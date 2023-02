English Danish

Selskabsmeddelelse

22. februar 2023

Meddelelse nr. 3

Igangsættelse af aktietilbagekøbsprogram for at opfylde forpligtelser til aktiebaserede incitamenter

Bestyrelsen i NKT A/S har besluttet at udnytte bemyndigelsen til at tilbagekøbe aktier, som blev tildelt ved den årlige generalforsamling den 25. marts 2021. Bemyndigelsen er gyldig frem til 31. marts 2026, og bestyrelsen er bemyndiget til at tilbagekøbe selskabets egne aktier op til en nominel værdi af 10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen blev delvist udnyttet i forbindelse med et lignende aktietilbagekøbsprogram i 2022.

Formål

Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at møde forpligtelserne relaterende til selskabets aktiebaserede incitamentsprogrammer for medarbejdere.

Tidslinje

Aktietilbagekøbsprogrammet vil løbe fra 22. februar 2023 til senest den 8. marts 2023. I denne periode vil NKT A/S tilbagekøbe egne aktier op til maksimalt 100.000 aktier i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052, der refereres til som ”Safe Harbour”-reglerne.

Betingelser

NKT A/S er forpligtet til at udpege en lead manager som vil træffe egne handelsbeslutninger uafhængige af og uden indflydelse af selskabet, og gennemføre aktietilbagekøbsprogrammet inden for de annoncerede rammer.

NKT A/S har udpeget Danske Bank A/S, som lead manager på aktietilbagekøbsprogrammet.

NKT A/S har udpeget Danske Bank A/S, som lead manager på aktietilbagekøbsprogrammet. I aktietilbagekøbsprogrammet må NKT A/S tilbagekøbe op til 100.000 aktier, svarende til 0,23% af nuværende aktiekapital i NKT A/S, til et maksimalt beløb på DKK 50 mio.

Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den senest uafhængige handel eller (ii) det højeste uafhængige købers bud i markedet på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.

Det maksimale antal NKT A/S aktier, der kan opkøbes på én enkelt handelsdag må ikke overstige 25% af den gennemsnitlige daglige aktiehandelsvolumen i de 20 forudgående handelsdage på Nasdaq Copenhagen.



Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf: +45 2982 0022

