Ageas publie ses résultats pour l’année 2022

Résultat net du Groupe d’EUR 1.011 million

Solide performance opérationnelle grâce à une excellente performance en Non-vie en Belgique et au résultat sous-jacent en Asie, et à une génération de capital libre opérationnel élevée dans toutes les régions

La transaction réussie sur les instruments hybrides FRESH a contribué au résultat à hauteur d’EUR 146 millions.

Proposition d’un dividende brut final en espèces d’EUR 1,50 par action, portant le dividende total à EUR 3,00 par action

Chiffres clés Résultat Le résultat net du Groupe s’est élevé à EUR 1.011 million

s’est élevé à Le résultat net du Groupe hors RPN(i) s’est établi à EUR 871 millions Encaissement L’ encaissement du Groupe a progressé de 2 % à EUR 16,4 milliards , avec une progression en Vie et en Non-vie

a progressé de 2 % à , avec une progression en Vie et en Non-vie L’ encaissement Vie a augmenté de 1 % pour atteindre EUR 11,3 milliards , soutenu principalement par de nouvelles activités en Chine

a augmenté de 1 % pour atteindre , soutenu principalement par de nouvelles activités en Chine L’encaissement Non-vie progresse de 4 % à EUR 5,1 milliards principalement grâce à la Belgique et à l’Asie Performance opérationnelle Le ratio combiné s’est élevé à 96,5 % , dont 4,3 pp dus à l’impact des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni

s’est élevé à , dont 4,3 pp dus à l’impact des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni La marge opérationnelle des produits à taux garanti s’est chiffrée à 91 pb et la marge opérationnelle des produits en unités de compte à 36 pb Bilan Les fonds propres s’élèvent à EUR 7,6 milliards , soit EUR 41,29 par action

s’élèvent à , soit EUR 41,29 par action Le ratio Solvabilité II ageas a progressé à 218 % , bien au-delà de l’appétit du risque du Groupe

a progressé à , bien au-delà de l’appétit du risque du Groupe La génération de capital opérationnel et la génération de capital libre opérationnel se sont élevées respectivement à EUR 1.791 millions et EUR 1.172 millions , illustrant la solide performance opérationnelle du Groupe

se sont élevées respectivement à et , illustrant la solide performance opérationnelle du Groupe Le total des liquidités du Compte Général au 31 décembre 2022 s’élevait à EUR 0,6 milliard

du Compte Général au 31 décembre 2022 s’élevait à Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées ont baissé de 1 % par rapport à fin 2021, à EUR 74 milliards

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas : « 2022, la première année de notre stratégie Impact24, a été une année difficile cependant Ageas a quand-même enregistré de solides performances. Sur le plan commercial, nous avons continué à progresser grâce à l’Asie et à l’activité Non-vie. De plus, grâce la forte performance opérationnelle enregistrée dans toutes les régions, le résultat net du Groupe, hors impact des marchés financiers d’Asie, a dépassé EUR 1 milliard. Le bilan solide du Groupe permet à Ageas d’offrir à ses actionnaires un dividende brut total d’EUR 3,00 sur l’exercice 2022. Tout au long de l’année, nous avons aussi pris des mesures importantes en vue de réaliser nos ambitions Impact24 en termes de croissance, d’excellence commerciale, d’intégration des données & de technologie et de durabilité. En conséquence, nos objectifs non financiers et de développement durable, publiés pour la première fois, présentent des progrès significatifs en de nombreux endroits. Je suis très reconnaissant envers nos collaborateurs et partenaires pour leur contribution précieuse à cette excellente performance en 2022, et je souhaite remercier toutes nos parties prenantes pour la confiance qu’elles continuent de placer dans notre société. Aujourd'hui, nos pensées vont aux citoyens turcs et syriens qui ont perdu des proches dans le tremblement de terre dévastateur. Avec notre partenaire turc Sabanci, nous apportons notre soutien là où nous le pouvons. En conséquence nous avons décidé d'apporter un soutien financier d'un montant d’EUR 1 million pour un soutien immédiat et pour financer des projets de relance à plus long terme. »

Impact24 – Initiatives au 4e trimestre East West Ageas Life a lancé son réseau d’agences aux Philippines dans le cadre de l’ambition du Groupe de développer son activité principale.

Profitant du partenariat entre Ageas et eBaoTech, Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. (AFLIC) a créé un nouveau canal de distribution et de vente numérique B2B2C dans un délai très court en complément de ses canaux traditionnels, ce qui aide à préserver la pertinence de la société et à la préparer pour l’avenir.

Dans son ambition de proposer à ses clients des services au-delà de l’assurance et de développer de nouveaux moteurs de croissance, AG, leader de l’assurance-santé sur le marché belge, s’est associée à Doktr, les développeurs d’une appli de santé qui permet aux patients de se connecter par voie numérique aux prestataires de soins de santé.

Conformément à la stratégie du Groupe d’exploiter les atouts de ses plateformes numériques, Ageas UK, dans le cadre d’un nouveau partenariat négocié par voie électronique, a lancé une proposition d’assurance automobile sur le panel d’assurance de Yoga, un courtier en assurances en ligne entièrement en self-service.

Ageas est devenue le premier détenteur d’actifs belge à rejoindre la « Net Zero Asset Owner Alliance » sous l’égide de l’ONU.

Ageas Re a commencé à souscrire des contrats entrants auprès d'assureurs non affiliés, en souscrivant des primes se situant dans la partie supérieure de l'objectif d'EUR 20-30 millions.

