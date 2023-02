AS-i Tallink Grupp 2022 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kvartali vahearuanne

English Estonian

Tallink Grupp AS-i 2022. aasta neljanda kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil ; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee . Täiendav info on kättesaadav varasemalt avalikustatud börsiteates .

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2022. majandusaastal (1. jaanuar – 31. detsember) kokku 5 462 085 reisijat, mida on 84,4% võrra rohkem kui eelmisel aastal. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes eelmise majandusaastaga võrreldes 11,0% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu suurenes 61,7% võrra 771,4 miljoni euroni (476,9 miljonit eurot 2021. aastal). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 135,8 miljonit eurot (2021. aastal 58,3 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 13,9 miljonit eurot (2021. aastal oli puhaskahjum 56,6 miljonit eurot).

Kontserni 2022. majandusaasta tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

Majandusaasta alguses mõjutas kontserni tegevust ja tulemusi kõigil koduturgudel jätkuvalt COVID-19. Nõudlus reisimise järele kasvas pärast reisipiirangute kaotamist Soomes ja Rootsis veebruaris ning Eestis alates märtsi keskpaigast.

Nõudlust mõjutas negatiivselt 24. veebruaril 2022 Venemaa alustatud sõda Ukrainas ja jätkunud COVID-19-ga seotud reisipiirangud, mis takistasid Aasiast sissetuleva turismi taastumist kogu aasta vältel.

Shuttle-laeva MyStar toomine Tallinna-Helsingi liinile detsembri keskel suurendas kontserni poolt opereeritavate laevade koguarvu 15-ni – sh 3 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 4 kruiisilaeva ning 6 laeva, mille kontsern on välja prahtinud sh 2 pika- ja 4 lühiajalise prahilepingu alusel.

Kontsern opereerib Tallinnas 3 hotelli. Riia hotell on olnud suletud alates 2020. aasta oktoobrist.

Laevade planeeritud hooldustööd kestsid kokku 138 päeva.

Kõrged ülemaailmsed kütusehinnad mõjutasid kontserni kulutaset kogu aasta vältel.

Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse taastamisele oma peamistel laevaliinidel.

Kontsern jälgib regulaarselt oma peamiste laevaliinide arengut, sealhulgas iga liini mahtusid ning jätkab prahtimisvõimaluste otsimist laevadele, mida põhiliinidel ei kasutata.

Müügitulu ja segmendid

2022. majandusaastal suurenes kontserni kogu müügitulu 294,5 miljoni euro võrra 771,4 miljoni euroni eelmise aastaga võrreldes. 2021. majandusaastal oli kogu müügitulu 476,9 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 236,4 miljoni euro võrra 629,0 miljoni euroni võrreldes 2021. aastaga.

Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv oli 3,1 miljonit, mida on 76,9% võrra rohkem kui 2021. aastal. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 19,0% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 93,3 miljoni euro võrra ja oli 277,8 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 39,7 miljoni euro võrra 51,7 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, ühe kruiisilaeva ja ühe kaubalaeva opereerimist. Shuttle-laev MyStar lisandus Eesti-Soome laevaliinile 2022. aasta detsembri keskel. Kruiisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise tõttu Tallinna-Helsingi liinil opereerimise 2022. aasta augustis. Kaubalaev Sea Wind müüdi 2022. aasta aprilli lõpus. Alates 2022. aasta neljandast kvartalist opereeris liinil vaid kaks shuttle-laeva.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv peaaegu kahekordistus 2022. aastal ulatudes 1,9 miljonini. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 9,9% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 115,6 miljoni euro võrra ning oli 274,3 miljonit eurot. Segmendi kahjum vähenes 14,6 miljoni euro võrra ulatudes 1,0 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab kahe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholmi ja kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi liinil. Alates 2022. aasta neljandast kvartalist opereeris Turu-Stockholmi liinil vaid üks kruiisilaev, kuna 2022. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise tõttu liinil opereerimise kruiisilaev Galaxy.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv peaaegu kahekordistus 2022. aastal ulatudes ligikaudu 0,5 miljoni reisijani. Transporditud kaubaveoühikute maht eelmise aastaga võrreldes ei muutunud. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 27,8 miljoni euro võrra 76,8 miljoni euroni ning segmendi kahjum suurenes 4,0 miljoni euro võrra 11,0 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine ning samuti kruiisilaeva Victoria I seisukulud kuni laeva väljaprahtimiseni.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 62,2 miljoni euro võrra ja oli 147,4 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt laevade prahtimisest ja majutuse müügist, Burger King restoranide avamisest ning vähesemal määral ka erinevatest jaekaubandustegevustest.

Kasum

Kontserni 2022. majandusaasta brutokasum rohkem kui neljakordistus eelmise aastaga võrreldes ulatudes 113,5 miljoni euroni. EBITDA suurenes 77,5 miljoni euro võrra ja moodustas 135,8 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 2,8 miljoni euro võrra 98,1 miljoni euroni eelmise majandusaastaga võrreldes.

Tulenevalt intressikandvate võlakohustuste suurenemisest, suurenesid netofinantskulud eelmise aastaga 2,8 miljoni euro võrra 24,7 miljoni euroni.

Kontserni 2022. aasta auditeerimata puhaskasum oli 13,9 miljonit eurot ehk 0,019 eurot aktsia kohta. 2021. aasta puhaskahjum oli 56,6 miljonit eurot ehk 0,081 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

2022. majandusaastal moodustasid kontserni investeeringud 203,3 miljonit eurot, millest suurem osa ehk 176,7 miljonit eurot on seotud uue shuttle-laeva MyStariga. Shuttle-laeva MyStar kogumaksumus oli 252 miljonit eurot, millest 75,3 miljoni eurot oli kajastatud investeeringutena 2021. majandusaastal.

Tulenevalt jätkuvalt väljakutsete rohkest majanduskeskkonnast olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini. Teostati ainult vältimatuid hooldus- ja remonditöid. Sellised hooldus- ja remonditööd kestsid 2022. aastal kokku 138 päeva.

Samuti investeeriti veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiiv-süsteemide arendusse ja uute Burger Kingi restoranide avamisse.

Dividendid

Tulenevalt keerulisest tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve arvestades, tegi nõukogu ettepaneku dividende 2021. majandusaasta eest mitte maksta, mis kiideti heaks 9. juunil 2022 toimunud aktsionäride üldkoosolekul.

Finantsseisund

2022. aasta lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 738,6 miljoni euroni, kasvades võrreldes 2022. aasta kolmanda kvartali lõpuga 129,9 miljoni euro võrra ja võrreldes 2021. aasta lõpuga 86,2 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli aasta lõpu seisuga 5,4 (31. detsembril 2021: 11,2).

Seisuga 31. detsember 2022 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 114,9 miljonit eurot (127,6 miljonit eurot 31. detsembril 2021) ja kasutamata arvelduskrediiti 135,0 miljonit eurot (134,8 miljonit eurot 31. detsembril 2021). Majandusaasta lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 249,9 miljonit eurot (262,4 miljonit eurot 31. detsembril 2021). Kontsern alustas uuesti olemasolevate laenulepingute varem edasilükatud põhiosamaksete tasumist 2022. aasta teises kvartalis. 2022. aastal ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 110,1 miljoni euroni võrreldes 2021. aasta 14,7 miljoni euroga. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 86,9 miljoni euroni (91,7 miljonit eurot 31. detsembril 2021).

2022. majandusaasta IV kvartali tulemused

Kontserni auditeerimata müügitulu suurenes 2022. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) 22,2% ja oli 203,7 miljonit eurot. 2022. aasta neljandas kvartalis vedas kontsern kokku 1,3 miljonit reisijat, mida on 15,4% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes kasvas 9,2 miljoni euro võrra ja piletimüük 10,5 miljoni euro võrra. Kuna väljaprahtimise tõttu on opereeritavaid laevu vähem, vähenesid veetud kaubaveoühikud 5,4% ja sellest tulenevalt vähenes kaubaveomüük 2,8 miljoni euro võrra võrreldes aastataguse perioodiga. Tulud laevade välja prahtimisest suurenesid 2022. aasta neljandas kvartalis 19,3 miljoni euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Neljanda kvartali auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 50,4 miljonit eurot (2021. aasta neljandas kvartalis: 25,1 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 16,7 miljonit eurot (2021. aasta neljandas kvartalis: 3,3 miljonit eurot kahjumit).

2022. aasta neljanda kvartali finantstulemusi mõjutasid nõudluse taastumine, klientide arvu kasv ja kuue laeva välja prahtimine, samas kui sõda Ukrainas ja kütusehindade kiire tõus maailmaturul avaldasid negatiivset mõju.

Personal

Seisuga 31. detsembril 2022 töötas kontsernis 4 904 töötajat (31. detsembril 2021: 4 785). Töötajate arv hõlmab ka 167 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat.

2022. aastal moodustasid personalikulud kokku 162,9 miljonit eurot (124,0 miljonit eurot 2021. aastal), mida on 31,3% võrra rohkem võrreldes eelmise aastaga. Keskmise täistööajale taandatud töökohtade arvu kasv on 2021. aastaga võrreldes 7,5%. Kasvu taga on peamiselt laienenud tegevus (opereeriti rohkem laevu ja hotelle) võrreldes 2021. aastaga.

Majanduskeskkond

Kontserni tegevust mõjutasid valdavalt muutused tarbijakäitumises ja majandusarengud põhiturgudel Soomes, Rootsis ja Eestis, aga ka globaalne geopoliitiline olukord ja sõda Euroopas. Nõudlus rahvusvaheliste reiside järele on pidevalt kasvanud, kuid pole veel jõudnud COVID-19 eelsele tasemele. Lisaks on Aasiast sissetuleva turismi taastumine peatunud, kuna paljud Aasia piirkonna riigid eemaldasid oma COVID-19 reisipiirangud alles 2022. aasta lõpus.

OECD mõõdetud tarbijate kindlustunne, mis jõudis 2022. aasta septembris rekordmadalale tasemele, on sellest ajast peale hakanud veidi paranema lootuses, et madalamad energiahinnad võivad aidata vältida majanduslangust 2023. aastal. Kuid energiahindade kõikumine, Ukraina sõda, karmistuv rahapoliitika ja kõrge inflatsioon on jätkuvalt ülemaailmselt peamine probleem. Tarbija kindlustunde paranemine kajastus hästi neljanda kvartali reisijamahtude kasvus.

Ettevõtte kaubaveoäri püsis perioodil stabiilne ja jõuline, kuigi turutingimused ja opereeritavate laevade väiksem arv avaldasid niigi raskele hinnakonkurentsile täiendavat survet.

Kütusehinnad maailmas tõusid neljandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes keskmiselt umbes 60%. Märkimisväärse kütusehinna tõusu kompenseeris tegevussageduse vähenemine, mille tulemusel kasvas kontserni kogu kütusekulu 2021. aasta sama perioodiga võrreldes 13% ehk üle 3 miljoni euro.

Kütusehinnad maailmas tõusid neljandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes keskmiselt umbes 60%, samas kui 2022. aasta keskmised hinnad peaaegu kahekordistusid võrreldes eelmise, 2021. majandusaastaga. Seetõttu kasvas kontserni üldine kütusekulu 100% ning ulatus 144 miljoni euro 2022. aastal rohkem, hoolimata väiksemast opereerimise sagedusest.

Lähitulevikus ja praeguste parimate teadmiste ja hinnangute kohaselt on äritegevuse peamised riskid jätkuvalt seotud kütusehindade arengute, Ukraina sõja, intressimäärade tõusu ning klientide muutuvate reisimis- ja tarbimisharjumustega.

Sündmused IV kvartalis

AS-i Tallink Grupp laenukohustuste muutused

AS Tallink Grupp muutis 2016. aasta detsembris võetud 280 miljoni eurose laenu tingimusi. Ujuva intressimääraga Euriboril baseeruva laenu tagasimaksete lõpptähtaega pikendati kolme aasta võrra, millele võib lisanduda veel kaks üheaastast pikendust. Muudetud laenulepingusse lisati ka jätkusuutlikkuse klauslid. Laenu jääk laenukohustuste muutmise hetkel oli 135,5 miljonit eurot.

Laenulepingu muudetud tingimused vähendavad kontserni refinantseerimisriski.

Laenu garanteerivad AS-i Tallink Grupp tütarettevõtted Tallink Sea Line Ltd, Tallink Victory Line Ltd, Tallink Ltd, Tallink Autoexpress Ltd ja Tallinn Swedish Line Ltd. Laenu tagatisteks on loetletud ettevõtetele kuuluvad laevad.

Lühiajaline prahileping

AS Tallink Grupp ja Sotsiaalkindlustusamet sõlmisid lühiajalise prahilepingu (time-charter) ühe ettevõtte reisilaeva prahtimiseks. Lepingu täitmiseks kasutab ettevõte prahtimisperioodi jooksul laeva, mis parajasti liinil ei opereeri. Laev prahiti Eesti ametivõimudele alates 8. detsembrist 2022 kuueks kuuks võimalustega prahilepingut täiendavalt pikendada (6+1+1). Varasem leping AS-i Tallink Grupp ja Sotsiaalkindlustusameti vahel ühe kontserni reisilaeva prahtimiseks sõlmiti 2022. aasta aprillis neljaks kuuks võimalusega seda täiendavalt pikendada (4+1+1).

Laeva kasutatakse Eestisse saabuvate Ukraina põgenike ajutiseks majutamiseks.

Reisilaeva MyStar üleandmine

AS Tallink Grupi tütarettevõte Tallink Superfast Ltd võttis 7. detsembril 2022 Soomes, Rauma laevaehitusfirmalt Rauma Marine Constructions, vastu uue kiire reisilaeva MyStar.

Laeva maksumus oli 252 miljonit eurot, millest 196,3 miljoni eurot finantseeriti KfW IPEX-Bank GmbH-lt saadud pikaajalise laenuga. Laen on 95% ulatuses tagatud Soome ekspordi- ja krediidiagentuuri "Finnvera" garantiiga. Laeva üleandmisel välja makstud pikaajalise laenu tähtaeg on kaksteist aastat ja laen kannab fikseeritud intressimäära.

MyStar on Euroopa Liidu poolt kaasrahastatud läbi fondi Connecting Europe Facility, Transport – Motorways of the Sea summas 0,1 miljonit eurot.

Laev alustas opereerimist Tallinna-Helsingi liinil 13. detsembril 2022.

Lühiajalise prahilepingu pikendamine (Victoria I)

AS Tallink Grupp ja Šotimaa valitsuse volitatud esindaja Corporate Travel Management (North) Ltd sõlmisid kokkuleppe reisilaeva Victoria I lühiajalise prahilepingu pikendamiseks. Laeva kasutatakse Šotimaal ajutise majutusteenuse pakkumiseks. Laeva prahilepingut pikendati alates 14. jaanuarist 2023 viieks kuuks.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Uus kollektiivleping

AS Tallink Grupp ja Meremeeste Sõltumatu Ametiühing sõlmisid 6. veebruaril 2023 uue kollektiivlepingu järgmiseks neljaks aastaks. Vastavalt uuele kollektiivlepingule tõuseb kontserni Eesti meretöötajate töötasu 13,5% (teenindav personal) ja 16,1% (tehniline personal) möödunud kollektiivleppe miinimum töötasude määraga võrreldes.

Silja Europa prahtimislepingu pikendamine

2023. aasta veebruaris kasutasid AS Tallink Grupp ja Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindaja Slaapschepen Public BV võimalust pikendada Silja Europa olemasolevat lühiajalist prahtimislepingut kuni 19. juunini 2023.

Tulud

Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad ja tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). Perioodil 2022-2023 aitab kontserni müügitulude hooajalisust tasakaalustada laevade väljaprahtimisest saadav tulu.

Sõda Ukrainas avaldab negatiivset mõju nõudlusele teatavates kliendirühmades – peamiselt kliendid konfliktis vahetult osalevatest riikidest ja Aasia riikidest. Samuti esineb mõningate sisendihindade, eelkõige kütuse ja toorme hinnatõusu risk. Konflikti potentsiaalse mõju täpset ulatust ja kestust hinnata on jätkuvalt keerukas.

Majanduskeskkonna ebakindlusest tulenevalt otsib kontserni juhatus pidevalt võimalusi madalhooaja riskide maandamiseks (nt laevade prahtimine).

Uurimis- ja arendusprojektid

AS-il Tallink Grupp ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijate ala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO2 jalajälje vähendamise lahendustele.

Riskid

Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:

pikka aega kestev geopoliitiline ja sõjaline konflikt Euroopas;

riiklikud piirangud äritegevusele;

kõrge inflatsiooni mõju klientide tarbimisharjumustele;

õnnetused, katastroofid;

makromajanduslikud ja tööturu sündmused;

õigusaktide muudatused;

suhted ametiühingutega;

kütusehindade ja intressimäärade tõus;

turu- ja kliendikäitumine;

erinevused tööseadusandluses mõjutavad konkurentsivõimet erinevate lippude all opereerides

Põhinäitajad

Perioodi kohta IV KV 2022 IV KV 2021 12K 12K 2022 2021 Müügitulu (miljonites eurodes) 203,7 166,6 771,4 476,9 Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) 41,8 20,0 113,5 21,7 EBITDA¹ (miljonites eurodes) 50,4 25,1 135,8 58,3 EBIT¹ (miljonites eurodes) 23,5 0,9 37,7 -37,0 Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum (miljonites eurodes) 16,7 -3,3 13,9 -56,6 Amortisatsioon (miljonites eurodes) 27,0 24,2 98,1 95,3 Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) 179,7 9,2 203,3 20,2 Aktsiate kaalutud keskmine arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 694 444 381 Kasum/kahjum aktsia kohta¹ 0,022 -0,004 0,019 -0,081 Reisijate arv 1 296 047 1 122 892 5 462 085 2 961 975 Kaubaveoühikute arv 96 052 101 486 409 769 369 170 Keskmine töötajate arv 4 948 4 743 5 023 4 360 Perioodi lõpu seisuga 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2021 Varad kokku (miljonites eurodes) 1 691,6 1 535,3 1 585,9 1 616,7 Kohustused kokku (miljonites eurodes) 984,7 845,1 893,4 920,8 Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) 853,5 711,5 779,9 802,8 Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 738,6 608,7 652,4 659,7 Netovõla ja EBITDA suhe¹ 5,4 5,5 11,2 19,2 Omakapital kokku (miljonites eurodes) 706,9 690,2 692,5 695,9 Omakapitali määr¹ (%) 42% 45% 44% 43% Lihtaktsiate arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 Omakapital aktsia kohta¹ 0,95 0,93 0,93 0,94 Suhtarvud¹ IV KV 2022 IV KV 2021 12K 12K 2022 2021 Brutokasumi/-kahjumi marginaal (%) 20,5% 12,0% 14,7% 4,5% EBITDA marginaal (%) 24,8% 15,1% 17,6% 12,2% EBIT marginaal (%) 11,5% 0,5% 4,9% -7,8% Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) 8,2% -2,0% 1,8% -11,9% ROA (%) 2,4% -2,4% 2,4% -2,4% ROE (%) 2,1% -8,2% 2,1% -8,2% ROCE (%) 3,1% -2,8% 3,1% -2,8%

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.

2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

EBIT: kasum äritegevusest

Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes IV KV 2022 IV KV 2021 12K 12K 2022 2021 Müügitulu 203 661 166 618 771 387 476 937 Müüdud kaupade ja teenuste kulud -161 827 -146 593 -657 917 -455 282 Brutokasum/-kahjum 41 834 20 025 113 470 21 655 Müügi- ja turunduskulud -11 399 -9 008 -38 796 -29 262 Üldhalduskulud -12 658 -13 460 -47 708 -45 732 Muud äritulud 5 759 3 334 10 871 16 336 Muud ärikulud -80 -11 -164 -28 Kasum/kahjum äritegevusest 23 456 880 37 673 -37 031 Finantstulud 167 -37 215 34 Finantskulud -7 024 -5 867 -24 871 -21 921 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum -90 -80 -90 -80 Kasum/kahjum enne tulumaksu 16 509 -5104 12 927 -58 998 Tulumaks 214 1 766 1 008 2 422 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 16 723 -3 338 13 935 -56 576 Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum 16 723 -3 338 13 935 -56 576 Muu koondkasum/-kahjum Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed -11 -13 480 123 Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku -11 -13 480 123 Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 16 712 -3 351 14 415 -56 453 Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku 16 712 -3 351 14 415 -56 453 Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) 0,022 -0,004 0,019 -0,081

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes 31.12.2022 31.12.2021 VARAD Raha ja raha ekvivalendid 114 935 127 556 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 31 380 29 298 Ettemaksed 9 379 11 924 Tulumaksu ettemakse 37 0 Varud 39 965 34 631 Käibevara 195 696 203 409 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 75 165 Muud finantsvarad ja ettemaksed 3 622 555 Edasilükkunud tulumaksu vara 21 840 21 840 Kinnisvarainvesteeringud 300 300 Materiaalne põhivara 1 438 286 1 323 353 Immateriaalne vara 31 823 36 293 Põhivara 1 495 946 1 382 506 VARAD KOKKU 1 691 642 1 585 915 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL Intressikandvad võlakohustised 165 049 244 436 Võlad tarnijatele ja muud võlad 86 934 91 687 Võlad omanikele 6 6 Tulumaksukohustis 35 47 Ettemakstud tulud 44 222 21 734 Lühiajalised kohustised 296 246 357 910 Intressikandvad võlakohustised 688 465 535 489 Pikaajalised kohustised 688 465 535 489 Kohustised kokku 984 711 893 399 Aktsiakapital 349 477 349 477 Ülekurss 663 663 Reservid 66 363 67 930 Jaotamata kasum 290 428 274 446 Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 706 931 692 516 Omakapital kokku 706 931 692 516 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 691 642 1 585 915

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes IV KV 2022 IV KV 2021 12K 12K 2022 2021 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 16 723 -3 338 13 935 -56 576 Korrigeerimised 33 557 29 973 122 147 116 083 Muutused: Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes 10 964 6 446 -3 638 -6 925 Varudes -208 560 -5 334 -6 513 Äritegevusega seotud kohustistes -3 618 -6 045 17 415 13 447 Muutused varades ja kohustistes 7 138 961 8 443 9 Äritegevusest teenitud raha 57 418 27 596 144 525 59 516 Saadud/makstud tulumaks -112 -20 -227 -137 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 57 306 27 576 144 298 59 379 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine -179 689 -9 191 -203 322 -20 192 Laekumised materiaalse põhivara müügist 25 26 2 768 816 Saadud intressid 209 1 215 3 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -179 455 -9 164 -200 339 -19 373 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Saadud laenud 196 290 0 196 290 90 000 Laenude tagasimaksed -39 025 0 -110 055 -14 667 Arvelduskrediidi muutus -11 811 -25 482 -165 -15 556 Rendimaksete tasumine -4 313 -4 159 -17 157 -14 903 Makstud intressid -5 494 -4 328 -23 516 -19 296 Laenudega seotud tehingukulude tasumine -1 376 0 -1 977 -495 Aktsiate emissioon 0 0 0 34 633 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 134 271 -33 969 43 420 59 716 RAHAVOOD KOKKU 12 122 -15 557 -12 621 99 722 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 102 813 143 113 127 556 27 834 Raha ja raha ekvivalentide muutus 12 122 -15 557 -12 621 99 722 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 114 935 127 556 114 935 127 556

