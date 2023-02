SEB Services administratifs et VUMIᴹᴰ Canada font équipe pour rendre l’assurance maladie internationale accessible aux Canadiens

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 21 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEB Services administratifs inc. (« SEB Admin »), une filiale de Smart Employee Benefits Inc. (« SEB » ou la « Société ») (TSXV : SEB) (OTCQB : SEBFF), un fournisseur de services de technologie des assurances (assurtech) qui propose des solutions et des services de TI de bout en bout reposant sur l’infonuagique pour l’administration des avantages sociaux pour le marché des assurances vie et collectives des particuliers, des groupes et des gouvernements, est heureuse d’annoncer qu’elle a signé une entente avec VUMIᴹᴰ Canada inc., une société canadienne privée qui fait partie de VUMIᴹᴰ Group, un groupe international de gestion des soins de santé offrant les meilleurs soins de santé au monde grâce à une expérience de service VIP inégalée.



VUMIᴹᴰ Canada vous aide à protéger votre santé physique et financière en vous proposant des services médicaux de grande qualité adaptés à vos besoins. Plus important encore, sa couverture mondiale étendue vous procure la tranquillité d’esprit de savoir que vous et vos êtres chers êtes protégés en tout temps, partout dans le monde. Un régime d’assurance maladie de VUMIᴹᴰ Canada confère les avantages distincts suivants :

Couverture médicale mondiale

Réseau mondial ouvert offrant le libre choix d’hôpitaux et de fournisseurs de soins de santé sur cinq continents

Expertise en gestion de demandes de règlement aux États-Unis et à l’étranger

Services de conciergerie VIP pour les patients MD

Service VIP de deuxième avis médical MD

Administration à l’interne des protections et mesures de contrôle des coûts

Entreprise solide, stable et bien gérée qui se soucie de votre santé



Selon Mohamad El Chayah, chef de l’exploitation de SEB et président et chef de la direction de SEB Services administratifs, « Dans un contexte où notre système de santé est hypothéqué par divers problèmes de capacité, VUMIᴹᴰ Canada offre un produit novateur qui devient de plus en plus pertinent pour les Canadiens, dont un grand nombre attendent de recevoir des soins de santé en raison de retards et de ressources limitées. Proposer un produit de soins de santé qui permet aux employés d’être traités plus rapidement, n’importe où dans le monde, est non seulement important pour les employés, mais aussi pour les employeurs qui cherchent à améliorer l’assurance collective et l’accès aux soins de leur personnel. Nous voyons les produits et services de VUMI comme un avantage clé à valeur ajoutée que les employeurs peuvent accorder dans le cadre de leurs stratégies d’attraction et de rétention de tous leurs employés, et pas seulement de leurs dirigeants. »

Selon Gino Stirpe, vice-président de VUMIᴹᴰ Canada, « Nous sommes très heureux de faire équipe avec SEB et avons hâte d’aider les Canadiens à accéder à de l’assurance maladie à portée internationale grâce à cette nouvelle entente.

Le service VIP bien connu de notre entreprise offre des traitements dans des délais variant de quelques jours à quelques semaines, au lieu des interminables mois d’attente qui sont devenus la norme au Canada, et ce bien avant la pandémie. En outre, les besoins de la population vieillissante du Canada exercent encore plus de pression sur le système de santé du pays. En moins de deux ans, VUMIᴹᴰ Canada s’est fait connaître comme un chef de file de l’assurance maladie privée internationale. Les régimes d’assurance novateurs Prestige VIP de VUMIᴹᴰ Canada procurent aux clients l’accès à des technologies médicales, dont certaines ne sont peut-être pas encore offertes au Canada, comme l’établissement de profils de médicaments moléculaires, les médicaments ciblés pour l’immunothérapie ou la protonthérapie visant à traiter les tumeurs cérébrales. De telles possibilités peuvent souvent faire la différence entre vivre ou mourir. »

À propos de VUMIᴹᴰ Canada inc.

VUMIᴹᴰ Canada inc. (« VUMIᴹᴰ Canada » ou « VUMIᴹᴰ ») est une société canadienne privée qui fait partie de VUMIᴹᴰ Group, un groupe international spécialisé en soins de santé ayant des bureaux partout dans le monde. Ce groupe compte plus de 35 années d’expérience dans ce secteur et emploie plus de 600 personnes de diverses nationalités, réparties sur toute la planète, qui participent à une mission commune : offrir les meilleurs soins de santé au monde grâce à une expérience de service VIP inégalée.

Pour en savoir plus sur VUMIᴹᴰ Canada, veuillez consulter le site www.vumicanada.com.

À propos de SEB Services administratifs inc.

SEB Services administratifs inc. (« SEB Admin »), une filiale en propriété exclusive de Smart Employee Benefits Inc. (« SEB », TSXV : SEB), est un tiers payeur administrateur (TPA) qui offre des solutions infonuagiques de pointe entièrement bilingues pour l’administration des avantages sociaux, au moyen des technologies, solutions et services exclusifs et personnalisés de SEB Admin et de ses partenaires. La plateforme « FlexPlus » de SEB Admin offre une connectivité à authentification unique pour toutes les parties prenantes des régimes collectifs. FlexPlusMD comprend plus de 20 modules qui prennent en charge plusieurs modèles de revenus et plus de 90 % de toutes les activités d’administration de tous les types d’avantages sociaux. Chaque module peut fonctionner aussi bien de manière autonome qu’en tant que solution intégrée. SEB Admin administre les régimes d’assurances collectives de plus de 50 entreprises importantes et entités gouvernementales du Canada. SEB Admin s’occupe ainsi de l’administration des régimes d’assurances collectives de plus de 350 000 participants et de quelque 180 000 autres participants de régimes qui sont en transition, totalisant plus de 1,3 milliard $ en primes et cotisations. Les solutions FlexPlus reposant sur l’infonuagique prennent en charge tous les types de régimes – traditionnels, flexibles, à la carte, banque d’heures – au moyen de modèles d’impartition partielle ou complète et de logiciels comme services (SaaS). Nos solutions transforment les centres de coût de nombre de nos clients et partenaires en centres de profit.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur SEB Services administratifs inc., consultez le www.seb-admin.com.

À propos de Smart Employee Benefits Inc.

SEB est un fournisseur de services de technologie des assurances (assurtech), qui se spécialise dans l’administration des avantages sociaux et exploite deux sources de revenus interreliées : les solutions d’avantages sociaux et les services de technologie. SEB est un fournisseur éprouvé de logiciels, de solutions et de services de TI de pointe pour l’administration des avantages sociaux pour le marché des assurances vie et collectives des particuliers, des groupes et des gouvernements. SEB conçoit, développe, personnalise et gère des solutions technologiques, humaines et d’infrastructure essentielles à l’atteinte des objectifs de ses clients, en utilisant ses technologies et son expertise exclusives et les technologies de ses partenaires. SEB gère des processus d’affaires critiques pour plus de 150 organisations de premier ordre et de gouvernements, à l’échelle nationale et internationale. Plus de 90 % de ses revenus et de ses contrats sont des contrats pluriannuels liés au gouvernement, aux assurances, aux soins de santé, aux avantages sociaux et au commerce électronique. Ses solutions sont soutenues à l’échelle nationale et mondiale par plus de 600 professionnels techniques multicertifiés dans une infrastructure multilingue, à partir de multiples bureaux au Canada et ailleurs dans le monde.

Les solutions de SEB comprennent à la fois des écosystèmes axés sur les logiciels et les services, y compris de multiples solutions SaaS, des solutions et services en infonuagique, des services gérés offrant un approvisionnement intelligent local ou international, des services de sécurité, le développement et le support de logiciels personnalisés, des services professionnels, une expertise approfondie en matière d’intégration de systèmes et de multiples domaines de pratique spécialisés, notamment l’IA, le CRM, la BI, les portails, l’EDI, le commerce électronique, la transformation numérique, l’analyse, la gestion de projet, pour n’en citer que quelques-uns. SEB participe à plus d’une vingtaine de partenariats avec des organisations mondiales et régionales de technologie et de conseil de premier plan.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.seb-inc.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse est destiné à des fins d’information uniquement. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des renseignements « prospectifs » sur les perspectives commerciales futures de la Société. Ces déclarations, bien qu’exprimées de bonne foi et considérées comme ayant une base raisonnable, sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux indiqués ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les investisseurs devraient donc consulter un conseiller professionnel avant de prendre toute décision d’investissement.

La Bourse de croissance TSX Inc. et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX Inc.) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.