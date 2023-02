French English

Succès du premier volet de la collaboration avec Shell et signature d’une extension du contrat

Evry, le 21 février 2023 : Global Bioenergies annonce avoir franchi une étape importante dans le contrat de recherche signé avec Shell en novembre 2022 portant sur des carburants routiers renouvelables. Shell et Global Bioenergies viennent donc de signer une extension au contrat initial pour approfondir les résultats identifiés et lancer le développement de solutions innovantes à partir du procédé de Global Bioenergies.

Marc Delcourt, Co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, déclare : « Notre relation avec Shell n’aurait pas pu mieux démarrer et nous nous réjouissons de pouvoir renforcer notre partenariat ».

Matthias Mundt, General Manager Fuels Tech Future Mobility Portfolio chez Shell, complète : « Les résultats sont prometteurs. Nous sommes ravis d’étendre notre accord de R&D pour repousser les limites du possible en explorant les opportunités permises par l’isobutène renouvelable dans le domaine des carburants bas carbone ».

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 des transports aériens et routiers pour contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur LinkedIn : Global Bioenergies

Contacts

GLOBAL BIOENERGIES



invest@global-bioenergies.com







RELATIONS PRESSE



Iva Baytcheva

ibaytcheva@ulysse-communication.com







Nicolas Daniels

ndaniels@ulysse-communication.com





Pièce jointe