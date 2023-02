Télésat ouvre les candidatures pour son programme annuel de bourses d'études nationales pour les femmes en STIM

English French

OTTAWA, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Télésat (NASDAQ et TSX : TSAT), l'un des opérateurs de satellites les plus importants et les plus innovants au monde, a annoncé aujourd'hui que les demandes de candidature sont maintenant acceptées pour son troisième programme annuel de bourses d'études nationales pour les femmes en STIM. Dans le cadre de ce programme, Télésat accordera des bourses de 5 000 $ à huit étudiantes de premier cycle à temps plein poursuivant des études en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM).



S'appuyant sur le succès du programme de bourses universitaires de premier cycle au cours des deux dernières années, Télésat élargit l'admissibilité à un bassin plus large de candidates pour inclure les candidates inscrites dans des programmes collégiaux techniques accrédités.

Aujourd'hui, les femmes représentent moins de 24 % des étudiants qui poursuivent des programmes en STIM au Canada – selon Statistique Canada – malgré la demande croissante de professionnels en STIM sur le marché du travail. Le programme de bourses d'études de Télésat vise à inspirer, préparer et permettre à davantage de femmes de rejoindre ces domaines importants, bien rémunérés et en forte croissance.

« Avoir plus de femmes dans les STIM stimule l’innovation, fait progresser l’égalité des genres et crée une économie plus forte pour tous les Canadiennes et Canadiens », a déclaré l’honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse. « Le programme de bourses de Télésat fournira à la prochaine génération de leaders le soutien dont elles ont besoin pour réussir dans leurs études. »

« Accroître la diversité de notre main-d'œuvre est primordial pour accroître l'innovation et améliorer la prise de décision, la rétention des employés et la satisfaction au travail », a déclaré France Teasdale, Vice-présidente Talent et diplômée de l'École Polytechnique de Montréal, QC, avec un baccalauréat en ingénierie mécanique. « Je suis fière de travailler pour un chef de file de l'industrie comme Télésat, qui passe des paroles aux actes et investit pour aider à réduire l'écart entre les genres dans les STIM. »

Les demandes de bourses sont acceptées jusqu'à 13h00 HE le 27 mars 2023. Télésat souhaite que ce programme reflète la grande diversité du Canada et nous encourageons fortement les étudiantes autochtones, les étudiantes de minorités visibles et les étudiantes handicapées à postuler. Scholarship Partners Canada (SPC), une division d'Universités Canada, administre le programme de bourses au nom de Télésat.

Pour plus d'informations sur le programme de bourses et l'admissibilité, et pour voir les lauréates impressionnantes des bourses 2022, visitez https://www.telesat.com/bourses-detudes/

À propos de Télésat

S'appuyant sur un héritage d'excellence en ingénierie, de fiabilité et de service à la clientèle à l’avant-garde de l'industrie, Télésat (NASDAQ et TSX : TSAT) est l'un des opérateurs de satellites mondiaux les plus importants et les plus innovants. Télésat travaille en collaboration avec ses clients pour fournir des solutions de connectivité essentielles qui relèvent les défis de communication les plus complexes au monde, offrant aux clients de puissants avantages qui améliorent leurs opérations et stimulent une croissance rentable.

Pour répondre aux exigences de connectivité du futur, Télésat Lightspeed, le réseau de satellites en orbite terrestre basse (LEO) de Télésat, est en innovation permanente et sera le premier et le seul réseau LEO optimisé pour répondre aux exigences rigoureuses des clients télécoms, gouvernementaux, maritimes et aéronautiques. Télésat Lightspeed redéfinira la connectivité mondiale par satellite grâce à des liaisons à large bande omniprésentes, abordables et à des vitesses semblables à celles de la fibre optique. Pour des mises à jour sur Télésat, suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, ou visitez www.telesat.com.

Relations avec les médias :

Lynette Simmons

+1 613 748 8729

pr@telesat.com

Règle refuge liée aux énoncés de nature prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui ne sont pas fondées sur des faits historiques et sont des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Lorsqu'elles sont utilisées ici, les déclarations qui ne sont pas de nature historique ou qui contiennent les mots « sera » ou des expressions similaires, sont des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les déclarations prospectives en raison de risques et d'incertitudes connus et inconnus. Toutes les déclarations faites dans ce communiqué de presse sont faites uniquement à la date indiquée au début de ce communiqué. Telesat Corporation (la société Télésat) n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué si les faits ou les circonstances changent ultérieurement après la date de ce communiqué de presse.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la société Télésat et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et sont assujetties à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, dont certains échappent au contrôle de la société Télésat, sont difficiles à prévoir et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. Les risques et incertitudes connus comprennent, mais sans s'y limiter : l'inflation, les risques associés à l'exploitation des satellites et à la fourniture de services par satellite, y compris les retards de construction ou de lancement des satellites, les échecs de lancement, les échecs en orbite ou les performances dégradées des satellites ; l'impact de la COVID-19 sur les activités de la société Télésat et l'environnement économique ; la capacité de déployer avec succès une constellation de satellites LEO mondiale avancée et le calendrier d'un tel déploiement ; la disponibilité de financements gouvernementaux et/ou autres pour la constellation de satellites LEO ; la réception des recettes liées à la réattribution du spectre en bande C ; la volatilité des taux de change; la capacité d'étendre l'utilisation actuelle des satellites de la société Télésat ; et les risques associés à la réglementation gouvernementale nationale et étrangère. La liste précédente des facteurs importants n'est pas exhaustive. Les investisseurs devraient examiner les autres facteurs de risque discutés dans le rapport annuel de la société Télésat dans le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui a été déposé le 18 mars 2022, et les rapports du formulaire 6-K déposés pour les périodes des premiers trois, six et neuf mois de 2022, auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières au Système d'analyse et de recherche de documents électroniques (« SEDAR »), et peut être consulté sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et le site Web de SEDAR à www.sedar.com.