Indegene 推出元宇宙功能，助力生命科学公司打造身临其境的医疗体验

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美国新泽西州普林斯顿和印度班加罗尔, Feb. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以数字为先的生命科学商业化公司 Indegene 今天宣布推出元宇宙功能，通过各种用例支持生命科学组织，包括医疗服务提供者 (HCP) 互动、HCP 教育和患者教育。



Indegene 的专业领域知识将为生命科学组织提供驾驭这一新兴技术的复杂性和创建定制虚拟世界的灵活性的基础。利用这些，生命科学组织可以培养身临其境的医疗保健体验，例如在虚拟医学大会中与 HCP 的互动、虚拟教育讲座的会议，或促进虚拟患者中心的互动。

Indegene, Inc. 执行副总裁 Gaurav Kapoor 表示： “生命科学组织正在寻求重新构想医疗保健互动并走在时代前列。利用虚拟现实和增强现实技术提供新的连接、教育和领导变革的方式，有助于解决他们的一些关键业务挑战，我们很高兴能为客户带来创造身临其境体验的能力，以帮助他们与 HCP 和患者进行无缝衔接、丰富多彩的互动。Indegene 设计高度个性化虚拟世界的元宇宙功能，加上我们的经验和深厚的专业领域知识，使生命科学公司能够为未来做好准备。”

“元宇宙有潜力成为教育行业的游戏规则改变者。它的内在性质为如何共享和衡量知识的新维度打开了大门”，IFAPP 学院对外事务部副部长 Gustavo Kesselring 表示，“在不久的将来，它的游戏化功能可以用来改变我们一百多年来的教学和评估方式，早期采用者将受益最大。”

Indegene 是 元宇宙标准论坛 的成员，该论坛是一个跨行业论坛，旨在促进开放元宇宙的合作和互操作性标准。在 2022 年 Everest Group 的生命科学商业服务专家 PEAK Matrix® 评估中，Indegene 被评为 领导者 。

关于 Indegene

我们是一家以数字为先的生命科学商业化公司。我们帮助生物制药、新兴生物技术和医疗器械公司开发产品，将它们推向市场，并以更有效、更高效、更现代的方式扩大他们在整个生命周期的影响力。我们结合医疗领域的专业知识、针对目标量身打造的技术以及敏捷的运营模式，提供多种多样的解决方案。我们的解决方案致力于交付个性化、可扩展和全渠道的医患体验及其他成果。这是我们团队的驱动力，也是我们帮助医疗机构为未来做好准备的根本使命。如需了解更多信息，请访问 www.indegene.com