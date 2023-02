Bang® Energy extiende su distribución a Chile para satisfacer la demanda global de rápido crecimiento

PEMBROKE PINES, Florida, Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Para satisfacer la demanda mundial de rápido crecimiento de Bang Energy™, el director ejecutivo, Jack Owoc, se asoció con Caso & Cia para la distribución de Bang Energy™ en Chile.



A través de una asociación exclusiva con Caso & Cia , uno de los mayores y más respetados distribuidores de Chile, las bebidas Bang Energy™ se distribuirán en supermercados, tiendas de conveniencia y estaciones de servicio en todo Chile. Bang lanzará los principales sabores, Wyldin’ Watermelon®, Swirly Pop™ y Mango Bango™, con más sabores adicionales próximamente.

“Nuestra asociación con Caso & Cia es una prueba más de nuestra trayectoria positiva y nuestro camino hacia un crecimiento exponencial a nivel internacional”, dijo el director ejecutivo Jack Owoc. Continuamos siendo una empresa familiar que creció de cero ingresos en sus inicios a aproximadamente $ 6 mil millones en ventas totales.

El crecimiento de Bang Energy fue impulsado por su robusto marketing global en redes sociales con 18.700 millones de vistas #BangEnergy en TikTok, la plataforma de redes sociales favorita de la generación Z. La bebida de la empresa y otras innovaciones atraen a atletas, entusiastas de fitness, jugadores, profesionales ocupados y cualquier persona que tenga como prioridad el sabor y variedad sin las calorías y el azúcar que contienen otras bebidas. Bang Energy™ también contiene cafeína, aminoácidos esenciales y vitamina B.

Con esta nueva expansión internacional, los productos Bang™ ahora satisfacen a los fanáticos de Bang Energy™ en 20 países en cinco continentes, incluyendo Norteamérica, Sudamérica, Europa, África y Australia.

"Nos enorgullece anunciar esta asociación con Bang Energy; consideramos que es una marca disruptiva en su segmento, centrada en el bienestar con productos sin azúcar, sin calorías, sin taurina. También contienen vitaminas, aminoácidos y una buena dosis de cafeína por lata, que provee su poder energizante", dijo Humberto Cuevas, gerente general de Caso & Cia.

Acerca de VPX Sports y Bang Energy

Desde 1993, Vital Pharmaceuticals, Inc., con sede en Florida, que opera bajo el nombre Bang Energy y VPX Sports, desarrolló deliciosas bebidas de performance, suplementos y productos para entrenamiento para impulsar estilos de vida de alta energía. Además de Bang Energy™, una de las tres marcas líderes de bebidas energéticas en Estados Unidos, los productos de calidad superior de la empresa incluyen Meltdown®, Quash™, Vooz™ y Redline™ compatibles con la dieta keto. Todos los productos de la empresa están personalmente diseñados y aprobados por su sabor y eficacia por el fundador y director ejecutivo, Jack Owoc, quien inició la empresa familiar con un objetivo en mente: producir suplementos deportivos de la más alta calidad y bebidas de performance en el mundo, sujeto a investigación científica de nivel universitario. Desde su fundación hace 29 años, se condujeron cerca de 30 estudios de investigación universitaria con relación a la eficacia y calidad de los productos VPX por especialistas en nutrición deportiva en UCLA, University of South Alabama, Florida State, Baylor University, University of Southern Maine, University of Memphis, Florida International University y College of New Jersey, entre otros. Los productos y suplementos de la empresa están disponibles en supermercados y tiendas de conveniencia en todo el mundo. Owoc y su equipo continuamente innovan nuevos productos que ofrecen sabor, beneficios de rendimiento y suplementos dietéticos. Para más información e inspiración, visite www.bangenergy.com , y siga a Bang Energy en Instagram @BangEnergy y Jack Owoc @BangEnergy.ceo.

Acerca de Caso & Cia

Caso&Cía nace en la V región, hace más de 140 años con la llegada de don Francisco de Caso Muñiz desde Asturias a Valparaíso en 1881, en plena guerra del pacífico.

En sus comienzos, Caso comercializaba telas y abarrotes y gracias a la cercanía de este emprendedor con sus clientes, fue desarrollando un portafolio de productos para poder satisfacer las distintas necesidades que levantaban sus clientes. Caso es una empresa familiar, por la que ya han pasado 5 generaciones, que ha podido mantenerse vigente gracias a un liderazgo cercano por parte de sus dueños, el respeto hacia sus colaboradores y ganas de seguir emprendiendo y creciendo en la región y el país. Hoy en día, distribuye más de 18 marcas en 29 categorías diferentes, posee una división de Ingredientes y materias primas, cuenta con más de 300 colaboradores y tiene distribución a nivel nacional.

Contacto de Medios:

pressinquiry@bangenergy.com