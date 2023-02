DANONE : Solide performance et progrès constants en 2022 ; Retour à la croissance rentable en 2023

English French

Résultats annuels 2022

Communiqué de presse - Paris, le 22 février 2023

Solide performance et progrès constants en 2022

Retour à la croissance rentable en 2023

Chiffre d'affaires net de 27 661 millions d'euros en 2022, en progression de +13,9% en données publiées et de +7,8% en données comparables , intégrant un effet prix de +8,7% et un effet volume/mix de -0,8 % ; effet volume/mix pro forma de +0,2% hors EDP Russie

, intégrant un effet prix de +8,7% et un effet volume/mix de -0,8 % ; Chiffre d'affaires en hausse de +7,0% en données comparables au T4 +9,7% en Amérique du Nord, porté par les marques International Delight, Activia, Oikos et Silk +4,0% en Europe, tiré par l'effet prix, et soutenu par la Nutrition Spécialisée +3,4% en Chine, Asie du Nord & Océanie, porté par la Nutrition Spécialisée et EDP +9,8% dans le Reste du Monde, tiré par l’effet prix, grâce à une contribution de toutes les catégories et toutes les géographies

Marge opérationnelle courante à 12,2% , accompagnée par le réinvestissement dans les marques, la supériorité produits, les organisations et les compétences

, accompagnée par le réinvestissement dans les marques, la supériorité produits, les organisations et les compétences Dans un contexte de transformation, BNPA courant résilient à 3,43 € , en hausse de +3,6% par rapport à 2021

, en hausse de +3,6% par rapport à 2021 Free cash-flow de 2,1 milliards d'euros avec un focus particulier sur le cycle de conversion de trésorerie et sur l’allocation de capital

avec un focus particulier sur le cycle de conversion de trésorerie et sur l’allocation de capital Dividende proposé de 2,00€ par action

Nouvelle étape de la feuille de route de développement durable de Danone priorisant l’impact

Objectifs 2023 en ligne avec les objectifs de moyen-terme : croissance du chiffre d’affaires en données comparables comprise entre +3 et +5% et amélioration modérée de la marge opérationnelle courante





Chiffres clés de l’exercice 2022





En millions d’euros sauf mention contraire 2021 2022 Variation en données publiées Variation en données comparables Chiffre d’affaires 24 281 27 661 +13,9% +7,8% Résultat opérationnel courant 3 337 3 377 +1,2% -4,3% Marge opérationnelle courante 13,7% 12,2% -154 pb -161 pb Produits et charges opérationnels non courants (1 080) (1 234) (154) Résultat opérationnel 2 257 2 143 -5,0% Marge opérationnelle 9,3% 7,7% -155 pb Résultat net courant – Part du Groupe 2 165 2 205 +1,9% Résultat net non courant – Part du Groupe (241) (1 246) (1 005) Résultat net – Part du Groupe 1 924 959 -50,2% BNPA courant (en €) 3,31 3,43 +3,6% BNPA (en €) 2,94 1,48 -49,7% Free cash flow 2 489 2 127 -14,6% Trésorerie provenant de l’exploitation 3 474 2 964 -14,7%

Commentaire d'Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général

« L'année 2022 a été marquée par un contexte externe difficile et une volatilité sans précédent. Pour Danone, elle a également été une année de transformation profonde et de performance solide. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les Danoners : c’est grâce à leur résilience, et à la passion dont ils font preuve quotidiennement, au service de nos clients, de nos consommateurs et de nos patients, que Danone continue de se renforcer jour après jour.

Cette année, nous avons progressé sur de nombreux aspects : le plan Local First a été pleinement mis en œuvre, le Comité exécutif a été renforcé et le Conseil d'administration renouvelé, nous permettant désormais de disposer d'une gouvernance robuste. Nous avons également défini et immédiatement déployé notre nouvelle stratégie, Renew Danone.

2022 n'a pas seulement été une année consacrée à la refonte de notre stratégie et à la transformation, les mois écoulés marquent surtout des progrès significatifs et une performance solide. Nous clôturons l’année avec une croissance de +7,8% en données comparables, grâce à la contribution de toutes nos géographies et de toutes nos catégories. Tout en étant au rendez-vous de nos objectifs financiers 2022, nous avons débuté notre programme de réinvestissement dans la promotion de nos marques, la supériorité de nos produits, nos organisations et nos compétences clefs. C’est ce que démontrent la performance et la résilience des zones Amérique du Nord et Chine, Asie du Nord & Océanie, où nous continuons de générer une croissance équilibrée et compétitive, fondée sur des marques fortes et sur une politique d'investissement cohérente solidement exécutée. Enfin, nous avons progressé rapidement en matière de gestion de notre portefeuille, notamment concernant notre activité EDP en Russie et notre plateforme de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis.

Portés par la dynamique de 2022, nous entamons l'année 2023 avec une ambition renouvelée, confiants dans notre stratégie. En 2023, nous poursuivrons notre transformation, et continuerons d'investir dans nos marques, nos produits et nos compétences, tout en délivrant des résultats en ligne avec les objectifs à moyen terme annoncés l'an dernier. »

I. RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE ET DE L’ANNEE

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’année

En million d’euros

Excepté % T4

2021 T4

2022 Variation données publiées Variation données compa-rables Variation volume/mix 2021 2022 Variation données publiées Variation données compa-rables Variation volume/mix



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 2 077 2 145 +3,3% +4,0% -5,9% 8 341 8 773 +5,2% +5,2% -1,2% Amérique du Nord2 1 443 1 759 +21,9% +9,7% -2,1% 5 564 6 712 +20,6% +8,9% +0,5% Chine, Asie du Nord & Océanie2 777 817 +5,2% +3,4% +2,1% 3 008 3 428 +14,0% +6,7% +4,9% Reste du Monde 1 944 2 285 +17,5% +9,8% -7,2% 7 369 8 748 +18,7% +10,7% -4,1%



PAR CATÉGORIE EDP3 3 386 3 887 +14,8% +7,6% -6,5% 13 090 14 799 +13,1% +5,8% -4,3% Nutrition Spécialisée 1 931 2 147 +11,2% +7,1% -0,3% 7 230 8 319 +15,1% +10,0% +3,8% Eaux 925 972 +5,1% +4,4% -5,0% 3 961 4 543 +14,7% +10,5% +2,2% TOTAL 6 242 7 007 +12,3% +7,0% -4,4% 24 281 27 661 +13,9% +7,8% -0,8%

En 2022, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 27,7 milliards d'euros, en progression de +7,8% en données comparables, avec un effet prix de +8,7% et un effet volume/mix de -0,8%. En données publiées, le chiffre d'affaires a augmenté de +13,9%, grâce à l’impact positif des taux de change (+4,9%), reflétant notamment l'appréciation par rapport à l'euro du dollar américain et d'autres monnaies d'Asie et d'Amérique Latine. Le chiffre d'affaires publié intègre également une contribution organique positive des pays en hyperinflation (+1,2%).

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de +7,0% en données comparables, avec une contribution de +11,3% de l'effet prix et de -4,4 % de l'effet volume/mix. En données publiées, le chiffre d'affaires a augmenté de +12,3%, intégrant notamment un effet positif des taux de change (+3,7%) et une contribution organique positive des pays en hyperinflation (+1,7%).

Marge opérationnelle courante

Résultat opérationnel courant (m€) et marge opérationnelle courante (%) 2021 2022 Variation m€ Marge (%) m€ Marge (%) En données publiées En données comparables



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 1 291 15,5% 1 088 12,4% -307 pb -297 pb Amérique du Nord3 603 10,8% 679 10,1% -72 pb -73 pb Chine, Asie du Nord & Océanie2 939 31,2% 1 037 30,2% -99 pb -121 pb Reste du Monde 504 6,8% 573 6,6% -29 pb -61 pb



PAR CATÉGORIE EDP 1 355 10,4% 1 207 8,2% -219 pb -229 pb Nutrition Spécialisée 1 634 22,6% 1 799 21,6% -97 pb -84 pb Eaux 348 8,8% 370 8,2% -63 pb -128 pb TOTAL 3 337 13,7% 3 377 12,2% -154 pb -161 pb

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 3,4 milliards d'euros en 2022. La marge opérationnelle courante a atteint 12,2%, en baisse de -154 points de base (pb) par rapport à l'année précédente. Ce recul s'explique principalement par l'impact fortement négatif de l'inflation du coût des intrants, estimé à environ -730 points de base (net des effets de productivité). Cet effet négatif a été partiellement compensé par l'impact positif des leviers de croissance, qui intègrent volume, mix et prix, pour un effet cumulé d'environ +570 points de base.

Danone a accéléré son programme de réinvestissement au second semestre 2022 : les réinvestissements en publicité, supériorité produit et compétences ont eu un effet négatif de -105 pb au S2, soit un effet global de -58 pb pour l'exercice 2022. Enfin, les frais généraux avant réinvestissements ont eu un effet positif d'environ +83 pb en 2022 (dont +56 pb au S2), reflétant notamment les économies générées par Local First.

Outre les effets en données comparables, la marge opérationnelle publiée intègre d’autres effets, tels que l’impact négatif des variations des taux de change, l'effet de périmètre et la contribution organique des pays en hyperinflation, pour un effet total combiné de -20 pb.

Performance par zone géographique

EUROPE

En Europe, le chiffre d'affaires a progressé de +5,2% en 2022, en données comparables, et la marge opérationnelle courante s'est établie à 12,4%, en recul de -307 pb par rapport à l'année précédente.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de +4,0% en données comparables, avec une contribution de +9,9% de l'effet prix et un recul de -5,9% de l'effet volume/mix. Les volumes ont été pénalisés par l'accélération séquentielle de nos initiatives de rationalisation du portefeuille, ainsi que des suspensions temporaires de livraisons. L’activité EDP a enregistré une croissance de +2,2% en Europe, soutenue à la fois par les Produits laitiers et les Produits d'origine végétale. Les eaux ont affiché une croissance modérée de +1,5%. La Nutrition Spécialisée a enregistré une croissance de +7,8%, portée notamment par la marque de Nutrition Infantile Aptamil, et la marque de Nutrition pour Adultes Fortimel.

AMERIQUE DU NORD

En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires a progressé de +8,9% en 2022, en données comparables, et la marge opérationnelle courante a reculé de -72 pb à 10,1%.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de +9,7% en données comparables, avec un effet prix de +11,8% et un effet volume/mix de -2,1%. L'Amérique du Nord a maintenu sa dynamique de croissance forte et compétitive dans toutes les catégories. L’activité EDP a enregistré une croissance de +11,1%, notamment soutenue par les marques International Delight, Activia, Oikos et Silk. Dans la catégorie Eaux, evian a réalisé une croissance à deux chiffres, tandis qu'en Nutrition Spécialisée, la situation s'est normalisée, après deux trimestres d'exportations accrues en réponse à la pénurie de laits infantiles.

CHINE, ASIE DU NORD & OCEANIE

En Chine, Asie du Nord & Océanie, le chiffre d'affaires a progressé de +6,7% en 2022, en données comparables, et la marge opérationnelle courante a reculé de -99 pb à 30,2%.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de +3,4% en données comparables, avec une contribution de +1,3% de l'effet prix et de +2,1 % de l'effet volume/mix. En Chine, les ventes de Laits infantiles ont poursuivi leur croissance compétitive, malgré une base de comparaison élevée. La performance a été tirée par la marque Aptamil, qui a continué à gagner des parts de marché, pour les labels domestiques comme pour les labels internationaux. La Nutrition pour Adultes et les Solutions Pédiatriques ont poursuivi leur bonne dynamique, tandis que les ventes de la marque Mizone ont continué d’être pénalisées par les mesures restrictives de mobilité liées au Covid. En dehors de la Chine, l’activité EDP a réalisé une croissance de +15,5%, portée par les marques Activia, Danone et Oikos au Japon.

RESTE DU MONDE

Dans le Reste du Monde, le chiffre d’affaires a augmenté de +10,7% en 2022, en données comparables, et la marge opérationnelle courante s'est établie à 6,6 %, en recul de -29 pb. Hors EDP Russie, l'effet volume/mix a été résilient en 2022, en recul de -0,7% dans la zone, malgré de fortes hausses de prix.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de +9,8% en données comparables, avec un effet prix de +17,0%, et un effet volume/mix de -7,2%. En Amérique Latine, le chiffre d'affaires a affiché une croissance à deux chiffres, portée par toutes les catégories. En Indonésie, le chiffre d'affaires a enregistré une croissance supérieure à 5%, portée par les marques Aqua et SGM, qui ont généré une forte croissance et des gains de parts de marché.

Résultat net et bénéfice net par action

2021 2022 (en millions d’euros excepté %) Courant Non-courant Total Courant Non-courant Total Résultat opérationnel courant 3 337 3 337 3 377 3 377 Autres produits et charges opérationnels (1 080) (1 080) (1 234) (1 234) Résultat opérationnel 3 337 (1 080) 2 257 3 377 (1 234) 2 143 Coût de l’endettement financier net (167) (167) (153) (153) Autres produits et charges financiers (100) 5 (95) (138) (20) (158) Résultat avant impôts 3 070 (1 075) 1 995 3 086 (1 253) 1 832 Impôt sur les bénéfices (841) 252 (589) (841) 64 (778) Taux d’imposition effectif 27,4% 29,5% 27,3% 42,4% Résultat net des sociétés intégrées 2 229 (822) 1 406 2 244 (1 190) 1 054 Résultat net des sociétés mises en équivalence 7 578 585 31 (63) (32) Résultat net 2 235 (244) 1 992 2 275 (1 252) 1 023 • Part du groupe 2 165 (241) 1 924 2 205 (1 246) 959 • Part des intérêts minoritaires 70 (3) 67 70 (6) 64 BNPA (€) 3,31 2,94 3,43 1,48

Les Autres produits et charges opérationnels se sont établis à -1 234 millions d'euros, contre -1 080 millions d'euros l'année précédente, notamment en raison des coûts liés au déploiement du projet Local First, ainsi que des dépréciations liées à EDP Russie, à hauteur d'environ 500 millions d'euros. Par conséquent, la marge opérationnelle publiée a reculé de -155 pb en 2022, passant de 9,3% à 7,7%.

La charge financière nette a augmenté de 49 millions d'euros, atteignant -311 millions d'euros, en raison de l'appréciation du dollar américain par rapport à l'euro.

Le Résultat net des sociétés mises en équivalence a fortement diminué, passant de 585 millions d'euros à -32 millions d'euros, reflétant l'impact d’une part de la vente de Mengniu au S1 2021, et d’autre part de la dépréciation relative à la cession des investissements minoritaires restants dans les partenariats avec Mengniu, annoncée au S1 2022.

En conséquence, le BNPA publié a reculé de -49,7% à 1,48 euro, tandis que le BNPA courant a progressé de +3,6% à 3,43 euros.

Flux de trésorerie et endettement

Le Free cash-flow a atteint 2 127 millions d’euros en 2022, en recul par rapport à 2021 (2 489 millions d'euros), reflétant une baisse de la Trésorerie provenant de l’exploitation. Les investissements industriels se sont élevés à 873 millions d'euros.

Au 31 décembre 2022, la dette nette s'est établie à 10,1 milliards d'euros, en recul de 0,4 milliard d'euros par rapport au 31 décembre 2021.

Dividende

Le conseil d’administration de Danone proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires, qui se réunira le 27 avril 2023, un dividende de 2,00 euros par action au titre de l’exercice 2022, en hausse de +3,1% par rapport à celui de l’année précédente. Si cette proposition de distribution est approuvée, le dividende sera détaché de l’action le 9 mai 2023 et sera payable le 11 mai 2023.

II. DANONE IMPACT JOURNEY

En mars 2022, Danone a présenté sa nouvelle stratégie, Renew Danone, visant à renouer avec un modèle de croissance rentable et durable, et avec la création de valeur. Dans le cadre de cette stratégie, Danone s'est engagée à reconnecter développement durable et performance.

Dans ce contexte, Danone a recentré sa démarche de développement durable, articulée autour de trois piliers : la Santé, la Nature et les Salariés et Communautés. Pour chacun de ces piliers, l’entreprise s’est fixée de nouvelles priorités et de nouveaux objectifs à moyen et long terme, se concentrant sur les axes dans lesquels Danone peut apporter le plus de valeur avec son écosystème de partenaires. En ligne avec les fondements de Renew Danone, les investissements qu'implique chacun de ces engagements sont pleinement intégrés dans les objectifs financiers du groupe.

Les priorités et les objectifs à moyen et long terme de Danone sont détaillés sur son site internet (https://www.danone.com/fr/about-danone/sustainable-value-creation/danone-impact-journey.html).

Plus d’informations sur les politiques existantes, les plans d’actions, et les résultats 2022 de l’entreprise liés à la Santé, la Nature et les Salariés et Communautés, seront inclus dans le chapitre 5 (responsabilité sociale, sociétale et environnementale) du Document d’Enregistrement Universel de Danone, publié en mars 2023.

1 – Améliorer et conduire la santé par l’alimentation de nos consommateurs et nos patients

Proposer des produits plus savoureux et plus sains

Promouvoir des alternatives plus saines

Offrir une nutrition et une hydratation qui favorisent une vie plus saine

Investir dans la science et la recherche consacrées à la nutrition et à l'hydratation

2 – Préserver et régénérer la nature

Réduire les émissions de GES conformément à l'objectif de 1,5 °C, et être à la pointe de la réduction des émissions de méthane

Promouvoir et renforcer l'agriculture régénératrice ; ouvrir la voie à des modèles d’exploitations agricoles laitières régénératrices

Préserver et restaurer les bassins versants et les ressources en eau partout où nous opérons, et réduire notre empreinte hydrique à tous les niveaux de la chaîne de valeur

Mener la transition vers un système d’emballages circulaire et faible en carbone, et en récupérer autant que nous en utilisons

Réduire la quantité de déchets à tous les niveaux de la chaîne de valeur

3 – Développer nos salariés et communautés

Faire de Danone une force au service du bien commun en développant une culture d'entreprise unique, diverse et inclusive, et en donnant aux salariés les moyens d’avoir un impact positif

Former et apporter à nos communautés (tant internes qu'externes) les compétences et les capacités nécessaires pour se développer dans une économie en évolution rapide

Promouvoir un contrat social renouvelé, en développant un écosystème prospère & inclusif, respectueux des droits humains et moteur de progrès social

III. OBJECTIFS 2023

Les objectifs 2023 sont en ligne avec les objectifs moyen terme : croissance du chiffre d’affaires en données comparables comprise entre +3 et +5% et amélioration modérée de la marge opérationnelle courante.

IV. ÉVENEMENTS IMPORTANTS SUR LA PERIODE

18 janvier 2023 : Danone a annoncé la nomination de trois Directeurs Généraux Adjoints (DGA) aux compétences élargies, effective à partir du 1 er février 2023 : Véronique Penchienati-Bosetta a été nommée DGA Groupe, DG International et DG Nutrition Spécialisée, Eaux, Global Marketing & Digital ; Shane Grant a été nommé DGA Groupe, DG Amériques et DG Produits laitiers et d’origine végétale, et Global Sales ; et Juergen Esser a été nommé DGA Groupe, en charge des fonctions Finances, Technologie & Data. Danone a aussi annoncé que Nigyar Makhmudova, Directrice Générale Croissance, et Floris Wesseling, Directeur Général Europe, membres du Comité Exécutif de Danone, ont décidé de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles en dehors du Groupe. Enfin, Danone a annoncé la nomination de Pablo Perversi, auparavant Directeur Innovation, Qualité et Développement durable de Barry Callebaut en tant que Directeur Général Europe et membre du Comité exécutif, en remplacement de Floris Wesseling. Il est rattaché à Véronique Penchienati-Bosetta.

Danone a annoncé la nomination de trois Directeurs Généraux Adjoints (DGA) aux compétences élargies, effective à partir du 1 février 2023 : Véronique Penchienati-Bosetta a été nommée DGA Groupe, DG International et DG Nutrition Spécialisée, Eaux, Global Marketing & Digital ; Shane Grant a été nommé DGA Groupe, DG Amériques et DG Produits laitiers et d’origine végétale, et Global Sales ; et Juergen Esser a été nommé DGA Groupe, en charge des fonctions Finances, Technologie & Data. Danone a aussi annoncé que Nigyar Makhmudova, Directrice Générale Croissance, et Floris Wesseling, Directeur Général Europe, membres du Comité Exécutif de Danone, ont décidé de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles en dehors du Groupe. Enfin, Danone a annoncé la nomination de Pablo Perversi, auparavant Directeur Innovation, Qualité et Développement durable de Barry Callebaut en tant que Directeur Général Europe et membre du Comité exécutif, en remplacement de Floris Wesseling. Il est rattaché à Véronique Penchienati-Bosetta. 26 janvier 2023 : Danone a annoncé explorer ses options stratégiques, parmi lesquelles une possible vente, pour les activités de produits laitiers biologiques de Horizon Organic et Wallaby aux États-Unis. Cette annonce marque un progrès supplémentaire dans la revue de portefeuille et dans le programme de rotation d’actifs annoncés par l’entreprise en mars 2022 dans le cadre de la stratégie Renew Danone. Horizon Organic et Wallaby, qui représentent environ 3% des ventes globales de Danone, ont eu un impact dilutif sur la croissance organique des ventes et sur la marge opérationnelle courante du groupe en 2022.

Danone a annoncé explorer ses options stratégiques, parmi lesquelles une possible vente, pour les activités de produits laitiers biologiques de Horizon Organic et Wallaby aux États-Unis. Cette annonce marque un progrès supplémentaire dans la revue de portefeuille et dans le programme de rotation d’actifs annoncés par l’entreprise en mars 2022 dans le cadre de la stratégie Renew Danone. Horizon Organic et Wallaby, qui représentent environ 3% des ventes globales de Danone, ont eu un impact dilutif sur la croissance organique des ventes et sur la marge opérationnelle courante du groupe en 2022. 6 février 2023 : Danone a inauguré son nouveau centre de Recherche & Innovation sur le plateau de Paris-Saclay, dédiant ainsi un nouveau lieu ouvert sur son écosystème pour développer les produits de demain. Ce centre de recherche sera dédié au développement et à l’innovation des catégories « produits laitiers frais et d’origine végétale » et « eaux minérales naturelles » de Danone. Il intègrera ainsi des laboratoires à la pointe de la recherche et des sites de production pilotes permettant d’innover et de réaliser des productions limitées sur certains prototypes.

V. ÉTATS FINANCIERS

Lors de la réunion du 21 février 2023, le Conseil d'Administration de Danone a arrêté les comptes sociaux et consolidés pour l'exercice 2022. S'agissant du processus de certification des comptes, les commissaires aux comptes ont à ce jour réalisé de manière substantielle leurs procédures d'audit.

VI. NOUVELLE COMMUNICATION FINANCIÈRE A PARTIR DU T1 2023

Communication financière

Comme annoncé le 18 janvier 2023, le reporting externe de Danone sera ajusté pour refléter les changements organisationnels. À partir du premier trimestre 2023, l'entreprise présentera ses indicateurs clés (chiffre d'affaires net, croissance du chiffre d’affaires en données comparables, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante) selon quatre segments opérationnels ajustés :

L'Europe, qui inclura l'Ukraine (faisant auparavant partie de la zone Reste du monde) ;

Chine, Asie du Nord, Océanie (inchangé) ;

Les Amériques, qui comprendront les États-Unis, le Canada et l'Amérique latine ;

Reste du monde, incluant la zone AMOA (Asie, Moyen-Orient dont la Turquie, Afrique) et CEI.

Le reporting global par catégorie reste inchangé, et Danone continuera à rendre compte de la performance, tant sur le chiffre d'affaires que sur le résultat opérationnel courant et la marge, pour l’activité des produits laitiers et d’origine végétale, nutrition spécialisée et Eaux.

Définition de la variation en données comparables

Jusqu'au quatrième trimestre 2022, pour les années antérieures et sur l’exercice, la définition de nos variations en données comparables excluait les entités situées dans des pays déclarés en hyperinflation au cours de l'exercice précédent au sens de la norme IAS 29. Dans la mesure où depuis le 1er janvier 2022 la Turquie est devenue une économie hyperinflationniste, comme les entités argentines depuis le 1er janvier 2019, nous considérons que le total du chiffre d'affaires net et de la marge opérationnelle dans les économies hyperinflationnistes est devenu significatif et par conséquent, nous adoptons une nouvelle définition des variations en données comparables concernant les pays en hyperinflation selon IAS 29.

A partir du premier trimestre 2023, tous les pays ayant une économie hyperinflationniste seront inclus dans nos variations en données comparables. Afin de limiter l'effet de distorsion de l'hyperinflation, la croissance du chiffre d'affaires net de nos entités dans des pays en hyperinflation, supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d’inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert en général l’application du retraitement d’hyperinflation au sens des normes IFRS) sera exclue de notre calcul de la croissance du chiffre d'affaires net en données comparables.

Nous considérons que cette nouvelle définition reflète mieux notre performance tout en excluant de nos données comparables l’effet de distorsion des économies en hyperinflation au-delà du plafond mentionné ci-dessus. Cela permet par ailleurs à notre définition de variation des données comparables d'être plus comparable avec celle de nos pairs.

Performance illustrative du chiffre d’affaires en données comparables avec la nouvelle méthodologie par trimestre et pour l’année 2022 :

T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 2022



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe +5,7% +5,1% +6,0% +4,0% +5,2% Amérique du Nord4 +5,5% +8,9% +11,2% +9,7% +8,9% Chine, Asie du Nord & Océanie2 +15,3% +3,3% +6,8% +3,4% +6,7% Reste du Monde +6,1% +9,3% +10,1% +7,3% +8,2%



PAR CATÉGORIE EDP +3,8% +5,6% +6,1% +7,5% +5,8% Nutrition Spécialisée +9,0% +10,4% +11,5% +6,5% +9,3% Eaux +14,1% +5,1% +10,8% +0,9% +7,5% TOTAL +6,8% +6,9% +8,5% +6,2% +7,1%

VII. NORMES IFRS ET INDICATEURS FINANCIERS NON DEFINIS PAR LES NORMES IFRS

IAS 29 : impact sur les données publiées

Toutes les conditions ont été atteintes pour considérer la Turquie comme une économie hyperinflationniste au sens des normes IFRS (notamment la condition requise concernant le niveau d’inflation cumulée sur 3 ans, l’inflation des prix à la consommation ayant dépassé le seuil de 100% au premier semestre 2022), et par conséquent, que la norme IAS 29 relative à l’information financière dans les économies hyperinflationnistes devenait applicable à ce pays à compter du 1er janvier 2022.

Danone applique la norme IAS 29 aux pays en hyperinflation au sens des normes IFRS. La norme IAS 29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs des pays en hyperinflation ainsi que leur compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle, entraînant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistré en résultat net. De plus, les états financiers de ces pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS 29 sur les données publiées

(en millions d’€ sauf %) T4 2022 FY 2022 Chiffre d’affaires -20,60 +3,7 Croissance du chiffre d’affaires (%) -0,29% +0,01% Résultat opérationnel courant -56 Résultat net courant – Part du Groupe -108

Répartition du chiffre d’affaires 2022 par trimestre après application d’IAS 29

Le chiffre d’affaires 2022 est obtenu en additionnant :

le chiffre d’affaires du T4 2022 publié ;

les chiffres d’affaires du T1 2022, du T2 2022 et du T3 2022 résultant de l’application d’IAS 29 jusqu’au 31 décembre 2022 au chiffre d’affaires des entités argentines (application du taux d’inflation des pays en hyperinflation jusqu’au 31 décembre 2022 et conversion en euros au taux de clôture du 31 décembre 2022) présentés dans le tableau ci-dessous pour information (données non auditées).

€ million T1 20221 T2 20222 T3 20223 T4 2022 2022 Europe 2 114 2 267 2 246 2 145 8 773 Amérique du Nord 1 477 1 662 1 813 1 759 6 712 Chine, Asie du Nord & Océanie 735 936 940 817 3 428 Reste du Monde 1 876 2 272 2 315 2 285 8 748 Total 6 203 7 137 7 314 7 007 27 661

1 Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 31 décembre 2022 au chiffre d’affaires T1 des entités des pays en hyperinflation

2 Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 31 décembre 2022 au chiffre d’affaires T2 des entités des pays en hyperinflation

3 Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 31 décembre 2022 au chiffre d’affaires T3 des entités des pays en hyperinflation

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel courant et de la marge opérationnelle courante reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent et de l’exercice en cours excluant les entités des pays en hyperinflation au sens de la norme IAS 29 (comme les entités argentines depuis le 1er janvier 2019 et à l’exception des entités en Turquie) ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).

Passage des données publiées aux données comparables

(en millions d’€ sauf %) 2021 Variations en données comparables Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres y compris IAS 29 Contribution

organique des

pays en

hyperinflation Variations en données publiées 2022 Chiffre d’affaires 24 281 +7,8% -0,2% +5,1% +1,2% +13,9% 27 661 Marge opérationnelle courante 13,7% -161 pb -1 pb +3 pb +4 pb -154 pb 12,2%

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;

les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 Révisée et IAS 27 Révisée, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

Les autres produits et charges financiers non courants correspondent aux produits et charges financiers qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la gestion financière courante de Danone. Ils incluent principalement les variations de valeur des participations non consolidées.

Les impôts sur bénéfices non courants correspondent aux impôts relatifs aux éléments non courants ainsi qu’aux produits et charges d’impôts qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante de Danone.

Le taux d’imposition effectif courant mesure le taux d’imposition effectif relatif à la performance courante de Danone et correspond au ratio produits et charges d'impôts relatifs aux éléments courants sur le résultat courant avant impôts.

Le résultat des sociétés mises en équivalence non courant comprend des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de ces sociétés et altèrent l’appréciation de leur performance courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession de sociétés et de participations mises en équivalence ;

les dépréciations d’écarts d’acquisition ;

les éléments non courants tels que définis par Danone et issus de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence.

Le résultat net courant correspond à la part du Groupe dans le Résultat net courant consolidé. Le Résultat net courant exclut les éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance courante et son évolution. Les éléments non courants correspondent aux Autres produits et charges opérationnels, aux Autres produits et charges financiers non courants, aux impôts sur bénéfices non courants ainsi qu’au Résultat des sociétés mises en équivalence non courant. Ces éléments, exclus du Résultat net courant, représentent le Résultat net non courant.

Le BNPA courant correspond au ratio Résultat net courant – Part du Groupe ajusté du financement hybride sur nombre d’actions dilué. En effet, conformément aux normes IFRS, le résultat utilisé pour le calcul du BNPA est ajusté du coupon dû au titre de la période présenté net d’impôts.

2021 2022 Courant Total Courant Total Résultat net - Part du Groupe (en millions d’€) 2 165 1 924 2 205 959 Coupon relatif au financement hybride net d’impôts (en millions d’€) (26) (26) (13) (13) Nombre d'actions • Avant dilution 646 155 699 646 155 699 639 050 821 639 050 821 • Après dilution 646 445 829 646 445 829 639 484 607 639 484 607 BNPA (en €) • Avant dilution 3,31 2,94 3,43 1,48 • Après dilution 3,31 2,94 3,43 1,48

Le free cash flow représente le solde de la trésorerie provenant de l’exploitation après prise en compte des investissements industriels nets de cession et, dans le cadre de la norme IFRS 3 Révisée, avant prise en compte (i) des frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) des flux de trésorerie liés aux compléments de prix d’acquisition versés ultérieurement à une prise de contrôle.

(en millions d’€) 2021 2022 Trésorerie provenant de l'exploitation 3 474 2 964 Investissements industriels (1 043) (873) Cessions et réalisations d'actifs industriels &

Frais d’acquisitions avec prise de contrôle1 58 37 Free cash-flow 2 489 2 127

1 Correspond aux frais d'acquisition avec prise de contrôle effectivement versés au cours de l'exercice

La dette financière nette représente la part de dette nette portant intérêt. Elle est calculée sur la base des dettes financières courantes et non courantes, après exclusion des Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle et aux compléments de prix relatifs aux prises de contrôle, et nette des Disponibilités, des Placements à court terme et des Instruments dérivés – actifs en gestion de la dette nette.

(en millions d’€) 31 décembre 2021 31 décembre 2022 Dettes financières non courantes 12 537 11 238 Dettes financières courantes 4 048 3 628 Placements à court terme (5 197) (3 631) Disponibilités (659) (1 015) Instruments dérivés – actifs non courants1 (120) (18) Instruments dérivés – actifs courants1 (91) (60) Dette nette 10 519 10 107 Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle - part non courante (76) (59) Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle et aux compléments de prix relatifs à des prises de contrôle - part courante (280) (263) Dette financière nette 10 163 9 785

1 En gestion de la dette uniquement

o o O o o

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

La conférence téléphonique à destination des analystes et des investisseurs,

sera diffusée en direct aujourd’hui à 8h30 (heure de Paris) sur le site Internet www.danone.com .

Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet, section Investisseurs.

ANNEXE – Ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique et par catégorie (en millions d’euros)

T1 T2 T3 T4 Exercice annuel 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 1 987 2 114 2 155 2 267 2 122 2 246 2 077 2 145 8 341 8 773 Amérique du Nord5 1 316 1 477 1 391 1 662 1 413 1 813 1 443 1 759 5 564 6 712 Chine, Asie du Nord & Océanie6 598 735 832 936 801 940 777 817 3 008 3 428 Reste du Monde 1 756 1 909 1 793 2 202 1 822 2 335 1 944 2 285 7 369 8 748



PAR CATÉGORIE EDP7 3 149 3 365 3 254 3 684 3 269 3 862 3 386 3 887 13 090 14 799 Nutrition Spécialisée 1 719 1 919 1 793 2 106 1 777 2 134 1 931 2 147 7 230 8 319 Eaux 790 951 1 125 1 277 1 112 1 338 925 972 3 961 4 543 TOTAL 5 657 6 236 6 171 7 067 6 158 7 334 6 242 7 007 24 281 27 661





T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 2022 Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe +6,4% +5,7% +5,2% +5,1% +5,9% +6,0% +3,3% +4,0% +5,2% +5,2% Amérique du Nord1 +12,2% +5,5% +19,5% +8,9% +28,3% +11,2% +21,9% +9,7% +20,6% +8,9% Chine, Asie du Nord & Océanie2 +22,9% +15,3% +12,5% +3,3% +17,3% +6,8% +5,2% +3,4% +14,0% +6,7% Reste du Monde +8,7% +7,0% +22,8% +12,3% +28,1% +13,6% +17,5% +9,8% +18,7% +10,7%



PAR CATÉGORIE EDP3 +6,9% +3,6% +13,2% +5,6% +18,1% +6,3% +14,8% +7,6% +13,1% +5,8% Nutrition Spécialisée +11,7% +9,5% +17,5% +11,4% +20,1% +12,2% +11,2% +7,1% +15,1% +10,0% Eaux +20,5% +15,9% +13,6% +7,9% +20,4% +14,4% +5,1% +4,4% +14,7% +10,5% TOTAL +10,2% +7,1% +14,5% +7,7% +19,1% +9,5% +12,3% +7,0% +13,9% +7,8%











Toutes les références aux variations en données comparables, résultat et marge opérationnels courants, résultat net courant, taux d’imposition courant, BNPA courant, free cash-flow et dette financière nette, correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers sur l’ensemble des périodes présentées figurent en pages 8 à 10 ci-après.

