Athena Bitcoin Global se une a la Asociación Bitcoin de El Salvador (ASOBITCOIN) como Miembro Inicial

San Salvador, El Salvador / Chicago, IL, Feb. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athena Bitcoin Global (OTC: ABIT), líder operador internacional de cajeros automáticos de bitcoin y empresa de soluciones fintech de activos digitales, anunció hoy que se unió a la Asociación Bitcoin de El Salvador (Asobitcoin) como Miembro Inicial. Asobitcoin es una organización de empresas, educadores e individuos enfocada en promover la adopción y uso de Bitcoin en El Salvador. Trabajar con Asobitcoin le permite a Athena Bitcoin Global colaborar con una red de entidades públicas y privadas que apoyan la inclusión financiera, la educación, la innovación y la responsabilidad y demuestra aún más el compromiso de la empresa de apoyar la economía de los activos digitales.

“La misión de Athena Bitcoin de empoderar a las economías, las empresas y las personas proporcionando acceso e inclusión está en línea con la de Asobitcoin”, señaló Juan Alejandro Díaz, Gerente de Operaciones de América Latina de Athena Global. “Nos sentimos honrados de tener la oportunidad de trabajar con Asobitcoin para construir una comunidad de empresas, educadores, agencias e individuos que comparten esta visión”.

Asobitcoin fue creado para apoyar iniciativas de adopción masiva de Bitcoin en El Salvador a través de la transparencia, la inclusión financiera, la educación, la innovación, la responsabilidad, la comunidad y la privacidad. Los fundadores de la Asociación son Will Hernandez, Presidente, Manuel Ayala, Vicepresidente, Carlos Rivas, Secretario, Lorena Robles, Tesorera, Juan Alejandro Diaz, Fundador/Asesor y Steve Orellana, Melvin Castillo y Rafael Calzadilla, empresarios y miembros activos de la comunidad Bitcoin en El Salvador.

El 9 de febrero de 2023, Asobitcoin realizó su evento de lanzamiento en el Salón Tamarindo del Hotel Crowne Plaza en El Salvador. Entre los expositores se encontraba Morena Valdez, Ministra de Turismo y María Luisa Hayem, Ministra de Economía. El asesor presidencial Max Keizer y Stacy Herbert, Directora de la Oficina Nacional de Bitcoin, también asistieron al lanzamiento y se reunieron con los participantes.

“Nos enorgullece apoyar a Asobitcoin en su trabajo con organizaciones públicas y privadas, individuos y empresas, ya que El Salvador continúa liderando el camino en la adopción de Bitcoin”, señaló Stacy Herbert, Directora de la Oficina Nacional de Bitcoin.

Acerca de Athena Bitcoin Global

Athena Bitcoin Global se enfoca en desarrollar, poseer y operar una red global de cajeros automáticos Athena Bitcoin, que son quioscos independientes que permiten a los clientes comprar o vender criptoactivos, incluidos Bitcoin, Ethereum, Litecoin y BCH, a cambio de monedas fiduciarias. La Compañía coloca sus máquinas en tiendas de conveniencia, centros comerciales y otros lugares de fácil acceso en doce estados de EE. UU. y 4 países de América Central y del Sur. La plataforma integral de Athena Bitcoin Global permite pagos de comerciantes con la tecnología de AthenaPay y la empresa brinda servicios comerciales seguros, confiables y personalizados a través de sus servicios ACE. Para conocer más visita www.athenabitcoin.com, https://www.otcmarkets.com/stock/abit o siga a Athena Bitcoin Global en Twitter y LinkedIn.

Acerca de Asobitcoin

Asobitcoin, la Asociación Bitcoin de El Salvador, se formó en 2023 con el objetivo de generar oportunidades de trabajo, promover una inclusión financiera real y generar dinamismo económico creando y apoyando iniciativas para la adopción de Bitcoin en El Salvador. Asobitcoin apoya la calidad de vida y la mejora económica a través de actividades educativas, investigación, innovación, desarrollo tecnológico e integración social con instituciones gubernamentales, organizaciones del sector público y privado y personas. Para conocer más visita www.asobitcoin.org.

