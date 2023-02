English French

Ipsen annonce l’extension de son offre publique d’achat pour les actions d’Albireo Pharma, Inc. au 1er mars 2023

Ce délai supplémentaire permettra de satisfaire la condition HSR, comme le prévoit l’accord de fusion.

Les actionnaires d’Albireo sont invités à apporter leurs actions à l’offre dès aujourd’hui.

PARIS, FRANCE, le 22 février 2023 – Ipsen S.A. (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) a annoncé aujourd’hui que sa filiale détenue indirectement à 100 %, Anemone Acquisition Corp. (« Acquéreur »), a prolongé le délai de validité de son offre publique d’achat annoncée précédemment en vue d’acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation (« Actions ») d’Albireo Pharma, Inc. (NASDAQ : ALBO) (« Albireo ») au prix net de 42,00 $ par action, payable au détenteur en numéraire, sans intérêt et après les retenues à la source applicables, auquel s’ajoute un Certificat de Valeur Garantie (CVG) par Action contractuel non transférable, jusqu’à 23h59, heure de l’Est, le mercredi 1er mars 2023, sauf en cas de nouvelle prolongation. L’offre publique d’achat devait auparavant expirer une minute après 23h59, heure de l’Est, le mardi 21 février 2023. L’ensemble des autres modalités et conditions de l’offre publique d’achat restent inchangées.

Chaque CVG donnera droit à son détenteur à un paiement unique en numéraire, de 10,00 $ net par CVG, sans intérêt et après les retenues à la source applicables, sous réserve de l’atteinte d’une certaine étape dont les conditions sont décrites dans l’offre publique d’achat datée du 23 janvier 2023 (ainsi que tout complément ou toute modification à l’offre publique d’achat) et dans la lettre d’envoi correspondante.

L’offre publique d’achat a été prolongée en vue d’accorder un délai supplémentaire afin que la condition relative à l’expiration ou à la levée de la période d’attente (et toute prolongation de celle-ci) prévue par la loi américaine Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 telle qu’amendée (« condition HSR ») soit satisfaite.

Computershare Trust Company, N.A., dépositaire et agent payeur de l’offre publique d’achat, a indiqué qu’à 18h00, heure de l’Est, le 21 février 2023, environ 13.229.445 actions avaient été valablement apportées dans le cadre de l’offre publique d’achat et n’avaient pas été valablement retirées, soit environ 63 % des Actions en circulation au 20 janvier 2023. Les actionnaires ayant déjà apporté leurs actions dans le cadre de l’offre publique d’achat ne sont pas tenus d’apporter à nouveau leurs actions ni de prendre toute autre mesure à la suite de la prolongation du délai de validité de l’offre publique d’achat.

L’exécution de l’offre publique d’achat reste soumise à d’autres conditions décrites dans la déclaration d’offre publique d’achat en vertu de l’annexe TO, telle qu’elle peut être modifiée ou complétée, qui a été déposée par l’Acquéreur, Ipsen Biopharmaceuticals, Inc., Ipsen Pharma SAS et Ipsen S.A. auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 23 janvier 2023.

Les demandes de documents et questions concernant l’offre publique d’achat peuvent être adressées à Georgeson LLC, l’agent d’information désigné dans le cadre de l’offre publique d’achat, par téléphone (gratuit) au (866) 203-9357 ou par e-mail à l’adresse albireopharma@georgeson.com.

FIN

Renseignements complémentaires et sources d’information

Le présent communiqué ne constitue ni une offre d’achat, ni une sollicitation d’offre de vente d’actions, et est publié à titre informatif uniquement. L’offre publique d’achat ne sera pas faite, et les apports en réponse à l’offre ne seront pas acceptés, en faveur ou pour le compte de porteurs d’actions dans des juridictions dans lesquelles l’exécution de l’offre publique d’achat ou l’acceptation de celle-ci ne serait pas conforme aux lois de ces juridictions.

L’offre publique d’achat est faite conformément à une déclaration d’offre publique d’achat en vertu de l’annexe TO (y compris une offre d’achat, une lettre d’envoi connexe et d’autres documents relatifs à l’offre publique d’achat) déposée par l’Acquéreur, Ipsen Biopharmaceuticals, Inc., Ipsen Pharma SAS et Ipsen S.A. auprès de la SEC le 23 janvier 2023, dans sa version modifiée ou complétée de temps à autre. En outre, le 23 janvier 2023, Albireo a déposé auprès de la SEC une déclaration de sollicitation/recommendation en vertu de l’annexe 14D-9 (pouvant être modifiée ou complétée de temps à autre, la « Déclaration de sollicitation/recommendation ») concernant l’offre publique d’achat. LES DOCUMENTS RELATIFS À L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT (COMPRENANT L’OFFRE D’ACHAT, LA LETTRE D’ENVOI CORRESPONDANTE ET D’AUTRES DOCUMENTS RELATIFS À L’OFFRE) ET LA DÉCLARATION DE SOLLICITATION/RECOMMANDATION EN VERTU DE L’ANNEXE 14D-9 CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. IL EST DONC CONSEILLÉ AUX ACTIONNAIRES D’ALBIREO DE LIRE ATTENTIVEMENT CES DOCUMENTS (DANS LEUR VERSION MODIFIÉE OU COMPLÉTÉE DE TEMPS À AUTRE) AFIN QUE LES DÉTENTEURS DE TITRES D’ALBIREO TIENNENT COMPTE DE CES INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION CONCERNANT L’APPORT DE LEURS TITRES. L’ensemble des documents relatifs à l’offre publique d’achat sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

