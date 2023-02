Janssen presenta dati aggiornati che dimostrano il miglioramento degli esiti dell'uso di niraparib in combinazione con abiraterone acetato più prednisone come terapia di prima linea nei pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico BRCA-positivo

I risultati della seconda analisi ad interim dello studio di Fase 3 MAGNITUDE saranno presentati oralmente al Genitourinary Cancers Symposium dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO GU)1



BEERSE, BELGIO, Feb. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le aziende farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson hanno annunciato in data odierna i risultati aggiornati dello studio di Fase 3 MAGNITUDE, volto a valutare l'uso sperimentale di niraparib, un inibitore altamente selettivo della poli (ADP-ribosio) polimerasi (PARP), in combinazione con abiraterone acetato più prednisone (AAP) in pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) con o senza specifiche alterazioni del gene della riparazione della ricombinazione omologa (HRR), comprese le mutazioni BRCA.1 I risultati saranno presentati in una Rapid Abstract Session (Abstract #170) al Genitourinary Cancers Symposium 2023 dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO GU), che si terrà dal 16 al 18 febbraio.1

Nella seconda analisi ad interim (IA2) dello studio MAGNITUDE (NCT03748641), la combinazione terapeutica di niraparib e AAP, rispetto a placebo e AAP a 26,8 mesi di follow-up mediano, ha dimostrato un prolungamento statisticamente significativo del tempo alla progressione sintomatica (TSP) e un miglioramento costante del tempo all'inizio della chemioterapia citotossica (TCC) nella popolazione HRR-positiva e un forte miglioramento del TSP per il sottogruppo BRCA della popolazione HRR-positiva.1,2 I risultati aggiornati della sopravvivenza libera da progressione radiografica (rPFS) sono coerenti con l'analisi primaria, che ha mostrato un beneficio statisticamente significativo sia nella popolazione HRR-positiva che nel sottogruppo BRCA.1,2,3 Inoltre, nel sottogruppo BRCA è stata osservata una tendenza al miglioramento della sopravvivenza globale (OS).1,2 Non sono stati identificati nuovi segnali relativi alla sicurezza.1,2 Gli eventi avversi più comuni per niraparib e AAP rispetto a placebo e AAP, indipendentemente dalla causalità, sono stati anemia (50,0 per centovs 22,7 per cento, rispettivamente), ipertensione (33,0 per cento vs 22,3 per cento ) e stipsi (33,0 per cento vs 15,6 per cento ).1,2 I pazienti senza alterazioni del gene HRR non hanno avuto alcun miglioramento negli esiti dall'uso di niraparib in combinazione con AAP.1,2

“I pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) HRR-positivi, soprattutto quelli con mutazioni BRCA, hanno maggiori probabilità di avere esiti negativi. Anche se il follow-up aggiuntivo per la sopravvivenza globale continua, è incoraggiante vedere una tendenza al miglioramento della sopravvivenza globale tra i pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) BRCA-positivi che hanno ricevuto niraparib e AAP rispetto a placebo e AAP”, ha dichiarato Kim Chi*, MD, oncologo medico presso il BC Cancer - Vancouver e ricercatore principale dello studio MAGNITUDE. “Nel complesso, questi dati continuano ad avallare il potenziale uso di niraparib in combinazione con AAP nei pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) e mutazioni BRCA”.

In particolare, nel sottogruppo BRCA (8,1 mesi di follow-up aggiuntivo all'IA2), la rPFS mediante revisione centrale ha dimostrato un effetto terapeutico coerente e clinicamente significativo a favore di niraparib e AAP, con una rPFS mediana di 19,5 mesi all'IA2 rispetto a 10,9 mesi per placebo e AAP (Hazard Ratio [HR] 0,55 (intervallo di confidenza [IC] del 95 per cento , 0,39-0,78).1,2 Per i pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) BRCA-positivi, l'analisi di sensibilità pre-pianificata che valutava la rPFS in base alla revisione dello sperimentatore ha mostrato anche un beneficio per niraparib e AAP (HR 0,46 [IC al 95 per cento 0,32-0,67]).1,2 Inoltre, i risultati dell'analisi ad interim IA2 indicano che i pazienti con mutazioni BRCA trattati con niraparib e AAP hanno registrato una tendenza a ritardare il tempo alla peggiore intensità del dolore (HR 0,70 [IC al 95 per cento 0,44-1,12]) e l'interferenza del dolore (HR 0,67 [IC al 95 per cento 0,40-1,12]) rispetto a placebo e AAP.1,2

“In Janssen, il nostro obiettivo è fornire opzioni terapeutiche che ritardino la progressione, prolunghino la vita e favoriscano una migliore qualità di vita per le persone a cui è stato diagnosticato un carcinoma della prostata”, ha dichiarato Martin Vogel, responsabile EMEA dell'area terapeutica oncologia presso Janssen-Cilag GmbH. “Lo studio MAGNITUDE evidenzia l'importanza dei test dei biomarcatori per identificare coloro che beneficeranno in modo ottimale della combinazione di niraparib e AAP. Si tratta di un passo fondamentale per garantire la possibilità di portare il trattamento giusto ai pazienti giusti, in base alle loro caratteristiche peculiari, e attesta il nostro più ampio impegno nell'esplorare la medicina di precisione per trattare, intercettare e prevenire, e potenzialmente un giorno curare, malattie come il carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC).”

“Per i pazienti affetti da carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) BRCA-mutati permane un'elevata esigenza insoddisfatta. I risultati di MAGNITUDE dimostrano ulteriormente il potenziale di niraparib più abiraterone acetato più prednisone nel superare l'esito prognostico sfavorevole di questi pazienti. Questi risultati sottolineano l'importanza di identificare i pazienti con mutazioni BRCA per orientare meglio le strategie di trattamento e consentire ai pazienti giusti di ricevere una terapia aggiuntiva con un inibitore di PARP”, ha dichiarato Mary Guckert, RN, MSN, Vice Presidente, Responsabile sviluppo, carcinoma prostatico, Janssen Research & Development, LLC. “Poiché il panorama dei trattamenti per il carcinoma prostatico continua ad evolversi, siamo impegnati a valutare terapie mirate innovative per contribuire a migliorare gli esiti per i pazienti con carcinoma prostatico HRR-positivo”.

Il carcinoma prostatico è il tumore più comune negli uomini in Europa.4 Nel 2020, in Europa, hanno ricevuto questa diagnosi più di 473.000 pazienti e più di 100.000 decessi sono stati attribuiti a questa malattia problematica.5 I pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) e alterazioni dei geni HRR, di cui le mutazioni BRCA sono quelle più comuni, hanno maggiori probabilità di presentare una malattia aggressiva, esiti sfavorevoli e un tempo di sopravvivenza più breve.6,7,8,9 Fino al 30 per centodei casi di carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) presenta alterazioni nei geni associati all'HRR.3,10 Circa il 10-15 per cento dei pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) presenta alterazioni del gene BRCA.11,12

Nell'aprile 2022, Janssen ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per niraparib in combinazione con abiraterone acetato sotto forma di compressa a doppia azione (DAT), più prednisone o prednisolone, sulla base dei dati dello studio MAGNITUDE.13 Le domande di autorizzazione all'immissione in commercio sono in corso di esame in diversi Paesi a livello globale.

Informazioni su MAGNITUDE

MAGNITUDE (NCT03748641) è uno studio clinico multicentrico di Fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, volto a valutare la sicurezza e l'efficacia della combinazione di niraparib e AAP per i pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC), con o senza determinate alterazioni del gene HRR, e che non hanno ricevuto precedenti terapie per il carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) ad eccezione dello standard di cura, degli inibitori di nuova generazione del recettore degli androgeni e di un massimo di 4 mesi di AAP.3,14 I pazienti sono stati randomizzati a ricevere niraparib e AAP o placebo e AAP. Inoltre, in una coorte in aperto di pazienti HRR-positivi, tutti i pazienti hanno ricevuto la formulazione sotto forma di compressa a doppia azione (DAT) di niraparib e abiraterone acetato più prednisone.3,14 L'endpoint primario dello studio MAGNITUDE è la rPFS determinata da una revisione centrale indipendente in cieco. Gli endpoint secondari includono TCC, TSP e OS.3

Informazioni su niraparib

Niraparib è un inibitore altamente selettivo della poli (ADP-ribosio) polimerasi (PARP), somministrato per via orale, attualmente in fase di studio da parte di Janssen per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma della prostata.3 Ulteriori studi in corso includono lo studio di Fase 3 AMPLITUDE, volto a valutare la combinazione di niraparib e AAP in una popolazione di pazienti con carcinoma prostatico sensibile alla castrazione metastatico (mCSPC) selezionata da un biomarcatore.15

Nell'aprile 2016, Janssen Biotech, Inc. ha stipulato un accordo di collaborazione e licenza a livello mondiale (tranne che in Giappone) con TESARO, Inc. (acquisita da GlaxoSmithKline [GSK] nel 2019) per i diritti esclusivi su niraparib nel carcinoma prostatico.16

Nell'Unione Europea, niraparib è indicato come monoterapia per la terapia di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma epiteliale dell'ovaio, delle tube di Falloppio o del peritoneo primario in stadio avanzato, in risposta completa o parziale dopo il completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino; e come monoterapia per la terapia di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma epiteliale dell'ovaio recidivato di alto grado sensibile al platino, delle tube di Falloppio o del peritoneo primario, in risposta completa o parziale alla chemioterapia a base di platino.17 Niraparib è attualmente commercializzato da GSK con il nome di ZEJULA®.17

Informazioni sul carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico

Il carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) è un tumore che non risponde più alla terapia di deprivazione androgenica (ADT) e si è diffuso in altre parti dell'organismo.18 Le sedi metastatiche più comuni sono le ossa, seguite da linfonodi, polmoni e fegato.19 Il carcinoma prostatico è il tumore più comune negli uomini in Europa.4 Ogni giorno, più di un milione di uomini nel mondo riceve una diagnosi di carcinoma prostatico.20 I pazienti con carcinoma prostatico sensibile alla castrazione metastatico (mCSPC) e alterazioni del gene HRR, di cui le mutazioni BRCA sono quelle più comuni, hanno maggiori probabilità di avere una malattia aggressiva, esiti sfavorevoli e un tempo di sopravvivenza più breve.6,7,8,9

Informazioni sull’abiraterone acetato

L'abiraterone acetato è un inibitore della biosintesi degli androgeni somministrato per via orale. Nell'Unione Europea, l’abiraterone acetato è indicato con prednisone o prednisolone per il trattamento del carcinoma prostatico ormono-sensibile metastatico (mHSPC) ad alto rischio, di nuova diagnosi, in uomini adulti in combinazione con ADT; il trattamento del carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) in uomini adulti asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento dell'ADT in cui la chemioterapia non è ancora clinicamente indicata; e il trattamento del carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico (mCRPC) in uomini adulti la cui malattia è progredita con o dopo un regime chemioterapico a base di docetaxel.21

L'abiraterone acetato è attualmente commercializzato da Janssen-Cilag International NV con il nome di ZYTIGA®.21

Informazioni sulle aziende farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson

In Janssen stiamo creando un futuro in cui le malattie apparterranno al passato. Siamo le aziende farmaceutiche di Johnson & Johnson, che lavorano instancabilmente per rendere quel futuro una realtà per i pazienti di tutto il mondo, combattendo le malattie con la scienza, migliorando l'accesso con l'ingegno e curando la disperazione con il cuore. Ci concentriamo sulle aree della medicina in cui possiamo fare la differenza: cardiovascolare, metabolismo e retina; immunologia; malattie infettive e vaccini; neuroscienze; oncologia; ipertensione polmonare.

Per saperne di più: www.janssen.com/EMEA. Seguici su www.twitter.com/janssenEMEA per le nostre ultime notizie. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag GmbH e Janssen Research & Development, LLC fanno parte delle aziende farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson.

*Il Dott. Chi è stato consulente di Janssen; non ha ricevuto alcun compenso per il suo lavoro sui media.

Avvertenze relative alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali”, secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, relative allo sviluppo dei prodotti e ai potenziali benefici e all'impatto terapeutico di niraparib, abiraterone acetato + prednisone. Il lettore è invitato a non fare affidamento su queste dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative di eventi futuri. Se le ipotesi sottostanti si rivelassero inesatte o se si verificassero rischi o incertezze noti o sconosciuti, i risultati effettivi potrebbero variare materialmente rispetto alle aspettative e alle proiezioni di Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-CilagGmbH, Janssen Research & Development, LLC, o di qualsiasi altra azienda farmaceutica di Janssen e/o Johnson & Johnson. I rischi e le incertezze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le sfide e le incertezze inerenti alla ricerca e allo sviluppo dei prodotti, compresa l'incertezza del successo clinico e dell'ottenimento delle approvazioni normative; l'incertezza del successo commerciale; le difficoltà e i ritardi di produzione; la concorrenza, compresi i progressi tecnologici, i nuovi prodotti e i brevetti conseguiti dai concorrenti; le contestazioni dei brevetti; i problemi di efficacia o di sicurezza dei prodotti che comportano richiami di prodotti o interventi normativi; i cambiamenti nel comportamento e nei modelli di spesa degli acquirenti di prodotti e servizi sanitari; le modifiche alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese le riforme sanitarie globali; e le tendenze al contenimento dei costi sanitari. Per un ulteriore elenco e una descrizione di questi rischi, incertezze e altri fattori si rimanda alla Relazione annuale di Johnson & Johnson sul Modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 2 gennaio 2022, comprese le sezioni intitolate “Nota di cautela relativa alle dichiarazioni previsionali” e “Voce 1A. Fattori di rischio” e nelle successive relazioni trimestrali di Johnson & Johnson sul modulo 10-Q e in altri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission. Copie di questi documenti sono disponibili online su www.sec.gov, www.jnj.com o su richiesta presso Johnson & Johnson. Nessuna delle aziende farmaceutiche Janssen né Johnson & Johnson si impegna ad aggiornare alcuna dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni o di eventi o sviluppi futuri.



