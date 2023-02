FERRARI N.V.: INFORMATIVA PERIODICA SULL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) comunica di avere acquistato, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di Euro 200 milioni annunciato in data 1 dicembre 2022, quale seconda tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa Euro 2 miliardi da eseguirsi entro il 2026 in linea con le informazioni fornite durante il Capital Markets Day del 2022 (la “Seconda Tranche”), le ulteriori azioni ordinarie sotto riportate su base giornaliera, in forma aggregata su Euronext Milan (EXM) e sul New York Stock Exchange (NYSE).



