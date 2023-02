CCC fournira à l'Argentine les services de lutte contre les incendies de Coulson Aviation

English French

OTTAWA, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation commerciale canadienne (CCC) a signé un contrat de gouvernement à gouvernement (GÀG) de 6,8 millions de dollars canadiens avec le ministère de l'environnement et du développement durable (MAyDS) de l'Argentine. Elle fournira les services d'un hélicoptère CH-47 Chinook par l'intermédiaire de Coulson Aviation, une importante entreprise canadienne de lutte contre les incendies aériens, afin de répondre aux besoins de l'Argentine pour une période de 4 mois à compter de janvier 2023. L'hélicoptère CH-47 Chinook peut larguer des charges de 10 000 litres d'eau en un seul passage, ce qui permet au gouvernement argentin de réagir rapidement aux incendies de forêt à grande échelle.



Ce contrat GÀG découle d'un protocole d'entente entre la CCC et MAyDS visant à apporter l'expertise et la technologie canadiennes en matière de lutte contre les incendies en Argentine. Il est financé par le programme national de gestion des incendies de l'Argentine (Servicio Nacional del Manejo del Fuego - PNMF), qui soutient la surveillance, la prévention et la gestion des urgences liées aux incendies dans le pays.

La CCC est l'agence canadienne de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Grâce au service de maître d'œuvre international de la CCC, le gouvernement du Canada soutien des entreprises canadiennes qualifiées à répondre aux besoins des acheteurs gouvernementaux du monde entier. Chaque contrat GÀG a l'effet juridique d'être signé au nom du gouvernement du Canada et est assorti d'une garantie d'exécution du contrat.

Pour en savoir plus sur les contrats GÀG ou sur les capacités de lutte contre les incendies du Canada, contactez l'équipe de la CCC.

CITATIONS

"Le CH-47 d'une capacité de 10 000 litres n'est pas seulement l'hélicoptère à la plus grande charge utile disponible sur le marché, c'est aussi l'un des plus rapides. Nous avons exploité ce type de flotte dans le monde entier avec une excellente facilité d'entretien et nous sommes impatients de démontrer ses capacités au gouvernement argentin." - Britton Coulson, Président et COO, Coulson Group





"En tant que pays comptant près de 362 millions d'hectares de forêts, le Canada comprend l'importance de protéger cette précieuse ressource naturelle et est prêt à partager son expertise et sa technologie de lutte contre les incendies avec l'Argentine." - Reid Sirrs, ambassadeur du Canada en Argentine .





. "Depuis plus de 75 ans, notre approche des contrats de gouvernement à gouvernement met en relation des entreprises canadiennes qualifiées avec des acheteurs gouvernementaux du monde entier. Nous sommes heureux de poursuivre cette tradition en mettant en relation Coulson Aviation et le gouvernement de l'Argentine par le biais d'un contrat GÀG." - Wilson Pearce, directeur principal, Opérations de développement des affaires mondiales, Corporation commerciale canadienne (CCC)



FAITS EN BREF

Le Canada et l'Argentine entretiennent des relations diplomatiques ininterrompues depuis 1940.

Le commerce bilatéral entre le Canada et l'Argentine a été évalué à 1,3 milliard de dollars en 2021, soit une hausse de 42 % par rapport à 2020. Les exportations canadiennes vers l'Argentine ont été évaluées à près de 355,6 millions de dollars en 2021, soit une hausse de 46,7 % par rapport à 2020.

En septembre 2019, Coulson, en partenariat avec la CCC, a signé un accord avec le gouvernement bolivien pour fournir dix-huit membres d'équipage ainsi que trois hélicoptères, dont deux hélicoptères Sikorsky S-61 et un Chinook CH-47D personnalisé. Coulson est devenue la première entreprise canadienne à envoyer des appareils et leurs équipages pour combattre les incendies dans la forêt amazonienne bolivienne.



RESSOURCE

À PROPOS DE LA CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE (CCC)

Nous sommes l’agence canadienne de passation de contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG). Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats GÀG. Nous sommes également l’autorité contractante désignée du gouvernement du Canada pour les besoins du DoD américain au Canada. Pour en savoir plus sur comment nous avons facilité des échanges commerciaux de plusieurs milliards de dollars entre des entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier, visitez le site www.ccc.ca/fr/.

