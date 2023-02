Olon et le département de chimie de l'Université Politecnico lancent un projet de recherche sur le polymorphisme et la caractérisation de l'état solide des IPA

French German

MILAN, Italie, 21 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe Olon et le Politecnico di Milano, Département de chimie, matériaux et génie chimique « Giulio Natta », annoncent conjointement un accord de partenariat public-privé innovant pour un projet de recherche sur l'étude avancée du polymorphisme et la caractérisation de l'état solide des molécules de principes actifs.



Ce projet d'une durée de trois ans, fortement orienté vers l'international, prévoit un programme de doctorat consacré au développement de nouvelles connaissances sur le polymorphisme des principes actifs et à l'avancement des méthodes de caractérisation de l'état solide de leurs molécules.

Le doctorat sera entrepris par le chercheur Ajay Suresh de l'Indian Institute of Science Education and Research à Bhopal, en Inde, qui passera les prochaines années en Italie à travailler sur le projet et à collaborer en synergie avec Olon, un groupe chimico-pharmaceutique leader dans la production de principes actifs, et avec le département de chimie du Politecnico di Milano, sous la coordination du professeur Pierangelo Metrangolo, Département de chimie, matériaux et génie chimique « Giulio Natta » et président de la division de chimie physique et biophysique de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC Div. I).

La forte portée innovante du projet réside également dans le modèle d'intégration entre le Politecnico, foyer d'excellence académique en matière de connaissances et d'installations dans le domaine de la chimie cristalline et de l'ingénierie, et Olon, un groupe chimico-pharmaceutique italien possédant une expertise parmi les plus larges et les plus consolidées dans le développement de nouvelles voies de synthèse de molécules pour les principes actifs. « La collaboration et l'échange de connaissances entre deux des principaux pôles de connaissances et d'expertise dans ce domaine ont certainement le potentiel de produire des résultats significatifs. L'étude du polymorphisme constitue l'un des domaines d'étude les plus prometteurs en matière d'ingénierie moléculaire, surtout parce qu'il jette les bases du développement de processus chimiques industriels beaucoup plus durables et efficaces », explique le professeur Metrangolo.

« Grâce à cette collaboration à long terme, nous serons en mesure d'élargir considérablement notre expertise interne dans l'analyse et l'étude de l'état physique des principes actifs, tout en augmentant nos capacités de criblage des polymorphes. Il s'agit de deux domaines d'expertise essentiels pour garantir la compétitivité sur le marché pharmaceutique international, » déclare Giorgio Bertolini, responsable de la recherche et du développement du groupe Olon.

Le groupe Olon est un leader mondial dans le développement et la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) pour les marchés des CDMO et des génériques, intégrant la synthèse chimique et les processus biologiques, toujours dans le respect des normes internationales les plus exigeantes en matière de sécurité, de qualité et d'environnement. Avec l'un des plus grands palmarès de l'industrie des IPA, une expertise approfondie en matière de développement et un large éventail de technologies avancées, nous sommes le partenaire grâce auquel les molécules de nos clients peuvent être commercialisées. Nous nous appuyons sur un réseau international de 11 sites de fabrication et de 7 centres de R&D répartis dans le monde entier. Grâce à 2 300 employés et 300 personnes hautement expérimentées et qualifiées au sein de l'équipe de R&D, nous représentons un partenaire hautement innovant et fiable. Chez Olon, l'expertise et les compétences sont associées à une grande flexibilité à différents niveaux, notamment dans le domaine de la fermentation microbienne, en tenant toujours compte de la sécurité humaine et environnementale.

