SOTI helpt online supermarkt Picnic om nieuwe apparaten 85% sneller in te stellen

AMSTERDAM, Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- de Nederlandse online supermarkt Picnic heeft het instellen van apparaten 85% sneller gemaakt, dankzij SOTI MobiControl . Door samen met zijn partner Reverse IT technologie van SOTI te integreren, kon Picnic de uitvaltijd van apparaten aanzienlijk verminderen, de bedrijfsvoering verbeteren en efficiëntieverbeteringen behalen.



Met deze technologie kon Picnic het aantal handmatige processen verminderen, terwijl apparaten zoals mobiele betaalapparaten bestellingen via SOTI MobiControl kunnen beheren en volgen. Picnic kan mobiele betaalapparaten nu sneller instellen en automatische updates configureren, waardoor de uitvaltijd van mobiele apparaten kon worden beperkt en kosten konden worden bespaard.

Nu Picnic SOTI heeft gekozen als leverancier van zijn EMM-oplossing (Enterprise Mobility Management), kunnen interventies op afstand worden uitgevoerd door één iemand in plaats van teams die zich op verschillende locaties bevinden. Omdat de accustatus en voorraad nu zichtbaar zijn, kan Picnic problemen eenvoudig binnen een paar seconden vinden, waarna het bedrijf mobiele betaalapparaten proactief kan opladen of vervangen, zodat ze optimaal beschikbaar blijven. Chauffeurs hebben een betere gebruikerservaring omdat ze tijdens hun ritten worden ondersteund en ze zich kunnen concentreren op hun bezorgingen.

Markus Rupp, projectingenieur van Picnic, zegt: “Sinds we met SOTI werken, kunnen we onze apparaten veel sneller instellen en hebben we de efficiëntie en productiviteit van onze bezorgers enorm verbeterd. We hebben de komende jaren ambitieuze groeiplannen, waaronder uitbreiding naar andere strategische markten, en we zijn ervan overtuigd dat de oplossingen van SOTI ons zullen helpen sneller en efficiënter op te schalen.”

Stefan Spendrup, VP of Sales, Northern and Western Europe at SOTI, zegt: “Picnic werd in 2019 uitgeroepen tot het snelst groeiende bedrijf van Nederland, en we zijn erg trots op de samenwerkingen die we hebben opgebouwd. Hierdoor kon Picnic naar andere markten uitbreiden. Terwijl Picnic zijn voetafdruk wereldwijd blijft uitbreiden, zal SOTI MobiControl ongetwijfeld blijven bijdragen aan het versterken van de relaties met onze klanten en bezorgers.”

Over SOTI

SOTI is ’s werelds meest vertrouwde leverancier van oplossingen voor het beheer van mobiele en IoT-apparaten , met meer dan 17.000 zakelijke klanten en miljoenen apparaten die wereldwijd worden beheerd. Het innovatieve portfolio van oplossingen en diensten van SOTI biedt organisaties de hulpmiddelen die ze nodig hebben om hun activiteiten echt te mobiliseren en hun investeringen in mobiliteit te optimaliseren. SOTI breidt veilig mobiliteitsbeheer uit om een geïntegreerde oplossing te bieden voor het beheren en beveiligen van alle mobiele apparaten en aangesloten randapparatuur in een organisatie. Ga voor meer informatie naar nl.soti.net .

Over Picnic

Sinds de oprichting in Nederland in 2015 met maar vier elektrische bezorgauto’s is Picnic uitgegroeid tot een bedrijf met het grootste wagenpark aan elektrische bezorgauto’s in Europa, met meer dan 2000 auto’s die bij honderdduizenden klanten bezorgen. In de Picnic-app kunnen klanten dezelfde boodschappen vinden als in een supermarkt, maar tegen een lagere prijs. In tegenstelling tot andere bezorgbedrijven levert Picnic gratis aan huis. Picnic breidt iedere maand uit naar nieuwe steden en is in 2019 uitgeroepen tot het snelst groeiende bedrijf van Nederland. Dit was te danken aan de uitbreiding naar andere landen, zoals Duitsland in 2018 en recent Frankrijk. Met zijn uitgebreide voetafdruk en focus als technologiebedrijf wil Picnic duurzame oplossingen voor bezorging aan huis bij klanten in heel Europa creëren.