Undangan Pendaftaran Nominasi International Business Awards® Tahunan ke-20

FAIRFAX, Va., Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie Awards kini menerima nominasi untuk International Business Awards ® Tahunan ke-20, kompetisi penghargaan bisnis tertinggi di dunia, di mana menarik nominasi dari organisasi di lebih dari 60 negara dan wilayah setiap tahunnya.



International Business Awards menerima pendaftaran dari semua individu dan organisasi di seluruh dunia, baik sektor pemerintah maupun swasta, laba maupun nirlaba, skala besar maupun kecil. Nominasi yang masuk sebelum tanggal 12 April akan menerima diskon biaya pendaftaran. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 10 Mei, namun kami masih menerima nominasi yang masuk hingga tanggal 14 Juni disertai biaya keterlambatan pendaftaran. Detail pendaftaran tersedia di www.StevieAwards.com/IBA .

Juri yang terdiri dari lebih dari 150 eksekutif internasional akan menentukan pemenang Gold, Silver, dan Bronze Stevie Award. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 11 Agustus dan dirayakan dengan jamuan makan malam di Roma, Italia, pada bulan Oktober ini.

International Business Awards mengakui pencapaian dalam setiap aspek di tempat kerja. Kategori penghargaan meliputi:

Ada banyak fitur baru dan perubahan fitur dalam International Business Awards tahun 2023:

Pemenang Stevie Award pada IBA 2022 termasuk Anexa BPO (Meksiko), Abu Dhabi Ports Group (UEA), DHL Express (seluruh dunia), Filinvest Alabang Inc. (Filipina), Halkbank (Turki), IBM (AS), LLYC (Spanyol), Lotte Duty Free (Korea Selatan), MDI Ventures (Indonesia), Megaphone (Australia), MetLife China, Octopus Energy (Inggris), Ooredoo (Singapura), Sleepm Global Inc. (Kanada), Unicef Cambodia, Viettel Group (Vietnam), Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S., dan banyak lagi.

Tentang Stevie Awards

Penghargaan Stevie Awards diberikan dalam delapan program: Stevie Awards Asia Pasifik, Stevie Awards Jerman, Stevie Awards Timur Tengah & Afrika Utara, American Business Awards®, International Business Awards®, Stevie Awards untuk Perusahaan Pemberi Kerja Terbaik, Stevie Awards untuk Perempuan dalam Bisnis, serta Stevie Awards untuk Penjualan & Layanan Pelanggan. Kompetisi Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 nominasi setiap tahunnya dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara. Stevie Awards tidak hanya memberikan penghargaan kepada semua jenis dan skala organisasi beserta orang-orang di belakangnya, tetapi juga mengakui kinerja luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia. Pelajari selengkapnya tentang Stevie Awards di http://www.StevieAwards.com .

