Lerøy Seafood Group ASA: Resultat fjerde kvartal 2022

English Norwegian





SJØMATETTERSPØRSEL I VEKST GIR STERK OMSETNING I 2022

Omsetningen for 2022 endte på rekordhøye NOK 26,6 mrd. Dette reflekterer et år med høye priser, drevet av sterk etterspørsel etter sjømat. Driftsresultatet før verdijustering for 2022 ble MNOK 3,195 sammenlignet med MNOK 2,518 i 2021.

Sjømatmarkedet i 2022 var svært sterkt. Samtidig erfarte vi, som andre industrier, press på kostnader, forteller konsernleder Henning Beltestad. Han fortsetter: Det som forøvrig har preget året er forslaget om grunnrenteskatt, der vi allerede ser sterkt negative effekter på spesielt investeringer langs kyst-Norge. Dette er svært uheldig for Norge som havbruksnasjon, for næringen, og alle som jobber i den, fortsetter Beltestad.

Lerøy sitt høringssvar til Finansdepartementet kan leses her (dokumentet er på norsk): https://www.leroyseafood.com/globalassets/leroy-seafood/about-leroy/news/norge-taper/220401-leroy-horingssvar.pdf

Styret har foreslått et utbytte på kr 2,5 per aksje basert på resultatet for 2022. Generalforsamlingen vil behandle forslaget i mai 2023.

DRIFTSRESULTAT FØR VERDIJUSTERINGER PÅ MNOK 800 I FJERDE KVARTAL 2022

Driftsresultatet før verdijustering er i fjerde kvartal 2022 på MNOK 800, sammenlignet med MNOK 902 samme periode i fjor. Nedgangen skyldes lavere resultat innen villfangst grunnet lavere fangstvolum, samt lavere marginer i VAP S&D enn samme periode i fjor.

Bedret inntjeningen i VAP S&D enn forrige kvartal er positivt, og en trend vi forventer vil fortsette inneværende år. Innen havbruk har krevende biologiske forhold i Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll påvirket tilvekst negativt, og slaktet volum for 2023 nå estimeres til 193.500 GWT. Vi har iverksatt en rekke tiltak gjennom hele verdikjeden i havbruk som gradvis vil gi positive effekter, sier Beltestad.

LERØY’S MÅL ER Å SKAPE VERDENS MEST EFFEKTIVE OG BÆREKRAFTIGE VERDIKJEDE FOR SJØMAT

Innen 2025 skal Lerøy ha en markedsledende EBIT per kg gjennom verdikjeden, EBIT for VAP S&D på NOK 1,25 mrd, EBIT for villfangst på MNOK 500, og slaktet volum i Norge på 205.000 tonn. Gruppens omsetning skal nå NOK 50 mrd innen 2030.

Vi fastholder disse ambisiøse men oppnåelige målene. Fellesnevneren for å lykkes er operasjonelle forbedringer. Vi har klart definerte initiativ for å komme dit. Samtidig må vi erkjenner at den foreslåtte grunnrenteskatten skaper økt usikkerhet, sier Beltestad.

Lerøy har satt som mål å redusere klimagassutslipp med 46% innen 2030. Lerøy Seafood Group er rangert topp 3 av Coller FAIRR og dermed blant de mest bærekraftige proteinprodusentene i verden. Lerøy ble omtalt i PWC sin rapport Klimaindeksen for 2022 som 1 av 10 store selskaper i Norge som kutter klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen.

Vi tar stadig nye skritt for å ytterligere styrke vår posisjon som produsent av bærekraftig sjømat. Innovative partnerskap med forleverandører hvor nye ingredienser evalueres er sentralt i dette. Det jobbes også med å redusere utslipp fra transport og evaluere alternative drivstoff forfangstflåten vår. Med vår integrerte verdikjede er vi i en unik posisjon til å nå våre bærekraftsmål, sier Beltestad.

Lerøy har motiverte medarbeider som hver dag jobber sammen for å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Jeg vil takke våre medarbeidere for den innsatsen de gjør hver dag for å bringe selskapet ditt, avslutter Beltestad.

For henvendelser, vennligst kontakt konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

OM LERØY SEAFOOD GROUP

Lerøy Seafood Group er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Konsernets om lag 5.500 medarbeidere håndterer årlig mellom 350.000 og 400.000 tonn sjømat gjennom konsernets verdikjede, noe som tilsvarer om lag 5 millioner måltider hver dag. Konsernet har en vertikalt integrert verdikjede for rødfisk og hvitfisk, samt en betydelig aktivitet med tredjeparts produkter.

Konsernets verdier «åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» skal ligge til grunn for konsernets totale aktiviteter, og det arbeides mot målet om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Målsetting for avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) er 18%. Konsernet har satt mål for bærekraft inkludert reduksjon i utslipp av klimagasser med 46% innen 2030.

Vedlegg