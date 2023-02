French English

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 20 février 2023





WINFARM renforce ses équipes dans le cadre de l’accélération de son développement

Nomination de Fanny Adam en qualité de Responsable Communication Institutionnelle et Relations Publiques et Christèle Dioré en qualité de Responsable Qualité et Développement Durable

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF) premier acteur français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et solutions au monde agricole et à l’élevage annonce la nomination de deux nouveaux experts en vue de renforcer le rayonnement de WINFARM, d’ancrer son positionnement dans un écosystème agricole en transformation et de faire croître la notoriété du Groupe.





Docteur en Sciences de l’Université européenne de Bretagne et diplômée en stratégie de communication marketing et digitale de UCLA Extension, Fanny Adam a rejoint WINFARM au poste de Responsable Communication Institutionnelle et Relations Publiques. Fanny cumule 17 ans d’expérience dans le management de projets complexes (dont 7 années en Recherche et Développement) lui offrant une solide expérience dans la compréhension des enjeux et les stratégies de communication pour les organisations, en France et à l’étranger. Son expertise couvre de nombreux domaines dont l’aide à la décision en stratégie de développement, la communication interne, les relations avec les médias ou la gestion de la réputation.

Ingénieure agro-alimentaire formée à l'Institut Agro Rennes à Angers (Agrocampus Ouest), Christèle Dioré a rejoint WINFARM au poste de Responsable Qualité & Développement Durable. A ce titre, Christèle a la charge de la coordination des actions en faveur de la qualité, de la sécurité des biens, des personnes et de l'environnement, avec une expérience dans différentes filières de l'alimentation humaine et animale et dans l'emballage pour la cosmétique. Elle utilise aujourd'hui ces outils pour intégrer les dimensions stratégiques et managériales responsables et durables dans des actions concrètes, en développant la politique, la communication, l'organisation et les méthodes afin de créer une démarche opérationnelle avec l'ensemble des équipes de WINFARM.

Patrice Etienne, Président-directeur général et fondateur de WINFARM déclare : « Je suis très heureux d’accueillir Fanny et Christèle au sein de nos équipes. Leurs expertises et multiples expériences seront de précieux atouts pour accompagner et valoriser notre trajectoire de croissance au cours des prochains mois. Ces arrivées viennent renforcer la structure de nos équipes pour nous permettre de déployer notre stratégie ambitieuse de croissance et accompagner la mise en œuvre de notre plan stratégique ».

Fanny Adam, Responsable Communication Institutionnelle et Relations Publiques ajoute : « La forte dimension entrepreneuriale très audacieuse du projet WINFARM dans un contexte économique et sociétal challengeant, a suscité mon intérêt. L’indépendance alimentaire, le bien-manger et la redynamisation des territoires sont d’ores et déjà incontournables et devraient encore se renforcer au cours des années à venir. C’est un puissant moteur de développement de l’image du Groupe auprès des institutions et plus généralement de toutes ses parties prenantes. Je suis très heureuse de mettre à la fois mes compétences et ma motivation au service de cette belle aventure pour étendre le rayonnement de WINFARM au niveau régional, national et international ».

Christèle Dioré, Responsable Qualité et Développement Durable complète : « Depuis mon arrivée, j'accompagne le Groupe WINFARM dans un projet de transition durable intégrant en particulier les exigences réglementaires et les actions pour un développement ancré dans des relations positives avec les partenaires internes et externes de l'entreprise, l'environnement et le territoire. Avec l'ensemble de l'équipe managériale, nous construisons l'organisation, les outils et les projets d'un développement alliant objectifs de croissance et bonnes pratiques sociales, éthiques et environnementales. WINFARM contribue activement aux Objectifs du Développement Durable de l'Agenda 2030, participant ainsi, par l'ensemble de ses métiers, à une transformation durable pour la Planète et ses habitants. C'est également le sens de mon engagement et des actions que je porte aujourd'hui avec enthousiasme auprès des équipes du Groupe WINFARM ».

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui premier acteur français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de 15 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte près de 50 000 clients en France et en Belgique.

En 2022, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 131 M€. A l’horizon 2025, WINFARM vise un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

La société est cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0014000P11 – mnémo : ALWF) – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par bpifrance.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

