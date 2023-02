French English

NFL Biosciences obtient 1,7 million d’euros de financement « Avance Innovation » auprès de Bpifrance

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et en particulier NFL-101, son candidat médicament pour le sevrage tabagique, annonce l’obtention de financements pour un total de 1,7 million d’euros, octroyés par Bpifrance et financés par le gouvernement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir.

Ignacio Faus, Directeur général de NFL Biosciences commente : « C’est un très bon début d’année pour NFL Biosciences avec un horizon de trésorerie qui s’étend désormais jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024. Après le succès de notre augmentation de capital d’environ 3 millions d’euros fin janvier et l’octroi par Bpifrance d’« Avance innovation » pour un total de 1,7 million d’euros financés par le gouvernement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir, nous disposons des ressources adaptées pour atteindre les étapes clés de validation de nos deux principaux programmes cliniques sur NFL-101 au 3ème et 4ème trimestre 2023, et avancer dans le développement de NFL-301. Nous remercions vivement Bpifrance pour sa mobilisation auprès des sociétés innovantes et continuerons de veiller avec la plus grande attention à l’allocation efficace de ces ressources ».

Avance récupérable forfaitaire de 1,5 million d’euros pour l’étude CESTO II

Pour mener à terme l’étude clinique CESTO II destinée à évaluer l'efficacité et la sécurité de son traitement NFL-101 en tant que thérapie de sevrage tabagique, NFL Biosciences obtient une avance innovation de 1 500 000 € dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir 4 du plan France 2030. 1,05 million d’euros sont perçus à la signature du contrat d’aide en avance récupérable, intervenue ce jour, et le solde sur demande de NFL Biosciences à l’achèvement de l’étude.

À l’issue de l’étude clinique CESTO II, NFL Biosciences devra notamment fournir à Bpifrance un rapport technico-économique de fin de programme rendant compte de son exécution et des résultats, et un état récapitulatif des dépenses acquittées. En cas de succès, NFL Biosciences remboursera cette aide à compter du 4ème trimestre 2025 à hauteur de 75 000€ par trimestre, soit jusqu’au 3ème trimestre 2030. Cette aide ne donne pas lieu au paiement d'intérêt. Dans le cas ou ce rapport ferait état d’une demande de constat d’échec ou de succès partiel, NFL Biosciences pourra, sur approbation de Bpifrance, être déliée de 60% de ses obligations de remboursement ou les conditions de remboursement pourront être adaptées par Bpifrance.

CESTO II est une étude clinique de Phase II/III qui vise à inclure 318 fumeurs afin de démontrer l’efficacité de NFL-101 contre un placebo et de choisir la dose la plus efficace. 9 centres d’investigation clinique participent actuellement à l’étude : les CHU de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lorient, Marseille, Montpellier, Poitiers et Rennes, ainsi que l’institut de recherche Eurofins-Optimed à Grenoble.

Avance récupérable forfaitaire de 200 000 euros pour NFL-301 destiné à réduire la consommation d’alcool

Pour l’avancement du projet NFL-301, de la formulation du produit à l’autorisation d’essai clinique, NFL Biosciences obtient une avance innovation de 200 000 € dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir 4 du plan France 2030. 140 000 € sont perçus à la signature du contrat d’aide en avance récupérable, intervenue également ce jour, et le solde sur demande de NFL Biosciences à l’autorisation d’essai clinique. Les mêmes conditions de remboursement s’appliquent avec un échéancier de 10 000 € par trimestre à compter du 1er trimestre 2026.

NFL-301 est un candidat médicament naturel destiné à réduire la consommation d’alcool, qui fait l’objet d’un accord de co-développement avec ATHENA Pharmaceutiques depuis février 2022. Dans le cadre du partenariat, ATHENA Pharmaceutiques, un acteur leader de la mise au point et de la production de médicaments par voie orale prend en charge le développement et la production de NFL-301, et NFL Biosciences assure la définition et la conduite du programme clinique qui pourrait être initié aux États-Unis dans les prochains mois. NFL Biosciences assurera la poursuite du développement de NFL-301 et le dépôt d’une demande de type pre-IND auprès de la FDA (Food and Drug Administration) préalable à une future demande d’essai clinique. Le partenariat vise à développer NFL-301 au moins jusqu’à la démonstration de son efficacité contre un placebo dans l’indication de la réduction de la consommation d’alcool. NFL Biosciences et ATHENA Pharmaceutiques investiront conjointement et partageront les revenus futurs en fonction de leurs investissements respectifs.

À propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par trois familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67 Agence Calyptus – nflbio@calyptus.net - 01 53 65 68 68

