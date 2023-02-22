第20届年度国际商务大奖®征集参赛报名

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弗吉尼亚州费尔法克斯, Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie奖（Stevie Awards）现正接受第20届年度 国际商务大奖（International Business Awards）® 参选报名。这是全球首屈一指的商务奖项竞赛，每年吸引来自60多个国家和地区众多组织的参选提名。



全球范围内的个人以及公共或私营、营利或非营利以及各种不同规模的组织均可向国际商务大奖提交提名。可享受报名费优惠的提早报名截止日期为4月12日。报名的最后截止日期为5月10日，之后至6月14日之间的报名仍可接受，但需支付迟交费用。报名详情请见 www.StevieAwards.com/IBA 。

由150多位世界各地高管组成的评审团将确定Stevie奖的金奖、银奖和铜奖得主。获奖名单将于8月11日公布，并将于10月在意大利罗马举行颁奖宴会。

国际商务大奖对职场各领域取得的成就进行表彰。类别包括：

2023年度国际商务大奖将纳入许多新的和经过修订的内容：

设立五个全新类别以表彰 可持续发展 领域的成就。五个类别分别划分为六个地域子类别。

领域的成就。五个类别分别划分为六个地域子类别。 许多 类别分组 中添加了新类别，特别是在 成就 、 事件 、 营销 、 移动网站和应用程序 、 新产品和服务 、 公共关系 、 视频 和 网站 类别中。

中添加了新类别，特别是在 、 、 、 、 、 、 和 类别中。 以前称为信息技术的类别分组已被重新命名为 技术 类别，以更好地体现这些类别欢迎所有与科技相关的成就提名。

类别，以更好地体现这些类别欢迎所有与科技相关的成就提名。 新冠肺炎类别已被删除。

2022年国际商务大奖（IBA）Stevie奖得主包括：Anexa BPO（墨西哥）、阿布扎比港口集团（阿联酋）、DHL Express（全球）、Filinvest Alabang Inc.（菲律宾）、Halkbank（土耳其）、IBM（美国）、LLYC（西班牙）、乐天免税区（韩国）、MDI Ventures（印度尼西亚）、Megaphone（澳大利亚）、大都会人寿中国、Octopus Energy（英国）、Ooredoo（新加坡）、Sleepm Global Inc.（加拿大）、联合国儿童基金会（Unicef）柬埔寨代表处、Viettel集团（越南）、Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S.及其他更多。

关于Stevie®奖

Stevie奖包括以下八大奖项：亚太地区Stevie奖、德国Stevie奖、中东和北非Stevie奖、American Business Awards®（美国商务奖）、International Business Awards®（国际商务奖）、Stevie奖“杰出雇主奖”、Stevie奖“女企业家”奖、Stevie奖“销售和客户服务奖”。Stevie奖每年收到来自70多个国家/地区众多组织的12000多个参评项目。Stevie奖表彰全球工作场所中的杰出成就，褒奖各种类型和规模的组织及其背后的人员。若需了解有关Stevie奖的更多信息，请访问： http://www.StevieAwards.com 。

联系人：

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com