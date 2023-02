English Danish

Selskabsmeddelelse

22. februar 2023

Meddelelse nr. 2

NKT A/S årsrapport 2022: 15% organisk vækst for tredje år i træk og forbedret operationelt EBITDA trods et år med forstyrrelser i forsyningskæden og makroøkonomisk afmatning

NKT CEO Alexander Kara siger:

- Vi er tilfredse med vores finansielle resultater, hvor vi leverede i den høje ende af vores forventninger for 2022. For tredje år i træk stiger vores omsætning organisk med 15% på trods af et ekstraordinært år med forstyrrelser i forsyningskæden og makroøkonomisk afmatning. Vores resultater danner grundlag for yderligere vækst for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter kabelløsninger drevet af den grønne omstilling.



Finansielle højdepunkter

EUR mio. 4. kvt. 2022 4. kvt. 2021 2022 2021 Omsætning 389* 290* 1.447* 1.263* Organisk vækst 35% 7% 15% 15% Operationelt EBITDA 39,7 13,7 154,5 131,1 Operationel EBITDA-margin 10,2%* 4,7%* 10,7%* 10,4%*

* Std. metalpriser

Finansielle forventninger til 2023

Omsætningen (i std. metalpriser) forventes at blive cirka EUR 1,75-1,85 mia., og operationelt EBITDA forventes at blive cirka EUR 185–215 mio.

De finansielle forventninger er baseret på flere forudsætninger inklusiv begrænset finansiel påvirkning fra den globale usikre makroøkonomiske situation, udfordringer i forsyningskæderne og pres fra høj inflation.

Positiv udvikling i operationelt EBITDA i 2022 drevet af Solutions

NKT forbedrede sine finansielle resultater i 2022 på trods af forstyrrelser i forsyningskæden, makroøkonomisk afmatning og stigende inflation. Solutions nåede en rekordstor ordrebeholdning som følge af ordrer i Europa og Nordamerika. Applications’ højere omsætningsniveau var som følge af øgede priser, da NKT videreførte det høje inflationspres på flere poster. Mellemspændingsforretningen fortsatte med at vokse på baggrund af vedvarende megatrends. Service & Accessories oplevede som forventet et fald i omsætning og indtjening i 2022 på grund af lavere aktivitet indenfor offshore reparationer i Service sammenlignet med 2021.

Den organiske vækst var 15% for tredje år i træk. NKT’s omsætning (std. metalpriser) steg med EUR 184 mio. i 2022 til EUR 1.447 mio. Det operationelle EBITDA på EUR 155 mio. i 2022 var EUR 23,4 mio. højere end i 2021. Den operationelle EBITDA-margin (baseret på omsætning i std. metalpriser) var 10,7% i 2022 mod 10,4% i 2021

NKT’s nettoresultat fra fortsættende aktiviteter for 2022 udgjorde EUR 55,1 mio., en stigning på EUR 43,2 mio. fra 2021.

Ved udgangen af​​ 2022 var højspændingsordrebeholdningen på EUR 4,7 mia. (EUR 4,1 mia. i standardmetalpriser). Som en del af den globale omstilling til vedvarende energi fik NKT tildelt en række nye projekter i 2022 med en samlet ordreindgang på ca. EUR 2,7 mia. NKT vurderer, at det samlede niveau af ordretildelinger på det tilgængelige højspændingsmarked var omkring EUR 8 mia. i 2022.

Som planlagt fortsatte NKT investeringsprogrammet for at opgradere og udvide højspændingsfabrikkerne i Køln og Karlskrona i løbet af 2022, herunder indvielsen af ​​det andet kabeltårn i Karlskrona i 4. kvartal 2022.

I 2022 indgik NKT en aftale om at frasælge NKT Photonics. Sammen med det tidligere frasalg af datterselskabet LIOS er den strategiske gennemgang af NKT Photonics afsluttet og ​​transaktionen forventes endeligt gennemført omkring slutningen af 1. kvartal 2023.

NKT viser fortsat fremgang inden for bæredygtighed

I bæredygtighedsrapporten for 2022 viser NKT en reduktion på 20% af virksomhedens CO 2e -udledning (Scope 1 og 2), hvilket betyder en samlet reduktion på 79% siden 2019. Desuden fortsatte diversiteten i arbejdsstyrken med at stige, og sikkerheden blev yderligere forbedret sammenlignet med 2021.

Telekonference

NKT A/S afholder en telekonference for investorer og finansanalytikere 22. februar 2022 kl. 10.00. Præsentationen, som vil blive brugt på mødet, vil være tilgængelig før telekonferencen starter. For at deltage, venligst tilmeld og tilgå mødet på investors.nkt.com.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654

Presse: Louise Westh Naldal, Head of Group Communications, tlf.: +45 2982 0022

Vedhæftede filer