L’or pour la santé mentale des jeunes : une réussite à célébrer pour Jack.org et la fondation Born This Way de Lady Gaga

Dans le cadre des prix Anthem, un organisme de bienfaisance canadien voué à la santé mentale des jeunes célèbre la réussite du Certificat Être là, un cours en ligne gratuit portant sur le soutien de la santé mentale par les pairs, qu’il a créé en partenariat avec la fondation Born This Way.



TORONTO, 21 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jack.org et la fondation Born This Way de Lady Gaga célèbrent le prix Anthem or qui leur a été décerné en reconnaissance de l’excellence du travail accompli dans le cadre du fructueux partenariat qui a donné naissance au Certificat Être là en mars 2022. Le Certificat Être là est un cours interactif en ligne gratuit que les jeunes peuvent suivre à leur rythme pour améliorer leurs connaissances en matière de santé mentale et développer les compétences et la confiance nécessaires pour soutenir en toute sécurité une personne qui a des difficultés de santé mentale.

« J’ai adoré le fait de pouvoir mettre en pratique le contenu dans le cadre de petites activités tout en terminant le certificat, ce qui m’a aidée à me sentir prête à être là pour un proche », affirme Abeer Ansari, représentante du réseau de jeunes Jack.org. « Cela m’a également aidée à mieux comprendre à quoi ressemblerait l’aide d’une personne qui essaie d’être là pour moi, ce qui me permettra d’être plus ouverte à recevoir du soutien. »

Le Certificat Être là est offert en anglais, en français et en espagnol; à ce jour, plus de 16 000 personnes l’ont suivi au Canada, aux États-Unis et dans plus de 100 autres pays. Jack.org, un organisme de bienfaisance canadien voué à la santé mentale des jeunes, et la fondation Born This Way, une organisation qui se consacre au soutien du bien-être mental des jeunes et qui travaille avec eux.elles pour bâtir un monde plus bienveillant, ont collaboré pour créer le Certificat Être là afin d’aider à combler le manque de ressources favorisant le soutien de la santé mentale par les pairs.

« Le Certificat Être là est l’incarnation du désir commun de Jack.org et de la fondation Born This Way de créer un changement dans la vie des jeunes. Cette reconnaissance de la part de la communauté des prix Anthem est un formidable éloge à notre collaboration, qui nous permettra de continuer à toucher plus de jeunes que jamais auparavant », se réjouit Alex Aide, directeur des programmes et de l’impact de la fondation Born This Way. « Nous avons hâte de poursuivre ce partenariat et d’avoir une incidence réelle et durable dans la vie de nombreuses personnes partout dans le monde. »

Les lauréat.e.s des prix Anthem, qui célèbrent le travail porté par la vision de personnes, d’entreprises et d’organisations, ont été annoncé.e.s le mercredi 15 février 2023 lors de la deuxième conférence des prix Anthem; une cérémonie de remise des prix aura lieu à New York le mardi 28 février 2023.

« C’est un honneur de remporter un autre prix Anthem, cette fois aux côtés de notre incroyable partenaire, la fondation Born This Way. Les jeunes et les allié.e.s adultes continuent de nous dire à quel point cette ressource est précieuse pour soutenir un.e jeune aux prises avec des difficultés de santé mentale », déclare Rowena Pinto, présidente et directrice générale de Jack.org. « Nous nous réjouissons à l’idée de continuer à influencer de manière positive le paysage de la santé mentale avec des partenaires et des jeunes incroyables, qui alimentent notre mission à chaque tournant. »

Tout au long de leur collaboration, Jack.org et la fondation Born This Way ont entretenu une relation de travail étroite avec un seul objectif en tête : encourager les jeunes et les orienter vers l’aide dont ils.elles ont besoin. Ils ont ainsi reçu le prix Anthem or « Partenariats ou collaborations » dans la catégorie « Santé », en reconnaissance du succès de leur collaboration pour soutenir la santé mentale des jeunes.

Pour en savoir plus sur le Certificat Être là, rendez-vous sur le site Certificatetrela.org .

À propos de Jack.org

Jack.org est un organisme de bienfaisance canadien qui s’associe à des jeunes partout au pays afin d’améliorer la santé mentale dans leurs communautés. Grâce à ses programmes, les jeunes apprennent à reconnaître et à éliminer les obstacles à une bonne santé mentale dans leurs communautés et sont en mesure d’accéder aux ressources en matière de santé mentale pour se renseigner eux.elles-mêmes. Jack.org cherche à bâtir un monde où les jeunes savent comment prendre soin de leur santé mentale et veiller les un.e.s sur les autres. Un monde sans honte, où chacun.e reçoit le soutien qu’il.elle mérite.

À propos de la fondation Born This Way

Cofondée et dirigée par Lady Gaga et sa mère, Cynthia Germanotta, la fondation Born This Way soutient la santé mentale des jeunes et travaille avec eux.elles pour bâtir un monde bienveillant et courageux. Grâce à des programmes à fort impact, à des conversations menées par des jeunes et à des partenariats stratégiques et intersectoriels, la fondation vise à rendre la bienveillance tendance, à valider les émotions des jeunes et à éliminer la stigmatisation qui entoure la santé mentale. Découvrez comment la fondation encourage les gens à faire preuve de bonté envers eux.elles-mêmes et envers leurs communautés sur le site bornthisway.foundation et sa plateforme de témoignages Channel Kindness à l’adresse suivante : channelkindness.org .

