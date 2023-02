GÉNOMIQUE | THÉRAPIES CELLULAIRES & GÉNÉTIQUES | BIOPRODUCTION

L'Institut national américain des normes et de la technologie (NIST) a évalué l'utilisation des applications de Genomic Vision pour la caractérisation des variantes génétiques.

La technologie de Genomic Vision a démontré une grande précision pour l’analyse quantitative des événements génomiques.

Cette évaluation ouvre la voie à la mise en place de méthodes standardisées de caractérisation cellulaire

Bagneux (France) – Genomic Vision (FR0011799907 – GV, la « Société »), société de biotechnologie cotée sur Euronext developpant des produits et services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, a le plaisir d’annoncer le succès de l’évaluation de sa technologie de peignage moléculaire d’ADN par l’Institut National américain des Normes et de la Technologie (NIST). L’évaluation a confirmé la haute précision de la technologie pour l’analyse quantitative des événements génomiques à 10 kilobases ou plus.

Le NIST Genome Editing Consortium (« Consortium ») est un consortium de partenariat public-privé, établi au sein du NIST, dont l'objectif est de coopérer à l'élaboration de mesures et de normes d’édition du génome (normes de référence, méthodes de référence et données de référence), nécessaires pour renforcer la confiance dans l’évaluation de la modification du génome et l’utilisation de ces technologies dans les produits commercialisés et de recherche.

Au sein de ce consortium, l’analyse de Contrôle Qualité (QCA - Quality Control Assay) de Genomic Vision a été utilisée pour identifier, caractériser et quantifier les variants génomiques de moyenne à grande taille qui surviennent dans une population humaine précise. Les résultats ont été compilés par le NIST et comparés à d’autres ensembles de données obtenus au sein du Consortium. Le NIST est arrivé à la conclusion que la technologie de Genomic Vision produisait des résultats de grande qualité. Les résultats du Consortium seront publiés à l’échelle mondiale par le NIST au printemps 2023.

La technologie de Genomic Vision permet une analyse hautement sensible et numériquement quantifiable des modifications structurelles et fonctionnelles du génome et fournit un outil de contrôle de la qualité pour la sécurité et l’optimisation des cellules artificielles. Les données produites permettent une évaluation objective des événements génétiques par la visualisation directe des modifications sur des molécules d’ADN unique.

Aaron Bensimon, Président Directeur Général de Genomic Vision, a déclaré : « Nous sommes heureux que notre méthodologie de caractérisation des mutations naturelles ait été confirmée, à travers le processus d’étude rigoureux du NIST, reposant sur une analyse d’échantillons à l’aveugle. Nous estimons que notre technologie peut devenir une référence en matière d’analyse structurelle et fonctionnelle du génome, avec des applications potentielles pour le contrôle de la qualité des produits de thérapie cellulaire et génique et la bioproduction. »

Samantha Maragh, Ph.D., Directrice de Projet du Genome Editing program au NIST, a déclaré: « Nous nous réjouissons de travailler avec Genomic Vision, un membre du NIST Genome Editing Consortium, et nous accueillons sa méthode novatrice de caractérisation du génome (QCA) comme un progrès et une aide précieuse dans le domaine de l’édition du génome. Pour cette étude interlaboratoires du Genome Editing Consortium du NIST, les structures ont reçu un ensemble d’échantillons qualifiés à l’aveugle fournis par le NIST pour évaluer leurs technologies. La technologie de Genomic Vision a démontré une grande précision pour l’analyse quantitative des événements génomiques autour de 10 kilobases et plus. »

Le Consortium compte plus de 40 membres du milieu académique et de l’industrie, et Genomic Vision en est membre depuis 2019.

À PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie développant des produits et des services dédiés

à l’analyse structurelle et fonctionnelle des modifications du génome, ainsi qu’au contrôle de la qualité

et de la sécurité de ces modifications ; en particulier dans les technologies d'édition du génome et

dans les procédés de Bioproduction. Les produits et services exclusifs de GENOMIC VISION basés sur

la technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures

quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le

génome. Ces produits et services sont également utilisés pour analyser la réplication de l'ADN dans

les cellules, notamment pour étudier, analyser et améliorer des médicaments anticancéreux. Installée

à Bagneux, en région parisienne, GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

A propos du National Institute of Standards and Technology (NIST) – Institut National américain des normes et de la technologie

Le National Institute of Standards and Technology (NIST) a été fondé en 1901 et fait maintenant partie du département américain du Commerce. Le NIST est l’un des plus anciens laboratoires de sciences physiques du pays et répond aux besoins en matière de recherche sur les mesures dans de nombreux domaines, notamment la chimie, les Technologies d’Information, l’ingénierie et la biologie. Le NIST Genome Editing Consortium examine les mesures et les normes nécessaires pour accroître la confiance dans l’utilisation des technologies d’édition génomique dans la recherche et les produits commerciaux (www.nist.gov).

