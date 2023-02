Korrektion - Investeringsforeningen Investin - årsrapport 2022

Nu vedhæftet med årsrapport.





"Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2022.

De finansielle markeder udviklede sig negativt i 2022, hvor såvel aktier som obligationer oplevede væsentlige kursfald. Afkastmæssigt opnåede foreningen derfor et utilfredsstillende år i 2022. Alle foreningens afdelinger med undtagelse af afdeling EMD Local Currency leverede negative afkast, der var lavere end ledelsens forventning primo året. En højere end ventet inflation var årsag til denne udvikling i 2022.

Udviklingen i det kommende år ventes at blive præget af usikkerhed på de finansielle markeder. Krigen i Ukraine må sammen med inflationen og centralbankernes stramning af pengepolitikken fortsat forventes at spøge. Kursudviklingen vurderes derfor at blive påvirket af store udsving gennem 2023, hvor skiftevis frygt og håb kan øve stærk indflydelse på markedsbevægelserne. I 2023 ventes boliginvesteringerne og arbejdsmarkedet for alvor at blive ramt af rentestigningen, hvilket vil dæmpe den økonomiske aktivitet i USA og Europa. En mild recession må derfor indregnes for 2023.

Foreningens ledelse skønner derfor et begrænset afkast i foreningens afdelinger i 2023. Væsentlige afkastudsving over året må forventes i foreningens afdelinger, og negative afkast ikke kan udelukkes.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60.f"

