Selskabsmeddelelse

22. februar 2023

Meddelelse nr. 1

NKT søger om øget bemyndigelse til at udstede nye aktier på den årlige generalforsamling

Bestyrelsen i NKT A/S vil foreslå at øge selskabets aktieemissionsbemyndigelse på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 23. marts 2023. I dag har NKT bemyndigelse til at udstede op til 20% nye aktier med fortegningsret til eksisterende aktionærer. Bestyrelsen vil fremlægge forslag om at øge denne bemyndigelse op til 50% inden for de næste 12 måneder.

Markedet for højspændingskabler er vokset betydeligt over de seneste år, og udsigterne er fortsat positive drevet af overgangen til vedvarende energi og den generelle elektrificering. I 2021 var NKT’s tilgængelige højspændingsmarked på omkring EUR 5 mia., mens det i 2022 estimeres omkring EUR 8 mia. I 2023 og 2024, forventer NKT et gennemsnitligt niveau på mindst EUR 8 mia. årligt.

I de seneste år har NKT investeret i højspændingsforretningen og -kapaciteten på baggrund af en betydelig vækst i ordrebeholdningen. Som en del af sin strategi sigter NKT på at fastholde sin andel af det voksende marked for højspændingskabler ved at forfølge fortsat lønsom vækst. NKT forbereder sig nu på at udvide produktions- og installationskapaciteten yderligere forudsat tildelingen af nye, betydelige højspændingsprojekter.

Med aktionærernes godkendelse af forslaget om udstedelse af nye aktier vil NKT have fleksibilitet til at handle på vækstmuligheder, være i stand til at finansiere værdiforøgende investeringer og styrke sin kapitalstruktur.



Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf.: +45 2982 0022

