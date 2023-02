Janssen presenta datos actualizados que demuestran la mejora de los resultados del uso de niraparib en combinación con acetato de abiraterona y prednisona como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración con BRCA positivo

Los resultados del segundo análisis intermedio del estudio MAGNITUDE, de fase 3, se presentarán en una ponencia en el Simposio sobre Cánceres Genitourinarios de la ASCO1



BEERSE, BÉLGICA, Feb. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson ha anunciado hoy los últimos resultados del estudio MAGNITUDE, de fase 3, que evalúa el uso en investigación de niraparib, un inhibidor altamente selectivo de la poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP), en combinación con acetato de abiraterona y prednisona (AAP), en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) con o sin alteraciones específicas de genes implicados en la reparación por recombinación homóloga (RRH), incluidas mutaciones de BRCA.1 Los resultados se presentarán en una breve ponencia (sinopsis n.º 170) en el Simposio sobre Cánceres Genitourinarios de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) de 2023, que tendrá lugar del 16 al 18 de febrero.1

En el segundo análisis intermedio (AI2) del estudio MAGNITUDE (NCT03748641), la combinación del tratamiento de niraparib y AAP, en comparación con el placebo y AAP, a los 26,8 meses de mediana de seguimiento, demostró una prolongación estadísticamente significativa del tiempo hasta la progresión sintomática (TPS) y una mejora sistemática continua del tiempo hasta el inicio de la quimioterapia citotóxica (QTC) en la población RRH positiva, así como una fuerte mejora en el TSP para el subgrupo de BRCA de la población RRH positiva.1,2 Los resultados actualizados de la supervivencia libre de progresión radiológica (SLPr) fueron coherentes con el análisis principal, que mostró un beneficio estadísticamente significativo tanto en la población RRH positiva como en el subgrupo de BRCA.1,2,3 Además, se observó una tendencia hacia la mejora en la supervivencia general (SG) en el subgrupo de BRCA.1,2 No se identificaron nuevas señales de seguridad.1,2 Los acontecimientos adversos más comunes para el niraparib y AAP, frente al placebo y AAP, independientemente de la causalidad, fueron la anemia (50,0 por ciento frente al 22,7 por ciento, respectivamente), la hipertensión (33,0 por ciento frente al 22,3 por ciento) y el estreñimiento (33,0 por ciento frente al 15,6 por ciento).1,2 Los pacientes sin alteraciones de los genes de RRH no obtuvieron mejores resultados con el uso de niraparib en combinación con AAP.1,2

«Los pacientes con CPRCm RRH positivos, especialmente aquellos con mutaciones de BRCA, tienen más probabilidades de obtener malos resultados. Aunque aún se está realizando un seguimiento de la supervivencia general, es alentador ver una tendencia hacia la mejora en este sentido entre los pacientes con CPRCm BRCA positivo que recibieron niraparib y AAP, en comparación con los que recibieron placebo y AAP», dijo Kim Chi*, M.D., médico oncólogo del BC Cancer de Vancouver e investigador principal del estudio MAGNITUDE. «Tomados en conjunto, estos datos continúan respaldando el uso potencial de niraparib en combinación con AAP en pacientes con CPRCm y mutaciones de BRCA».

En particular, en el subgrupo de BRCA (seguimiento adicional de 8,1 meses en el AI2), según la revisión central, se demostró un efecto sistemático y clínicamente significativo en la SLPr que respalda el tratamiento con niraparib y AAP, con una mediana de SLPr de 19,5 meses en el AI2, en comparación con 10,9 meses para placebo y AAP (hazard ratio [HR], 0,55 [intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 0,39-0,78]).1,2 Para los pacientes con CPRCm BRCA positivo, el análisis de sensibilidad preestablecido que evaluó la SLPr en la revisión de la investigación también mostró los beneficios del niraparib y AAP (HR, 0,46 [IC del 95 por ciento, 0,32-0,67]).1,2 Además, los resultados del AI2 indican que los pacientes con mutaciones de BRCA tratados con niraparib y AAP experimentaron una tendencia hacia el retraso en el tiempo hasta el dolor más intenso (HR, 0,70 [IC del 95 por ciento, 0,44-1,12]) y la interferencia del dolor (HR, 0,67 [IC del 95 por ciento, 0,40-1,12]) en comparación con el placebo y AAP.1,2

«En Janssen, nuestro objetivo es proporcionar opciones de tratamiento que retrasen la progresión, prolonguen la vida y mejoren la calidad de vida de las personas diagnosticadas con cáncer de próstata» dijo Martin Vogel, líder del Área Terapéutica para Oncología de EMEA, Janssen-Cilag GmbH. «El estudio MAGNITUDE destaca la importancia de las pruebas de biomarcadores a la hora de identificar a las personas que se beneficiarán de la combinación de niraparib y AAP de manera óptima. Este es un paso fundamental para garantizar que podamos ofrecer el tratamiento correcto a los pacientes adecuados, en función de sus características particulares, y refleja nuestro compromiso más amplio de explorar la medicina de precisión para tratar, interceptar y prevenir, y potencialmente curar algún día, enfermedades como el CPRCm».

«Sigue existiendo una gran necesidad insatisfecha para los pacientes que viven con CPRCm con mutaciones de BRCA. Los resultados de MAGNITUDE demuestran aún más el potencial de niraparib en combinación con acetato de abiraterona y prednisona para superar el mal pronóstico de estos pacientes. Estos hallazgos subrayan la importancia de identificar a los pacientes con mutaciones de BRCA para conformar mejor la estrategia del tratamiento y lograr que los pacientes adecuados reciban un tratamiento complementario con un inhibidor de PARP», afirmó Mary Guckert, RN, MSN, vicepresidenta, líder de desarrollo, Cáncer de Próstata, Janssen Research & Development, LLC. «A medida que el panorama del tratamiento del cáncer de próstata sigue evolucionando, nos comprometemos a evaluar tratamientos dirigidos innovadores para ayudar a mejorar los resultados de los pacientes con cáncer de próstata RRH positivo».

El cáncer de próstata es el cáncer más común entre los hombres de toda Europa.4 En 2020, más de 473 000 pacientes fueron diagnosticados en Europa, y más de 100 000 muertes se atribuyeron a esta compleja enfermedad.5 Los pacientes con CPRCm y alteraciones de los genes de RRH, de las cuales las mutaciones de BRCA son las más comunes, tienen más probabilidades de padecer una enfermedad agresiva, obtener malos resultados y sobrevivir menos tiempo.6,7,8,9 Hasta el 30 por ciento de los casos de CPRCm presentan alteraciones en los genes relacionados con la RRH.3,10 Aproximadamente, entre el 10 y el 15 por ciento de los pacientes con CPRCm tienen alteraciones de los genes BRCA.11,12

En abril de 2022, Janssen presentó una solicitud de autorización de comercialización a la Agencia Europea de Medicamentos para obtener la aprobación de niraparib con acetato de abiraterona en forma de comprimido de doble acción (CDA), en combinación con prednisona o prednisolona, según los datos del estudio MAGNITUDE.13 Las solicitudes de autorización de comercialización se están revisando en varios países de todo el mundo.

#FIN#

Acerca de MAGNITUDE

MAGNITUDE (NCT03748641) es un estudio clínico de fase 3 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico que evalúa la seguridad y la eficacia de la combinación de niraparib y AAP en los pacientes con CPRCm, con o sin ciertas alteraciones de los genes de RRH, y que no han recibido tratamiento previo para el CPRCm, excepto el tratamiento de referencia, inhibidores de los receptores de andrógenos de nueva generación y hasta 4 meses de AAP.3,14 Los pacientes fueron aleatorizados para recibir niraparib y AAP, o bien placebo y AAP. Además, en una cohorte abierta de pacientes RRH positivos, todos los pacientes recibieron la formulación en CDA de niraparib y acetato de abiraterona con predisona.3,14 El criterio principal de valoración del ensayo MAGNITUDE es la SLPr, determinada por una revisión central independiente ciega. Entre los criterios de valoración secundarios, se incluyen la QTC, el TPS y la SG.3

Acerca del niraparib

El niraparib es un inhibidor de la poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP) altamente selectivo y administrado por vía oral, que actualmente está siendo estudiado por Janssen para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata.3 Otros estudios en curso incluyen el estudio AMPLITUDE, de fase 3, que evalúa la combinación de niraparib y AAP en una población de pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración (CPSCm), seleccionados sobre la base de biomarcadores.15

En abril de 2016, Janssen Biotech, Inc. firmó un acuerdo de colaboración y licencia internacional (excepto Japón) con TESARO, Inc. (adquirida por GlaxoSmithKline [GSK] en 2019) por los derechos exclusivos del niraparib para su uso en el cáncer de próstata.16

En la Unión Europea, el niraparib está indicado como monoterapia para el tratamiento de mantenimiento de pacientes adultos con cáncer epitelial de ovario, trompa de Falopio o peritoneal primario en estado avanzado, que presentan una respuesta completa o parcial después de finalizar la quimioterapia de primera línea con derivados del platino, y como monoterapia para el tratamiento de mantenimiento de pacientes adultos con cáncer epitelial sensible al platino de ovario, trompa de Falopio o peritoneal primario grave de alto grado en recaída, que responden completa o parcialmente a la quimioterapia con derivados del platino.17 GSK comercializa actualmente el niraparib bajo el nombre de ZEJULA®.17

Acerca del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración

El cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) se caracteriza porque ya no responde a la terapia de privación de andrógenos (TPA) y se ha extendido a otras partes del cuerpo.18 Las zonas de metástasis más comunes son los huesos, seguidos de los ganglios linfáticos, los pulmones y el hígado.19 El cáncer de próstata es el cáncer más común entre los hombres en Europa.4 Más de un millón de hombres son diagnosticados de cáncer de próstata cada año en todo el mundo.20 Los pacientes con CPRCm y alteraciones de los genes de RRH, de las cuales las mutaciones de BRCA son las más comunes, tienen más probabilidades de padecer una enfermedad agresiva, obtener malos resultados y sobrevivir menos tiempo.6,7,8,9

Acerca del acetato de abiraterona

El acetato de abiraterona es un inhibidor de la biosíntesis de andrógenos, administrado por vía oral. En la Unión Europea, el acetato de abiraterona está indicado junto con la prednisona o prednisolona para el tratamiento del CPHSm de alto riesgo recién diagnosticado en hombres adultos en combinación con TPA, para el tratamiento del CPRCm en hombres adultos asintomáticos o con síntomas leves después del fracaso de la TPA en los casos en que la quimioterapia aún no está clínicamente indicada, y para el tratamiento del CPRCm en hombres adultos cuya enfermedad ha progresado durante o después de una pauta de quimioterapia con docetaxel.21

El acetato de abiraterona es comercializado actualmente por Janssen Janssen-Cilag International NV bajo el nombre de ZYTIGA®.21

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad sea cosa del pasado. Nosotros, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, trabajamos sin descanso para hacer de ese futuro una realidad para pacientes de todo el mundo, luchando contra la enfermedad con la ciencia, mejorando el acceso con ingenio y sanando la desesperanza con corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: cardiovascular, metabolismo y retina; inmunología; enfermedades infecciosas y vacunas; neurociencia; oncología; e hipertensión pulmonar.

Obtenga más información en www.janssen.com/EMEA. Síganos en www.twitter.com/janssenEMEA para ver las noticias más recientes. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag GmbH y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

* El Dr. Chi ha trabajado como consultor para Janssen; no ha recibido ninguna remuneración por sus trabajos en los medios de comunicación.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995, acerca del desarrollo del producto y los beneficios potenciales y el impacto terapéutico del niraparib y el uso combinado de acetato de abiraterona y prednisona. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se fundan en expectativas actuales de eventos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag GmbH, Janssen Research & Development, LLC, cualquier otra Janssen Pharmaceutical Companies y/o Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, aunque no de forma excluyente, desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo de productos, incluyendo la incertidumbre del éxito clínico y de la obtención de las autorizaciones reglamentarias; la incertidumbre del éxito comercial; dificultades en la fabricación y retrasos; competencia, incluyendo avances tecnológicos, nuevos productos y patentes conseguidos por los competidores; desafíos a las patentes; preocupaciones sobre la eficacia o seguridad del producto que resulten en retiradas del producto o acciones reguladoras; cambios en el comportamiento o pautas de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; cambios en las leyes y normativas aplicables, que incluyan reformas sanitarias globales; y tendencias hacia una contención de los costes en salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 2 de enero de 2022, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» e «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ninguna de las Janssen Pharmaceutical Companies ni Johnson & Johnson se compromete a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

# # #

Febrero de 2023

