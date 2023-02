Milla Hänninen Keskisuomalainen Oyj:n johtoryhmän jäseneksi

Keskisuomalainen Oyj, muutokset hallitus/johto/tilintarkastus, pörssitiedote, 22.2.2023 klo 12.15

BBA Milla Hänninen on nimitetty Keskisuomalainen Oyj:n johtoryhmän jäseneksi 1.3.2023 alkaen. Hänninen raportoi liiketoimintajohtaja Erkki Summaselle ja hänen sijaintipaikkansa on Jyväskylä. Hänninen on toiminut Keskisuomalainen-konsernin kuluttajamyynnin johtajana 16.1.2022 alkaen.

Keskisuomalainen Oyj:n kahdeksanhenkinen johtoryhmä 1.3.2023 alkaen

Vesa-Pekka Kangaskorpi, konsernijohtaja, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Heikki Linnavirta, talousjohtaja

Erkki Summanen, liiketoimintajohtaja

Pekka Mervola, journalistinen johtaja, päätoimittaja

Mikko Pakarinen, kaupallinen johtaja

Milla Hänninen, kuluttajamyynnin johtaja

Kirsi Hakaniemi, digitaalisen liiketoiminnan johtaja

Jarmo Koskinen, henkilöstöjohtaja

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

