002aU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs et est classée « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

